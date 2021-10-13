Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP BW
SAP Business Warehouse
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 116
SAP BW упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шепелявый Дмитрий 50 4
|Красюков Дмитрий 43 2
|Артеменко Алексей 15 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Гонтарев Павел 69 2
|Шеленцов Сергей 13 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Штернлиб Теймур 22 1
|Мухарьямов Марат 3 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Рабинович Борис 8 1
|Четий Григорий 4 1
|Миронов Юрий 13 1
|Мерзликин Дмитрий 1 1
|Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
|Ткаченко Сергей 5 1
|Малис Олег 55 1
|Гузеев Дмитрий 2 1
|Костров Дмитрий 20 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Ивицкий Дмитрий 18 1
|Романов Михаил 22 1
|Пшиченко Дмитрий 19 1
|Степанов Антон 56 1
|Шумков Александр 7 1
|Урусов Алексей 4 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Ушанова Мария 2 1
|Шахова Мария 2 1
|Коршунова Мария 8 1
|Горянский Павел 15 1
|Андреев Максим 29 1
|Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
|Калюжный Игорь 24 1
|Зубов Евгений 12 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Юрьев Илья 45 1
|Раевский Роман 12 1
|Кондарев Сергей 8 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|23ABC News 55 1
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 2
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru