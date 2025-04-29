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Григорьева Анастасия
Григорьева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
|Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 2
|ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
|Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 7 1
|C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
|Селиванов Юрий 5 3
|Громов Владимир 14 3
|Михалин Борис 8 3
|Мурадова Зумрат 4 3
|Суровец Дмитрий 79 2
|Волис Григорий 7 2
|Носов Николай 13 2
|Мартыненко Владимир 3 2
|Дьяконенко Сергей 2 2
|Матвеева Татьяна 105 1
|Овчинников Павел 7 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Куканов Алексей 14 1
|Захаров Алексей 47 1
|Игнатов Александр 6 1
|Антонов Александр 77 1
|Борисов Александр 38 1
|Сушин Александр 6 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Попов Алексей 336 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Васильев Владимир 38 1
|Степанова Ольга 6 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Портнягин Сергей 5 1
|Ситников Сергей 79 1
|Тулубьев Павел 25 1
|Григорян Гагик 8 1
|Строевская Жанна 3 1
|Петухова Елена 3 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Черников Алексей 53 1
|Рабинович Борис 8 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Павлов Николай 13 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Раевский Роман 15 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 6
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 2
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2495 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8191 3
|OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 555 1
|СПбГУ - Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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