Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701 Облачная платформа VK Cloud успешно прошла сертификацию по стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и 27701 со стороны независимого стороннего аудитора – аккредитованног

ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 ансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтвердила соответствие международным стандартам по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019. Об этом CNews сообщили представители Softline. ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления инфор

Услуги Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) и технической поддержки систем защиты информации «К2 Кибербезопасность» соответствуют требованиям стандарта по управлению информационной безопасностью соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 27001-2021. В его основе лежит международный стандарт ISO/IEC 27001, который был разработан для внедрения и поддержания результативно функционирующ

Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022 агать проверенные на себе передовые решения. Внедрение новых элементов управления, представленных в ISO 27001:2022, значительно повышает меры безопасности данных для организаций, что способству

«Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013 формационной безопасности, завершила проект по подготовке к сертификационному аудиту системы управления информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомная электростанция. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi с первая строящаяся атомная электростанция на с

BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы. Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающи

Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701 ности, в том числе общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR). «Успешное прохождение сертификации ISO 27001 подтверждает надежность и безопасность программных продуктов Varonis. Сохранность к

Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов отвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых услуг и

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier ертификаты, подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международн

«Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ «Ростелеком контакт-центр» объявил о прохождении ежегодного аудита, по итогам которого был продлен сертификат ISO 27001. Для клиентов и партнеров «Ростелеком контакт-центра» — это дополнительные гарантии, что все обрабатываемые данные находятся под надежной защитой. Надзорный аудит в «Ростелеком контак

«Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 «Полисан» одним из первых российских фармпроизводителей объявил о внедрении последней версии международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. Предприятие уже начало готовиться к процедуре сертификации. Провести подготовительные работы компании помогли специалисты Центра информационной безопасности компании «Инфоси

Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013 о стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Стани

Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013 к стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Стани

De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001 Компания De Novo, поставщик облачных сервисов и услуг коммерческого ЦОД в Украине, внедрила систему управления информационной безопасностью, которая соответствует международному стандарту ISO 27001. Сертификат ISO 27001 позволит компании предоставлять свои облачные сервисы организациям, предъявляющим повышенные требования к информационной безопасности, сообщили CNews в De

Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 Корпорация Oracle объявила о получении ряда сертификатов соответствия и аттестатов для портфолио облачных решений Public Cloud, включая ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 на целый ряд базовых сервисов. Сертификация, которую проводит Schellman & Co., подтверждает соответствие решений корпорации стандартам по таким параметрам, как без

«Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013 Компания «Ай-Теко» вновь подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 в ходе пройденного ежегодного надзорного аудита независимого органа сертификации — Британского института стандартов (BSI Management Systems). Об этом CNews сообщили в «Ай-Тек

DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013 овня Tier III в Москве, прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI. В ходе ежегодной проверки DataLine подтвердил

ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001 му управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех требований международного стандарта ISO/IEC 27001 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Соответствующие сертификаты были

«Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013 Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила действие СУИБ на предос

«Стэп Лоджик» получила сертификат соответствия СМИБ стандарту ИСО/МЭК 27001 ентируясь на передовую и хорошо зарекомендовавшую себя общемировую практику. Стандарт ИСО/МЭК 27001 является общепризнанным международным стандартом в области менеджмента информационной безопасности (СМИБ), и содержит рекомендации по комплексной защите информации с учетом основных бизнес-процессов, ценных информационных активов, а также актуальных угроз и рисков. История становления и разви

DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001 В конце декабря 2015 г. компания DataLine прошла два внешних аудита на соответствие требованиям международных стандартов информационной безопасности: PCI DSS и ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в DataLine. Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) разработан международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Expre

«Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019 предложения и предоставлять клиентам услуги, связанные с внедрением систем менеджмента по стандарту ISO 27001. В ходе проверки были рассмотрены типовые шаблоны презентации услуг компании по вне

Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 ента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews сообщили в российской компании Deiteriy, которая выступила консультантом, внедрившим систему и подготовившим Safedata к сертификации. Британский институт станд

СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001 Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положениям стандарта выполнялись с привлечением экспертов компании «АМТ-Груп». Сертификационный аудит был

«Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013 етствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNew

«Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001 аз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе». Данный сертификат является дополнительной гарантией защищенности всей информации, которая находится под контролем системы, подчеркнули в компан

СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005 пании Intervale. Сертификационный аудит был проведен компанией BSI (British Standards Institution). ISO 27001 является международным стандартом, определяющим требования для создания, развития и

Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 омпании Leta. — Кроме того, внедрение системы управления ИБ в соответствии с требованиями стандарта ISO 27001 помогает компании выработать долговременную стратегию развития системы обеспечения

Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001 своей системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям стандарта ISO 27001. Аудит был проведен представительством Британского института стандартов (British St

Банк «Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005 неджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Таким образом, банк получил подтверждение, что защита конфиденциальных да

Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте» (СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001). Заказчиком выступил горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — урановый холди

Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001 эти ценности клиенты доверяют нам ежедневно. Сертификация Digital Design на соответствие стандарту ISO 27001 стала продолжением нашей постоянной работы по обеспечению информационной безопаснос

Fujitsu Russia GDC прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005 пасностью центра глобального предоставления услуг (Fujitsu Russia GDC) «Фуджицу Сервисез», входящего в группу компаний ICL-КПО ВС, успешно прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Полученный сертификат гарантирует, что процессы управления ИБ в компании не только правильно выстроены и четко функционируют, но при этом постоянно поддерживаются и корректи

«Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005 неджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По итогам аудита банк получил подтверждение, что защита конфиденциальных

ТТК подтвердил соответствие СМИБ стандарту ISO/IEC 27001:2005 IP-сетью. По результатам аудита действие сертификата на соответствие СМИБ ТТК требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2005 подтверждено до февраля 2014 г. Впервые СМИБ компании была сертифицирована

СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005 Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Согласно заключению аккредитованного аудитора «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», действие сертификата соответствия продлено до ноября 2014 г. УК «Металлоинвест» была образова

Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут» ный стандарт по управлению ИБ. Подготовлено также более 20 документов в соответствии с требованиями ISO 27001:2005 и рекомендациями ITIL (библиотека практик по управлению ИТ-процессам). Выполне

«Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо» рохождении ритейлером сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 27001. Проект позволил «Эльдорадо» структурировать процессы обеспечения и управления инфо

«Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001 сертификационному аудиту на соответствие требованиям международного стандарта ISO\IEC 27001-2005. В 2007 г. СК «Росно» прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта безопасности ISO/IEC 27001:2005. За три года функционирования в области деятельности «Росно» накопился ряд изменений, требующих корректной отработки в рамках системы управления ИБ. Для осуществления необход