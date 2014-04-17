Разделы

SAP Sybase ASE Sybase Adaptive Server Enterprise


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.04.2014 Fujitsu Server Power Appliance для SAP ASE оптимизирует обработку транзакций уровня предприятия

Компания Fujitsu представила Fujitsu Server Power Appliance для SAP Adaptive Server Enterprise (SAP ASE). Этот предварительно сконфигурированный и протестированный сервер с хранилищем данны
11.03.2014 «ПриватБанк» при поддержке Sybase CIS перешел на SAP Sybase ASE Cluster Edition

сты банка и Sybase CIS инсталлировали и настроили тестовую кластерную систему на основе решения SAP Sybase ASE CE и провели функциональное и нагрузочное тестирование. В качестве приложения для

23.03.2012 SAP начала продажи своих решений на базе Sybase в России и СНГ

й SAP, использующих в качестве СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE). Интеграция базы данных Sybase ASE с SAP Business Suite призвана сократить эксплуатационные расходы за счёт единой ст
23.05.2011 SAP и Sybase выпустят комбинированное средство ERP и управления данными

ний SAP и доступа к важнейшей информации, обеспечивающую повышение эффективности и снижение затрат. Sybase ASE — неотъемлемая часть набора решений SAP. Согласно планам компаний, последующие вып
26.09.2005 Sybase анонсировала Adaptive Server Enterprise 15

мы управления реляционными базами данных корпоративного класса Adaptive Server Enterprise (ASE) 15. Sybase ASE 15 содержит запатентованную технологию обработки запросов, которая продемонстриров
26.07.2000 Lecco Technology объявила о выпуске второго поколения Lecco SQL Expert для поддержки Sybase Adaptive Server Enterprise 12.0

prise 12.0 (ASE 12.0). Во второй версии этот программный продукт полностью поддерживает оптимизацию Sybase ASE и новые возможности Abstract Plan. Это позволит разработчикам и администраторам оп
16.02.1999 Sybase начала поставки 64-разрядной версии Adaptive Server Enterprise

prise для всех основных 64-разрядных ОС (компаний Sun, HP, IBM и Compaq Digital). Теперь, используя Sybase Adaptive Server Enterprise как вычислительную магистраль для критически важных приложе
15.02.1999 Sybase заключила соглашение на поставку ПО для кубка мира по футболу 1999 года среди женщин

сбора и распространения информации об его результатах. Система аккредитации будет использовать СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise, а СУБД Sybase Adaptive Server Anywhere, инсталлированная н
08.02.1999 Новая версия системы анализа защищенности баз данных Database Scanner 2.0 поддерживает Sybase Adaptive Server Enterprise

безопасностью сети, объявила о выходе новой версии системы анализа защищенности баз данных Database Scanner 2.0. Теперь система, помимо анализа защищенности СУБД Microsoft SQL Server, поддерживает и Sybase Adaptive Server Enterprise. В число реализуемых Database Scanner основных проверок входят "проблема 2000 года", контроли паролей и пользователей, конфигурации БД, инсталляции и доступа,


Публикаций - 60, упоминаний - 85

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414733, в очереди разбора - 727430.
Создано именных указателей - 189572.
