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In-memory Computing
Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени


10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool 1
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
01.06.2021 Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool 2
28.04.2021 ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA 1
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
01.11.2019 Selectel предложил облачный сервис высокопроизводительных in-memory-вычислений 1
04.10.2019 На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения 1
26.07.2019 Atos начинает российские продажи серверов Escala E3-900 на базе Power9 1
06.06.2019 «Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP 1
06.05.2019 Компания BCC привезла в Россию технологию обратной виртуализации 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений 1
08.08.2018 В «Сургутнефтегазе» запущена система управления от резидента «Сколково» 1
20.07.2018 «Металлоинвест» потратит 6 миллиардов на SAP и цифровую трансформацию 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
15.12.2017 Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО 1
04.12.2017 Prognoz Platform: новый старт. Девятую версию легендарной платформы выпустит компания «Форсайт» 1
23.11.2017 Atos представила сервер BullSequana S с поддержкой ИИ 2
21.09.2017 В SAP S/4HANA добавлены технологии машинного обучения 1
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
28.03.2017 Oracle Stream Analytics: платформа для анализа возможностей бизнеса «на лету» 1
11.01.2017 Yota переходит на российскую СУБД Tarantool 1
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC 1
02.08.2016 DataLine запускает CloudBase – сервис по управлению базами данных в облаке 1
20.06.2016 Новый тренд: продвинутая аналитика и демократизация данных 1
27.05.2016 Поддержка SQL Server 2005 прекращена. Российский бизнес готов мигрировать 1
18.05.2016 Как интернет вещей меняет экономику и общество 1
26.04.2016 SAP представила новое решение для поддержки прямой связи между пациентами и врачами 1
19.04.2016 CTI внедрила платформу на базе SAP HANA для бизнес-аналитики аэропорта «Шереметьево» 1
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1

Публикаций - 79, упоминаний - 93

In-memory Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 30
Microsoft Corporation 11110 11
IBM 3546 9
SAP CIS - САП СНГ 755 8
Крок 1221 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Selectel - Селектел 137 4
Naumen - Наумен 342 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Инфосистемы Джет 675 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Dynatrace 46 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
Микротест 177 2
Oracle Corporation 3355 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Intel Corporation 4186 2
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Polymedia - Полимедиа 72 2
Veeam Software 250 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Google LLC 7158 1
Brocade Communications Systems 141 1
OpenText 160 1
Pegasystems 29 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Trinity - Тринити ГК 48 1
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
WorkDay 16 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Uber Technologies 258 3
Альфа-Банк 1126 3
Uber 257 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Уралсиб Банк 390 2
Capital One 15 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Аэроклуб 13 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Деловые Линии ГК 36 1
Мосводоканал 44 1
Снежная Королева 38 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Castorama - Касторама 16 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Квадра ПАО 7 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Уральская сталь АО 4 1
Газпром нефть 382 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Столичные аптеки 11 1
Открытие ФК 538 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Pony Express 55 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ANICO - American National Insurance Company - Американская национальная страховая компания США 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 4
Виртуализация 71 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
Kubernetes 307 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Умное ЖКХ 12 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 22
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 9
Google Android 10751 6
Microsoft SQL Server 795 6
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 5
Apple iOS 5742 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
SAP Business Suite 65 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Java - Язык программирования 1178 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
SQL - Язык программирования 434 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
IBM Power9 21 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
IBM Cognos BI 143 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 2
SAP Fiori 40 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Linux OS 4265 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
HPE ConvergedSystems 11 1
SAP S/4HANA PP/DS - SAP S/4HANA Manufacturing Solution for Planning and Scheduling 2 1
Visiology ViQube - СУБД 7 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
SAP HANA HyperServer 1 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
VMware SDDC Validated Designs 1 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
HP AppSystem 3 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Data Services 1 1
Microsoft Spark ML 3 1
Oracle Active Data Guard 16 1
IBM Power8 27 1
Теленков Андрей 21 2
Кириченко Игорь 41 2
Хомков Игорь 40 2
Сергеев Леонид 4 2
Прохоров Фёдор 78 2
Агафонова Наталия 35 2
Клявин Владимир 26 2
Валчев Стоян 44 2
Чимиричкина Мария 30 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Путятинский Сергей 53 2
Шершнев Георгий 13 2
Савцов Игорь 27 2
Педоренко Андрей 41 2
Петунин Алексей 58 2
Шепелявый Дмитрий 50 2
Абакумов Евгений 103 2
Поляков Сергей 60 2
Чаркин Евгений 182 2
Васильев Григорий 35 2
Антонов Александр 73 2
Новикова Елена 49 2
Лобанов Герман 2 1
Лихтенберг Джо 1 1
Степанов Антон 56 1
Карнаух Павел 5 1
Галицкий Александр 82 1
Аршавский Анджей 27 1
Вахмянин Иван 20 1
Родионов Дмитрий 20 1
Кушнир Леонид 16 1
Абуталимов Заур 3 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Любимов Олег 16 1
Главчев Владимир 17 1
Егоров Владимир 52 1
Березин Максим 60 1
Михалев Евгений 40 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Починок Николай 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Казахстан - Республика 2637 6
Украина 3374 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Европа 3766 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Грузия 691 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Япония 2792 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Белгородская область 368 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Омская область 384 1
Россия - Сибирь 877 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Владивосток 864 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Польша - Республика 831 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
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