JavaScript - JS - язык программирования

Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров Кибератака на библиотеку Северокорейские хакеры атаковали пакет Axios — одну из самых востребованных библиотек для языка программирования JavaScript, об этом предупреждает группа анализа ИТ-угроз Google. В ночь на 1 апреля 2026 г. хакеры взломали Axios, по версии аналитиков ИТ-компании, кибератаку совершила якобы северокорейская

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript Хакеры против программистов Одна из самых популярных библиотек JavaScript, пакет Axios, была атакована хакерами. Как пишет Tom’s Hardware, киберпреступники взломали личный профиль одного из мейнтейнеров этого проекта и опубликовали от его имени вредоносные

PVS-Studio запускает бета-тестирование статических анализаторов для JavaScript, TypeScript и Go Компания PVS-Studio, разработчик решения для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода, объявила о начале открытого тестирования новых статических анализаторов кода для JavaScript, TypeScript и Go. Об этом CNews сообщили представители PVS-Studio. Сейчас инструмент работает на языках С, С++, С# и Java. Последние полгода команда PVS-Studio занималась поддержкой

Самораспространяющийся JavaScript-червь изуродовал «Википедию» Вирус в ИТ-проекте «Википедию» атаковал портящий страницы JavaScript-червь, пишет BleepingComputer. ИТ-инцидент, по мнению ИТ-разработчиков, начался после выполнения вредоносного скрипта, размещенного в русской версии онлайн-энциклопедии, что привело

Сверхпопулярная открытая библиотека JavaScript обрела независимость от ИТ-гиганта, которого ненавидят программисты риложений Software Mansion, платформа разработки веб-приложений Vercel, а также сама Meta*. React – JavaScript-библиотека, предназначенная для разработки пользовательских интерфейсов –как для в

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык становка На портале для разработчиков ПО GitHub произошла революция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно признанный и востребованный Python, то теперь лидирует малоизвестный и далеко не так широко распространенный TypeScript, о чем говорится в официальном отчете

Больше никакой латиницы. Россияне перекроили популярнейший язык программирования, чтобы писать программы на русском JavaScript по-русски В России создана особая версия языка JavaScript, в которой весь синтаксис переведен на русский. По умолчанию язык основан на латинице и английских словах, но здесь все на кириллице, и нет никаких англицизмов. Работу по русификации

Нейросети убивают высокоуровневые языки программирования, в большой опасности JavaScript. Программисты тоже больше не нужны Нейросети главнее Искусственный интеллект начинает крушить устоявшийся мир языков программирования. В новом их рейтинге от IEEE Spectrum очень сильно просела популярность JavaScript – он упал с третьего на шестое место всего за год. Языки программирования, на которых пишет подавляющее большинство программистов – высокоуровневые. В них используются слова и символ

Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее в экосистеме Digital Q заключается в том, что несмотря на то, что проектирование идет на уровне метаданных, фактически генерируется код на различных языках программирования — Java, Python, Go, C/C++, JavaScript — а это значит, его можно забрать в любой момент времени и развивать самостоятельно, то есть не быть зависимым от вендора. Как эффективно и системно управлять командами разработки Ка

В Windows меняют движок JavaScript, который проработал 29 лет редставленный 1996 г., являющийся реализацией стандарта ECMAScript, как и его близкий родственник – JavaScript, с которым они очень схожи по синтаксису. Движок JScript в Windows реализован в ви

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста чем и связана разборчивость в выборе, кому их отправлять, а кому нет. Тестовые задания с сюрпризом В большинстве случаев потенциальным жертвам предлагались «тестовые задания» либо на Python, либо на JavaScript. Репозитории GitHub, принадлежавшие злоумышленникам, содержали видоизмененный код, скопированный из других проектов. В основном это были средства просмотра и анализа биржевых данных,

В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки рсии легитимных библиотек так, чтобы скрытно внести вредоносное содержимое в криптокошельки. Репозиторий NPM (Node Package Manager) — центральный репозиторий, где публикуются общедоступные пакеты для JavaScript. Речь идет об npm-пакете pdf-to-office, который выдается за утилиту для конвертации PDF-файлов в документы Microsoft Word. На самом деле, программный компонент содержит функции внедр

Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript нутых репозиториев - весьма популярный пакет country-currency-map. Онлайн-репозитории npm — это общедоступная коллекция пакетов с открытым исходным кодом для Node.js, фронтенд-приложений и сообщества JavaScript в целом. Вредоносный код предназначен для кражи переменных сред и других значимых данных из скомпрометированных систем. Его удалось обнаружить исследователю по имени Али Эль-Шаканкир

Компилятор улучшенного Microsoft JavaScript ускорят в 10 раз, переписав на любимом языке хакеров в оптимизацию кода в этом направлении. Что такое TypeScript и Go TypeScript – язык программирования, развитием которого занимается Microsoft, и представляет собой инструмент, расширяющий возможности JavaScript. TypeScript обратно совместим с JavaScript и транспилируется в последний. В отличие от своего «предка» TypeScript, к примеру, поддерживает явное статическое назначение типов д

Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд сьбой частично отклонить иск против нее, авторы которого хотят забрать у нее права на товарный знак JavaScript, пишет The Register. JavaScript – это один из самых известных и популярных

Google запретил использовать свой поисковик миллионам пользователям, заботящимся о своей безопасности лишил миллионы людей со всего мира возможности пользоваться своим поисковым сервисом – самым популярным в мире. Как пишет портал TechSpot, поисковик больше не будет работать в браузерах, где отключен JavaScript. Это принципиальная позиция Google. По словам представителя компании, новое требование якобы улучшит общую защищенность поисковика Google от потенциально вредоносных действий, включа

Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования Сообщество JavaScript переходит в атаку Компания Deno Land Inc., разработчик Deno – среды выполнения

Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# чае суммарное число неисправленных «дыр» в программном обеспечении на 1000 значимых строк кода программ, написанных на конкретном языке программирования, уточнили представители AppSec Solution. Java, JavaScript и C# оказались на первых трех местах по уровню «дырявости». А вот Python, который с октября 2021 г. удерживает титул самого популярного языка программирования в мире, занял предпосле

У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону Свободу JavaScript! Видные представители сообщества разработчиков ПО на JavaScript обратились

Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком Новый лидер Язык программирования JavaScript оказался самым востребованным в мире, если судить по размеру сообщества разработчиков, напрямую связанного с ним. По данным аналитической компании SlashData, в этим языком имеют дело

Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows на этом языке внедрялись в код разметки (HTML) для создания интерактивных веб-страниц, реализуемых на стороне клиента, в браузере – сегодня для этих целей обычно применяется почти ровесник VBScript – JavaScript, не утративший своей актуальности. Согласно рейтингу TIOBE, в январе 2024 г. JavaScript вошел в первую шестерку наиболее популярных языков программирования, за год поднявшись

Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS тот редактор эксперты Tom’s Hardware считают на фоне его базового набора возможностей. В дальнейшем авторы редактора намерены дополнить его поддержкой еще как минимум трех языков. Первый на очереди – JavaScript, в апреле 2023 г. занявший седьмое место по популярности в рейтинге Tiobe. Фото: FreePik Возможностей обучения программированию у современных детей становится все больше В будущем се

JavaScript «заразил» Python хитрой уязвимостью, от которой годами страдает сам «Подарочек» от JavaScript В языке программирования Python, на протяжении полутора лет являющемся самым популярным в мире, обнаружился изъян, получивший название Class Pollution («загрязнение класса» – англ.).

Защита Windows не реагирует на особые JavaScript-файлы. Хакеры в курсе, Microsoft — нет Знак Сети Новая уязвимость нулевого дня в Windows позволяет вредоносным файлам JavaScript обходить некоторые защитные механизмы операционной системы. Киберзлоумышленники уже пытаются использовать этот ба» для загрузки шифровальщиков. Речь идет в первую очередь о механизме

От Oracle потребовали отдать права на JavaScript за просто так JavaScript – народу! Создатель программной платформы Node.js Райан Даль (Ryan Dahl) обратился к Oracle с открытым письмом, в котором призвал перевести принадлежащий той товарный знак JavaScript в разряд общественного достояния (Public Domain), то есть добровольно отказаться от прав на соответствующий бренд. По мнению программиста, от этого выиграют все: и сама Oracle, и сто

Язык программирования из хвоста топ-10 внезапно обошел Python. Не знающим его программистам стали отказывать в работе Новый лидер JavaScript неожиданно оказался самым востребованным языком программирования среди работодател

Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее ьный язык написания кода. Со слов автора, его творение позволяет писать код, который в дальнейшем можно будет без труда использовать в других языках. В качестве примера Фусик привел C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, Swift и OpenCL. Все детали своего языка Ć, который пока находится на одном из этапов разработки, он опубликовал в открытом виде на GitHub (принадлежит Microsoft). Петр Фусик

Oracle представила СУБД Oracle Database 21c номной базы данных Oracle Autonomous Database. Oracle Database 21c включает более 200 инноваций, в том числе поддержку неизменяемых блокчейн-таблиц, встроенную в СУБД поддержку языка программирования JavaScript, поддержку типа данных JSON в бинарном формате, который встроен в БД, автоматизированное машинное обучение (AutoML) для машинного обучения в базе данных (ML) и поддержка энергонезави

«Корус консалтинг СНГ» запустила стажировку для разработчиков Java и JavaScript мевает организацию учебного процесса для начинающих технических специалистов по направлениям Java и JavaScript и участие студентов в реальных проектах компании, а также включение молодых разраб

В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем 1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одного из самых популярных менеджеров пакетов

Хакер выманил у разработчика популярнейшую JavaScript-библиотеку, чтобы с ее помощью воровать биткоины Программируем, крадем Злоумышленники смогли внедрить код для кражи биткоинов в популярную JavaScript-библиотеку на GitHub, которой пользуются миллионы разработчиков. Речь идет об Event-Stream, npm-пакете для работы с потоковыми данными Node.js. Основной разработчик, Доминик Тарр (Do

GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла ом, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную

Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться ции Black Hat Europe 2017 эксперт по информационной безопасности IOActive Фернандо Арнабольди (Fernando Arnaboldi). Арнабольди исследовал функциональность нескольких наиболее популярных таких языков: JavaScript, Perl, PHP, Python и Ruby, тех, которые чаще всего используются для создания веб-приложений. Для выявления уязвимостей он применял методику автоматического тестирования ПО под назван

Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов Прямая и косвенная угрозы По итогам изысканий российского программиста компания Npm Inc., занимающаяся развитием платформы Node.js для трансляции JavaScript в машинный код, запустила массовую смену паролей участников проекта. Накануне выяснилось, что около 52% аккаунтов в системе управления пакетами Node.js — npm — находятся под прямой и

Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript тании опубликовали работу в издании Journal of Infermation Security, в которой описали возможность отслеживать пользовательские жесты на смартфонах. Для этого потребуется лишь небольшое приложение на JavaScript, которое эксплуатирует программные интерфейсы (API) сенсоров движения устройства. По утверждению авторов исследования, это приложение может собрать достаточно информации с сенсоров,

Chrome уничтожит всплывающие окна в интернете Окна прикрываются По мнению разработчиков браузера Google Chrome, всплывающие окна-уведомления на JavaScript создают «слишком много возможностей для злоупотреблений». Команда разработчиков Ch

AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0 AnyChart объявила об открытии исходного кода своих JavaScript (HTML5) библиотек для создания графиков: AnyChart, AnyStock, AnyGantt и AnyMap. Как рассказали CNews в компании, это было сделано в рамках только что выпущенного для них масштабного

Новый вирус при попытке его остановить выключает ПК Новый JavaScript-вирус выключает компьютер В сети появилась вредоносная программа, написанная на

Вышел генератор отчетов для JavaScript — Stimulsoft Reports.JS Компания «Стимулсофт», поставщик инструментов и компонентов отчетности для .NET Framework, Java, PHP, Flex, объявила о выходе первой версии генератора отчетов для JavaScript. Как сообщили CNews в «Стимулсофт», новый продукт Stimulsoft Reports.JS представляет собой полноценный набор компонентов, непривязанный к какой-либо платформе и устройствам. Генерато