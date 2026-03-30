Arenadata Catalog обеспечивает доступ к метаданным SAP BW с помощью нового коннектора Arenadata Catalog (ADC), система управления корпоративными данными и инструмент для внедрения практик Data Governance, получила возможность работы с метаданными SAP BW. Это стало возможным благодаря новому коннектору, созданному совместно с компанией Sapiens solutions. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata. SAP BW представляет собой закр

Utech перешел с SAP BW на отечественные продукты Arenadata и сервис потоковой передачи данных Arenadata Streaming (ADS). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Проект по импортозамещению стартовал в Utech весной 2024 г. Ранее в компании применялись SAP BW/4HANA в качестве ядра данных, а также SAP Analytics Cloud и Power BI для визуализации отчетов. Основной задачей было сохранение функциональности прежних систем с учетом актуальных требов

Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA Проблема Рост объема данных в КХД на платформе SAP Business Warehouse заставляет задумываться о покупке и добавлении дополнительных мощносте

IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» аналитической отчетности в торговой компании «Виктория», входящей в группу «Дикси». В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровождения ИТ-систем IBS в максимально сжатые сроки обновила систему SAP BW до версии NW7.4.Торговая компания «Виктория» управляет 130 магазинами, расположенными в Москве, Калининграде, Московской и Калининградской областях. Для управления бизнес-аналитикой в ко

SAP модернизирует хранение и анализ данных с новым решением SAP BW/4HANA ние благодаря автоматическому распределению температурных данных; упрощенный переход для клиентов с SAP Business Warehouse на SAP BW/4HANA. Решение также позволяет реализовать хранилище с унифи

«Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA ерабайт; загрузка данных из ERP-системы в хранилище занимает в 2-3 раза меньше времени; при этом общая скорость подготовки отчетности возросла в 2 раза. Проект одновременной миграции систем SAP ERP и SAP BW на SAP HANA в «Сибирской генерирующей компании» стал первым, реализованным в российской энергетике и на российском рынке в целом, утверждают в SAP. Ожидается, что новая платформа позволи

Kindred Healthcare анализирует данные о состоянии пациентов с помощью SAP Business Warehouse пациентов, развернула комплексную платформу аналитики и отчетности. Благодаря внедрению приложения SAP Business Warehouse (SAP BW) на базе SAP HANA компания оптимизировала анализ данных о сост

Сеть «М.Видео» внедрила SAP BW on SAP HANA на платформе Hitachi чная сеть по продаже электроники и бытовой техники в России, компании SAP, Hitachi Data Systems, «Инфосистемы Джет» и «Крок» объявили о завершении проекта по созданию хранилища данных на базе решения SAP BW on SAP HANA. Проект был выполнен всего за 5 месяцев. Как рассказали CNews в «М.Видео», благодаря слаженной работе партнеров и вендоров ритейлер в сжатые сроки получил хранилище данных и

Хранение и обработка данных в стиле SAP: BW или HANA? таточно многих российских предприятий. Он связан с построением хранилища данных на основе платформы SAP Business Warehouse (BW) и внедрением поверх него инструментов Business Intelligence. Опыт

«Промсвязьбанк» обеспечил поддержку кампаний целевого маркетинга для розничных клиентов с помощью SAP Business Warehouse ампаний целевого маркетинга для розничных клиентов в корпоративном хранилище данных на базе решения SAP Business Warehouse (SAP BW). Как рассказали CNews в банке, использование корпоративного х

«Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР Компания «Эвола» сообщила о завершении модификации системы аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР. Аналитическая отчетность по управлению персоналом в компании ТНК-ВР на базе SAP BW используется c 2002 г. Широкая география и большое количество предприятий холдинга ТНК

Хранилище данных: как провести оптимизацию акже позволяющий быстро собрать данные и подготовить необходимые отчеты. Создать такой источник можно было, оптимизировав работу уже существующего в банке хранилища данных, построенного ранее на базе SAP BW. Банку был нужен универсальный источник, предоставляющий информацию обо всех аспектах деятельности В феврале 2007 года в Народный банк Казахстана были приглашены консультанты AT Consulti

Фонд федерального имущества оптимизировал отчетность на базе SAP BW платформы впервые в госсекторе РФ использовано хранилище данных SAP Business Information Warehouse (SAP BW). Деятельность фонда сопровождается работой с большим объемом информации, для обработк

Xerox Eurasia построит КИС на базе SAP BW Компания GMCS приступила к проекту по построению информационно-аналитической системы на базе SAP BW в компании Xerox Eurasia. Основной целью проекта является повышение эффективности работы планово-финансового подразделения компании в части анализа финансовых результатов и подготовки ко