JavaScript - JS - язык программирования

JavaScript — один из языков программирования, который позволяет добавить на страницы сайта различные интерактивные элементы: всплывающие окна, анимации, мини-игры, «плавающие» формы, динамический стили оформления и многое другое. JavaScript (JS) представляет собой динамический, полноценный язык программирования, который можно использовать совместно с HTML-документами. Этот язык призван обеспечить динамическую интерактивность веб-ресурса.

Создатель языка JavaScript — Брендан Эйх Ву, один из сооснователей таких крупных проектов, как Mozilla Corporation и Mozilla Foundation. Именно он сумел создать JS — универсальный язык, который легко освоить даже начинающему вебмастеру. Профессиональные программисты с большим опытом могут при помощи JS создавать полноценные игры, двухмерную и трехмерную анимацию, мощные приложения для работы с большими объемами данных и т. д. Сам по себе JS отличается компактностью и одновременной гибкостью. Поверх основного языка JavaScript его разработчиками было создано большое количество дополнительных инструментов и функций.

Среди таковых можно выделить следующие:

API — программные интерфейсы приложений, которые встроены в интернет-браузер и предоставляют пользователю массу дополнительных возможностей в виде работы с различными элементами сайта для генерации трехмерной графики, обработки аудио-сэмплов, динамического создания HTML-страниц, взаимодействия с веб-камерой , установку дополнительных стилей CSS и т. д.

Twitter. Сторонние API от других разработчиков, которые позволяют использовать на своих сайтах более широкие возможности в плане внедрения готовых решений от Facebook

Возможность использовать для своего HTML дополнительные фреймворки и библиотеки, ускоряющие создание приложений и веб-сайтов

Какие возможности есть у JS в браузере

JavaScript, который используют современные разработчики, можно считать «безопасным» языком программирования. Он не открывает доступ к процессору или памяти устройства, ведь изначально был создан исключительно для браузеров. Возможности JavaScript весьма большие и напрямую зависят от окружения, где будет работать язык программирования. Например, Node.JS обеспечивает поддержку записи и чтения любых типов файлов, а также «умеет» выполнять сетевые запросы и т. д. В браузере, поддерживающем работу с JavaScript, есть все, что необходимо современному пользователю, который часто посещает веб-страницы с динамическим содержимым, а также каким-либо образом взаимодействует с сервером.

Например, JavaScript может в браузере: