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Qlik Qlikview

СОБЫТИЯ

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10.04.2019 Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс»

нергосбыт плюс» запущена в эксплуатацию система сбора и консолидации корпоративных данных о клиентах. Система разработана Qlever Solutions, в качестве платформы использовалось программное обеспечение Qlikview. В «Энергосбыт плюс» используется несколько учетных систем, основу которых составляет биллинг. Кроме биллинга применяется также ряд других систем, в которых обрабатывается большое коли
22.11.2018 «Первый БИТ» помог «Барьеру» увеличить прибыль на 7% с помощью QlikView

«Первый БИТ», российский системный интегратор, внедрил BI-систему QlikView на предприятии «Барьер», производящем фильтры для очистки воды. Программа позволяет

01.08.2018 «Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте»

Российская розничная сеть «Лента» внедрила аналитическое решение, позволяющее оперативно работать с огромным объёмом данных ритейлера на качественно новом уровне. Система, созданная на платформе QlikView, глубоко и точно анализирует полный контур информации о деятельности «Ленты»: от коммерческих результатов сети и товарных запасов магазинов до показателей эффективности работы персонал
30.03.2018 «Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView

«Корус Консалтинг» совместно с QUBData завершила проект по оптимизации аналитических приложений на платформе QlikView российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes.«Мы используем BI-систему на платформе QlikView для анализа данных по продажам и основных показателей

16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense

салтинговая компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView

Компания Maykor-GMCS разработала для транспортно-экспедиционной компании «Траско» систему бизнес-аналитики на базе платформы QlikView. С помощью BI-решения «Траско» получает финансовую аналитику и управляет операционной деятельностью, сообщили CNews в Maykor-GMCS. В результате проекта созданы витрины данных для топ-м
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир»

Группа компаний «Детский мир» и компания «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-анализа и отчетности на платформе QlikView в виртуальном ЦОД (ВЦОД) компании «Инфосистемы Джет». Система развернута на отказоустойчивом кластере (текущая конфигурация — 12 серверов), обрабатывает in-memory большие объемы данных
23.12.2015 Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и консалтинговая компания BI Consult объявили о внедрении в банке «Санкт-Петербург» BI-системы на платформе QlikView. В рамках проекта банк получил новые инструменты для точного и оперативного расчета различных финансовых показателей деятельности банка, а также контроля обязательных нормативов, сообщ
04.12.2015 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView

я Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) завершили пилотный проект по автоматизации аналитической отчетности на основе QlikView. Целью проекта было упростить составление отчетности и предоставить сотрудникам банка возможность анализировать данные в новых разрезах, что позволит повысить операционные показатели,

09.10.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал аналитическую отчетность в «Стройландии» на базе QlikView

Компания «Корус Консалтинг» автоматизировала аналитическую отчетность в сети строительных магазинов «Стройландия». Решение для маркетингового отдела ритейлера реализовано на платформе QlikView, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». «Стройландия» — сетевая компания, игрок российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома. В настоящий момент в управлени
07.08.2015 «Магнит» расширяет использование QlikView

разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и российская розничная продуктовая сеть «Магнит» подписали соглашение, благодаря которому «Магнит» увеличит количество лицензий платформы QlikView. Как сообщили CNews в Qlik, это позволит розничной сети углубить использование бизнес-аналитики, охватив практически все направления бизнеса и предоставив сотрудникам новые инструменты
24.04.2015 Apple City завершила внедрение BI-системы QlikView

Консалтинговая компания RBC Group завершила проект по внедрению системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании Apple City (г. Алматы), которая является официальным дистрибьютором продукции Procter&Gamble, Gillette, Wella, Londa, Kraft Foods, De’Longhi, Mondelēz в К
16.12.2014 «Золотые Луга» внедрили BI-систему на базе QlikView

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и компания BI Consult завершили внедрение отраслевого аналитического решения на платформе QlikView в компании «Золотые Луга» — производителе молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Об этом CNews сообщили в Qlik. Рост объемов производства компании «Золотые Луга» обу
15.09.2014 Leroy Merlin внедрила QlikView

французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада — совместно с партнером iRTGroup завершила проект по внедрению решения QlikView от компании Qlik, разработчика систем бизнес-анализа для конечных пользователей. Как сообщили CNews в Qlik, целью проекта было предоставить бизнес-подразделениям простой и гибкий инстр
16.05.2014 Siemens Building Technologies использует QlikView для анализа цен

Компания Siemens Building Technologies — подразделение Siemens AG, специализирующееся в области безопасных и защищенных экологичных зданий и инфраструктурных сооружений — теперь использует платформу QlikView Business Discovery для анализа цен. Как сообщили CNews в компании Qlik, в настоящее время с помощью QlikView осуществляется анализ приблизительно 2,2 млн записей, что даёт Sieme
29.04.2014 Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявила о том, что пять центров по выявлению рака груди в земле Саксония, Германия, внедрили QlikView, чтобы получать целостную картину по всем необходимым данным, а также упростить и ускорить анализ данных. Как говорится в заявлении Qlik, поступившем в редакцию CNews, ранее анализ дан
04.04.2014 Lush Fresh Handmade Cosmetics сэкономила 1 млн фунтов с помощью платформы QlikView Business Discovery

Британская компания Lush Fresh Handmade Cosmetics за первые два года после внедрения платформы QlikView Business Discovery смогла сэкономить более 1 млн фунтов. Как сообщили CNews в компании Qlik, разработчике систем бизнес-анализа, добиться этого компании удалось за счет сокращения поте
28.03.2014 Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx

ты бизнес-пользователям в виде отчетов, аналитических приложений и визуальных элементов. Новая версия Alteryx Analytics будет включать встроенную поддержку передачи результатов аналитики на платформу QlikView Business Discovery. По задумке Alteryx и Qlik, это позволит быстро объединять источники данных для создания динамических визуальных приложений, обеспечивающих интуитивный поиск и навиг
21.03.2014 «Корус Консалтинг» пополнил продуктовый портфель решениями на базе платформы QlikView

Группа компаний «Корус Консалтинг» пополнила свою продуктовую линейку решениями на базе платформы QlikView. Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», в начале марта 2014 г. компания стала пар
13.02.2014 Optima внедрила QlikView в российской нефтегазовой компании

Группа Optima объявила о расширении проекта по внедрению BI-решения в сбытовом блоке компании «Газпром нефть». BI-решение было внедрено на базе платформы QlikView Business Discovery — продукта компании QlikTech, разработчика систем бизнес-анализа, говорится в заявлении Optima, поступившем в редакцию CNews. Исполнителем проекта стала Optima Consu
05.12.2013 Optima внедрит QlikView в «ТПС Недвижимость»

тавляющее широкий спектр услуг в области управленческого консалтинга и внедрения информационных систем. Как рассказали CNews в Optima, BI-cистема для «ТПС Недвижимость» будет реализована на платформе QlikView Business Discovery и позволит заказчику консолидировать данные из различных учетных систем, которые в дальнейшем будут использоваться для мониторинга и оценки маркетинговых показателей
04.12.2013 ADM оптимизировала бизнес-процессы с помощью QlikView

пециализирующаяся на производстве и поставке широкого спектра товаров для дома и промышленных предприятий, объявила первые результаты проекта по внедрению решения для бизнес-анализа на базе платформы QlikView Business Discovery. В результате выполнения проекта компания смогла уменьшить время, требуемое на обработку данных и создание отчетов, что привело к увеличению скорости прохождения биз
03.12.2013 «Систематика» интегрировала продукты SiTex и QlikView

Компания «Систематика» и QlikTech объявили об интеграции продуктов SiTex и QlikView. Сотрудничество между компаниями осуществляется в рамках подписанного в июне 2012 г. партнерского соглашения, по которому «Систематика» стала OEM-партнером QlikTech и получила право вс
08.04.2013 Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery

емой пользователями бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков на платформе QlikView Business Discovery. «Республика» владеет сетью оффлайновых книжных магазинов и осуществляет интернет-торговлю книгами, канцелярскими товарами, компьютерными играми и т.д. Для эффективн
05.02.2013 Digia оптимизировала бизнес-анализ в сетях магазинов «Эксперт» и «Электроника» с помощью QlikView

Компания Digia завершила проект внедрения аналитической системы Digia Retail Analytics на платформе QlikView в компании «Ритек», владельце новгородских торговых сетей «Эксперт», «Электроника» и Euronics. В результате внедрения компания получила удобный инструмент, позволяющий оптимизировать п
24.01.2013 QlikTech и Attivio обеспечат возможность использования QlikView Direct Discovery для анализа «больших данных»

бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Attivio объявили об объединении усилий в рамках проекта, благодаря которому функции для работы с данными в оперативной памяти системы QlikView станут доступны заказчикам на платформе Active Intelligence Engine (AIE) от Attivio — при помощи инструмента QlikView Direct Discovery. Как сообщили CNews в QlikTech, в рамках с
14.11.2012 QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных»

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, системой выполнения запросов в реальном времени для платформы Hadoop. По информации QlikTech, Cloudera Impala, последняя инновационная разработка ко
06.11.2012 Tommy Hilfiger в России анализирует данные о продажах с помощью QlikView Business Discovery

Компания «Первый БИТ» («1С:Бухучет и Торговля») завершила проект по развертыванию аналитического приложения на базе платформы QlikView Business Discovery в российском представительстве компании Tommy Hilfiger, специализирующейся на создании и продаже одежды и обуви для мужчин, женщин и детей. В результате сотрудники T
23.10.2012 QlikTech расширила возможности QlikView на мобильных устройствах

Компания QlikTech объявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое приложение для операционной системы iOS с ш
23.10.2012 QlikTech и Teradata предложат новый инструмент для анализа «Больших данных»

ery, который позволит заказчикам использовать одновременно как данные из оперативной памяти системы QlikView, так и данные из интегрированных хранилищ данных Teradata. Оптимизированный для рабо
02.10.2012 «АльфаСтрахование» выбрала платформу QlikView в качестве BI стандарта в масштабе всей организации

Внедрение платформы для бизнес-аналитики QlikView Business Discovery в масштабе всей компании поможет обеспечить страховых посредников качественной информацией для принятия решений и усилить аналитические возможности региональных подр
20.09.2012 QlikTech запустил магазин решений для бизнес-аналитики QlikMarket

обно, в интерактивном режиме, оценить и приобрести технологии и приложения, работающие на платформе QlikView Business Discovery. В целом QlikMarket представляет собой площадку, позволяющую раск
20.06.2012 QlikView Global Games поможет следить за ходом Олимпийских игр 2012 г. с помощью ПК или мобильных устройств

ес-анализа (BI), выполняемого конечными пользователями, объявила о выходе аналитического приложения QlikView Global Games. С помощью приложения на базе платформы QlikView Business Discov
18.06.2012 «Инфосистемы Джет» разработали коннектор QlikView-1С

Компания «Инфосистемы Джет» сообщила о выпуске коннектора QlikView-1C, упрощающего получение данных из систем 1С. Коннектор позволяет бизнес-пользователям самостоятельно конструировать отчеты в системе бизнес-аналитики QlikView, не прибегая к п
23.05.2012 RBC Group внедрила BI-систему QlikView Business Discovery для «Аксор»

Консалтинговая компания RBC Group завершила первый этап внедрения системы бизнес-анализа (BI) QlikView Business Discovery в компании «Аксор» (Днепропетровск), работающей в области продаж фурнитуры для оконных и дверных систем. Решение внедрить BI-систему было обусловлено потребностью «А
17.04.2012 QlikTech анонсировала стратегические планы в России на 2012 г.

альнейшее укрепление позиций на enterprise-рынке, развитие прямых отношений с клиентами в вертикальных секторах, расширение партнерской сети и клиентской базы, а также продвижение и продажа платформы QlikView Business Discovery. Как сообщают в компании, платформа QlikView позволяет бизнес-пользователям исследовать данные, мгновенно получать результат и принимать эффективные решения.

02.04.2012 «Атлант-М» внедрил систему бизнес-аналитики QlikView Business Discovery

С начала 2012 г. все предприятия автомобильного холдинга «Атлант-М» перешли на систему бизнес-аналитики, построенную на платформе QlikView Business Discovery. Новый продукт предназначен для анализа больших объемов данных, их визуализации, поиска зависимостей, подготовки прогнозов как на стратегическом уровне, так и в узки
16.03.2012 Digia внедрила систему бизнес-анализа на платформе QlikView для РОК-1

Компания Digia сообщила о завершении проекта по внедрению системы бизнес-анализа на платформе QlikView в рыбоперерабатывающем холдинге РОК-1. Система бизнес-анализа на платформе QlikView Business Discovery, созданная специалистами Digia, предназначена, прежде всего, для анализа и
05.03.2012 «Инфосистемы Джет» выводят BI-систему QlikView на корпоративный рынок

стемы Джет» сообщила о завершении первого в России нагрузочного тестирования системы бизнес-анализа QlikView — платформы класса Business Discovery. Согласно полученным результатам, платформа пр
31.01.2012 «Бриллиант Телеком» внедрил систему бизнес-анализа на базе QlikView

Компания «Бриллиант Телеком» и ГК Optima подвели итоги совместного проекта по внедрению BI-решения на базе QlikView в телекоммуникационном операторе. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что инвестиции в QlikView окупились, — отметил Евгений Егоров, генеральный директор «Бриллиант Телеком».


Публикаций - 120, упоминаний - 151

Qlik Qlikview и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 173 55
SAP SE 5601 22
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Microsoft Corporation 25775 20
Oracle Corporation 7074 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 11
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 9
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 8
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 8
Salesforce - Tableau Software 123 8
BI Consult - Би Ай Консалт 22 6
SAS Institute 1082 5
Крок - Croc 1964 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
МТ-Интеграция - GMCS 374 5
1С-Рарус 982 5
Teradata - Терадата 225 4
Softline - Polymatica - Полиматика 201 4
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 4
MicroStrategy 65 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
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TietoEVRY - Tieto 145 3
Maykor - GMCS 45 3
Микротест 284 3
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АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
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Cloudera 65 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
АльфаСтрахование СГ 394 6
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром нефть 725 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
Траско - Trasko 32 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
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InCity - Модный континент 14 2
Стройландия 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
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Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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