Рахметов Руслан

Руслан Рахметов, Security Vision: Российский бизнес заинтересован в предложениях от MSSP-провайдеров «Сейчас основные кибератаки из-за рубежа направлены на создание негативного информационного фона» CNews: Как сейчас выглядит ландшафт угроз? Как изменились векторы атак, мотивы киберпреступников? Руслан Рахметов: В наступившей новой реальности мы становимся свидетелями настоящих боевых действий в киберпространстве. Еще 1-2 года назад основными мотивами злоумышленников были финансовая вы

Руслан Рахметов, Security Vision: Прорывные технологии рождаются при быстром принятии решений в сложных обстоятельствах российское ИТ-решение невозможно создать «с нуля» за месяц» CNews: Опишите, пожалуйста, текущую ситуацию с кибербезопасностью в сложившихся условиях. Что изменилось сильнее всего за последние недели? Руслан Рахметов: Конфронтация в киберпространстве с условным коллективным Западом достигла вероятного пика: это касается и беспрецедентного санкционного давления, и массового спешного ухода зап

Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации CNews: В последнее время интерес к продуктам Security Vison значительно вырос. Как вы сами оцениваете причины такой востребованности? Руслан Рахметов: У популярности продуктов по автоматизации процессов ИБ есть объективный внешний драйвер — SOAR-решения сейчас на пике востребованности и ожиданий. Однако работу, проделанную на

Руслан Рахметов, Security Vision - Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы CNews: Руслан, первый вопрос — традиционно общего характера. Как вы оцениваете современное состояние ИБ-отрасли в России? Какие основные вызовы встают перед крупными игроками и как они решаются? Руслан Рахметов: Сначала предлагаю посмотреть на рынок ИБ глазами вендора и интегратора: в настоящий момент можно отметить высокий спрос на средства обеспечения безопасности и контроля удаленно

Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного CNews: Руслан, в контексте политики импортозамещения часть бизнеса видит определенные риски для своего развития. Как обстоит дело со сферой информационной безопасности? Руслан Рахметов: Изначально почти все отечественные вендоры были в позиции догоняющих: зарубежные игроки десятилетиями создавали и совершенствовали свои экосистемы, обеспечивая корректное взаим

Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко е — проверку на прочность. Какие вызовы встали перед ИБ-департаментами в связи с вирусом, самоизоляцией и переводом абсолютного большинства сотрудников российских компаний на удаленный формат работы? Руслан Рахметов: Разумеется, текущий момент является сложным не только для сферы защиты информации, но и для всего бизнеса в целом, причем в глобальном масштабе. В сложившейся ситуации ИБ-депар