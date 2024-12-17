КидБург ГК

Группа компаний КидБург — оператор детского образовательного досуга в России и основоположник направления edutainment (обучение через игру) в стране. С 2009 года Группа компаний создает проекты – город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «Сказкин дом», музей занимательных наук «ЛабиринтУм». С сентября 2022 года все форматы были объединены в единый бренд КИДБУРГ. В состав Группы компаний КИДБУРГ входят следующие форматы: детский город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «КидБург Сказки», интерактивный музей занимательных наук «КидБург Эксперименты», сеть семейных кафе «КидБург». В начале 2023 года компания разработала и презентовала новый уникальный формат – «КидБург Страна».