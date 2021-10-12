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JavaScript JS язык программирования

JavaScript - JS - язык программирования

JavaScript — один из языков программирования, который позволяет добавить на страницы сайта различные интерактивные элементы: всплывающие окна, анимации, мини-игры, «плавающие» формы, динамический стили оформления и многое другое. JavaScript (JS) представляет собой динамический, полноценный язык программирования, который можно использовать совместно с HTML-документами. Этот язык призван обеспечить динамическую интерактивность веб-ресурса.

Создатель языка JavaScript — Брендан Эйх Ву, один из сооснователей таких крупных проектов, как Mozilla Corporation и Mozilla Foundation. Именно он сумел создать JS — универсальный язык, который легко освоить даже начинающему вебмастеру. Профессиональные программисты с большим опытом могут при помощи JS создавать полноценные игры, двухмерную и трехмерную анимацию, мощные приложения для работы с большими объемами данных и т. д. Сам по себе JS отличается компактностью и одновременной гибкостью. Поверх основного языка JavaScript его разработчиками было создано большое количество дополнительных инструментов и функций.

Среди таковых можно выделить следующие:

  • API — программные интерфейсы приложений, которые встроены в интернет-браузер и предоставляют пользователю массу дополнительных возможностей в виде работы с различными элементами сайта для генерации трехмерной графики, обработки аудио-сэмплов, динамического создания HTML-страниц, взаимодействия с веб-камерой, установку дополнительных стилей CSS и т. д.
  • Сторонние API от других разработчиков, которые позволяют использовать на своих сайтах более широкие возможности в плане внедрения готовых решений от Facebook, Twitter.
  • Возможность использовать для своего HTML дополнительные фреймворки и библиотеки, ускоряющие создание приложений и веб-сайтов. 

Какие возможности есть у JS в браузере

JavaScript, который используют современные разработчики, можно считать «безопасным» языком программирования. Он не открывает доступ к процессору или памяти устройства, ведь изначально был создан исключительно для браузеровВозможности JavaScript весьма большие и напрямую зависят от окружения, где будет работать язык программирования. Например, Node.JS обеспечивает поддержку записи и чтения любых типов файлов, а также «умеет» выполнять сетевые запросы и т. д. В браузере, поддерживающем работу с JavaScript, есть все, что необходимо современному пользователю, который часто посещает веб-страницы с динамическим содержимым, а также каким-либо образом взаимодействует с сервером.

Например, JavaScript может в браузере:

  • Устанавливать новые HTML-коды, которые способны изменить содержимое страницы, модифицировать CSS.
  • «Отвечать» на определенные действия посетителя сайта, клики кнопками мыши, перемещение курсора, нажатия на клавиши и т. д.
  • Отправлять сетевые запросы на серверы, загружать видео, фото, аудио контент, а также документы и другие файлы.
  • Получать cookie-файлы и выполнять их установку, отправлять вопросы посетителю страницы, выводить определенные сообщения.
  • Хранить какую-либо информацию на стороне клиента.
     

Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c
01.06.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустила стажировку для разработчиков Java и JavaScript
15.01.2020 В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем
03.12.2018 Хакер выманил у разработчика популярнейшую JavaScript-библиотеку, чтобы с ее помощью воровать биткоины
07.02.2018 GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла
11.12.2017 Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться
28.06.2017 Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов
12.04.2017 Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript
30.03.2017 Chrome уничтожит всплывающие окна в интернете
02.03.2017 AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0
12.10.2016 Новый вирус при попытке его остановить выключает ПК
14.10.2015 Вышел генератор отчетов для JavaScript — Stimulsoft Reports.JS
28.07.2015 «Стимулсофт» анонсировала генератор отчетов для JavaScript
26.12.2014 Новый язык для веб-разработки объединил возможности HTML, CSS и JavaScript
19.09.2014 Microsoft выпустила новую версию открытой библиотеки WinJS
15.11.2013 Google создал высокопроизводительную замену языку JavaScript
18.03.2013 Вышла интегрированная среда разработки NetBeans IDE 7.3 с поддержкой HTML5
11.03.2013 Вышла новая версия WebStorm — интегрированной среды разработки для JavaScript
24.02.2012 Google обкатывает "убийцу JavaScript"
12.11.2010 Firefox разгоняется
02.11.2010 Разработчики предпочитают программировать на PHP и JavaScript под Windows и Mac OS
27.10.2010 Firefox обходит другие браузеры по скорости по результатам теста SunSpider
12.08.2010 Бета-версия Firefox 4 включает новый обработчик JavaScript и поддержку мультисенсорных экранов
25.08.2008 Firefox сможет обрабатывать код JavaScript в семь раз быстрее
17.04.2008 Вышел Firefox 2.0.0.14 с исправлением ошибки в JavaScript
28.09.2007 Apple «убила» разблокированные iPhone: патч для 10 уязвимостей
17.05.2007 JavaScript – «слабое место» Web 2.0?
20.04.2007 JavaScript: «оружие» хакеров
22.03.2007 JavaScript превращает браузер в хакерский инструмент
15.01.2007 «Интеллект» будет поддерживать JavaScript
28.07.2006 В Firefox найдены множественные уязвимости
26.09.2005 В браузерах Mozilla найдены множественные уязвимости
19.02.2002 Прокси-серверы SafeWeb подвержены JavaScript-атакам
19.02.2002 Анонимные прокси-серверы SafeWeb подвержены атакам при помощи JavaScript
14.09.1999 У Hotmail снова проблемы, связаные с кодом JavaScript в теле писем

Публикаций - 959, упоминаний - 1139

JavaScript упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 236
Google LLC 10352 155
Accenture plc 810 124
Apple Inc 10683 86
Adobe Systems 1443 61
GitHub 487 50
Meta Platforms - Facebook 4267 47
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 43
Yandex - Яндекс 5015 38
Oracle Corporation 6035 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 33
Twitter 2493 29
Amazon Inc - Amazon.com 2650 29
Opera Software 329 28
Intel Corporation 11262 27
IBM - International Business Machines Corp 8941 25
Samsung Electronics 9333 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
Dr.Web - Доктор Веб 1186 23
Netscape Communications Corporation 412 22
VK - Mail.ru Group 3057 20
Yahoo! 3603 19
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 19
Check Point Software Technologies 694 18
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 18
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 17
Mozilla Foundation 92 15
AOL Inc 1525 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 15
6072 15
Элемент ГК - Elementec 1523 12
Secunia 97 12
SAP SE 4595 12
1С-Битрикс - Bitrix 443 12
Telegram Group 805 11
Nvidia Corp 3118 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 11
Qualcomm Technologies 1639 10
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 10
Lenovo Motorola 3463 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
HeadHunter Group - HH Group 423 11
eBay Inc 1576 7
Открытие ФК 2713 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Сбер - СберАвто 18 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
LinkedIn 558 5
Carl Zeiss 294 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
LEGO 202 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Альфа-Банк 1476 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Coursera 44 2
Почта России ПАО 1853 2
Газпром ПАО 1008 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 2
Starbucks 78 2
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 2
Jaguar Cars 115 2
British Airways - British Midland International 120 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 2
Lockheed Martin 730 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
Qiwi 878 2
Транснефть 232 1
Walt Disney Company 556 1
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 1
Adidas 129 1
Avito - Авито 237 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 14
Президент Российской Федерации 3770 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Правительство Москвы 1640 1
МВД Украины - ГАИ 14 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 13 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство Сахалинской области 22 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 18
Web development - Веб-разработка 0 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
Linux Foundation 167 5
Eclipse Foundation 25 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
Symbian Foundation 38 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 359
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 193
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 191
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 185
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 164
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 454 99
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 99
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