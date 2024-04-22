Торгово-промышленная палата РФ перешла на российское BI-решение Polymatica

Компания SL Soft заместила иностранную BI-систему Qlik, прежде использовавшуюся в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Команда Polymatica внедрила инструменты для интерактивного и разностороннего анализа и построения информационных панелей.

ТПП объединяет более 150 организаций по всей территории страны, каждая из которых формирует отчеты о своей деятельности: финансовые и внутренние показатели, предоставляемые услуги, членские базы и т.п. Вся информация хранится в БД. С помощью BI-системы Qlik, сотрудники ТПП анализировали эти данные, получая важную информацию о различных аспектах деятельности, а также визуализировали их, чтобы отслеживать рыночные тренды.

После ухода Qlik с российского рынка в организации приступили к выбору российского решения. К новой BI-системе были выдвинутые следующие требования: модель развертывания системы on-premise, интеграция с основными источниками данных, возможность кастомизации под внутренние потребности заказчика и профессиональная техническая поддержка.

По итогам проведенного конкурса ТПП остановила выбор на Polymatica. Проект стартовал в ноябре 2023 г., сейчас идет процесс внедрения двух продуктов: Polymatica Analytics для многомерного анализа на больших объемах данных и конструктора информационных панелей для визуализации данных Polymatica Dashboards. Оба работают по принципу самообслуживания, настроить их можно без специальных навыков за счет Low-Code инструментов, что позволяет кастомизировать продукты под внутренние нужды. Решения обновляются каждые три недели.

К настоящему времени разработано и согласовано 12 информационных панелей (дашбордов), которые визуализируют информацию о деятельности ТПП РФ. Источниками данных для построения этих дашбордов послужили Excel-таблицы, информация из CRM-системы, с внутреннего портала и сайта ТПП.

«У нас накоплен значительный опыт по замещению иностранного ПО, в том числе и для организаций, активно и плотно взаимодействующих с государственными структурами. Мы очень ценим сотрудничество с таким крупным и значимым заказчиком, как Торгово-промышленная палата РФ», – отметила Светлана Белова, менеджер по работе с заказчиками Polymatica, компания SL Soft.

«На конкурсе мы рассматривали шесть решений, но сделали выбор в пользу Polymatica. Нам было важно, что у Polymatica есть подтвержденный клиентский опыт. Проект стартовал в ноябре 2023 г., но впереди еще много работы. Мы понимаем реалии отечественного ИТ-рынка и готовы к совместной работе с командой Polymatica, которая также идет нам навстречу», – сказал Владимир Маслов, директор департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ.

Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. – часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в реестр отечественного ПО.