Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Канада

Канада

СОБЫТИЯ


29.09.2025 США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со стороны минимум одного кластера угроз и используются для доставки ранее незадокументированных вредоносов. Речь идёт об уязв
25.06.2025 Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года

Зайти и остаться Канадский Центр по кибербезопасности и ФБР США опубликовали совместный бюллетень, в котором у
09.02.2024 Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира

устройство можно использовать для угона некоторых моделей автомобилей. Однако, несмотря на то, что Канада весьма охотно и очень активно поставляет антироссийские санкции, запрет Flipper Zero н
31.10.2023 «Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе

ises in specific countries). Также в КНР, не став ограничиваться в выражениях, выразили надежду что Канада отбросит идеологические предрассудки (will discard ideological prejudices), и что эта

12.12.2022 Itglobal.com запустила облачную площадку в Канаде

.com были размещены в пяти странах мира: России, США, Республике Беларусь, Казахстане, Нидерландах. Канада — это шестая страна, где клиенты компании могут развернуть свои сервисы в зарубежном о
08.07.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции

нту публикации не ответили на запросы Cnews относительно введенных против их руководителей санкций. Канада ввела санкции против российской медиа-отрасли Канада ввела санкции против ряда

20.05.2022 Тайное участие в антироссийских санкциях не спасло Huawei. Ее телеком-«железо» навсегда запретили в Канаде

Huawei и ZTE в своих телекоммуникационных сетях 5G», – добавили канадские власти. Huawei и санкции Канада стоит на втором месте после США по числу введенных антироссийских санкций, о чем в сер
17.12.2021 В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем

сле расследования, проведенного при участии управления Федерального комиссара по конфиденциальности Канады Даниэля Терьена (Daniel Therrien). В постановлении указывается, что система распознава
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде

ия, расширяется и открывает для себя новые рынки. Один из них – сегмент добавок к бетонным смесям в Канаде. Для сотрудников подразделения компания хотела создать единый и удобный рабочий инстру
28.04.2021 Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub

рмацию канадской полиции. Незадолго до этого дворец был выставлен на продажу по цене около 19,8 млн канадских долларов (примерно 1,143 млрд руб. по курсу Центробанка на момент написания материа
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда

Вхождение HGG в Kismet Канадский фонд HGG Investment Management приобрел 5,9% акций зарегистрированной на Британских
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

(SEC). Polar Asset Management Partners был создан в 1991 г. и называет себя крупнейшим хедж-фондом Канады. Сейчас под управлением фонда находится активы на общую сумму более $3 млрд. Для чего

11.08.2020 Philips расширяет экспертизу в области телемедицины с приобретением канадской компании IIT, создателя платформы Reacts

ения специалистов в области здравоохранения за счет поглощения компании IIT (Innovative Imaging Technologies Inc.), создателя IT-платформы Reacts. Главный офис компании, который находится в Монреале (Канада), станет Центром компетенции Philips по коллаборации в области цифрового здравоохранения. Reacts – платформа для профессионального сотрудничества в медицинском сообществе. Решение предос
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору

pple собирается полностью сохранить весь штат Mobeewave и пока не планирует передислоцировать их из Канады в США. Точное число сотрудников стартапа неизвестно – по данным агентства, их нескольк
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии

ции своей глобальной инициативы по информационной открытости Global Transparency Initiative. Компания начинает переводить процессы по обработке и хранению данных, получаемых от пользователей из США и Канады, в дата-центры в Швейцарии. Речь об информации, которой люди на добровольной и анонимной основе делятся через облачную защитную систему Kaspersky Security Network(KSN) и которая в основн
21.08.2019 Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками

Новая покупка PressReader Канадский сервис для чтения прессы в электронном формате PressReader приобрел новостной агрегатор News360, о чем компания сообщает в своем блоге. Сумма сделки не раскрывается. PressReader поясн
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли»

Corel купила Parallels Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие продукты как Para
15.11.2018 «Ростех» впервые поставил в Канаду оборудование для научных исследований

ийским разработчиком ферритовых СВЧ-материалов, а также приборов на их основе. «Мы давно работаем с канадскими заказчиками, но это первая поставка наших приборов для проведения фундаментальных

27.03.2018 Scinet запустил Niagara, самый мощный исследовательский суперкомпьютер Канады на базе технологий Lenovo

Compute Canada для продвижения Niagara как самой мощной исследовательской вычислительной платформы Канады – отличный пример совместных инноваций, которые мы можем создать на пути к этой цели»,
07.11.2016 Таинственные звуки в водах Арктики озадачил канадское правительство

аво эскимосов на охоту. На причастность к гулу уже были проверены подводные лодки, но, по сообщению канадских новостей, подлодки также не являются источником шума. Таким образом, теперь расслед
06.10.2016 Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады

оту по выходу на международные рынки и прорабатываем формы сотрудничества с компаниями, заинтересованными в наших продуктах, технологиях, а также в их комбинированном применении. Выход на рынок США и Канады является нашей стратегической целью в перспективе года. И у нас есть все предпосылки успешной реализации нашей стратегии, как это получилось с рынками Азии», – рассказал генеральный дире
24.07.2016 Канадские военные получат бионическую систему защиты коленей

ементы и опору на голень и бедро для разгрузки коленного сустава. Министерство национальной обороны Канады уже приняло для тестирования 60 устройств Upshot. Всего контракт предусматривает изгот
14.06.2016 «Билайн» пошел войной на правительство Канады

iris) продал контрольный пакет акций холдинга Vimpelcom. Позднее он признал, что сделка по выходу в Канаду была неудачной, а холдинг напрасно потратил из-за нее $1 млрд. Савирис обвинил власти

19.10.2015 Офисный пакет Google станет бесплатным для корпоративных пользователей в США и Канаде

rk, это решение может обеспечить корпоративным клиентам до 70% экономии на тех расходах, которые им пришлось нести ранее на облачный офисный софт.Пока предложение действует только на территории США и Канады.Цена отказаРанее Google Apps for Work обходился бизнесу в $5 за пользователя в месяц за базовую версию и в $10 за пользователя в месяц за расширенную версию, включающую такие дополнитель
14.07.2015 «Ежевика» будет жить. Взлёт, падение и ренессанс BlackBerry

лионов смартфонов по всему миру — впереди была только Nokia. Уже через год показатель реализованных канадских смартфонов достиг 100 миллионов экземпляров — казалось, никакой угрозы со стороны A
29.06.2015 Пиво для канадских полиглотов

К грядущему Дню Канады (1 июля) компании Google и Thinking Box приготовили её многонациональному населению необычный подарок. Этот подарок – пиво, которое находится в бронированных холодильниках. Эти холодильн
19.03.2015 Opera покупает канадского разработчика VPN-решений для защиты персональных данных

Компания Opera Software объявила о приобретении канадской компании SurfEasy Inc., специализирующейся в области предоставления простых VPN-решений для защиты персональных данных и обеспечения безопасности пользователей смартфонов, планшетов и
11.12.2014 Active Textbook внедрили учебные заведения Канады, США и Великобритании

Напомним, что ранее Evident Point установила персонализированные серверы в библиотеках г. Ричмонд (Канада) и единой государственной страховой компании провинции Британская Колумбия (Канада<
30.09.2014 Evident Point Software подключила в США, Канаде и Великобритании 19 серверов открытой платформы Active Textbook

ми, сообщили CNews в «Ланите». Как отмечается, в в библиотеках города Ричмонд (Британская Колумбия, Канада) реализуется масштабный проект по разработке и сдаче в эксплуатацию системы для создан
16.09.2014 Vimpelcom уходит из Канады

тности за 2012-2013 г.г. Vimpelcom вынужден был списать стоимость этого актива в размере $1,1 млрд. Канада стала четвертой страной, из которой ушел Vimpelcom после поглощения OTH . Ранее компан
26.08.2014 Канада инвестирует в глобальный мониторинг водных ресурсов SWOT

атит 90% земной поверхности. Кроме того, будет проведена и воздушная съемка (подпрограмма AirSWOT). Канадская сторона будет разрабатывать для спутника SWOT радарную систему высокого разрешения

11.08.2014 Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде

лава Мартынова и его интервью, которое он дал в Канаде. В интервью Мартынов объяснил, что переезд в Канаду связан с желанием сократить издержки и воспользоваться налоговыми льготами, которые ко
07.03.2014 Убыток Vimpelcom составил $2,7 млрд из-за списания активов на Украине и в Канаде

продаже LTE-частот (Wind Canada работает только в стандарте 3G). Кроме того, в прошлом году власти Канады не позволили Vimpelcom установить формальный контроль над данным активом, хотя де-факт
10.09.2013 Omnicomm выходит на рынок США и Канады

омм»), отечественный производитель систем мониторинга и управления транспортом на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, будет поставлять датчики уровня топлива LLS 20160 и LLS 20310 на рынок США и Канады. Европейское представительство компании – Vepamon OU получило сертификаты Федерального Агентства по Связи США (US FCC). Датчики Omnicomm прошли сертификацию FCC на соответствие стандарта
08.08.2013 Канадский оружейник знает толк в 3D-печати

Пока в мире идут дебаты о разрешении или запрете на печать огнестрельного оружия на 3D-принтерах, энтузиасты продолжают оттачивать своё мастерство в конструировании и создании стволов. Так, в Канаде умелец по имени Мэтью представил вторую версию напечатанного на 3D-принтере ружья Grizzly. В ходе испытаний Grizzly 2.0 сделал 14 выстрелов пулями калибра 5,6×15 мм R. Ружьё было напечат
29.07.2013 Канада ввела паспорта со встроенным чипом

енялась с 2001 г., так что паспортная служба была вынуждена выпустить новые паспорта себе в убыток. Канада - последняя из стран «большой семерки», которая ввела паспорта, оснащенные электронным
22.07.2013 Гигабитный интернет для 8500 канадцев

Гигабитные доступ в интернет появился в канадской провинции Альберта, в небольшом городке Олдс. В данный момент в Олдсе проживают 8,5 тысяч жителей. Любой из них, заплатив 57 долларов, может получить безлимитный доступ в интернет на

20.06.2013 «Билайн» не пустили в Канаду из-за Huawei

нтировать причины такого решение, отметив, что оно было принято после консультаций с правительством Канады. Лич также не исключил, что в дальнейшем OTH подаст новое ходатайство об увеличение св
31.05.2013 Канадская компания Valmax Solutions вошла в состав «1С:Первого БИТа»

м программных продуктов на базе 1C. Valmax Solutions более четырех лет оказывает ИТ-услуги на рынке Канады. За это время компания автоматизировала сотни предприятий сферы услуг, производства, с
24.05.2013 Канадцы нашли способ удешевить топливные элементы

Ученые из Western University при помощи канадского синхротрона CLS нашли способ резко снизить цену топливных ячеек. Это может открыть дорогу в массовое производство очень перспективному источнику энергии, который пригодится на всех в

Публикаций - 5081, упоминаний - 6249

Канада и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 460
Apple Inc 13154 329
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 294
Google LLC 12688 282
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 227
IBM - International Business Machines Corp 9699 172
Samsung Electronics 11064 159
Cisco Systems 5372 148
Intel Corporation 12811 143
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 141
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 138
Meta Platforms - Facebook 4621 115
Yahoo! 3726 113
Amazon Inc - Amazon.com 3277 109
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 105
Dell EMC 5180 97
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 95
Oracle Corporation 7074 92
МегаФон 10742 91
Sony 6739 85
Lenovo Motorola 3566 81
SAP SE 5601 80
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 77
AT&T Inc 1725 74
Huawei 4675 73
Yandex - Яндекс 9215 71
LG Electronics 3735 68
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 67
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 66
HP Inc. 5883 66
Ростелеком 10948 63
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 61
HP - Hewlett-Packard 3662 60
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 59
9594 59
X Corp - Twitter 2938 58
Siemens AG - Siemens Group 2673 56
Nvidia Corp 4002 55
Corel Corporation 341 50
HTC Corporation 1512 48
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 88
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 88
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 77
eBay Inc 1640 73
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 50
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 43
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 42
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 38
Альфа-Групп 745 36
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 36
Boeing 1031 35
Visa International 1993 30
Lockheed Martin 777 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Microsoft - LinkedIn 699 22
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 22
Газпром ПАО 1493 21
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 21
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 21
Россети Ленэнерго 1699 21
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 21
Альфа-Банк 1979 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Резонанс НПП 407 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Merrill Lynch 454 17
ILS - International Launch Services 61 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 16
Walmart - Wal-Mart Stores 405 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 15
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 14
Ford 434 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 14
Почта России ПАО 2370 14
BMW Group 482 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 13
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 211
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 109
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 101
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 99
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 83
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 81
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 73
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 70
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 68
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 67
Судебная власть - Judicial power 2500 66
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 64
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 60
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 57
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 53
Правительство Канады 51 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 37
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 35
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 28
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 28
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 27
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 25
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 23
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 21
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 109
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 24
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 8
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 7
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
Greenpeace - Гринпис 130 5
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 528
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 517
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 475
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 394
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 370
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 368
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 350
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 342
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 315
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 277
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 276
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 273
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 269
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 249
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 246
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 239
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 221
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 212
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 208
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 207
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 195
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 194
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 193
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 192
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 183
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 181
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 176
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 166
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 162
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 157
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 156
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 154
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 145
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 144
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 144
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 143
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 142
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 141
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 140
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 139
Google Android 15243 250
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 220
Microsoft Windows 16882 186
Apple iOS 8583 155
Microsoft Windows 2000 8678 154
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 118
Linux OS 11533 112
Apple iPad 4011 111
Космодром Байконур 1072 87
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 84
Apple iPhone 6 4861 83
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 73
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 71
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 67
Microsoft Office 4170 58
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 58
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 58
Apple - App Store 3109 52
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 52
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 51
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 49
Oracle Java - язык программирования 3469 47
Google YouTube - Видеохостинг 3002 44
BlackBerry OS 180 43
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 42
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 40
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 39
Microsoft Azure 1526 38
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 38
Apple iPhone 4 800 37
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 37
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 36
FreePik 1841 36
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 34
Mozilla Firefox - браузер 1951 34
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 32
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 32
Google Chrome - браузер 1701 31
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 52
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 43
Путин Владимир 3454 39
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 28
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 22
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 22
Белоусов Сергей 254 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 21
Мельникова Анастасия 440 20
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 18
Медведев Дмитрий 1665 17
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 17
Зенкин Денис 263 17
Bush George - Буш Джордж 336 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 14
Зайцев Михаил 345 14
Касперский Евгений 337 14
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 13
Фридман Михаил 146 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Бутерин Виталий 30 12
Рейман Леонид 1065 12
Касперская Наталья 319 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 11
Зубарев Илья 27 11
Никифоров Николай 1138 10
Усманов Алишер 311 10
Генс Георгий 79 10
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 10
Солонин Виталий 90 10
Dunn Frank - Данн Фрэнк 14 10
Мишустин Михаил 787 9
Шадаев Максут 1210 9
Ковалев Александр 165 9
Таврин Иван 120 9
Кузьмичев Алексей 54 9
Хан Герман 56 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 2974
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1966
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1152
Европа 24963 935
Германия - Федеративная Республика 13221 868
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 802
Япония 13807 771
Франция - Французская Республика 8177 723
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 661
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 480
Индия - Bharat 5869 443
Италия - Итальянская Республика 4508 441
Южная Корея - Республика 7051 380
Нидерланды 3745 350
Земля - планета Солнечной системы 10865 340
Бразилия - Федеративная Республика 2520 339
Испания - Королевство 3839 310
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 300
Азия - Азиатский регион 5920 283
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 279
Швеция - Королевство 3781 273
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 254
Украина 7928 251
Израиль 2856 249
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 249
Африка - Африканский регион 3640 239
Сингапур - Республика 1953 229
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 227
Новая Зеландия 737 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 215
Финляндия - Финляндская Республика 3697 208
Норвегия - Королевство 1857 203
Казахстан - Республика 6047 201
Турция - Турецкая республика 2620 197
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 192
Китай - Тайвань 4245 184
Ближний Восток 3154 171
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 170
США - Торонто 273 160
Дания - Королевство 1336 158
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 829
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 713
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 513
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 382
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 319
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 234
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 228
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 215
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 212
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 193
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 183
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 183
Английский язык 7030 175
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 170
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 169
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 156
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 134
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 134
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 134
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 133
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 133
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 130
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 128
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 126
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 120
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 119
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 115
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 114
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 114
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 113
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 112
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 110
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 107
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 107
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 105
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 100
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 98
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 98
Физика - Physics - область естествознания 2940 96
Энергетика - Energy - Energetically 5855 96
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 200
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 137
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 90
Bloomberg 1627 75
CNews RND - R&D.CNews 2274 71
New Scientist 1448 62
The Register - The Register Hardware 1784 52
AP - Associated Press 2007 50
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 47
FT - Financial Times 1295 37
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 36
NYT - The New York Times 1100 35
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 33
Nature 832 31
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 30
CNET Networks - CNET News 1643 29
Total Telecom 613 28
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 26
Phys.org 972 26
Forbes - Форбс 1002 25
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 24
РИА Новости 1033 23
The Guardian - Британская газета 406 23
ZDnet 663 22
CNews - ZOOM.CNews 1866 22
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 22
Washington Profile 142 22
The Verge - Издание 619 21
Times 661 21
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 20
Wikipedia - Википедия 650 18
Известия ИД 770 17
The Globe and Mail 73 17
AppleInsider 400 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 16
Казахстан Сегодня 310 16
Newsbytes News Network 379 15
Ars Technica 450 14
Space Daily 528 14
RCR News 107 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 128
IDC - International Data Corporation 4975 123
Gartner - Гартнер 3658 85
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
Internet Stock Report 994 21
Forrester Research 834 20
S&P 500 565 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
Strategy Analytics 285 18
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 18
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 16
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
comScore 379 14
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 13
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 12
Fortune Global 500 295 9
Thomson Financial - Thomson First Call 386 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 8
ABI Research 236 7
Vanson Bourne 49 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Net Applications 127 6
Gartner - Dataquest 353 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
Frost & Sullivan 207 5
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 5
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
eMarketer 206 5
NPD Group 140 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Markets&Markets Research 113 4
Microsoft Research 144 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 4
The Economist Intelligence Unit 41 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 49
РАН - Российская академия наук 2122 46
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 39
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 33
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 23
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 15
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 15
McGill University - Университет Макгилла 27 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 13
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 13
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 12
McMaster - McMaster University - Макмастерский университет - Университет Макмастера 13 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 11
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 10
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 9
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 8
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
University of Oxford - Оксфордский университет 211 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 144
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 69
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 17
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
Связь-Экспокомм 276 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 10
День молодёжи - 27 июня 1087 10
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
CeBIT 614 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
CNews AWARDS - награда 571 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 4
Photokina 60 4
Docflow 148 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 4
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Black Hat - Конференция 120 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
Высокие технологии XXI века 78 3
Неогеография XXI - форум 65 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще