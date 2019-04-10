Qlik Qlikview

Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс» нергосбыт плюс» запущена в эксплуатацию система сбора и консолидации корпоративных данных о клиентах. Система разработана Qlever Solutions, в качестве платформы использовалось программное обеспечение Qlikview. В «Энергосбыт плюс» используется несколько учетных систем, основу которых составляет биллинг. Кроме биллинга применяется также ряд других систем, в которых обрабатывается большое коли

«Первый БИТ» помог «Барьеру» увеличить прибыль на 7% с помощью QlikView «Первый БИТ», российский системный интегратор, внедрил BI-систему QlikView на предприятии «Барьер», производящем фильтры для очистки воды. Программа позволяет

«Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте» Российская розничная сеть «Лента» внедрила аналитическое решение, позволяющее оперативно работать с огромным объёмом данных ритейлера на качественно новом уровне. Система, созданная на платформе QlikView, глубоко и точно анализирует полный контур информации о деятельности «Ленты»: от коммерческих результатов сети и товарных запасов магазинов до показателей эффективности работы персонал

«Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView «Корус Консалтинг» совместно с QUBData завершила проект по оптимизации аналитических приложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основных показателей

BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense салтинговая компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к

Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView Компания Maykor-GMCS разработала для транспортно-экспедиционной компании «Траско» систему бизнес-аналитики на базе платформы QlikView. С помощью BI-решения «Траско» получает финансовую аналитику и управляет операционной деятельностью, сообщили CNews в Maykor-GMCS. В результате проекта созданы витрины данных для топ-м

«Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» Группа компаний «Детский мир» и компания «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-анализа и отчетности на платформе QlikView в виртуальном ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Система развернута на отказоустойчивом кластере (текущая конфигурация — 12 серверов), обрабатывает in-memory большие объемы данных

Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и консалтинговая компания BI Consult объявили о внедрении в банке «Санкт-Петербург» BI-системы на платформе QlikView. В рамках проекта банк получил новые инструменты для точного и оперативного расчета различных финансовых показателей деятельности банка, а также контроля обязательных нормативов, сообщ

«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView я Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) завершили пилотный проект по автоматизации аналитической отчетности на основе QlikView. Целью проекта было упростить составление отчетности и предоставить сотрудникам банка возможность анализировать данные в новых разрезах, что позволит повысить операционные показатели,

«Корус Консалтинг» автоматизировал аналитическую отчетность в «Стройландии» на базе QlikView Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала аналитическую отчетность в сети строительных магазинов «Стройландия». Решение для маркетингового отдела ритейлера реализовано на платформе QlikView, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». «Стройландия» — сетевая компания, игрок российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома. В настоящий момент в управлени

«Магнит» расширяет использование QlikView разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и российская розничная продуктовая сеть «Магнит» подписали соглашение, благодаря которому «Магнит» увеличит количество лицензий платформы QlikView. Как сообщили CNews в Qlik, это позволит розничной сети углубить использование бизнес-аналитики, охватив практически все направления бизнеса и предоставив сотрудникам новые инструменты

Apple City завершила внедрение BI-системы QlikView Консалтинговая компания RBC Group завершила проект по внедрению системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании Apple City (г. Алматы), которая является официальным дистрибьютором продукции Procter&Gamble, Gillette, Wella, Londa, Kraft Foods, De’Longhi, Mondelēz в К

«Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и компания BI Consult завершили внедрение отраслевого аналитического решения на платформе QlikView в компании «Золотые Луга» — производителе молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Об этом CNews сообщили в Qlik. Рост объемов производства компании «Золотые Луга» обу

Leroy Merlin внедрила QlikView французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада — совместно с партнером iRTGroup завершила проект по внедрению решения QlikView от компании Qlik, разработчика систем бизнес-анализа для конечных пользователей. Как сообщили CNews в Qlik, целью проекта было предоставить бизнес-подразделениям простой и гибкий инстр

Siemens Building Technologies использует QlikView для анализа цен Компания Siemens Building Technologies — подразделение Siemens AG, специализирующееся в области безопасных и защищенных экологичных зданий и инфраструктурных сооружений — теперь использует платформу QlikView Business Discovery для анализа цен. Как сообщили CNews в компании Qlik, в настоящее время с помощью QlikView осуществляется анализ приблизительно 2,2 млн записей, что даёт Sieme

Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявила о том, что пять центров по выявлению рака груди в земле Саксония, Германия, внедрили QlikView, чтобы получать целостную картину по всем необходимым данным, а также упростить и ускорить анализ данных. Как говорится в заявлении Qlik, поступившем в редакцию CNews, ранее анализ дан

Lush Fresh Handmade Cosmetics сэкономила 1 млн фунтов с помощью платформы QlikView Business Discovery Британская компания Lush Fresh Handmade Cosmetics за первые два года после внедрения платформы QlikView Business Discovery смогла сэкономить более 1 млн фунтов. Как сообщили CNews в компании Qlik, разработчике систем бизнес-анализа, добиться этого компании удалось за счет сокращения поте

Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx ты бизнес-пользователям в виде отчетов, аналитических приложений и визуальных элементов. Новая версия Alteryx Analytics будет включать встроенную поддержку передачи результатов аналитики на платформу QlikView Business Discovery. По задумке Alteryx и Qlik, это позволит быстро объединять источники данных для создания динамических визуальных приложений, обеспечивающих интуитивный поиск и навиг

«Корус Консалтинг» пополнил продуктовый портфель решениями на базе платформы QlikView Группа компаний «Корус Консалтинг» пополнила свою продуктовую линейку решениями на базе платформы QlikView. Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», в начале марта 2014 г. компания стала пар

Optima внедрила QlikView в российской нефтегазовой компании Группа Optima объявила о расширении проекта по внедрению BI-решения в сбытовом блоке компании «Газпром нефть». BI-решение было внедрено на базе платформы QlikView Business Discovery — продукта компании QlikTech, разработчика систем бизнес-анализа, говорится в заявлении Optima, поступившем в редакцию CNews. Исполнителем проекта стала Optima Consu

Optima внедрит QlikView в «ТПС Недвижимость» тавляющее широкий спектр услуг в области управленческого консалтинга и внедрения информационных систем. Как рассказали CNews в Optima, BI-cистема для «ТПС Недвижимость» будет реализована на платформе QlikView Business Discovery и позволит заказчику консолидировать данные из различных учетных систем, которые в дальнейшем будут использоваться для мониторинга и оценки маркетинговых показателей

ADM оптимизировала бизнес-процессы с помощью QlikView пециализирующаяся на производстве и поставке широкого спектра товаров для дома и промышленных предприятий, объявила первые результаты проекта по внедрению решения для бизнес-анализа на базе платформы QlikView Business Discovery. В результате выполнения проекта компания смогла уменьшить время, требуемое на обработку данных и создание отчетов, что привело к увеличению скорости прохождения биз

«Систематика» интегрировала продукты SiTex и QlikView Компания «Систематика» и QlikTech объявили об интеграции продуктов SiTex и QlikView. Сотрудничество между компаниями осуществляется в рамках подписанного в июне 2012 г. партнерского соглашения, по которому «Систематика» стала OEM-партнером QlikTech и получила право вс

Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery емой пользователями бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков на платформе QlikView Business Discovery. «Республика» владеет сетью оффлайновых книжных магазинов и осуществляет интернет-торговлю книгами, канцелярскими товарами, компьютерными играми и т.д. Для эффективн

Digia оптимизировала бизнес-анализ в сетях магазинов «Эксперт» и «Электроника» с помощью QlikView Компания Digia завершила проект внедрения аналитической системы Digia Retail Analytics на платформе QlikView в компании «Ритек», владельце новгородских торговых сетей «Эксперт», «Электроника» и Euronics. В результате внедрения компания получила удобный инструмент, позволяющий оптимизировать п

QlikTech и Attivio обеспечат возможность использования QlikView Direct Discovery для анализа «больших данных» бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Attivio объявили об объединении усилий в рамках проекта, благодаря которому функции для работы с данными в оперативной памяти системы QlikView станут доступны заказчикам на платформе Active Intelligence Engine (AIE) от Attivio — при помощи инструмента QlikView Direct Discovery. Как сообщили CNews в QlikTech, в рамках с

QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных» Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, системой выполнения запросов в реальном времени для платформы Hadoop. По информации QlikTech, Cloudera Impala, последняя инновационная разработка ко

Tommy Hilfiger в России анализирует данные о продажах с помощью QlikView Business Discovery Компания «Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») завершила проект по развертыванию аналитического приложения на базе платформы QlikView Business Discovery в российском представительстве компании Tommy Hilfiger, специализирующейся на создании и продаже одежды и обуви для мужчин, женщин и детей. В результате сотрудники T

QlikTech расширила возможности QlikView на мобильных устройствах Компания QlikTech объявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое приложение для операционной системы iOS с ш

QlikTech и Teradata предложат новый инструмент для анализа «Больших данных» ery, который позволит заказчикам использовать одновременно как данные из оперативной памяти системы QlikView, так и данные из интегрированных хранилищ данных Teradata. Оптимизированный для рабо

«АльфаСтрахование» выбрала платформу QlikView в качестве BI стандарта в масштабе всей организации Внедрение платформы для бизнес-аналитики QlikView Business Discovery в масштабе всей компании поможет обеспечить страховых посредников качественной информацией для принятия решений и усилить аналитические возможности региональных подр

QlikTech запустил магазин решений для бизнес-аналитики QlikMarket обно, в интерактивном режиме, оценить и приобрести технологии и приложения, работающие на платформе QlikView Business Discovery. В целом QlikMarket представляет собой площадку, позволяющую раск

QlikView Global Games поможет следить за ходом Олимпийских игр 2012 г. с помощью ПК или мобильных устройств ес-анализа (BI), выполняемого конечными пользователями, объявила о выходе аналитического приложения QlikView Global Games. С помощью приложения на базе платформы QlikView Business Discov

«Инфосистемы Джет» разработали коннектор QlikView-1С Компания «Инфосистемы Джет» сообщила о выпуске коннектора QlikView-1C, упрощающего получение данных из систем 1С. Коннектор позволяет бизнес-пользователям самостоятельно конструировать отчеты в системе бизнес-аналитики QlikView, не прибегая к п

RBC Group внедрила BI-систему QlikView Business Discovery для «Аксор» Консалтинговая компания RBC Group завершила первый этап внедрения системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании «Аксор» (Днепропетровск), работающей в области продаж фурнитуры для оконных и дверных систем. Решение внедрить BI-систему было обусловлено потребностью «А

QlikTech анонсировала стратегические планы в России на 2012 г. альнейшее укрепление позиций на enterprise-рынке, развитие прямых отношений с клиентами в вертикальных секторах, расширение партнерской сети и клиентской базы, а также продвижение и продажа платформы QlikView Business Discovery. Как сообщают в компании, платформа QlikView позволяет бизнес-пользователям исследовать данные, мгновенно получать результат и принимать эффективные решения.

«Атлант-М» внедрил систему бизнес-аналитики QlikView Business Discovery С начала 2012 г. все предприятия автомобильного холдинга «Атлант-М» перешли на систему бизнес-аналитики, построенную на платформе QlikView Business Discovery. Новый продукт предназначен для анализа больших объемов данных, их визуализации, поиска зависимостей, подготовки прогнозов как на стратегическом уровне, так и в узки

Digia внедрила систему бизнес-анализа на платформе QlikView для РОК-1 Компания Digia сообщила о завершении проекта по внедрению системы бизнес-анализа на платформе QlikView в рыбоперерабатывающем холдинге РОК-1. Система бизнес-анализа на платформе QlikView Business Discovery, созданная специалистами Digia, предназначена, прежде всего, для анализа и

«Инфосистемы Джет» выводят BI-систему QlikView на корпоративный рынок стемы Джет» сообщила о завершении первого в России нагрузочного тестирования системы бизнес-анализа QlikView — платформы класса Business Discovery. Согласно полученным результатам, платформа пр