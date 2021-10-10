Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
In-memory Computing
Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 93
In-memory Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Теленков Андрей 21 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Хомков Игорь 40 2
|Сергеев Леонид 4 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Клявин Владимир 26 2
|Валчев Стоян 44 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Шершнев Георгий 13 2
|Савцов Игорь 27 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Петунин Алексей 58 2
|Шепелявый Дмитрий 50 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Поляков Сергей 60 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Васильев Григорий 35 2
|Антонов Александр 73 2
|Новикова Елена 49 2
|Лобанов Герман 2 1
|Лихтенберг Джо 1 1
|Степанов Антон 56 1
|Карнаух Павел 5 1
|Галицкий Александр 82 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Абуталимов Заур 3 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Любимов Олег 16 1
|Главчев Владимир 17 1
|Егоров Владимир 52 1
|Березин Максим 60 1
|Михалев Евгений 40 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
|Починок Николай 8 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|Fortune Global 500 161 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764882, в очереди разбора - 668569.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764882, в очереди разбора - 668569.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru