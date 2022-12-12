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Itglobal.com запустила облачную площадку в Канаде

Itglobal.com объявила об открытии облачной площадки в Канаде на базе дата-центра TOR3, который принадлежит североамериканской компании Cologix.

Дата-центр находится в центре Торонто. Cologix TOR3 построен по стандартам Tier III от Uptime Institute, соответствует требованиям международных стандартов ISO 27001 и PCI DSS и имеет высокие стандарты в организации обслуживания жизненно важных систем в дата-центрах.

Ранее вычислительные мощности Itglobal.com были размещены в пяти странах мира: России, США, Республике Беларусь, Казахстане, Нидерландах. Канада — это шестая страна, где клиенты компании могут развернуть свои сервисы в зарубежном облаке. Сделать это можно как на признанном лидере рынка гипервизоре VMware, так и на набирающем популярность российском решении от компании vStack.

«В 2023 г. мы планируем увеличить географию присутствия своих облачных площадок в Турции, Арабских Эмиратах, Гонконге, Мексике, Бразилии. Itglobal.com будет выходить на новые рынки с B2B- и B2C-направлениями и предлагать бизнесу удобные сервисы, которые позволят более эффективно работать в облаке», — сказал Герман Леонтьев, директор международного направления Itglobal.com.

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Инфраструктура

Миграция в зарубежное облако Itglobal.com сейчас особенно актуальна для компаний, которым в 2022 г. пришлось диверсифицировать бизнес и необходимо распределить ИТ-инфраструктуру по разным странам или выбрать провайдера, который предоставляет большой выбор дата-центров по всему миру.

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