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Индексная книга (каталог) CNews*
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Григорьева Анастасия



29.04.2025 «МТС-Банк» запустил сервис округления «Добро Pay» 1
04.12.2024 Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ 1
18.06.2024 Университетская разработка поможет повысить качество инвитро-диагностики в РФ 1
09.02.2024 «Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе 1
21.02.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
16.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Григорьева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 526 4
Ростелеком 9878 1
Huawei 4001 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1146 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
АТК Консультационная группа 53 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 80 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 31 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1061 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 522 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 3
InCity - Модный континент 14 3
МКБ - Московский кредитный банк 571 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 130 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 1
Почта России ПАО 2149 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 478 1
Альфа-Банк 1790 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ПСБ - Промсвязьбанк 869 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Совкомбанк ПАО 260 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Ренессанс Страхование 164 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
УК Полюс 5 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Аэроклуб 21 1
ВТБ Страхование 61 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 79 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 115 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6056 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4846 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7623 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24834 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3263 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1292 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3154 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 11 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 1
Data monetization - Монетизация данных 1688 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1203 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 884 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2993 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3019 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9798 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1944 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 7 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
Селиванов Юрий 5 3
Громов Владимир 14 3
Михалин Борис 8 3
Мурадова Зумрат 4 3
Суровец Дмитрий 79 2
Волис Григорий 7 2
Носов Николай 13 2
Мартыненко Владимир 3 2
Дьяконенко Сергей 2 2
Матвеева Татьяна 105 1
Овчинников Павел 7 1
Терентьев Алексей 23 1
Куканов Алексей 14 1
Захаров Алексей 47 1
Игнатов Александр 6 1
Антонов Александр 77 1
Борисов Александр 38 1
Сушин Александр 6 1
Кулешов Алексей 29 1
Попов Алексей 336 1
Тюренков Алексей 6 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Васильев Владимир 38 1
Степанова Ольга 6 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Портнягин Сергей 5 1
Ситников Сергей 79 1
Тулубьев Павел 25 1
Григорян Гагик 8 1
Строевская Жанна 3 1
Петухова Елена 3 1
Колчин Вячеслав 5 1
Черников Алексей 53 1
Рабинович Борис 8 1
Предтеченский Петр 18 1
Павлов Николай 13 1
Кондарев Сергей 14 1
Раевский Роман 15 1
Краснопольский Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2495 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5891 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24638 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48963 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
Аудит - аудиторский услуги 2780 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 943 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 322 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5204 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1352 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7971 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2170 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 648 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 944 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11294 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8191 3
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 555 1
СПбГУ - Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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