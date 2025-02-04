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Ivanti Security Suite Ivanti Connect Secure, ICS Ivanti Pulse Secure Pulse Zero Trust Access, PZTA



04.02.2025 Ivanti устраняет очередные критические уязвимости 1
27.06.2024 Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США» 2
29.03.2024 Киберпреступная группировка Magnet Goblin с помощью уязвимостей «нулевого дня» взламывает сервера под Linux и Windows 1
05.03.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за февраль 2024 3
16.02.2024 Госхакеры используют «дыры» в VPN Ivanti и захватывают системы жертв 3
28.12.2022 Китайские госхакеры нашли брешь в ПО Citrix, открыв путь в корпоративные сети всем желающим 1
30.05.2022 Хакеры поставили рекорд по атакам на «дыры» в ПО Microsoft, Apple и Google, о которых сами вендоры ничего не знали 1
19.11.2021 Криминал повысил ставки. За ПО взлома Windows и Linux предлагаются обескураживающие суммы. Расценки 1
10.03.2021 Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам 4
18.12.2020 Больше 70% компаний в 2020 г. столкнулись с атаками на конечные точки и ИВ-устройства 1
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
30.09.2020 Кибершпионы взломали множество аккаунтов сотрудников правительства США 1
01.11.2016 Fortinet запустила открытую адаптивную систему сетевой безопасности для технологических партнеров 1
07.02.2011 Arbyte предлагает СМБ новые сервисы для получения отчетов по используемому оборудованию и ПО 2
17.01.2011 В России доступна новая версия приложения для автоматизации службы техподдержки LANDesk Service Desk 1
12.11.2010 В аэропорту «Домодедово» внедрена новая система управления объектами КИС на базе LANDesk 1
26.10.2010 LANDesk Management Suite 9 и LANDesk Security Suite 9 оснащены Mobility Manager для управления мобильными устройствами 2
22.10.2010 LANDesk Software представила LANDesk Management Automation Platform для управления ИТ-процессами 1
19.01.2010 Новые версии LANDesk Management Suite и LANDesk Security Suite доступны в России 2
27.02.2009 «Городской Ипотечный Банк» выбрал LANDesk для управления ИТ-инфраструктурой. 1
17.03.2008 Новое решение LANDesk защищает от потери данных 1
04.12.2007 LANDesk представил решение по управлению мобильными компьютерными системами 1
10.09.2007 6 сентября прошла конференция «LANDesk. Управление процессами, ресурсами и безопасностью IT» 1
11.05.2007 LANDesk Host Intrusion Prevention: новый подход к защите 1
26.03.2007 LANDesk внедряет технологию энергосбережения 1
02.08.2006 Вышел LANDesk Process Manager 2.0 1

Публикаций - 27, упоминаний - 38

Ivanti Security Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Ivanti - ранее LANDesk 89 16
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 8
Microsoft Corporation 24646 7
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 6
Fortinet 388 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 2
Citrix Systems 813 2
Trend Micro 604 2
Palo Alto Networks 146 2
Conti - Хакерская группировка 37 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 31 2
Cisco Systems 5118 1
Intel Corporation 12206 1
Naumen - Наумен 627 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Qualcomm Technologies 1826 1
Apple Inc 12117 1
Check Point Software Technologies 760 1
GitHub 825 1
Цифра ГК 2433 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Zerodium 7 1
Qualys 62 1
Magento Inc 37 1
Verisign 357 1
Brocade Communications Systems 241 1
SolarWinds 49 1
Google LLC 11799 1
CyberSecurity Insiders 4 1
DigitalShadows 3 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 48 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
NetWalker - Хакерская группировка 7 1
MobileIron 24 1
Kaseya 34 1
WhiteHat Security 6 1
Tufin 9 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Меркури - Mercury 213 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Городской Ипотечный Банк 3 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1135 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12560 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10125 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6687 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10221 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2548 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 5
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 49 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2159 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5789 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 647 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 656 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2715 3
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 74 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2237 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 823 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16165 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 966 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 3
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 79 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 891 2
PXE - Preboot Execution Environment - Pre eXecution Environment - среда дозагрузочного выполнения 20 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12551 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 12
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 11
Microsoft Windows 15692 6
Ivanti Service Manager - Ivanti Inventory Manager - Ivanti Service Desk - Ivanti System Manager 17 4
Ivanti HIPS - Ivanti Host Intrusion Prevention 4 4
Microsoft Windows 7 1979 3
Ivanti Process Manager 6 3
Apple iOS 7823 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1329 2
Ivanti ITAM - Ivanti IT Asset Management - Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 8 2
Linux OS 9983 2
Fortinet FortiOS 36 2
JavaScript - JS - язык программирования 1193 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
FreePik 1007 2
Apple iPod 1537 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Ivanti Server Manager 6 1
Ivanti Mobility Manager - Ivanti Mobile Manager - Ivanti MobileIron 6 1
Ivanti Management Gateway Appliance 2 1
Ivanti Patch Manager 4 1
Ivanti Power Management 1 1
Ivanti Updates 1 1
Ivanti Network Access Control 1 1
Ivanti Remote Control 1 1
Ivanti Software Deployment 1 1
Ivanti Universal Migration Assistant 1 1
Ivanti Web Desk 1 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
Netaphor SiteAudit 3 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Ivanti Application - Ivanti Application Store - Ivanti Application Virtualization 4 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 939 1
Google Android 14025 1
Microsoft Windows 10 1764 1
Microsoft Office 3739 1
Мельникова Анастасия 377 4
Водясов Алексей 222 2
Кукушкин Олег 9 1
Родионов Михаил 45 1
Зайцев Михаил 264 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Синицын Артем 6 1
Пучков Дмитрий 63 1
Вишняков Алексей 11 1
Чугунов Евгений 14 1
Павлов Никита 75 1
Schulze Holger - Шульце Хольгер 1 1
Gordon Scott - Гордон Скотт 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 2
Великобритания - Северная Ирландия 59 1
Европа Восточная 3077 1
Нидерланды 3523 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 553 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8700 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3662 2
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1146 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1216 1
The Verge - Издание 557 1
BleepingComputer - Издание 342 1
ThreatPost 9 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Gartner - Гартнер 3558 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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