Получите все материалы CNews по ключевому слову
Qlik Qlikview
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.04.2019
|
Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс»
нергосбыт плюс» запущена в эксплуатацию система сбора и консолидации корпоративных данных о клиентах. Система разработана Qlever Solutions, в качестве платформы использовалось программное обеспечение Qlikview. В «Энергосбыт плюс» используется несколько учетных систем, основу которых составляет биллинг. Кроме биллинга применяется также ряд других систем, в которых обрабатывается большое коли
|22.11.2018
|
«Первый БИТ» помог «Барьеру» увеличить прибыль на 7% с помощью QlikView
«Первый БИТ», российский системный интегратор, внедрил BI-систему QlikView на предприятии «Барьер», производящем фильтры для очистки воды. Программа позволяет
|01.08.2018
|
«Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте»
Российская розничная сеть «Лента» внедрила аналитическое решение, позволяющее оперативно работать с огромным объёмом данных ритейлера на качественно новом уровне. Система, созданная на платформе QlikView, глубоко и точно анализирует полный контур информации о деятельности «Ленты»: от коммерческих результатов сети и товарных запасов магазинов до показателей эффективности работы персонал
|30.03.2018
|
«Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView
«Корус Консалтинг» совместно с QUBData завершила проект по оптимизации аналитических приложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основных показателей
|16.01.2017
|
BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense
салтинговая компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к
|11.04.2016
|
Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView
Компания Maykor-GMCS разработала для транспортно-экспедиционной компании «Траско» систему бизнес-аналитики на базе платформы QlikView. С помощью BI-решения «Траско» получает финансовую аналитику и управляет операционной деятельностью, сообщили CNews в Maykor-GMCS. В результате проекта созданы витрины данных для топ-м
|01.02.2016
|
«Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир»
Группа компаний «Детский мир» и компания «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-анализа и отчетности на платформе QlikView в виртуальном ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Система развернута на отказоустойчивом кластере (текущая конфигурация — 12 серверов), обрабатывает in-memory большие объемы данных
|23.12.2015
|
Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и консалтинговая компания BI Consult объявили о внедрении в банке «Санкт-Петербург» BI-системы на платформе QlikView. В рамках проекта банк получил новые инструменты для точного и оперативного расчета различных финансовых показателей деятельности банка, а также контроля обязательных нормативов, сообщ
|04.12.2015
|
«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView
я Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) завершили пилотный проект по автоматизации аналитической отчетности на основе QlikView. Целью проекта было упростить составление отчетности и предоставить сотрудникам банка возможность анализировать данные в новых разрезах, что позволит повысить операционные показатели,
|09.10.2015
|
«Корус Консалтинг» автоматизировал аналитическую отчетность в «Стройландии» на базе QlikView
Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала аналитическую отчетность в сети строительных магазинов «Стройландия». Решение для маркетингового отдела ритейлера реализовано на платформе QlikView, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». «Стройландия» — сетевая компания, игрок российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома. В настоящий момент в управлени
|07.08.2015
|
«Магнит» расширяет использование QlikView
разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и российская розничная продуктовая сеть «Магнит» подписали соглашение, благодаря которому «Магнит» увеличит количество лицензий платформы QlikView. Как сообщили CNews в Qlik, это позволит розничной сети углубить использование бизнес-аналитики, охватив практически все направления бизнеса и предоставив сотрудникам новые инструменты
|24.04.2015
|
Apple City завершила внедрение BI-системы QlikView
Консалтинговая компания RBC Group завершила проект по внедрению системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании Apple City (г. Алматы), которая является официальным дистрибьютором продукции Procter&Gamble, Gillette, Wella, Londa, Kraft Foods, De’Longhi, Mondelēz в К
|16.12.2014
|
«Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и компания BI Consult завершили внедрение отраслевого аналитического решения на платформе QlikView в компании «Золотые Луга» — производителе молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Об этом CNews сообщили в Qlik. Рост объемов производства компании «Золотые Луга» обу
|15.09.2014
|
Leroy Merlin внедрила QlikView
французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада — совместно с партнером iRTGroup завершила проект по внедрению решения QlikView от компании Qlik, разработчика систем бизнес-анализа для конечных пользователей. Как сообщили CNews в Qlik, целью проекта было предоставить бизнес-подразделениям простой и гибкий инстр
|16.05.2014
|
Siemens Building Technologies использует QlikView для анализа цен
Компания Siemens Building Technologies — подразделение Siemens AG, специализирующееся в области безопасных и защищенных экологичных зданий и инфраструктурных сооружений — теперь использует платформу QlikView Business Discovery для анализа цен. Как сообщили CNews в компании Qlik, в настоящее время с помощью QlikView осуществляется анализ приблизительно 2,2 млн записей, что даёт Sieme
|29.04.2014
|
Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявила о том, что пять центров по выявлению рака груди в земле Саксония, Германия, внедрили QlikView, чтобы получать целостную картину по всем необходимым данным, а также упростить и ускорить анализ данных. Как говорится в заявлении Qlik, поступившем в редакцию CNews, ранее анализ дан
|04.04.2014
|
Lush Fresh Handmade Cosmetics сэкономила 1 млн фунтов с помощью платформы QlikView Business Discovery
Британская компания Lush Fresh Handmade Cosmetics за первые два года после внедрения платформы QlikView Business Discovery смогла сэкономить более 1 млн фунтов. Как сообщили CNews в компании Qlik, разработчике систем бизнес-анализа, добиться этого компании удалось за счет сокращения поте
|28.03.2014
|
Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx
ты бизнес-пользователям в виде отчетов, аналитических приложений и визуальных элементов. Новая версия Alteryx Analytics будет включать встроенную поддержку передачи результатов аналитики на платформу QlikView Business Discovery. По задумке Alteryx и Qlik, это позволит быстро объединять источники данных для создания динамических визуальных приложений, обеспечивающих интуитивный поиск и навиг
|21.03.2014
|
«Корус Консалтинг» пополнил продуктовый портфель решениями на базе платформы QlikView
Группа компаний «Корус Консалтинг» пополнила свою продуктовую линейку решениями на базе платформы QlikView. Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», в начале марта 2014 г. компания стала пар
|13.02.2014
|
Optima внедрила QlikView в российской нефтегазовой компании
Группа Optima объявила о расширении проекта по внедрению BI-решения в сбытовом блоке компании «Газпром нефть». BI-решение было внедрено на базе платформы QlikView Business Discovery — продукта компании QlikTech, разработчика систем бизнес-анализа, говорится в заявлении Optima, поступившем в редакцию CNews. Исполнителем проекта стала Optima Consu
|05.12.2013
|
Optima внедрит QlikView в «ТПС Недвижимость»
тавляющее широкий спектр услуг в области управленческого консалтинга и внедрения информационных систем. Как рассказали CNews в Optima, BI-cистема для «ТПС Недвижимость» будет реализована на платформе QlikView Business Discovery и позволит заказчику консолидировать данные из различных учетных систем, которые в дальнейшем будут использоваться для мониторинга и оценки маркетинговых показателей
|04.12.2013
|
ADM оптимизировала бизнес-процессы с помощью QlikView
пециализирующаяся на производстве и поставке широкого спектра товаров для дома и промышленных предприятий, объявила первые результаты проекта по внедрению решения для бизнес-анализа на базе платформы QlikView Business Discovery. В результате выполнения проекта компания смогла уменьшить время, требуемое на обработку данных и создание отчетов, что привело к увеличению скорости прохождения биз
|03.12.2013
|
«Систематика» интегрировала продукты SiTex и QlikView
Компания «Систематика» и QlikTech объявили об интеграции продуктов SiTex и QlikView. Сотрудничество между компаниями осуществляется в рамках подписанного в июне 2012 г. партнерского соглашения, по которому «Систематика» стала OEM-партнером QlikTech и получила право вс
|08.04.2013
|
Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery
емой пользователями бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков на платформе QlikView Business Discovery. «Республика» владеет сетью оффлайновых книжных магазинов и осуществляет интернет-торговлю книгами, канцелярскими товарами, компьютерными играми и т.д. Для эффективн
|05.02.2013
|
Digia оптимизировала бизнес-анализ в сетях магазинов «Эксперт» и «Электроника» с помощью QlikView
Компания Digia завершила проект внедрения аналитической системы Digia Retail Analytics на платформе QlikView в компании «Ритек», владельце новгородских торговых сетей «Эксперт», «Электроника» и Euronics. В результате внедрения компания получила удобный инструмент, позволяющий оптимизировать п
|24.01.2013
|
QlikTech и Attivio обеспечат возможность использования QlikView Direct Discovery для анализа «больших данных»
бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Attivio объявили об объединении усилий в рамках проекта, благодаря которому функции для работы с данными в оперативной памяти системы QlikView станут доступны заказчикам на платформе Active Intelligence Engine (AIE) от Attivio — при помощи инструмента QlikView Direct Discovery. Как сообщили CNews в QlikTech, в рамках с
|14.11.2012
|
QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных»
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, системой выполнения запросов в реальном времени для платформы Hadoop. По информации QlikTech, Cloudera Impala, последняя инновационная разработка ко
|06.11.2012
|
Tommy Hilfiger в России анализирует данные о продажах с помощью QlikView Business Discovery
Компания «Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») завершила проект по развертыванию аналитического приложения на базе платформы QlikView Business Discovery в российском представительстве компании Tommy Hilfiger, специализирующейся на создании и продаже одежды и обуви для мужчин, женщин и детей. В результате сотрудники T
|23.10.2012
|
QlikTech расширила возможности QlikView на мобильных устройствах
Компания QlikTech объявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое приложение для операционной системы iOS с ш
|23.10.2012
|
QlikTech и Teradata предложат новый инструмент для анализа «Больших данных»
ery, который позволит заказчикам использовать одновременно как данные из оперативной памяти системы QlikView, так и данные из интегрированных хранилищ данных Teradata. Оптимизированный для рабо
|02.10.2012
|
«АльфаСтрахование» выбрала платформу QlikView в качестве BI стандарта в масштабе всей организации
Внедрение платформы для бизнес-аналитики QlikView Business Discovery в масштабе всей компании поможет обеспечить страховых посредников качественной информацией для принятия решений и усилить аналитические возможности региональных подр
|20.09.2012
|
QlikTech запустил магазин решений для бизнес-аналитики QlikMarket
обно, в интерактивном режиме, оценить и приобрести технологии и приложения, работающие на платформе QlikView Business Discovery. В целом QlikMarket представляет собой площадку, позволяющую раск
|20.06.2012
|
QlikView Global Games поможет следить за ходом Олимпийских игр 2012 г. с помощью ПК или мобильных устройств
ес-анализа (BI), выполняемого конечными пользователями, объявила о выходе аналитического приложения QlikView Global Games. С помощью приложения на базе платформы QlikView Business Discov
|18.06.2012
|
«Инфосистемы Джет» разработали коннектор QlikView-1С
Компания «Инфосистемы Джет» сообщила о выпуске коннектора QlikView-1C, упрощающего получение данных из систем 1С. Коннектор позволяет бизнес-пользователям самостоятельно конструировать отчеты в системе бизнес-аналитики QlikView, не прибегая к п
|23.05.2012
|
RBC Group внедрила BI-систему QlikView Business Discovery для «Аксор»
Консалтинговая компания RBC Group завершила первый этап внедрения системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании «Аксор» (Днепропетровск), работающей в области продаж фурнитуры для оконных и дверных систем. Решение внедрить BI-систему было обусловлено потребностью «А
|17.04.2012
|
QlikTech анонсировала стратегические планы в России на 2012 г.
альнейшее укрепление позиций на enterprise-рынке, развитие прямых отношений с клиентами в вертикальных секторах, расширение партнерской сети и клиентской базы, а также продвижение и продажа платформы QlikView Business Discovery. Как сообщают в компании, платформа QlikView позволяет бизнес-пользователям исследовать данные, мгновенно получать результат и принимать эффективные решения.
|02.04.2012
|
«Атлант-М» внедрил систему бизнес-аналитики QlikView Business Discovery
С начала 2012 г. все предприятия автомобильного холдинга «Атлант-М» перешли на систему бизнес-аналитики, построенную на платформе QlikView Business Discovery. Новый продукт предназначен для анализа больших объемов данных, их визуализации, поиска зависимостей, подготовки прогнозов как на стратегическом уровне, так и в узки
|16.03.2012
|
Digia внедрила систему бизнес-анализа на платформе QlikView для РОК-1
Компания Digia сообщила о завершении проекта по внедрению системы бизнес-анализа на платформе QlikView в рыбоперерабатывающем холдинге РОК-1. Система бизнес-анализа на платформе QlikView Business Discovery, созданная специалистами Digia, предназначена, прежде всего, для анализа и
|05.03.2012
|
«Инфосистемы Джет» выводят BI-систему QlikView на корпоративный рынок
стемы Джет» сообщила о завершении первого в России нагрузочного тестирования системы бизнес-анализа QlikView — платформы класса Business Discovery. Согласно полученным результатам, платформа пр
|31.01.2012
|
«Бриллиант Телеком» внедрил систему бизнес-анализа на базе QlikView
Компания «Бриллиант Телеком» и ГК Optima подвели итоги совместного проекта по внедрению BI-решения на базе QlikView в телекоммуникационном операторе. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что инвестиции в QlikView окупились, — отметил Евгений Егоров, генеральный директор «Бриллиант Телеком».
Qlik Qlikview и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
|Артеменко Алексей 17 11
|Громов Сергей 20 6
|Катюшин Денис 7 5
|Deighton Anthony - Дейтон Энтони 6 5
|Могилевский Михаил 33 4
|Харитонова Анна 5 4
|Свердлов Алексей 19 3
|Терехов Андрей 40 3
|Андреев Максим 41 3
|Михалин Борис 8 3
|Бар-Бирюкова Мария 105 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Раевский Роман 16 2
|Краснопольский Андрей 10 2
|Bakkmajer Ulf - Баккмайер Ульф 5 2
|Махов Геннадий 11 2
|Скобелев Игорь 6 2
|Хургес Михаил 13 2
|Балаш Максим 8 2
|Карташов Олег 3 2
|Стрелков Сергей 14 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Анохин Сергей 121 1
|Соколов Александр 51 1
|Волков Анатолий 10 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Бочаров Алексей 13 1
|Шарак Андрей 67 1
|Тауриньш Айварс 4 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Новиков Дмитрий 41 1
|Рахманов Александр 23 1
|Борисов Александр 39 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Воронин Алексей 19 1
|Назаров Алексей 73 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
|Мобильные системы 118 1
|Ведомости 1466 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.