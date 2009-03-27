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IBM ISS IBM Internet Security Systems ISS, ISSX

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.03.2009 IBM предлагает беспроцентное финансирование на приобретение услуг безопасности

ловиям нового финансового предложения IBM процентная ставка по финансированию приобретения сервисов IBM Internet Security Systems (IBM ISS) равна 0%. Предложение по финансированию распространяе
19.03.2009 IBM обеспечит безопасность конечных точек ИТ-инфраструктуры: новое решение

очек, использующее соответствующую технологию от компании BigFix, будет поставляться подразделением IBM Internet Security Systems (IBM ISS). IBM Proventia Endpoint Secure Control охватывает клю
12.12.2008 IBM ISS предложила новую услугу в области PCI DSS

ния, заполняет отчеты Self-Assessment Questionnaire (SAQ), а также взаимодействует с консультантами IBM ISS, которые проводят анализ результатов, разрабатывают подробные рекомендации по устране
15.01.2008 IBM ISS Proventia Desktop теперь поддерживает Windows Vista

атурный антивирус; поведенческий антивирус (Virus Prevention System); централизованное управление всей защитой хостов в сети компании. Новая версия IBM Proventia Desktop, разработанная подразделением IBM ISS, предназначена для проактивной защиты Windows Vista от различных видов атак. Она позволяет реализовать превентивный подход к обеспечению безопасности рабочих станций, способна защитить

09.11.2007 IBM поможет эффективно управлять ИТ-рисками: новые технологии

Корпорация IBM сообщила о том, что ее подразделение IBM Internet Security Systems представило новые технологии для обеспечения ИБ, призванные пом
06.08.2007 IBM анонсирует виртуальное решение на базе PNMSS: защита корпоративной почты

тся частью интегрированной унифицированной платформы обеспечения ИБ. Интеграция продуктовой линейки IBM Internet Security Systems осуществляется через консоль управления IBM Proventia Managemen
17.01.2007 IBM ISS обнаружила уязвимости в решении Brightstor ARCserve

Корпорация IBM сообщила о том, что специалисты по исследованиям и разработкам подразделения IBM Internet Security Systems (ISS) X-Force обнаружили две похожих, но различных уязвимости в
24.07.2006 "Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems

Компания «Инфосистемы Джет» объявила о заключении договора с Internet Security Systems об использовании их базы категорированных интернет-ресурсов (URL) в системе контроля веб-трафика «Дозор-Джет». Как заявляют специалисты компании, это позволит поднять

15.11.2002 Internet Security Systems начинает развитие партнерской сети в России

Компания Internet Security Systems (ISS) совместно с НИП "Информзащита" сегодня, 15 ноября 2002 года,

30.08.2002 Internet Security Systems купила компанию vCIS

Компания Internet Security Systems, Inc. (ISS) объявила о приобретении частной компании vCIS - создате
09.11.2000 Компания VISA USA заключила альянс с компанией Internet Security Systems с целью разработки программы по защите e-COMMERCE

На днях компания Visa U.S.A. объявила о заключении стратегического альянса с компанией Internet Security Systems (ISS), ведущим поставщиком решений по управлению безопасностью при работе в сети Интернет, с тем, чтобы провести испытания только что разработанной программы Electroni
16.10.2000 Internet Security Systems представила защиту для eBusiness Infrastructure с помощью RealSecure Server Sensor

Компания Internet Security Systems (ISS), поставщик решений по управлению защитой при работе в сети Ин
09.10.2000 Компания Internet Security Systems активизирует свою деятельность в Латинской Америке за счет покупки компании SARIS Ltda

В конце прошлой недели компания Internet Security Systems, Inc. (ISS), поставщик решений по управлению защитой при работе в и
05.10.2000 Internet Security Systems выпустила SAFEsuite Decisions 2.5

Компания Internet Security Systems объявила о выходе новой версии системы поддержки принятия решений в
30.08.2000 31 августа Internet Security Systems проводит Webinar "Введение в RealSecure for Nokia"

31 августа в 16.00 (по Гринвичу) компания Internet Security Systems проводит Webinar на тему: "Введение в RealSecure for Nikoa". Систем
15.05.2000 Nokia и Internet Security Systems объявили о создании системы детектирования вторжения в сети RealSecureTM for Nokia

Nokia и Internet Security Systems (ISS), ведущий поставщик управленческих решений по безопасности в Интернет, объявили на прошлой неделе о создании первого устройства для определения вторжения в коммун
20.05.1999 Русифицирована система анализа защищенности сетей Internet Scanner компании Internet Security Systems

фикации системы анализа защищенности сетей Internet Scanner. Она разработана американской компанией Internet Security Systems Inc. и предназначена для анализа защищенности сетевых сервисов любы
08.02.1999 Internet Security Systems и Schumann AG заключили договор о партнерстве

Компании Internet Security Systems Inc., поставщик решений по адаптивному управлению безопасностью сет
08.02.1999 Internet Security Systems запустила инициативу SecureEcommerce

Компания Internet Security Systems Inc. (ISS), поставщик решений по адаптивному управлению безопасност
21.01.1999 Internet Security Systems выпустила новую версию System Scanner для Windows

19 января на конференции по защите данных, проводимой RSA Data Security, компания Internet Security Systems Inc. (ISS) объявила о выпуске новой версии System Scanner для ОС Wi
12.01.1999 Internet Security Systems выпустила новую версию системы обнаружения атак RealSecure 3.0

Компания Internet Security Systems Inc. объявила о выходе новой версии системы обнаружения атак RealSe

Публикаций - 152, упоминаний - 235

IBM ISS и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Информзащита 941 36
Microsoft Corporation 25775 26
Check Point Software Technologies 829 23
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 19
Cisco Systems 5372 15
Oracle Corporation 7074 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Trend Micro 651 9
Intel Corporation 12811 8
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Apple Inc 13156 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
HPE - Juniper Networks 460 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 5
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 5
Dell EMC 5180 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Fortinet 452 5
Verizon - WorldCom 501 5
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 4
Ланит - SafeLine 40 4
SAP SE 5601 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Lenovo Motorola 3566 4
Yahoo! 3726 4
Код Безопасности 812 4
Bitdefender 171 4
Qualys 73 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Prudential Securities 68 2
Morgens Waterfall Vintiadis 4 2
Global Partners Securities 42 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 2
Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Visa International 1993 2
Boeing 1031 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Ford 435 2
Expedia Group 136 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
DuPont - Дюпон 101 2
Merrill Lynch 454 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Enron - Enrongate 122 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 407 1
TD Ameritrade 64 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Газпром экспорт - Газэкспорт 7 1
Солидарность 0 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
Алтэкс-строй 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ЛДПР 116 1
Eclipse Foundation 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 93
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 18
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 14
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 12
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Оцифровка - Digitization 5185 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 5
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 5
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
IBM ISS RealSecure - IBM ISS RealSecure SiteProtector - IBM ISS RealSecure Security Fusion Module 37 30
Microsoft Windows 16882 20
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 27 18
Microsoft Windows 2000 8678 11
Linux OS 11533 8
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Windows NT 890 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 30 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Microsoft Windows Server 2003 571 3
IBM Virtual Patch 3 2
Check Point FireWall 15 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
Apple iPhone 6 4861 2
КриптоПро CSP СКЗИ 255 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 2
IBM FileNet 140 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
IBM ISS - IBM Managed Security Services - IBM MSS - IBM Managed Security Systems 11 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
Microsoft Windows 98 452 2
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 1
Oracle StorageTek 85 1
Rouland Chris - Роуланд Крис 6 4
Ефимов Петр 39 4
Vavra Tom - Вавра Том 4 3
Powers Dan - Пауэрс Дэн 3 3
Schreiber Sebastian - Шрайбер Себастиан 5 3
Курбатов Владимир 35 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Гайкович Владимир 40 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Городецкий Петр 27 2
Батранков Денис 12 2
Hannigan Brendan - Ханниган Брендан 5 2
Тихонова Оксана 4 2
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 2
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 2
Freeman Stuart - Фримен Стюарт 4 2
Toulouse Stephen - Тулуз Стивен 13 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Beard David - Бирд Дэвид 4 2
Bloom Robert - Блум Роберт 4 2
Eichler Tracy - Айхлер Трейси 6 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Генс Георгий 79 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Мамыкин Владимир 44 1
Корнильев Кирилл 65 1
Бокова Елена 2 1
Березин Сергей 9 1
Гребенюк Алексей 11 1
Гуккин Александр 7 1
Прижимов Валерий 2 1
Архипов Константин 21 1
Кравченко Рано 10 1
Турдакина Елена 6 1
Скрыник Александр 1 1
Тимурова Елена 2 1
Киселев Максим 8 1
Золочевский Виталий 2 1
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 1
Abbott Todd - Эбботт Тодд 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа 24964 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Канада 5082 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
США - Массачусетс 517 2
США - Алабама 147 1
США - Монтана 53 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
США - Массачусетс - Уолтем 6 1
США - Хантсвилл 59 1
Парагвай 55 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
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ISDEX интернет-индекс 250 4
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Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 282 2
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 11
CNET Networks - CNET News 1643 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
AP - Associated Press 2007 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
cw360 84 1
Times 661 1
IDG - CSO 36 1
E-Commerce Times 69 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Washington Post 350 1
Известия ИД 770 1
Yahoo! Finance 122 1
Network World 31 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
Internet Stock Report 994 12
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
S&P 500 565 5
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Moody's Investors Service 136 2
CIBC World Markets 41 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Fortune Global 1000 51 1
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 1
Webtrends 18 1
Radicati Group 26 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Информзащита Учебный центр 38 2
Pearson VUE 55 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 9 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Defcon 45 1
Docflow 148 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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