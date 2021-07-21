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Qualys



21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat 7
28.01.2021 «Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux 1
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений 2
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений 1
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности 1
04.09.2019 «Ростелеком-солар» запустил сервис анализа защищенности Qualys из российского облака 3
13.03.2019 Dataline запустила сервис для поиска и анализа уязвимостей Security Scan 2
28.09.2018 Red Hat, CentOS и Debian десять лет разрешали нелегально стать администратором 1
24.08.2018 В СПО 20 лет зияла дыра, обнажающая пароли миллиардов устройств 2
16.05.2017 НИИ СОКБ объявил об открырии ЦОД SafeDC 1
15.05.2017 В Москве открыт ЦОД для торговли «безопасностью из облака» 1
15.12.2016 Региональная сеть: как управлять тысячами сервисов ИБ одной кнопкой 1
01.11.2016 Fortinet запустила открытую адаптивную систему сетевой безопасности для технологических партнеров 1
14.09.2016 Microsoft закрыла 47 «дыр» в Windows, Office и других продуктах 1
09.03.2016 Microsoft закрыла 44 «дыры» в Windows, Edge, Office и других продуктах 2
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 1
28.01.2015 В серверах Linux обнаружена новая критическая уязвимость GHOST 1
27.06.2014 CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор 1
03.06.2014 CA Technologies выпускает бесплатный инструмент для миграции с Windows XP 1
07.11.2013 Runa Capital инвестировала в систему обеспечения безопасности веб-приложений Wallarm 1
07.10.2011 Как защищает себя крупнейший производитель антивирусов 1
04.10.2011 В Москве завершила работу выставка InfoSecurity Russia' 2011 1
14.09.2011 28 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia'2011 1
09.12.2009 Microsoft залатала 12 «дыр» в Windows и IE 2
20.11.2009 Сканеры безопасности сравнили по эффективности 1
10.06.2009 Leta IT-company защитит корпоративные сети с помощью QualysGuard 1
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 1
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008 1
25.03.2008 1 апреля состоится конференция «Информационная безопасность предприятия» 1
18.03.2008 1 апреля состоится конференция IDC IT Security Roadshow 1
12.03.2008 Лавина атак заставляет Microsoft дорабатывать Office 1
04.03.2008 1 апреля состоится конференция IDC IT Security Roadshow 1
27.03.2007 5 апреля откроется конференция "Информационная безопасность предприятия" 1
15.09.2006 Word будет "воротами" для хакеров еще месяц 1
14.06.2006 Microsoft выпустила самое крупное обновление безопасности за полтора года 1
27.07.2005 Хакеры атакуют ПК через медиаплееры 1
25.02.2005 ИТ-гиганты стандартизируют оценку уязвимостей 1
08.02.2005 Гиганты рынка создали VOIP-альянс 1

Публикаций - 39, упоминаний - 52

Qualys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 4
Microsoft Corporation 14167 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7190 3
Fortinet 297 3
SAP SE 3639 3
Oracle Corporation 4012 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 491 2
Leta IT-company 121 1
ForeScout Technologies 5 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
BlackBerry Cylance 3 1
NCC Group 10 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 305 1
Микротест 230 1
Brocade Communications Systems 154 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 29 1
АйТи 857 1
IBM 4644 1
Lenovo Group 1820 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 271 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 26 1
Qlik 63 1
Splunk 33 1
Red Hat 763 1
Diasoft - Диасофт 406 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 240 1
Check Point Software Technologies 504 1
SEC Consult Services 984 1
Росгосстрах 199 1
Ингосстрах СПАО 230 1
АльфаСтрахование СГ 211 1
Ренессанс Страхование 53 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2385 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1784 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6326 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3467 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6642 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4715 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 754 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1456 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 253 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 113 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 114 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 147 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8329 1
OpenStack 348 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 95 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 94 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 62 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1384 1
ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей 41 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 688 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 531 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1225 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 590 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 521 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11080 1
Сервер - Серверные платформы 205 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 184 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 177 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1177 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 350 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 613 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1100 1
Linux OS 4973 8
Microsoft Windows 10 7877 7
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 336 4
Linux - Debian GNU 290 2
Microsoft Windows 8 1228 2
AWS - Amazon Web Services 571 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 139 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 285 1
Telegram - Мессенджер 80 1
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 30 1
OpenSSH - Open Secure Shell 16 1
Fortinet FortiWeb 19 1
Microsoft Excel 621 1
Apple macOS 1006 1
Fortinet FortiSIEM 18 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Google Android 10781 1
Microsoft Azure 1173 1
Apple iOS 5757 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
ABB Ability 15 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
Microsoft PowerPoint 489 1
SQL - Язык программирования 458 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 188 1
Microsoft Office 2342 1
Лямин Александр 59 2
Новиков Иван 8 2
Исанин Антон 28 1
Гинятуллин Роман 61 1
Татаринов Тарас 14 1
Горяинов Александр 7 1
Кравченко Сергей 10 1
Гришин Алексей 19 1
Степаненко Василий 13 1
Недосекина Екатерина 2 1
Бимаев Олег 4 1
Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
Адрова Светлана 4 1
Ломов Никита 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 66620 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20960 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18463 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7110 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9488 2
Израиль 915 2
Россия - ЦФО - Калужская область 646 2
США - Массачусетс 165 1
Ирак - Республика 164 1
Австрия - Австрийская Республика 641 1
Иран - Исламская Республика Иран 481 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 859 1
Финляндия - Финляндская Республика 995 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 467 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 709 1
Бразилия - Федеративная Республика 1324 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 970 1
Азия - Азиатский регион 1897 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1282 1
Европа Восточная 2102 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6982 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 696 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 382 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 108 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 52 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
СРО - саморегулируемые организации 45 1
Ars Technica 288 1
Gartner 2472 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 901584, в очереди разбора - 804634.
Создано именных указателей - 47063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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