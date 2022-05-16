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In-memory Computing Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени

In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект

Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественной интеллектуальной платформой для аналитики Visiology. Благодаря in-memory вычислениям клиенты Navicon смогут обрабатывать без задержек даже крупные массивы данных. А виртуальный помощник ViTalk на основе искусственного интеллекта позволит им управлять дашбо
27.04.2022 Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы

VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для всех разработчиков и компаний (Community-версия), On-premise для крупного бизнеса
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool

Платформа in-memory вычислений Tarantool версии 2.8.2 стала доступна для пользователей. В новом релизе платформа стала надежнее и проще в работе: появился собственный инструмент для автоматической смены

18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c

томатизированное машинное обучение (AutoML) для машинного обучения в базе данных (ML) и поддержка энергонезависимой памяти (Persistent Memory), а также усовершенствования в технологии Oracle Database in-Memory, производительности обработки геоинформации, шардинге, технологии подключаемых баз данных (pluggable database) и безопасности. В отличие от других производителей, которые предлагают о
01.11.2019 Selectel предложил облачный сервис высокопроизводительных in-memory-вычислений

сокетные вычислительные системы и приближается к суперкомпьютерам за миллионы долларов. При этом с Selectel HyperServer не нужны большие инвестиции и месяцы на поставку оборудования». Хотя технология in-memory computing де-факто стала стандартом для высокопроизводительных вычислений, ее распространение ограничивает дороговизна традиционных платформ. Вычислительные системы собираются из мощн
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений

ти. Более того, SAP существенно упрощает взаимодействие с предприятиями в индустрии, вовлекая компанию в единую информационную экосистему. Платформа SAP HANA – это мейнстрим среди СУБД и пионер среди in-memory вычислений. Все операции с данными происходят в оперативной памяти, что существенно повышает производительность и эффективность обработки данных. На SAP HANA уже реализовано подмножес
13.10.2017 Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище

технологий баз данных Oracle при использовании флэш-хранилища Exadata NVMe большой емкости, что позволяет аналитическим рабочим нагрузкам достигать производительности вычислений в оперативной памяти (in-memory) при обработке чрезвычайно больших наборов данных, находящихся на общем хранилище. Такой прорыв стал возможен благодаря тем же алгоритмам векторной обработки данных, которые использую
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau

оизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hortonworks и использующих технологии in-memory computing. Корпоративные пользователи GridGain также смогут визуализировать данные

19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid

Компания GridGain Systems, разработчик программных решений In-Memory Data Fabric на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Profes
11.11.2016 GridGain запустила сайт для специалистов в области In-Memory Computing

GridGain Systems объявила о запуске сайта In-Memory Computing Planet (IMCPlanet.org). Как рассказали CNews в компании, модерируемый пор
16.09.2016 GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure

Компания GridGain Systems, разработчик программных решений на базе Apache Ignite, предоставила клиентам доступ к решениям GridGain In-Memory Data Fabric на облачной платформе Microsoft Azure. Об этом CNews сообщили в GridGain. Новинка GridGain на Azure позволит компаниям-поставщикам финансовых услуг использовать возможност
17.12.2014 SAP HANA: Что такое полноценная in-memory?

Принципиальное отличие настоящих систем вычислений в оперативной памяти (in-memory) как нельзя лучше сформулировал ведущий аналитик Gartner Дональд Фейнберг: база данных in-memory не должна хранить данные на диске ни для каких целей, кроме обеспечения надежно
16.09.2014 SAS In-Memory Statistics for Hadoop обеспечит возможности высокопроизводительной аналитики

Компания SAS выпустила новый продукт SAS In-Memory Statistics for Hadoop. Анализ больших данных с помощью технологии in-memory, широкий спектр аналитических алгоритмов для исследования и моделирования в распределенной среде Had
30.07.2014 Борис Михалин - Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1

око востребованы, они должны накопить успехи и набить «шишки». Но после этого технологии больших данных, уверен, ждет большое будущее, особенно в крупном ритейле. CNews: Нужна ли ритейлерам аналитика in-memory? Вообще, по вашему мнению, какие задачи можно было бы решать с помощью решений этого типа? Борис Михалин: Нужен ли Шумахеру для его победы качественный двигатель? Конечно, да! Но ведь
22.07.2014 Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory

х. Кроме того, он специально оптимизирован для рабочих нагрузок нового поколения — баз данных, поставляемых по модели DBaaS (“база данных как сервис”), и баз данных, размещаемых в оперативной памяти (in-memory database), — рассказали в корпорации. — Оснащаемая модулями памяти DRAM общим объемом до 12 ТБ Exadata Database Machine X4-8 способна консолидировать сотни баз данных и поддерживать р
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа

Корпорация Oracle представила в Москве новую технологию Oracle Database In-Memory, которая позволяет повысить производительность информационно-аналитических баз данных и систем подготовки отчетов, а также ускорить оперативную обработку транзакций (OLTP). Продукт уж
25.04.2014 Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени

Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по планированию и закупкам материалов оперативно реагировать на изменения спроса и предложения. Приложение создано и оптимизировано дл
06.02.2014 Oracle представила новое приложение Oracle In-Memory Application для стратегического управления затратами

Корпорация Oracle анонсировала решение Oracle In-Memory Cost Management for Process Industries для Oracle E-Business Suite, призванное помочь производственным предприятиям, работающим в таких областях как, природные ресурсы, биомедицина, п
03.12.2013 Edgenet оптимизировал систему поддержки онлайн-продаж за счет технологии in-memory OLTP в Microsoft SQL Server 2014

ировала производительность своего решения для онлайн-продаж Ezeeguides. Как рассказали CNews в корпорации Microsoft, это стало возможным благодаря реализованной в Microsoft SQL Server 2014 технологии in-memory OLTP, или обработки данных в оперативной памяти. Используя эту технологию в своем решении для поддержки продаж, Edgenet повысил качество и скорость работы с клиентами и уровень удовле
27.09.2013 Oracle анонсировала Oracle Database In-Memory Option для ускорения выполнения трудоемких бизнес-задач

Корпорация Oracle анонсировала новую опцию Oracle Database In-Memory Option, которая призвана помочь организациям повысить производительность баз данных
25.09.2013 Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory

Корпорация Oracle анонсировала оптимизированные бизнес-приложения In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory для Oracle Database 12
17.09.2013 Стартовали продажи Oracle In-Memory Cost Management для Oracle E-Business Suite

Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу нового приложения Oracle In-Memory Cost Management линейки Oracle In-Memory Applications для комплекса Oracle E-Business Suite, призванного преобразовать подход к управлению затратами в компаниях. По словам разр
25.07.2013 Oracle начала продажи новых In-Memory Applications для Oracle Value Chain Planning

Корпорация Oracle объявила о начале продаж двух новых приложений линейки Oracle In-Memory Applications для решения Oracle Value Chain Planning — Oracle In-Memory Cons
17.06.2013 18 и 25 июня — бесплатные вебинары по флэш-СХД и технологиям in-memory

ует реальные бизнес-результаты на зарубежных кейсах. С программой вебинара можно ознакомиться здесь. Через неделю, 25 июня, состоится второй вебинар, посвященный тому, какие преимущества обеспечивает in-memory технология SAP HANA при обработке данных «на лету». Речь идёт о платформе для организации хранения баз данных в оперативной памяти, которая позволяет кардинально увеличить производите
11.06.2013 Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications

Корпорация Oracle, продолжая создавать решения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne. В целом новые бизнес-приложения Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project Portfolio Management и Oracle JD
18.04.2013 Анонсированы новые приложения In-Memory Applications для ПАК Oracle Engineered Systems

Корпорация Oracle анонсировала новые приложения Oracle In-Memory Applications для оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Engineered Systems, которые, используя динамическую оперативную память DRAM, флэш-память и сетевой интерфейс

25.03.2013 Платформа webMethods 9.0 с поддержкой технологии in-memory выйдет во втором квартале 2013 г.

мацию сотрудникам на любое устройство, сообщили CNews в компании. Платформа webMethods 9.0 тесно интегрирована с решением Terracotta BigMemory, обеспечивающим обработку «больших данных» по технологии in-memory. Благодаря данному решению платформа webMethods 9.0 обладает высокой масштабируемостью. По словам разработчиков, теперь пользователи могут осуществлять локальное и распределенное кэши
22.02.2013 ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory

ения HP Insight Control. предустановленное на фабрике программное обеспечение SAP HANA, в том числе In-Memory СУБД, In-Memory Computational Engine (ICE), Sybase Replication Server и I
02.10.2012 Oracle анонсировала программно-аппаратные комплексы Exadata X3 Database In-Memory Machine

Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine – новое поколение оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine. Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine является ключевым комп
06.03.2012 Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine

Корпорация Oracle объявила о начале продаж Oracle Exalytics In-Memory Machine — высокопроизводительного оптимизированного программно-аппаратного комплекса, реализующего концепцию бизнес-анализа в оперативной памяти. Комплексное решение призвано обеспечи
10.12.2010 SAP выпустила первое бизнес-приложение на основе технологии in-memory

ilti и многими другими). Благодаря оптимальному использованию возможностей оперативной памяти, процессорной технологии и инновационных приложений инструмент SAP HANA повысил скорость обработки данных in-memory и открыл новые возможности для аналитики. Например, на экспериментальном этапе реализации проекта SAP HANA компания SAP внедрила некоторые ключевые прикладные сценарии, которые увелич
28.05.2010 SAP представила новое решение in-memory для обработки данных в реальном времени

Немецкая компания SAP AG разрабатывает новое программно-аппаратное решение класса in-memory, которое, как ожидается, радикально повысит доступность и скорость обработки деловой информации и позволит компаниям быстрее принимать качественные решения. Для того чтобы обеспечить

31.08.2009 ОСМП оптимизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database

Компания «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по оптимизации ИТ-инфраструктуры ОСМП с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database. Внедрение позволило повысить скорость обработки информации серверами ОСМП, сократив при этом потребляемые ресурсы, а также повысить безопасность платежной системы, говорится
13.08.2009 Oracle выпустила Oracle TimesTen In-Memory Database 11g

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle TimesTen In-Memory Database 11g и Oracle In-Memory Database Cache 11g, опции кэширования данных для Oracle Database 11g. В новых продуктах реализованы значительные усовершенствования, включая пов

Публикаций - 319, упоминаний - 331

In-memory Computing и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 103
Oracle Corporation 7074 80
Microsoft Corporation 25775 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
SAP CIS - САП СНГ 868 23
9594 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 14
Intel Corporation 12811 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
SAS Institute 1082 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 13
HP Inc. 5883 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
МегаФон 10742 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 11
Qlik - QlikTech 173 11
Huawei 4676 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Dell EMC 5180 9
Softline - Софтлайн 3743 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 9
Softline - Polymatica - Полиматика 201 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 8
Broadcom - VMware 2610 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Крок - Croc 1964 8
Hitachi - Хитачи 1501 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Google LLC 12688 7
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 7
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Software AG 203 7
Salesforce - Tableau Software 123 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 7
Газпром нефть 725 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
ВТБ - Почта Банк 514 5
Альфа-Банк 1979 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Uber 357 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Pony Express - Фрейт линк 73 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Абсолют Банк 249 4
Carlsberg Group 26 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 3
Верный - торговая сеть 326 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Федеральное казначейство России 1949 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
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Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
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Linux OS 11533 27
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 14
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 14
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Microsoft Azure 1526 13
Oracle Engineered Systems 48 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 11
Qlik Qlikview 120 11
IBM DB2 396 10
Google Android 15243 10
Apple iOS 8583 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 10
Apache Ignite 16 9
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 9
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Microsoft Windows 16882 9
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 9
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 9
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Apple iPhone 6 4861 8
Шепелявый Дмитрий 53 7
Аникин Денис 33 5
Корякин Алексей 6 5
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Чаркин Евгений 317 5
Гонтарев Павел 122 5
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Рустамов Рустам 548 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 192
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Европа 24964 28
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Казахстан - Республика 6048 16
Украина 7928 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Европа Восточная 3138 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Япония 13807 4
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Куба - Республика 417 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Германия - Гамбург 185 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Польша - Республика 2031 2
Индия - Bharat 5869 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5081 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 115
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 46
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 28
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 14
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 9
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Forbes - Форбс 1002 3
Ведомости 1466 3
Открытые системы ИД 176 2
DB-Engines 8 2
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Phoronix 59 1
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Vc.ru - Виси.ру 42 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
FT - Financial Times 1296 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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IDC Russia - IDC Россия 183 1
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Aberdeen Group 53 1
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Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
TrendForce 187 1
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SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
CNews AWARDS - награда 571 8
Microsoft Ignite 44 5
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
SAP TechEd 9 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Selectel TechDay 6 1
CNews Большие данные 4 1
Navicon DataTalks 2 1
AI Russia Awards 4 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
SAP Coach Jam 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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