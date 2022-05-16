Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественной интеллектуальной платформой для аналитики Visiology. Благодаря in-memory вычислениям клиенты Navicon смогут обрабатывать без задержек даже крупные массивы данных. А виртуальный помощник ViTalk на основе искусственного интеллекта позволит им управлять дашбо

Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для всех разработчиков и компаний (Community-версия), On-premise для крупного бизнеса

Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool Платформа in-memory вычислений Tarantool версии 2.8.2 стала доступна для пользователей. В новом релизе платформа стала надежнее и проще в работе: появился собственный инструмент для автоматической смены

Oracle представила СУБД Oracle Database 21c томатизированное машинное обучение (AutoML) для машинного обучения в базе данных (ML) и поддержка энергонезависимой памяти (Persistent Memory), а также усовершенствования в технологии Oracle Database in-Memory, производительности обработки геоинформации, шардинге, технологии подключаемых баз данных (pluggable database) и безопасности. В отличие от других производителей, которые предлагают о

Selectel предложил облачный сервис высокопроизводительных in-memory-вычислений сокетные вычислительные системы и приближается к суперкомпьютерам за миллионы долларов. При этом с Selectel HyperServer не нужны большие инвестиции и месяцы на поставку оборудования». Хотя технология in-memory computing де-факто стала стандартом для высокопроизводительных вычислений, ее распространение ограничивает дороговизна традиционных платформ. Вычислительные системы собираются из мощн

Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений ти. Более того, SAP существенно упрощает взаимодействие с предприятиями в индустрии, вовлекая компанию в единую информационную экосистему. Платформа SAP HANA – это мейнстрим среди СУБД и пионер среди in-memory вычислений. Все операции с данными происходят в оперативной памяти, что существенно повышает производительность и эффективность обработки данных. На SAP HANA уже реализовано подмножес

Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище технологий баз данных Oracle при использовании флэш-хранилища Exadata NVMe большой емкости, что позволяет аналитическим рабочим нагрузкам достигать производительности вычислений в оперативной памяти (in-memory) при обработке чрезвычайно больших наборов данных, находящихся на общем хранилище. Такой прорыв стал возможен благодаря тем же алгоритмам векторной обработки данных, которые использую

GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau оизводительных систем больших данных, построенных на решениях Hortonworks и использующих технологии in-memory computing. Корпоративные пользователи GridGain также смогут визуализировать данные

В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid Компания GridGain Systems, разработчик программных решений In-Memory Data Fabric на базе Apache Ignite, выпустила новую версию платформы GridGain Profes

GridGain запустила сайт для специалистов в области In-Memory Computing GridGain Systems объявила о запуске сайта In-Memory Computing Planet (IMCPlanet.org). Как рассказали CNews в компании, модерируемый пор

GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure Компания GridGain Systems, разработчик программных решений на базе Apache Ignite, предоставила клиентам доступ к решениям GridGain In-Memory Data Fabric на облачной платформе Microsoft Azure. Об этом CNews сообщили в GridGain. Новинка GridGain на Azure позволит компаниям-поставщикам финансовых услуг использовать возможност

SAP HANA: Что такое полноценная in-memory? Принципиальное отличие настоящих систем вычислений в оперативной памяти (in-memory) как нельзя лучше сформулировал ведущий аналитик Gartner Дональд Фейнберг: база данных in-memory не должна хранить данные на диске ни для каких целей, кроме обеспечения надежно

SAS In-Memory Statistics for Hadoop обеспечит возможности высокопроизводительной аналитики Компания SAS выпустила новый продукт SAS In-Memory Statistics for Hadoop. Анализ больших данных с помощью технологии in-memory, широкий спектр аналитических алгоритмов для исследования и моделирования в распределенной среде Had

Борис Михалин - Механизм in-memory для аналитики – как двигатель для Формулы-1 око востребованы, они должны накопить успехи и набить «шишки». Но после этого технологии больших данных, уверен, ждет большое будущее, особенно в крупном ритейле. CNews: Нужна ли ритейлерам аналитика in-memory? Вообще, по вашему мнению, какие задачи можно было бы решать с помощью решений этого типа? Борис Михалин: Нужен ли Шумахеру для его победы качественный двигатель? Конечно, да! Но ведь

Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory х. Кроме того, он специально оптимизирован для рабочих нагрузок нового поколения — баз данных, поставляемых по модели DBaaS (“база данных как сервис”), и баз данных, размещаемых в оперативной памяти (in-memory database), — рассказали в корпорации. — Оснащаемая модулями памяти DRAM общим объемом до 12 ТБ Exadata Database Machine X4-8 способна консолидировать сотни баз данных и поддерживать р

Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа Корпорация Oracle представила в Москве новую технологию Oracle Database In-Memory, которая позволяет повысить производительность информационно-аналитических баз данных и систем подготовки отчетов, а также ускорить оперативную обработку транзакций (OLTP). Продукт уж

Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени Корпорация Oracle представила приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Planning Advisor, призванное помочь специалистам по планированию и закупкам материалов оперативно реагировать на изменения спроса и предложения. Приложение создано и оптимизировано дл

Oracle представила новое приложение Oracle In-Memory Application для стратегического управления затратами Корпорация Oracle анонсировала решение Oracle In-Memory Cost Management for Process Industries для Oracle E-Business Suite, призванное помочь производственным предприятиям, работающим в таких областях как, природные ресурсы, биомедицина, п

Edgenet оптимизировал систему поддержки онлайн-продаж за счет технологии in-memory OLTP в Microsoft SQL Server 2014 ировала производительность своего решения для онлайн-продаж Ezeeguides. Как рассказали CNews в корпорации Microsoft, это стало возможным благодаря реализованной в Microsoft SQL Server 2014 технологии in-memory OLTP, или обработки данных в оперативной памяти. Используя эту технологию в своем решении для поддержки продаж, Edgenet повысил качество и скорость работы с клиентами и уровень удовле

Oracle анонсировала Oracle Database In-Memory Option для ускорения выполнения трудоемких бизнес-задач Корпорация Oracle анонсировала новую опцию Oracle Database In-Memory Option, которая призвана помочь организациям повысить производительность баз данных

Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory Корпорация Oracle анонсировала оптимизированные бизнес-приложения In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory для Oracle Database 12

Стартовали продажи Oracle In-Memory Cost Management для Oracle E-Business Suite Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу нового приложения Oracle In-Memory Cost Management линейки Oracle In-Memory Applications для комплекса Oracle E-Business Suite, призванного преобразовать подход к управлению затратами в компаниях. По словам разр

Oracle начала продажи новых In-Memory Applications для Oracle Value Chain Planning Корпорация Oracle объявила о начале продаж двух новых приложений линейки Oracle In-Memory Applications для решения Oracle Value Chain Planning — Oracle In-Memory Cons

18 и 25 июня — бесплатные вебинары по флэш-СХД и технологиям in-memory ует реальные бизнес-результаты на зарубежных кейсах. С программой вебинара можно ознакомиться здесь. Через неделю, 25 июня, состоится второй вебинар, посвященный тому, какие преимущества обеспечивает in-memory технология SAP HANA при обработке данных «на лету». Речь идёт о платформе для организации хранения баз данных в оперативной памяти, которая позволяет кардинально увеличить производите

Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications Корпорация Oracle, продолжая создавать решения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne. В целом новые бизнес-приложения Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project Portfolio Management и Oracle JD

Анонсированы новые приложения In-Memory Applications для ПАК Oracle Engineered Systems Корпорация Oracle анонсировала новые приложения Oracle In-Memory Applications для оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Engineered Systems, которые, используя динамическую оперативную память DRAM, флэш-память и сетевой интерфейс

Платформа webMethods 9.0 с поддержкой технологии in-memory выйдет во втором квартале 2013 г. мацию сотрудникам на любое устройство, сообщили CNews в компании. Платформа webMethods 9.0 тесно интегрирована с решением Terracotta BigMemory, обеспечивающим обработку «больших данных» по технологии in-memory. Благодаря данному решению платформа webMethods 9.0 обладает высокой масштабируемостью. По словам разработчиков, теперь пользователи могут осуществлять локальное и распределенное кэши

ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory ения HP Insight Control. предустановленное на фабрике программное обеспечение SAP HANA, в том числе In-Memory СУБД, In-Memory Computational Engine (ICE), Sybase Replication Server и I

Oracle анонсировала программно-аппаратные комплексы Exadata X3 Database In-Memory Machine Глава Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) представил Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine – новое поколение оптимизированных программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine. Oracle Exadata X3 Database In-Memory Machine является ключевым комп

Oracle начала продажи программно-аппаратного комплекса Oracle Exalytics In-Memory Machine Корпорация Oracle объявила о начале продаж Oracle Exalytics In-Memory Machine — высокопроизводительного оптимизированного программно-аппаратного комплекса, реализующего концепцию бизнес-анализа в оперативной памяти. Комплексное решение призвано обеспечи

SAP выпустила первое бизнес-приложение на основе технологии in-memory ilti и многими другими). Благодаря оптимальному использованию возможностей оперативной памяти, процессорной технологии и инновационных приложений инструмент SAP HANA повысил скорость обработки данных in-memory и открыл новые возможности для аналитики. Например, на экспериментальном этапе реализации проекта SAP HANA компания SAP внедрила некоторые ключевые прикладные сценарии, которые увелич

SAP представила новое решение in-memory для обработки данных в реальном времени Немецкая компания SAP AG разрабатывает новое программно-аппаратное решение класса in-memory, которое, как ожидается, радикально повысит доступность и скорость обработки деловой информации и позволит компаниям быстрее принимать качественные решения. Для того чтобы обеспечить

ОСМП оптимизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database Компания «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по оптимизации ИТ-инфраструктуры ОСМП с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database. Внедрение позволило повысить скорость обработки информации серверами ОСМП, сократив при этом потребляемые ресурсы, а также повысить безопасность платежной системы, говорится