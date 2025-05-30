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Авиапарк ТРЦ
УПОМИНАНИЯ
Авиапарк ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Хоббит Сергей 2 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Сухоруков Сергей 24 2
|Рогозин Дмитрий 101 2
|Волков Александр 26 1
|Суровец Дмитрий 80 1
|Лацанич Василь 106 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Куканов Алексей 14 1
|Дмитриев Алексей 49 1
|Медведев Владислав 52 1
|Борисов Александр 39 1
|Сушин Александр 6 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Васильев Владимир 38 1
|Громов Владимир 14 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Портнягин Сергей 5 1
|Ситников Сергей 79 1
|Волис Григорий 7 1
|Григорян Гагик 8 1
|Строевская Жанна 3 1
|Петухова Елена 3 1
|Черников Алексей 53 1
|Рабинович Борис 8 1
|Смыков Тихон 15 1
|Рудаков Денис 31 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ткачева Мария 1 1
|Воронов Александр 9 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
|Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
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