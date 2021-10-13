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SAP BW
SAP Business Warehouse


13.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 1
15.09.2021 ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 1
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
10.06.2019 Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
23.05.2019 «Корус консалтинг» перевела сеть супермаркетов Makro на системой аналитической отчетности на базе SAP Business Objects 2
03.04.2019 Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
01.08.2018 «Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте» 1
04.07.2018 «Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP 1
18.04.2018 Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA 3
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» 1
21.12.2017 В России впервые запускается программа лояльности с раздачей криптовалюты населению 1
21.12.2017 «Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP 1
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
26.07.2017 ИТ-директор ТМК: «Цифровизация ускоряет развитие металлургии» 1
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 1
26.12.2016 Как экономить на цифровой трансформации: опыт VEKA AG 2
14.12.2016 Как сделать данные более доступными для бизнеса и ускорить ERP-систему 10
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
01.09.2016 SAP модернизирует хранение и анализ данных с новым решением SAP BW/4HANA 3
29.08.2016 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти» 1
29.03.2016 «Норильский никель» начал промышленную эксплуатацию системы финансовой отчетности на базе решения SAP 1
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP 1
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1
28.01.2016 «Ланит» внедрил первую очередь системы планирования и отчетности в «Газпром нефти» 1
30.10.2015 Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c 1
02.06.2015 «Сибирская генерирующая компания» перевела системы SAP ERP и SAP BW на SAP HANA 1
27.04.2015 Организация тестирования: от единичных проектов к единому центру управления качеством 1
20.04.2015 Сотрудников КАМАЗ обучат работе с SAP с помощью «облака» Learning Hub 1
09.04.2015 Сотрудники КАМАЗа пройдут онлайн обучение с помощью облачного решения SAP Learning Hub 1
17.02.2015 «Техносерв Консалтинг» развивает бонусную программу «Промсвязьбанка» 1
02.02.2015 Kindred Healthcare анализирует данные о состоянии пациентов с помощью SAP Business Warehouse 4

Публикаций - 84, упоминаний - 116

SAP BW упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 50
SAP CIS - САП СНГ 755 19
Oracle Corporation 3356 11
IBM 3551 6
3761 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 4
Microsoft Corporation 11127 4
Qlik 63 4
Intel Corporation 4192 3
Fujitsu 744 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Корус Консалтинг ГК 807 3
VMware 1829 3
Wonderware 23 2
Deloitte - Делойт 187 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Honeywell 138 2
NortonLifeLock (Symantec) 781 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Ланит ГК 1159 2
Informatica 75 2
Крок 1221 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Teradata 166 2
Ситроникс - Sitronics 563 1
Микротест 177 1
GMCS 224 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Magento Inc 26 1
Polymatica - Полиматика 41 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Navteq 110 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Связной ГК 883 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Газпром нефть 382 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Виктория - Сеть супермаркетов 41 2
Евросеть 889 2
Мегаполис ТК 89 2
Еврохим МХК 43 1
Соллерс - Sollers 17 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВТБ24 583 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
X5 Group 599 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Центр-инвест КБ 29 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Makro 1 1
Благосостояние НПФ 32 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Nordgold - Нордголд 9 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Russ Outdoor 7 1
Solvers 15 1
SLV 7 1
Trellas 17 1
Альфа-Банк 1127 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Счётная палата РФ 460 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 6
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 5
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Big Data - Большие данные 1136 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 24 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - Энергонезависимая оперативная память 5 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 1
EA - Enterprise Architecture 15 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 20
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 12
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 11
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 8
Java - Язык программирования 1178 7
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 5
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 5
IBM DB2 150 4
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 4
Microsoft Excel 436 4
SAP CRM Loyalty Management 5 3
Apple iPad 3263 3
Oracle Hyperion Planning 93 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 3
Microsoft Office 1946 3
Fujitsu Primequest - Серверы 9 3
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 3
SAP NetWeaver 62 3
Qlikview 97 3
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 3
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 3
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Qlik Sense 29 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
SAP Fiori 40 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 2
SAP Ariba 71 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
VMware VMmark Benchmark 6 2
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Microsoft SQL Server 797 2
SQL - Язык программирования 434 2
Шепелявый Дмитрий 50 4
Красюков Дмитрий 43 2
Артеменко Алексей 15 2
Горяйнов Андрей 44 2
Федечкин Эдуард 32 2
Гонтарев Павел 69 2
Шеленцов Сергей 13 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Штернлиб Теймур 22 1
Мухарьямов Марат 3 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Рабинович Борис 8 1
Четий Григорий 4 1
Миронов Юрий 13 1
Мерзликин Дмитрий 1 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
Ткаченко Сергей 5 1
Малис Олег 55 1
Гузеев Дмитрий 2 1
Костров Дмитрий 20 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Ивицкий Дмитрий 18 1
Романов Михаил 22 1
Пшиченко Дмитрий 19 1
Степанов Антон 56 1
Шумков Александр 7 1
Урусов Алексей 4 1
Рубцова Ольга 32 1
Ушанова Мария 2 1
Шахова Мария 2 1
Коршунова Мария 8 1
Горянский Павел 15 1
Андреев Максим 29 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Калюжный Игорь 24 1
Зубов Евгений 12 1
Рудычева Наталья 81 1
Юрьев Илья 45 1
Раевский Роман 12 1
Кондарев Сергей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Казахстан - Республика 2641 3
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - Калининград 674 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Калининградская область 539 1
Латинская Америка 725 1
Испания - Барселона 536 1
Россия - Тюменская область 584 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - Саров 92 1
Индия - Бангалор 71 1
Франция - Париж 372 1
Колумбия - Республика 137 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Ближний Восток 1475 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Южная Корея - Республика 1465 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Европа 3774 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
IDC - International Data Corporation 2724 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 2
Gartner 2194 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
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