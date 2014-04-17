Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.04.2014
Fujitsu Server Power Appliance для SAP ASE оптимизирует обработку транзакций уровня предприятия
Компания Fujitsu представила Fujitsu Server Power Appliance для SAP Adaptive Server Enterprise (SAP ASE). Этот предварительно сконфигурированный и протестированный сервер с хранилищем данны
|11.03.2014
«ПриватБанк» при поддержке Sybase CIS перешел на SAP Sybase ASE Cluster Edition
сты банка и Sybase CIS инсталлировали и настроили тестовую кластерную систему на основе решения SAP Sybase ASE CE и провели функциональное и нагрузочное тестирование. В качестве приложения для
|23.03.2012
SAP начала продажи своих решений на базе Sybase в России и СНГ
й SAP, использующих в качестве СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE). Интеграция базы данных Sybase ASE с SAP Business Suite призвана сократить эксплуатационные расходы за счёт единой ст
|23.05.2011
SAP и Sybase выпустят комбинированное средство ERP и управления данными
ний SAP и доступа к важнейшей информации, обеспечивающую повышение эффективности и снижение затрат. Sybase ASE — неотъемлемая часть набора решений SAP. Согласно планам компаний, последующие вып
|26.09.2005
Sybase анонсировала Adaptive Server Enterprise 15
мы управления реляционными базами данных корпоративного класса Adaptive Server Enterprise (ASE) 15. Sybase ASE 15 содержит запатентованную технологию обработки запросов, которая продемонстриров
|26.07.2000
Lecco Technology объявила о выпуске второго поколения Lecco SQL Expert для поддержки Sybase Adaptive Server Enterprise 12.0
prise 12.0 (ASE 12.0). Во второй версии этот программный продукт полностью поддерживает оптимизацию Sybase ASE и новые возможности Abstract Plan. Это позволит разработчикам и администраторам оп
|16.02.1999
Sybase начала поставки 64-разрядной версии Adaptive Server Enterprise
prise для всех основных 64-разрядных ОС (компаний Sun, HP, IBM и Compaq Digital). Теперь, используя Sybase Adaptive Server Enterprise как вычислительную магистраль для критически важных приложе
|15.02.1999
Sybase заключила соглашение на поставку ПО для кубка мира по футболу 1999 года среди женщин
сбора и распространения информации об его результатах. Система аккредитации будет использовать СУБД Sybase Adaptive Server Enterprise, а СУБД Sybase Adaptive Server Anywhere, инсталлированная н
|08.02.1999
Новая версия системы анализа защищенности баз данных Database Scanner 2.0 поддерживает Sybase Adaptive Server Enterprise
безопасностью сети, объявила о выходе новой версии системы анализа защищенности баз данных Database Scanner 2.0. Теперь система, помимо анализа защищенности СУБД Microsoft SQL Server, поддерживает и Sybase Adaptive Server Enterprise. В число реализуемых Database Scanner основных проверок входят "проблема 2000 года", контроли паролей и пользователей, конфигурации БД, инсталляции и доступа,
