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Канада


18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
13.09.2021 Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты 1
09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 2
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 3
20.07.2021 SAS и UNFPA будут бороться с гендерным насилием с помощью аналитики и ИИ 1
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны» 2
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
12.07.2021 LG открыла новый корпоративный облачный центр обработки звонков 1
12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 2
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 2
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 2
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 2
26.05.2021 Исследование Citrix: «цифровое поколение» принесет организациям дополнительно $1,9 трлн прибыли 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 2
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
13.05.2021 Китай грозится «растоптать» Ericsson в отместку за Huawei 2
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
29.04.2021 Microsoft меняет самую заметную часть своего ПО 1
23.04.2021 Microsoft внезапно крупно обновила интерфейс Windows 10 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1

Публикаций - 1290, упоминаний - 1538

Канада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 127
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 71
Samsung Electronics 5627 52
Apple Inc - Эппл Рус 7669 52
Google LLC 7124 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
IBM 3524 22
Facebook 3764 20
VK - Mail.ru Group 2482 19
SAP SE 3207 19
Huawei 2723 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 14
Cisco Systems 2035 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 13
ZTE Corporation 549 12
Intel Corporation 4143 12
Yandex - Яндекс 4098 11
Twitter 2204 11
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 11
SEC Consult Services 929 11
Lenovo Group 1635 10
Amazon Inc - Amazon.com 1467 10
Oracle Corporation 3331 10
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 102 9
Qualcomm Technologies 1000 8
Киевстар 256 8
Deutsche Telekom - T-Mobile 259 7
Acronis - Акронис 363 6
Accenture - Аксенчер 529 6
Telegram Group 702 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
AMD - Advanced Micro Devices 1660 5
Philips 689 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 174 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Dell EMC 2382 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
Uber 257 7
Uber Technologies 258 7
Альфа-Банк 1122 6
SoftBank Group 101 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Аэрофлот 492 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
Airbus Group 71 5
EGX - Египетская фондовая биржа 9 4
Альфа-Групп 318 4
Assist - Ассист 123 3
Русский стандарт Банк 302 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Tesla Motors 241 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
eBay Inc 526 3
Евросеть 882 2
Восточный Банк 108 2
Балтика - Пивоваренная компания 110 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Visa International 1343 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Полярные авиалинии 3 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Рольф 39 2
Связной ГК 875 2
Почта Банк 289 2
ВТБ24 583 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 8
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
Президент США 105 5
Пентагон - Министерство обороны США 276 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Президент Российской Федерации 1439 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 3
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Правительство РФ 2198 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Демократическая политическая партия США 36 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
World Wide Web Foundation 6 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 68
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
Lightning 131 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Flash 471 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Google Android 10750 102
Apple iOS 5741 70
Microsoft Windows 10 6602 39
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 39
Apple iPad 3263 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 15
Microsoft Azure 1171 14
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 14
Microsoft Windows Phone OS 1472 13
Apple iPhone 3 383 13
Nvidia GeForce GTX 2048 13
Microsoft Windows 7 1662 13
Java - Язык программирования 1166 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 11
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 11
Microsoft Windows 8 1228 11
WhatsApp Messenger 654 11
Intel x86 - Архитектура процессора 990 11
Linux OS 4236 10
JavaScript - Язык программирования 625 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 9
Apple iPhone 6 547 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 9
AWS - Amazon Web Services 568 9
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 9
Google YouTube - Видеохостинг 1702 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 9
Apple macOS 921 8
Apple iPhone 5 710 8
Google Nexus - Серия смартфонов 398 8
Microsoft Surface - Планшет 305 7
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 7
Microsoft Office 365 769 7
Google Pixel - Серия смартфонов 108 6
VK - Mail.ru Одноклассники 848 6
Facebook Instagram - Инстаграм 569 6
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 6
Samsung Galaxy Note 558 6
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 6
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 10
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 9
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 6
Путин Владимир 1820 5
Галушкин Олег 168 4
Андреев Сергей 39 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 4
Ускова Ольга 126 4
Белоусов Сергей 217 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 3
Волож Аркадий 181 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Врублевский Павел 75 3
Михайлов Сергей 37 3
Мансур Ахмед 7 3
Зенкин Денис 96 3
Петрова Екатерина 16 3
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 3
Кирюхин Дмитрий 73 3
Мельникова Анастасия 166 2
Докучаев Дмитрий 14 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Тимашев Ратмир 58 2
Дегтев Геннадий 85 2
Ветров Дмитрий 6 2
Кретов Илья 11 2
Кайгородов Михаил 4 2
Мишустин Михаил 302 2
Лемпицкий Виктор 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Фомченков Георгий 9 2
Николаев Вячеслав 56 2
Баронов Андрей 8 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Бутерин Виталий 20 2
Моисеев Александр 15 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 878
Россия - Российская федерация - РФ 57124 633
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 401
Германия - Федеративная Республика 3606 311
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 278
Франция - Французская Республика 2109 257
Япония 2752 239
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 173
Индия - Республика 2156 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 90
Украина 3344 84
Бразилия - Федеративная Республика 1120 70
Австралия - Австралийский Союз 1116 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 63
Казахстан - Республика 2618 61
Беларусь - Белоруссия 2079 45
Италия - Итальянская Республика 1363 37
Европа 3725 34
Южная Корея - Республика 1448 32
Восточная Европа 1667 32
Нидерланды 969 31
Швеция - Королевство 747 29
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 29
Испания - Королевство 1248 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 27
Африка 1480 27
Сингапур - Республика 808 27
Финляндия - Финляндская Республика 811 24
Новая Зеландия 290 24
Аргентина - Аргентинская Республика 187 23
Израиль 716 21
Эстония - Эстонская Республика 410 20
Азия - Азиатский регион 1510 19
Специальный административный район Гонконг 546 19
Польша - Республика 824 18
Ближний Восток 1466 18
Северная Америка 1402 18
Ирландия - Республика 362 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 5
Русский язык 966 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 2
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
Космодром Байконур 97 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
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Математический институт имени В. А. Стеклова Российской академии наук 2 1
IPN - Instituto Politecnico Nacional - Национальный политехнический институт Мексики 1 1
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