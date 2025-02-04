Ivanti Security Suite Ivanti Connect Secure, ICS Ivanti Pulse Secure Pulse Zero Trust Access, PZTA
Ivanti Security Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
|Меркури - Mercury 213 1
|Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
|Городской Ипотечный Банк 3 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
|Мельникова Анастасия 377 4
|Водясов Алексей 222 2
|Кукушкин Олег 9 1
|Родионов Михаил 45 1
|Зайцев Михаил 264 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|Синицын Артем 6 1
|Пучков Дмитрий 63 1
|Вишняков Алексей 11 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Павлов Никита 75 1
|Schulze Holger - Шульце Хольгер 1 1
|Gordon Scott - Гордон Скотт 2 1
|The Verge - Издание 557 1
|BleepingComputer - Издание 342 1
|ThreatPost 9 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
|Gartner - Гартнер 3558 1
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