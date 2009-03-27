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IBM ISS IBM Internet Security Systems ISS, ISSX
СОБЫТИЯ
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|27.03.2009
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IBM предлагает беспроцентное финансирование на приобретение услуг безопасности
ловиям нового финансового предложения IBM процентная ставка по финансированию приобретения сервисов IBM Internet Security Systems (IBM ISS) равна 0%. Предложение по финансированию распространяе
|19.03.2009
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IBM обеспечит безопасность конечных точек ИТ-инфраструктуры: новое решение
очек, использующее соответствующую технологию от компании BigFix, будет поставляться подразделением IBM Internet Security Systems (IBM ISS). IBM Proventia Endpoint Secure Control охватывает клю
|12.12.2008
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IBM ISS предложила новую услугу в области PCI DSS
ния, заполняет отчеты Self-Assessment Questionnaire (SAQ), а также взаимодействует с консультантами IBM ISS, которые проводят анализ результатов, разрабатывают подробные рекомендации по устране
|15.01.2008
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IBM ISS Proventia Desktop теперь поддерживает Windows Vista
атурный антивирус; поведенческий антивирус (Virus Prevention System); централизованное управление всей защитой хостов в сети компании. Новая версия IBM Proventia Desktop, разработанная подразделением IBM ISS, предназначена для проактивной защиты Windows Vista от различных видов атак. Она позволяет реализовать превентивный подход к обеспечению безопасности рабочих станций, способна защитить
|09.11.2007
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IBM поможет эффективно управлять ИТ-рисками: новые технологии
Корпорация IBM сообщила о том, что ее подразделение IBM Internet Security Systems представило новые технологии для обеспечения ИБ, призванные пом
|06.08.2007
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IBM анонсирует виртуальное решение на базе PNMSS: защита корпоративной почты
тся частью интегрированной унифицированной платформы обеспечения ИБ. Интеграция продуктовой линейки IBM Internet Security Systems осуществляется через консоль управления IBM Proventia Managemen
|17.01.2007
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IBM ISS обнаружила уязвимости в решении Brightstor ARCserve
Корпорация IBM сообщила о том, что специалисты по исследованиям и разработкам подразделения IBM Internet Security Systems (ISS) X-Force обнаружили две похожих, но различных уязвимости в
|24.07.2006
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"Дозор-Джет" будет использовать URL -базу Internet Security Systems
Компания «Инфосистемы Джет» объявила о заключении договора с Internet Security Systems об использовании их базы категорированных интернет-ресурсов (URL) в системе контроля веб-трафика «Дозор-Джет». Как заявляют специалисты компании, это позволит поднять
|15.11.2002
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Internet Security Systems начинает развитие партнерской сети в России
Компания Internet Security Systems (ISS) совместно с НИП "Информзащита" сегодня, 15 ноября 2002 года,
|30.08.2002
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Internet Security Systems купила компанию vCIS
Компания Internet Security Systems, Inc. (ISS) объявила о приобретении частной компании vCIS - создате
|09.11.2000
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Компания VISA USA заключила альянс с компанией Internet Security Systems с целью разработки программы по защите e-COMMERCE
На днях компания Visa U.S.A. объявила о заключении стратегического альянса с компанией Internet Security Systems (ISS), ведущим поставщиком решений по управлению безопасностью при работе в сети Интернет, с тем, чтобы провести испытания только что разработанной программы Electroni
|16.10.2000
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Internet Security Systems представила защиту для eBusiness Infrastructure с помощью RealSecure Server Sensor
Компания Internet Security Systems (ISS), поставщик решений по управлению защитой при работе в сети Ин
|09.10.2000
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Компания Internet Security Systems активизирует свою деятельность в Латинской Америке за счет покупки компании SARIS Ltda
В конце прошлой недели компания Internet Security Systems, Inc. (ISS), поставщик решений по управлению защитой при работе в и
|05.10.2000
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Internet Security Systems выпустила SAFEsuite Decisions 2.5
Компания Internet Security Systems объявила о выходе новой версии системы поддержки принятия решений в
|30.08.2000
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31 августа Internet Security Systems проводит Webinar "Введение в RealSecure for Nokia"
31 августа в 16.00 (по Гринвичу) компания Internet Security Systems проводит Webinar на тему: "Введение в RealSecure for Nikoa". Систем
|15.05.2000
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Nokia и Internet Security Systems объявили о создании системы детектирования вторжения в сети RealSecureTM for Nokia
Nokia и Internet Security Systems (ISS), ведущий поставщик управленческих решений по безопасности в Интернет, объявили на прошлой неделе о создании первого устройства для определения вторжения в коммун
|20.05.1999
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Русифицирована система анализа защищенности сетей Internet Scanner компании Internet Security Systems
фикации системы анализа защищенности сетей Internet Scanner. Она разработана американской компанией Internet Security Systems Inc. и предназначена для анализа защищенности сетевых сервисов любы
|08.02.1999
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Internet Security Systems и Schumann AG заключили договор о партнерстве
Компании Internet Security Systems Inc., поставщик решений по адаптивному управлению безопасностью сет
|08.02.1999
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Internet Security Systems запустила инициативу SecureEcommerce
Компания Internet Security Systems Inc. (ISS), поставщик решений по адаптивному управлению безопасност
|21.01.1999
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Internet Security Systems выпустила новую версию System Scanner для Windows
19 января на конференции по защите данных, проводимой RSA Data Security, компания Internet Security Systems Inc. (ISS) объявила о выпуске новой версии System Scanner для ОС Wi
|12.01.1999
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Internet Security Systems выпустила новую версию системы обнаружения атак RealSecure 3.0
Компания Internet Security Systems Inc. объявила о выходе новой версии системы обнаружения атак RealSe
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