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КидБург ГК

КидБург ГК

Группа компаний КидБург — оператор детского образовательного досуга в России и основоположник направления edutainment (обучение через игру) в стране. С 2009 года Группа компаний создает проекты – город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «Сказкин дом», музей занимательных наук «ЛабиринтУм». С сентября 2022 года все форматы были объединены в единый бренд КИДБУРГ. В состав Группы компаний КИДБУРГ входят следующие форматы: детский город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «КидБург Сказки», интерактивный музей занимательных наук «КидБург Эксперименты», сеть семейных кафе «КидБург». В начале 2023 года компания разработала и презентовала новый уникальный формат – «КидБург Страна».


17.12.2024 Security Vision открыла пять новых Центров кибербезопасности в городах профессий «КидБург» 3
10.12.2024 Проект Security Vision для детей и подростков стал лауреатом Премии Рунета 2
02.09.2024 «КидБург» и Security Vision запускают проект по обучению детей цифровой безопасности 5
28.05.2024 В «КидБурге» открывается игротека Security Vision 4
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 1
12.01.2017 «Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке 2
20.04.2016 В детских банках «КидБурга» запущена система электронной очереди от «Лета Инжиниринг» 2

Публикаций - 7, упоминаний - 19

КидБург ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 4
Ростелеком 9701 1
8213 1
Мегаплан 76 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 8 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Верный - торговая сеть 291 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Наукоград - технопарк 134 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
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Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 22 1
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