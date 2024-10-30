Softline - Polymatica - Полиматика

Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда «Софтлайн» консолидировал «Полиматика» Группа компаний «Софтлайн» (Softline) стала единоличным владельцем компании «П

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов Совместное использование BI-платформы Polymatica и Экстрактора «1С», инструмента для выгрузки данных из «1С», доказано тестированием. Это технологическое партнерство упрощает работу бизнес-аналитиков и расширяет возможности их рабо

SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB Вендор бизнес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты будут полезны компаниям с быстро растущими и изменяющимися массивами данных. Решения обеспечат работу с высоко

«Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тестирование комплекса проводилось для компаний финансового сектора, но решение может быть использовано для организа

Решение резидента «Сколково» повысило эффективность дистанционного мониторинга пациентов «М-Лайн», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), совместно с разработчиком «Полиматика Рус» завершили проект по созданию системы интеллектуальной поддержки принятия реше

Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга» . В 2024 г. около 200 участников завершили обучение по программе «Новый подход к анализу данных ПО «Полиматика». Она вошла в Единый специализированный информационный Ресурс Минтруда России, пре

SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD Команды компаний SL Soft и «Витро Софт» провели ряд тестов, подтверждающих совместную работу Polymatica Dashboards и Vitro-CAD. Среда общих данных (СОД) Vitro-CAD позволяет эффективно управлять документацией инвестиционно-строительных проектов. При этом она дает возможность проводить б

Крупный банк перешел на отечественное BI-решение Polymatica от SL Soft (ГК Softline) Банк, входящий в топ-5 игроков российского рынка по объему активов, заменил иностранную систему для решения задач по бизнес-аналитике отечественным BI-инструментом Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. До 2022 г. сотрудники банковской организации пользовались Microsoft Power BI, затем компании потребовалось заменит

На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства азу одного из министерств РФ. Совместно с партнером были внедрены инструменты для интерактивного и разностороннего анализа, исследования и визуализации больших массивов информации на основе продуктов Polymatica. Государственная информационная система (ГИС) – это платформа, которая позволяет планировать балансы производства и потребления продукции, предоставлять государственные услуги в цифр

Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? В линейке два продукта: Polymatica Dashboards — конструктор информационных панелей, и Polymatica Analytics — инструмент для анализа больших объемов данных в режиме «здесь и сейчас» (ad-hoc). Они могут работать

В образовательный процесс МГПУ включены аналитические инструменты Polymatica Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) изучают аналитику данных, используя ПО Polymatica компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель компании. Практические занятия курса «Аналитика данных. Применение в сфере образования» проходят на базе BI-систем Polymatica

Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica Компания SL Soft заместила иностранную BI-систему Qlik, прежде использовавшуюся в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Команда Polymatica внедрила инструменты для интерактивного и разностороннего анализа и построения информационных панелей. ТПП объединяет более 150 организаций по всей территории страны, каждая из котор

В платформе Polymatica от SL Soft (ГК Softline) появился новый модуль для сбора и ведения данных Компания SL Soft (ГК Softline) расширяет продуктовую линейку Polymatica программным продуктом «Модуль формирования данных». Он разработан компанией-партнером Codex Proj и предназначен для формирования и учета данных и их дальнейшего отображения в констру

SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профес

Продукт Polymatica Dashboards от SL Soft, ГК Softline, подтвердил совместимость с «Р7-Офис» Команда Polymatica (SL Soft, ГК Softline) разработала коннектор, который позволит пользователям Polymatica Dashboards работать с «Р7-Офис. Корпоративный сервер» как с хранилищем документов для с

Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли CNews: Михаил, расскажите, чем Polymatica отличается от конкурентов в BI-сфере? Михаил Прибочий: Для работы с данными мы развиваем Polymatica Dashboards, Polymatica Analytics и Polymatica ML. К BI-решени

ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe ne (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, интегрировала решение Polymatica в Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители Softline. Softline Universe – это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастроенный комплект программного и а

Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство Разработчик BI-решений Polymatica (SL Soft, ГК Softline) и компания Codex Proj, специализирующаяся на создании компонентов для BI, сообщают о технологическом партнерстве. Это сотрудничество позволит расширить функцио

Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами. Сотрудничество с «Компит эксперт» обеспечит решениям Polymatica от SL Soft (ГК Softline) выход на рынок Белоруссии. Для белорусских компаний на сегодняшний день актуален вопрос замены западных аналитических систем и ML-решений. «Компит эксперт» п

Polymatica входит в контур SL Soft (ГК Softline) SL Soft (ГК Softline), продолжая консолидировать в своем портфеле бизнес-приложения для корпоративных заказчиков, сообщает об интеграции с компанией Polymatica, разработчиком low-code инструментов BI и ML/AI. Об этом CNews сообщили представители Softline. Основная задача SL Soft – сформировать для заказчиков комплексное предложение российск

«Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI нутри холдинга «Т1». В дальнейшем специалисты «T1 CRM» планируют развивать партнерство с компанией «Полиматика», дополнив интеграцию моделями машинного обучения для улучшения показателей продаж

«Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство Компания «Полиматика» (ГК Softline), разработчик self-service аналитических инструментов BI и ML/AI, и

РЭУ им. Г.В. Плеханова обучает студентов с помощью решений Polymatica В образовательный процесс включены два продукта, разработанные компанией «Полиматика» (ГК Softline) – Polymatica Analytics и Polymatica Dashboards. С помощью них студе

АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте» Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения н

Polymatica BI теперь доступна в облаке Компания «Полиматика» (ГК Softline) в партнерстве с группой компаний Mont запустила облачную версию сво

Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica елей машинного обучения и построения стратегий принятия решений в автоматическом режиме. Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной

«Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений сивов данных и платформу для создания и управления ML-моделями. Таким образом, российская компания «Полиматика» предоставляет своим клиентам инструменты для решения задач на всех этапах интелле

ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica живанием.Привлечь программистов, чтобы они сверстали дашборд согласно дизайну на проектной основе. «Полиматика» использует первый подход. Инструмент Polymatica Dashboards является конструктором

Treolan и «Полиматика» подписали дистрибьюторский контракт Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале сотрудничества с российским вендором «Полиматика». Партнеры смогут заказать в Treolan полный спектр продуктов вендора. «Полимати

«Полиматика» делает шаг в сторону открытой BI-системы Компания «Полиматика» представила новую версию BI-системы Polymatica Dashboards, позволяющей создавать

Ramax Group и Polymatica взяли курс на импортозамещение BI и продвинутой аналитики овышения эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ramax Group. Решения компании «Полиматика» полностью соответствуют требованиям по импортозамещению программного обеспечения

ACGM будет использовать Polymatica Dashboards при реализации BI-проектов «Полиматика», российский разработчик высокопроизводительных аналитических решений, и компания

ФНС использует Polymatica для анализа большого массива данных орый является базовым источником сведений о гражданах России. Для анализа объединенных массивов данных, создаваемых органами ЗАГС в режиме реального времени, Служба использует аналитическую платформу Polymatica. Российское решение обрабатывает большие объемы информации в режиме, близком к режиму реального времени. Удобный интерфейс, визуализация данных в виде дашбордов и широкая линейка инс

Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом «Полиматика» представила прототип нового продукта. Polymatica ML поможет пользователям исследо

Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации «Полиматика», российский разработчик инструментов для анализа больших объемов данных, выпустил

Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска Конструктор для самостоятельного создания дашбордов, разработанный компанией «Полиматика», стал основой для создания «Рабочего места руководителя». Система входит в Цифров

«Полиматика» развивает направление Machine Learning ИТ-компания «Полиматика» выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Полу

Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС» «Ред софт» и «Полиматика» провели тестирование своих продуктов на совместимость. Результаты испытаний подтв

«Полиматика» выпустила конструктор для самостоятельного создания дашбордов новый конструктор дашбордов: Polymatica Dashboards – модуль BI-платформы, разработанный компанией «Полиматика». Как и остальные продукты вендора, он соответствует концепции Self-Service BI. С