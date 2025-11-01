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Qualys

Qualys

СОБЫТИЯ

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01.11.2025 Ботнеты стали охотиться на серверы PHP 1
30.09.2025 Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости 1
24.06.2025 Astros Logistics сделала выбор в пользу CICADA8 ETM для контроля и устранения уязвимостей 1
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
03.06.2025 Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora 1
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
01.04.2025 Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux 1
21.02.2025 Две уязвимости в OpenSSH могут открыть возможность для MITM-атаки или DoS-состояния 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
04.07.2024 Через «дыру» в OpenSSH любой желающий может получить админские права на серверах под ОС Linux 1
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» 1
02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux 1
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы 1
19.06.2023 Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ 1
27.06.2022 Три российские ОС Linux перешли на отечественную версию ядра 1
06.06.2022 В Snap под Linux найдена брешь, позволяющая полностью захватывать ПК 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora 1
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах 1
26.01.2022 Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD 2
05.08.2021 Разработчики: ядро Linux слишком «дырявое», его нужно переписать с нуля 1
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat 1
26.03.2021 Из-за нерасторопности ИБ-службы Shell хакеры взломали ее ИТ-систему через старую «дыру» 1
28.01.2021 «Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux 1
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений 1
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности 1
04.09.2019 «Ростелеком-солар» запустил сервис анализа защищенности Qualys из российского облака 1
13.03.2019 Dataline запустила сервис для поиска и анализа уязвимостей Security Scan 1
28.09.2018 Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором 1
24.08.2018 В СПО 20 лет зияла дыра, обнажающая пароли миллиардов устройств 1
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
13.03.2017 92% госсайтов США медленны и небезопасны 1
15.12.2016 Региональная сеть: как управлять тысячами сервисов ИБ одной кнопкой 1
01.11.2016 Fortinet запустила открытую адаптивную систему сетевой безопасности для технологических партнеров 1

Публикаций - 73, упоминаний - 74

Qualys и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
Trend Micro 651 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Check Point Software Technologies 829 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Fortinet 452 6
Red Hat 1378 6
Palo Alto Networks 209 6
Google LLC 12688 5
Cisco Systems 5372 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 4
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 4
Oracle Corporation 7074 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Kerio Technologies 66 3
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 49 3
Алмитек 17 3
Ростелеком 10948 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
SAP SE 5601 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Информзащита 941 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Canonical 221 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 3
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 3
Verisign 362 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
Snap Inc 110 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Альфа-Банк 1979 2
Sequoia Capital 115 1
Деловые Линии ГК 93 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 5 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Bombardier Inc 27 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Jones Day 17 1
Технология здоровья 8 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Aviva - Авива СК 11 1
Капитал Лайф 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 1
Astros Logistics - Астрос ЛЦ - Астрос Логистик Центр 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
American Express - Amex 338 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 57
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 53
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 22
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 17
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 9
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 8
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 218 7
Оцифровка - Digitization 5185 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 217 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 5
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 5
Оповещение и уведомление - Notification 5943 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 50
Linux OS 11533 25
Linux - Debian GNU 567 16
Microsoft Windows 16882 16
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 15
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 10
Microsoft Office 4170 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
GNU C Library Glibc 37 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 6
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 18 4
OpenSSH - Open Secure Shell 40 3
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 3
UNIX Polkit - PolicyKit библиотека 11 3
openSUSE - SUSE Immunix - AppArmor 18 3
Qualys - QualysGuard 3 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Docker - Платформа распределённых приложений 543 3
Ruby - Язык программирования 162 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Apple iTunes Store 1118 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 2
Алтэкс-Софт - RedCheck 22 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 2
Dr.Web Office Shield 17 2
Мельникова Анастасия 440 5
Новиков Иван 10 3
Vavra Tom - Вавра Том 4 3
Schreiber Sebastian - Шрайбер Себастиан 5 3
Eschelbeck Gerhard - Эшельбек Герхард 4 3
Курбатов Владимир 35 3
Зайцев Михаил 345 3
Лямин Александр 75 2
Павлов Никита 146 2
Коновалов Антон 3 2
Paller Alan - Паллер Алан 16 2
Sarwate Amol - Сарват Амол 2 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Гинятуллин Роман 61 1
Татаринов Тарас 14 1
Бодрик Александр 10 1
Горяинов Александр 12 1
Бычек Владимир 11 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Кравченко Сергей 13 1
Калайда Игорь 13 1
Федотова Валентина 6 1
Гришин Алексей 27 1
Левцов Вениамин 41 1
Степаненко Василий 49 1
Недосекина Екатерина 2 1
Бимаев Олег 8 1
Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
Адрова Светлана 6 1
Ломов Никита 2 1
Крамаренко Сергей 3 1
Максимов Юрий 37 1
Мякишева Марина 84 1
Хереш Игорь 28 1
Федотов Валентин 7 1
Колесников Сергей 23 1
Краснов Сергей 6 1
Скулова Ольга 26 1
Schreiman Scott - Шрайман Скотт 9 1
Горюнов Андрей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Израиль 2856 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Ирак - Республика 709 1
США - Массачусетс 517 1
Европа Северо-Восточная 11 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5081 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Украина 7928 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
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