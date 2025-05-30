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Авиапарк ТРЦ


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 В «Яндекс Такси» чаще стали ездить с детьми 1
14.06.2024 «МегаФон»: аналитики выяснили, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин 2
27.05.2024 «Билайн» расширил географию трансляции объявлений о поиске людей 1
24.05.2024 «Аэрофлот» перевел системы развлечений пассажиров в салонах самолетов на российское ПО 1
16.05.2024 Security Vision открывает в «Кидзании» первый в России Центр Кибербезопасности для детей 2
02.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер» 2
19.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает направление ремонта техники в магазинах и на дому «М.Мастер» 2
14.02.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и AV-оборудованием 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
24.11.2023 «Билайн» открыл офис агентов связи в «Кидзании» 2
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 1
30.12.2022 «Тинькофф» и Artpayments запустили ювелирные платежные аксессуары с функцией Tinkoff Pay 2
06.12.2022 «Аэромакс» приобрела долю в компании «Ас-кам» 1
24.11.2022 Исследование МТС: спрос на решения Big Data со стороны ритейла вырос в шесть раз 1
18.08.2022 Магазины Huawei в России пометили большую часть техники табличками «не для продажи» 1
22.04.2022 Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS 1
10.03.2022 Привлекательность 5G mmWave для бизнеса 1
11.05.2021 В России открылся первый офлайн-магазин Acer 1
10.08.2020 «М.Видео» начинает старт продаж симулятора смешанных единоборств UFC 4 за день до мировой премьеры 2
05.03.2020 «М.Видео» одной из первых в мире начнет продажи Doom Eternal 3
16.12.2019 Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфонов Mi MIX Alpha и Mi Note 10 1
24.06.2019 «М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах 2
01.08.2018 «М.Видео» открыла авторизованные сервисные центры Apple 2
22.12.2017 В России доступен единственный ноутбук Acer Predator 21 X 1
27.03.2017 Самолеты «Почты России» начали совершать регулярные полеты из Китая 1
06.02.2017 Покупаем Xiaomi Redmi 4A дома 2
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
05.12.2016 Москвичам предложили выбрать, в каких уголках столицы появятся платежные терминалы 2
28.11.2016 В ТРЦ «Авиапарк» открылся флагманский магазин Garmin 2
06.10.2016 Российский киберспорт получил стадион 1
30.09.2016 МТС предоставил скоростной интернет московским киберспортсменам 2
30.08.2016 Больше Samsung Galaxy Note 7 для России! 2
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
29.01.2016 МТС ищет инженеров в возрасте до 14 лет в новый Центр управления сетью в Москве 2
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
08.06.2015 «Крок» оснастила гипермаркет HOFF комплексом инженерных систем 2
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 1
24.09.2013 Авиапарк «Почты России» пополнился вертолетом Ми-2 1
13.10.2011 Из беспилотника X-37B сделают пилотируемый шаттл 1
21.09.2009 На рейсах «Аэрофлота» может появиться интернет и мобильная связь 1

Публикаций - 43, упоминаний - 61

Авиапарк ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1819 5
Apple Inc 12276 5
Samsung Electronics 10378 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 4
Huawei 4026 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8896 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2958 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5036 2
МегаФон 9289 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 423 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 2
AeroMobile AS - AeroMobile Communications 16 2
Microsoft Corporation 24854 1
Sony 6571 1
Doom Eternal 10 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4147 1
Garmin - Гармин 204 1
Крок - Croc 1785 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
Inventive Retail Group 76 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
RDC Group - Mobilidi 25 1
Nvidia Corp 3572 1
Smart Orange - Смарт Оранж 10 1
АТК Консультационная группа 53 1
Ростелеком 9933 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Aeromax - Аэромакс 31 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 572 1
Цифра ГК 2475 1
Digma 215 1
Merlion - Мерлион 842 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 1
Навиком - Navicom 17 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 7
Почта России ПАО 2161 4
Галерея ТРЦ 11 4
Boeing 1013 3
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 29 3
Афимолл ТРЦ 24 3
Кидзания - Мечтариум - детский развлекательный центр 10 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2882 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1237 2
Airbus Group - Airbus Industries 226 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ryanair 8 2
Кристалл ТЦ 1 1
Планета ТРЦ 2 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
Родник ТЦ 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Ренессанс Страхование 165 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 203 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 157 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 257 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
УК Полюс 5 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ВТБ Страхование 61 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Inventive eCommerce 5 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3126 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 217 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3423 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 500 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 866 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 343 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 357 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17381 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24726 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21134 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8637 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14623 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20689 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28276 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3046 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13790 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12644 4
Аксессуары 3971 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10932 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4516 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7824 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3114 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6882 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9466 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5320 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29056 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5505 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4302 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9863 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16393 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21203 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7050 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3835 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4730 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9557 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26013 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6123 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 2
Samsung Galaxy 967 3
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 93 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 180 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4055 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 2
Acer Predator 212 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 63 2
Samsung Galaxy Note 696 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 16 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1461 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 9 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 72 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Game 7 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2999 1
Nvidia G-Sync 156 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 86 1
Intel Core - Семейство процессоров 1217 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 1
Samsung Pay 292 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 97 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Acer AeroBlade 3D 29 1
Xiaomi Mi Store 41 1
Xiaomi Mi Note - Серия смартфонов 36 1
Acer Predator Thronos 11 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
Nvidia SLI 163 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Хоббит Сергей 2 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Сухоруков Сергей 24 2
Рогозин Дмитрий 101 2
Волков Александр 26 1
Суровец Дмитрий 80 1
Лацанич Василь 106 1
Гуцериев Михаил 111 1
Терентьев Алексей 23 1
Куканов Алексей 14 1
Дмитриев Алексей 49 1
Медведев Владислав 52 1
Борисов Александр 39 1
Сушин Александр 6 1
Тюренков Алексей 6 1
Селиванов Юрий 5 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Васильев Владимир 38 1
Громов Владимир 14 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Портнягин Сергей 5 1
Ситников Сергей 79 1
Волис Григорий 7 1
Григорян Гагик 8 1
Строевская Жанна 3 1
Петухова Елена 3 1
Черников Алексей 53 1
Рабинович Борис 8 1
Смыков Тихон 15 1
Рудаков Денис 31 1
Краснопольский Андрей 10 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Журавлев Сергей 16 1
Пушкин Василий 11 1
Ткачева Мария 1 1
Воронов Александр 9 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 10
Европа 24386 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4070 7
Россия - СФО - Новосибирск 4437 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2316 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3093 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7737 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52597 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 889 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2046 3
Франция - Французская Республика 7901 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 960 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1341 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4005 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13410 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 2
Бразилия - Федеративная Республика 2396 2
Турция - Турецкая республика 2419 2
Саудовская Аравия - Королевство 603 2
Таиланд - Королевство 837 2
Чили - Республика 477 2
Египет - Каир 72 2
Словения - Республика 251 2
Земля - планета Солнечной системы 10467 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1754 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 2
Италия - Итальянская Республика 4380 2
Украина 7668 2
Финляндия - Финляндская Республика 3625 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2751 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 254 2
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 33 2
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1953 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24805 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19239 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7371 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6063 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7171 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8749 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2687 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5672 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 947 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5930 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11134 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7943 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9091 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5174 3
Английский язык 6744 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10189 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30174 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3683 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5005 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5989 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6356 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 943 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2479 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5094 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2776 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4244 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6561 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 309 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2344 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 526 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1114 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 624 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1976 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1029 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 287 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 17 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 110 1
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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