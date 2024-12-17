КидБург ГК
Группа компаний КидБург — оператор детского образовательного досуга в России и основоположник направления edutainment (обучение через игру) в стране. С 2009 года Группа компаний создает проекты – город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «Сказкин дом», музей занимательных наук «ЛабиринтУм». С сентября 2022 года все форматы были объединены в единый бренд КИДБУРГ. В состав Группы компаний КИДБУРГ входят следующие форматы: детский город профессий «КидБург», интерактивный музей-театр «КидБург Сказки», интерактивный музей занимательных наук «КидБург Эксперименты», сеть семейных кафе «КидБург». В начале 2023 года компания разработала и презентовала новый уникальный формат – «КидБург Страна».
КидБург ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 4
|Ростелеком 9701 1
|1С 8213 1
|Мегаплан 76 1
|Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
|React - JavaScript фреймворк 72 1
|Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 7 1
|Крылова Эльвира 3 3
|Рахметов Руслан 56 2
|Сергунина Наталья 368 1
|Козлов Сергей 38 1
|Бугров Алексей 12 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Смирнова Анастасия 1 1
|Сукорская Эльвира 1 1
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