США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием В режиме пожара Две уязвимости нулевого дня в файерволлах Cisco стали поводом для экстренных бюллетеней национальных центров по реагированию на киберугрозы в США, Великобритании и Канаде. Выявленные «баги» уже находятся под активной эксплуатацией со стороны минимум одного кластера угроз и используются для доставки ранее незадокументированных вредоносов. Речь идёт об уязв

Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года Зайти и остаться Канадский Центр по кибербезопасности и ФБР США опубликовали совместный бюллетень, в котором у

Российский «тамагочи для хакеров» отныне вне закона. Сверхпопулярный гаджет официально запрещен в одной из крупнейших стран мира устройство можно использовать для угона некоторых моделей автомобилей. Однако, несмотря на то, что Канада весьма охотно и очень активно поставляет антироссийские санкции, запрет Flipper Zero н

«Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе ises in specific countries). Также в КНР, не став ограничиваться в выражениях, выразили надежду что Канада отбросит идеологические предрассудки (will discard ideological prejudices), и что эта

Itglobal.com запустила облачную площадку в Канаде .com были размещены в пяти странах мира: России, США, Республике Беларусь, Казахстане, Нидерландах. Канада — это шестая страна, где клиенты компании могут развернуть свои сервисы в зарубежном о

Глава Минцифры Максут Шадаев впервые попал под санкции нту публикации не ответили на запросы Cnews относительно введенных против их руководителей санкций. Канада ввела санкции против российской медиа-отрасли Канада ввела санкции против ряда

Тайное участие в антироссийских санкциях не спасло Huawei. Ее телеком-«железо» навсегда запретили в Канаде Huawei и ZTE в своих телекоммуникационных сетях 5G», – добавили канадские власти. Huawei и санкции Канада стоит на втором месте после США по числу введенных антироссийских санкций, о чем в сер

В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем сле расследования, проведенного при участии управления Федерального комиссара по конфиденциальности Канады Даниэля Терьена (Daniel Therrien). В постановлении указывается, что система распознава

«Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде ия, расширяется и открывает для себя новые рынки. Один из них – сегмент добавок к бетонным смесям в Канаде. Для сотрудников подразделения компания хотела создать единый и удобный рабочий инстру

Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub рмацию канадской полиции. Незадолго до этого дворец был выставлен на продажу по цене около 19,8 млн канадских долларов (примерно 1,143 млрд руб. по курсу Центробанка на момент написания материа

Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда Вхождение HGG в Kismet Канадский фонд HGG Investment Management приобрел 5,9% акций зарегистрированной на Британских

Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» (SEC). Polar Asset Management Partners был создан в 1991 г. и называет себя крупнейшим хедж-фондом Канады. Сейчас под управлением фонда находится активы на общую сумму более $3 млрд. Для чего

Philips расширяет экспертизу в области телемедицины с приобретением канадской компании IIT, создателя платформы Reacts ения специалистов в области здравоохранения за счет поглощения компании IIT (Innovative Imaging Technologies Inc.), создателя IT-платформы Reacts. Главный офис компании, который находится в Монреале (Канада), станет Центром компетенции Philips по коллаборации в области цифрового здравоохранения. Reacts – платформа для профессионального сотрудничества в медицинском сообществе. Решение предос

Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору pple собирается полностью сохранить весь штат Mobeewave и пока не планирует передислоцировать их из Канады в США. Точное число сотрудников стартапа неизвестно – по данным агентства, их нескольк

«Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии ции своей глобальной инициативы по информационной открытости Global Transparency Initiative. Компания начинает переводить процессы по обработке и хранению данных, получаемых от пользователей из США и Канады, в дата-центры в Швейцарии. Речь об информации, которой люди на добровольной и анонимной основе делятся через облачную защитную систему Kaspersky Security Network(KSN) и которая в основн

Семья владельцев IBS и основателей Luxoft продала в Канаду новостной агрегатор вместе с разработчиками Новая покупка PressReader Канадский сервис для чтения прессы в электронном формате PressReader приобрел новостной агрегатор News360, о чем компания сообщает в своем блоге. Сумма сделки не раскрывается. PressReader поясн

Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» Corel купила Parallels Канадская Corel официально объявила о покупке разработчика Parallels, который наиболее известен своим ПО для запуска приложений Windows на Mac. В портфель Corel перейдут такие продукты как Para

«Ростех» впервые поставил в Канаду оборудование для научных исследований ийским разработчиком ферритовых СВЧ-материалов, а также приборов на их основе. «Мы давно работаем с канадскими заказчиками, но это первая поставка наших приборов для проведения фундаментальных

Scinet запустил Niagara, самый мощный исследовательский суперкомпьютер Канады на базе технологий Lenovo Compute Canada для продвижения Niagara как самой мощной исследовательской вычислительной платформы Канады – отличный пример совместных инноваций, которые мы можем создать на пути к этой цели»,

Таинственные звуки в водах Арктики озадачил канадское правительство аво эскимосов на охоту. На причастность к гулу уже были проверены подводные лодки, но, по сообщению канадских новостей, подлодки также не являются источником шума. Таким образом, теперь расслед

Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады оту по выходу на международные рынки и прорабатываем формы сотрудничества с компаниями, заинтересованными в наших продуктах, технологиях, а также в их комбинированном применении. Выход на рынок США и Канады является нашей стратегической целью в перспективе года. И у нас есть все предпосылки успешной реализации нашей стратегии, как это получилось с рынками Азии», – рассказал генеральный дире

Канадские военные получат бионическую систему защиты коленей ементы и опору на голень и бедро для разгрузки коленного сустава. Министерство национальной обороны Канады уже приняло для тестирования 60 устройств Upshot. Всего контракт предусматривает изгот

«Билайн» пошел войной на правительство Канады iris) продал контрольный пакет акций холдинга Vimpelcom. Позднее он признал, что сделка по выходу в Канаду была неудачной, а холдинг напрасно потратил из-за нее $1 млрд. Савирис обвинил власти

Офисный пакет Google станет бесплатным для корпоративных пользователей в США и Канаде rk, это решение может обеспечить корпоративным клиентам до 70% экономии на тех расходах, которые им пришлось нести ранее на облачный офисный софт.Пока предложение действует только на территории США и Канады.Цена отказаРанее Google Apps for Work обходился бизнесу в $5 за пользователя в месяц за базовую версию и в $10 за пользователя в месяц за расширенную версию, включающую такие дополнитель

«Ежевика» будет жить. Взлёт, падение и ренессанс BlackBerry лионов смартфонов по всему миру — впереди была только Nokia. Уже через год показатель реализованных канадских смартфонов достиг 100 миллионов экземпляров — казалось, никакой угрозы со стороны A

Пиво для канадских полиглотов К грядущему Дню Канады (1 июля) компании Google и Thinking Box приготовили её многонациональному населению необычный подарок. Этот подарок – пиво, которое находится в бронированных холодильниках. Эти холодильн

Opera покупает канадского разработчика VPN-решений для защиты персональных данных Компания Opera Software объявила о приобретении канадской компании SurfEasy Inc., специализирующейся в области предоставления простых VPN-решений для защиты персональных данных и обеспечения безопасности пользователей смартфонов, планшетов и

Active Textbook внедрили учебные заведения Канады, США и Великобритании Напомним, что ранее Evident Point установила персонализированные серверы в библиотеках г. Ричмонд (Канада) и единой государственной страховой компании провинции Британская Колумбия (Канада<

Evident Point Software подключила в США, Канаде и Великобритании 19 серверов открытой платформы Active Textbook ми, сообщили CNews в «Ланите». Как отмечается, в в библиотеках города Ричмонд (Британская Колумбия, Канада) реализуется масштабный проект по разработке и сдаче в эксплуатацию системы для создан

Vimpelcom уходит из Канады тности за 2012-2013 г.г. Vimpelcom вынужден был списать стоимость этого актива в размере $1,1 млрд. Канада стала четвертой страной, из которой ушел Vimpelcom после поглощения OTH . Ранее компан

Канада инвестирует в глобальный мониторинг водных ресурсов SWOT атит 90% земной поверхности. Кроме того, будет проведена и воздушная съемка (подпрограмма AirSWOT). Канадская сторона будет разрабатывать для спутника SWOT радарную систему высокого разрешения

Производитель YotaPhone откроет центр разработок в Канаде лава Мартынова и его интервью, которое он дал в Канаде. В интервью Мартынов объяснил, что переезд в Канаду связан с желанием сократить издержки и воспользоваться налоговыми льготами, которые ко

Убыток Vimpelcom составил $2,7 млрд из-за списания активов на Украине и в Канаде продаже LTE-частот (Wind Canada работает только в стандарте 3G). Кроме того, в прошлом году власти Канады не позволили Vimpelcom установить формальный контроль над данным активом, хотя де-факт

Omnicomm выходит на рынок США и Канады омм»), отечественный производитель систем мониторинга и управления транспортом на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS, будет поставлять датчики уровня топлива LLS 20160 и LLS 20310 на рынок США и Канады. Европейское представительство компании – Vepamon OU получило сертификаты Федерального Агентства по Связи США (US FCC). Датчики Omnicomm прошли сертификацию FCC на соответствие стандарта

Канадский оружейник знает толк в 3D-печати Пока в мире идут дебаты о разрешении или запрете на печать огнестрельного оружия на 3D-принтерах, энтузиасты продолжают оттачивать своё мастерство в конструировании и создании стволов. Так, в Канаде умелец по имени Мэтью представил вторую версию напечатанного на 3D-принтере ружья Grizzly. В ходе испытаний Grizzly 2.0 сделал 14 выстрелов пулями калибра 5,6×15 мм R. Ружьё было напечат

Канада ввела паспорта со встроенным чипом енялась с 2001 г., так что паспортная служба была вынуждена выпустить новые паспорта себе в убыток. Канада - последняя из стран «большой семерки», которая ввела паспорта, оснащенные электронным

Гигабитный интернет для 8500 канадцев Гигабитные доступ в интернет появился в канадской провинции Альберта, в небольшом городке Олдс. В данный момент в Олдсе проживают 8,5 тысяч жителей. Любой из них, заплатив 57 долларов, может получить безлимитный доступ в интернет на

«Билайн» не пустили в Канаду из-за Huawei нтировать причины такого решение, отметив, что оно было принято после консультаций с правительством Канады. Лич также не исключил, что в дальнейшем OTH подаст новое ходатайство об увеличение св

Канадская компания Valmax Solutions вошла в состав «1С:Первого БИТа» м программных продуктов на базе 1C. Valmax Solutions более четырех лет оказывает ИТ-услуги на рынке Канады. За это время компания автоматизировала сотни предприятий сферы услуг, производства, с