Рахметов Руслан
|07.09.2022
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Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров
«Сейчас основные кибератаки из-за рубежа направлены на создание негативного информационного фона» CNews: Как сейчас выглядит ландшафт угроз? Как изменились векторы атак, мотивы киберпреступников? Руслан Рахметов: В наступившей новой реальности мы становимся свидетелями настоящих боевых действий в киберпространстве. Еще 1-2 года назад основными мотивами злоумышленников были финансовая вы
|17.03.2022
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Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах
российское ИТ-решение невозможно создать «с нуля» за месяц» CNews: Опишите, пожалуйста, текущую ситуацию с кибербезопасностью в сложившихся условиях. Что изменилось сильнее всего за последние недели? Руслан Рахметов: Конфронтация в киберпространстве с условным коллективным Западом достигла вероятного пика: это касается и беспрецедентного санкционного давления, и массового спешного ухода зап
|28.06.2021
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Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации
CNews: В последнее время интерес к продуктам Security Vison значительно вырос. Как вы сами оцениваете причины такой востребованности? Руслан Рахметов: У популярности продуктов по автоматизации процессов ИБ есть объективный внешний драйвер — SOAR-решения сейчас на пике востребованности и ожиданий. Однако работу, проделанную на
|21.09.2020
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Руслан Рахметов, Security Vision -
Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы
CNews: Руслан, первый вопрос — традиционно общего характера. Как вы оцениваете современное состояние ИБ-отрасли в России? Какие основные вызовы встают перед крупными игроками и как они решаются? Руслан Рахметов: Сначала предлагаю посмотреть на рынок ИБ глазами вендора и интегратора: в настоящий момент можно отметить высокий спрос на средства обеспечения безопасности и контроля удаленно
|06.07.2020
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Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного
CNews: Руслан, в контексте политики импортозамещения часть бизнеса видит определенные риски для своего развития. Как обстоит дело со сферой информационной безопасности? Руслан Рахметов: Изначально почти все отечественные вендоры были в позиции догоняющих: зарубежные игроки десятилетиями создавали и совершенствовали свои экосистемы, обеспечивая корректное взаим
|21.04.2020
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Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко
е — проверку на прочность. Какие вызовы встали перед ИБ-департаментами в связи с вирусом, самоизоляцией и переводом абсолютного большинства сотрудников российских компаний на удаленный формат работы? Руслан Рахметов: Разумеется, текущий момент является сложным не только для сферы защиты информации, но и для всего бизнеса в целом, причем в глобальном масштабе. В сложившейся ситуации ИБ-депар
|27.11.2019
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Руслан Рахметов, «Интеллектуальная безопасность» -
Из-за мер российских регуляторов киберпреступники атакуют западный финсектор
CNews: Расскажите, какие основные тренды вы сейчас видите на рынке? Что нового произошло в ИБ-сегменте за последний год? Руслан Рахметов: Тренды в современном мире зачастую формируются не объективными вызовами или актуальными угрозами, а тем, что и как подается в информационное поле вендорами — производителями за
Рахметов Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Стюгин Михаил 20 7
|Луцив Данила 6 6
|Демидов Сергей 127 4
|Плешков Алексей 67 3
|Степченков Максим 65 3
|Мартынцев Алексей 9 3
|Крылова Эльвира 3 3
|Путин Сергей 63 2
|Нуйкин Андрей 47 2
|Борисов Илья 27 2
|Мунтян Алексей 8 2
|Гузев Иван 14 2
|Журавлёв Владимир 10 2
|Глинский Андрей 2 2
|Вахонин Сергей 16 2
|Рысин Сергей 4 2
|Савинский Илья 5 2
|Горчаков Денис 48 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 2
|Минасян Карине 13 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Прохорова Алла 65 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Сотин Денис 205 1
|Слышкин Василий 129 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Мискевич Евгений 49 1
|Рубин Адар 47 1
|Осипов Александр 87 1
|Комаров Валерий 5 1
|Плешков Александр 1 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Threat Hunter Playbook 1 1
|DomainTools 3 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|Juniper Research 522 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
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