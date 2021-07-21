Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qualys
Публикаций - 39, упоминаний - 52
Qualys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
|Microsoft Corporation 14167 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7190 3
|Fortinet 297 3
|SAP SE 3639 3
|Oracle Corporation 4012 2
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 491 2
|Leta IT-company 121 1
|ForeScout Technologies 5 1
|Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
|BlackBerry Cylance 3 1
|NCC Group 10 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 305 1
|Микротест 230 1
|Brocade Communications Systems 154 1
|ИТБ - Информационные технологии будущего 29 1
|АйТи 857 1
|IBM 4644 1
|Lenovo Group 1820 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 271 1
|VK - Mail.ru MRG Tech Lab 26 1
|Qlik 63 1
|Splunk 33 1
|Red Hat 763 1
|Diasoft - Диасофт 406 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 240 1
|Check Point Software Technologies 504 1
|SEC Consult Services 984 1
|Росгосстрах 199 1
|Ингосстрах СПАО 230 1
|АльфаСтрахование СГ 211 1
|Ренессанс Страхование 53 1
|Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
|Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
|Лямин Александр 59 2
|Новиков Иван 8 2
|Исанин Антон 28 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Горяинов Александр 7 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Гришин Алексей 19 1
|Степаненко Василий 13 1
|Недосекина Екатерина 2 1
|Бимаев Олег 4 1
|Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
|Адрова Светлана 4 1
|Ломов Никита 2 1
|Ars Technica 288 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 901584, в очереди разбора - 804634.
Создано именных указателей - 47063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 901584, в очереди разбора - 804634.
Создано именных указателей - 47063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru