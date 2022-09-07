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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рахметов Руслан



07.09.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров

«Сейчас основные кибератаки из-за рубежа направлены на создание негативного информационного фона» CNews: Как сейчас выглядит ландшафт угроз? Как изменились векторы атак, мотивы киберпреступников? Руслан Рахметов: В наступившей новой реальности мы становимся свидетелями настоящих боевых действий в киберпространстве. Еще 1-2 года назад основными мотивами злоумышленников были финансовая вы
17.03.2022 Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах

российское ИТ-решение невозможно создать «с нуля» за месяц» CNews: Опишите, пожалуйста, текущую ситуацию с кибербезопасностью в сложившихся условиях. Что изменилось сильнее всего за последние недели? Руслан Рахметов: Конфронтация в киберпространстве с условным коллективным Западом достигла вероятного пика: это касается и беспрецедентного санкционного давления, и массового спешного ухода зап
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации

CNews: В последнее время интерес к продуктам Security Vison значительно вырос. Как вы сами оцениваете причины такой востребованности? Руслан Рахметов: У популярности продуктов по автоматизации процессов ИБ есть объективный внешний драйвер — SOAR-решения сейчас на пике востребованности и ожиданий. Однако работу, проделанную на
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

CNews: Руслан, первый вопрос — традиционно общего характера. Как вы оцениваете современное состояние ИБ-отрасли в России? Какие основные вызовы встают перед крупными игроками и как они решаются? Руслан Рахметов: Сначала предлагаю посмотреть на рынок ИБ глазами вендора и интегратора: в настоящий момент можно отметить высокий спрос на средства обеспечения безопасности и контроля удаленно
06.07.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного

CNews: Руслан, в контексте политики импортозамещения часть бизнеса видит определенные риски для своего развития. Как обстоит дело со сферой информационной безопасности? Руслан Рахметов: Изначально почти все отечественные вендоры были в позиции догоняющих: зарубежные игроки десятилетиями создавали и совершенствовали свои экосистемы, обеспечивая корректное взаим
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко

е — проверку на прочность. Какие вызовы встали перед ИБ-департаментами в связи с вирусом, самоизоляцией и переводом абсолютного большинства сотрудников российских компаний на удаленный формат работы? Руслан Рахметов: Разумеется, текущий момент является сложным не только для сферы защиты информации, но и для всего бизнеса в целом, причем в глобальном масштабе. В сложившейся ситуации ИБ-депар
27.11.2019 Руслан Рахметов, «Интеллектуальная безопасность» -

Из-за мер российских регуляторов киберпреступники атакуют западный финсектор

CNews: Расскажите, какие основные тренды вы сейчас видите на рынке? Что нового произошло в ИБ-сегменте за последний год? Руслан Рахметов: Тренды в современном мире зачастую формируются не объективными вызовами или актуальными угрозами, а тем, что и как подается в информационное поле вендорами — производителями за

Публикаций - 56, упоминаний - 57

Рахметов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 55
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 5
Microsoft Corporation 24625 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
8213 3
МегаФон 8805 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
GitHub 814 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Oracle Corporation 6688 2
Telegram Group 1983 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
АйТи 1365 2
Cisco Systems 5114 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Rimini Street 58 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Palo Alto Networks 146 1
Merlion - Мерлион 793 1
Check Point Software Technologies 760 1
Центр2М - Center2М 66 1
X Corp - Twitter 2845 1
NCC Group 16 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
Google Siemplify 3 1
JetBrains 66 1
Nvidia Corp 3487 1
Microsoft Threat Intelligence Center - MSTIC - Microsoft Threat Intelligence Team 3 1
Broadcom - VMware 2359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Почта России ПАО 2112 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
СДМ-Банк 63 2
OKS Group 51 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
ТРИЭР 5 2
Альфа-Банк 1769 2
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 2
КидБург ГК 7 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Yara - Яра 15 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
UPS 202 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Росэнергобанк 34 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Рапид Био 101 1
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 7 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 40
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 26
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 16
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 11
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 11
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 5
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 9
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 7 6
Linux OS 9937 6
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 4
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 4
Microsoft Windows PowerShell 174 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 3
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 3
Microsoft Windows 15657 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
DeviceLock DLP 81 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 2
Microsoft Office 3734 2
Python - высокоуровневый язык программирования 929 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 2
Google VirusTotal 80 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 2
Microsoft SysMon 8 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
BlackBerry PlayBook 103 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Cisco Systems - Splunk Phantom 2 2
Fast Incident Response - FIR 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 1
IBM Resilient Incident Response Platform 5 1
Google Calendar - Google Календарь 81 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Стюгин Михаил 20 7
Луцив Данила 6 6
Демидов Сергей 127 4
Плешков Алексей 67 3
Степченков Максим 65 3
Мартынцев Алексей 9 3
Крылова Эльвира 3 3
Путин Сергей 63 2
Нуйкин Андрей 47 2
Борисов Илья 27 2
Мунтян Алексей 8 2
Гузев Иван 14 2
Журавлёв Владимир 10 2
Глинский Андрей 2 2
Вахонин Сергей 16 2
Рысин Сергей 4 2
Савинский Илья 5 2
Горчаков Денис 48 2
Ходаков Сергей 42 2
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 2
Минасян Карине 13 1
Суровец Дмитрий 76 1
Трофимова Людмила 50 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Лысенко Эдуард 308 1
Дьяченко Валерий 95 1
Абакумов Евгений 205 1
Урьяс Вадим 98 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 143 1
Соловьев Алексей 88 1
Мискевич Евгений 49 1
Рубин Адар 47 1
Осипов Александр 87 1
Комаров Валерий 5 1
Плешков Александр 1 1
Кулешов Алексей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Европа Восточная 3075 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Испания - Королевство 3706 1
Перу - Республика 274 1
Украина 7608 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Америка Латинская 1812 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 9
Аудит - аудиторский услуги 2660 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
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