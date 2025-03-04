Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170043
ИКТ 13244
Организации 10381
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25200
Персоны 72789
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Кидзания Мечтариум детский развлекательный центр


04.03.2025 В парке профессий «Кидзания» открылся первый в мире детский инженерный центр 2
10.12.2024 Проект Security Vision для детей и подростков стал лауреатом Премии Рунета 1
16.05.2024 Security Vision открывает в «Кидзании» первый в России Центр Кибербезопасности для детей 2
24.11.2023 «Билайн» открыл офис агентов связи в «Кидзании» 2
26.09.2016 Bell Integrator проанализировал системы ПДн «Кидзании» на соответствие требованиям законодательства РФ 2
18.08.2016 Логин и пароль от Единого портала госуслуг обеспечат пользователям доступ к сайту судебных приставов 1
01.08.2016 600 тыс. пользователей подключилось к Wi-Fi сети в московском метро с помощью учетной записи на ЕПГУ 1
29.01.2016 МТС ищет инженеров в возрасте до 14 лет в новый Центр управления сетью в Москве 4

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Кидзания и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12832 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8782 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
ESG - Enterprise Strategy Group 240 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 499 1
Авиапарк ТРЦ 42 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
КидБург ГК 8 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
Федеральное казначейство России 1786 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27930 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66961 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17148 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12596 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51176 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1452 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7709 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13322 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 289 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8307 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13845 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24324 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 781 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10326 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1946 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3877 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5334 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7657 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 772 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12834 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7818 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9354 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2158 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 658 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 616 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5354 1
RRU - Remote radio unit - радиомодули 111 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2285 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 417 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1131 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 2
Рахметов Руслан 56 1
Лацанич Василь 106 1
Авербах Владимир 126 1
Майоров Алексей 6 1
Бирюков Олег 28 1
Икоев Артем 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145757 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43473 2
Европа 21817 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Южная Корея - Республика 6670 1
Япония 13312 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 1
Индия - Bharat 5479 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Турция - Турецкая республика 2380 1
Индонезия - Республика 961 1
Саудовская Аравия - Королевство 590 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1369 1
Малайзия 868 1
Таиланд - Королевство 825 1
Чили - Республика 472 1
Филиппины - Республика 565 1
Египет - Арабская Республика 1007 1
Португалия - Португальская Республика 920 1
Кувейт 164 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1517 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3132 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1974 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4173 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51514 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29386 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5911 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8799 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18723 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Физика - Physics - область естествознания 2655 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6007 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2616 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2683 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1558 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2451 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще