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JavaScript JS язык программирования

JavaScript - JS - язык программирования

JavaScript — один из языков программирования, который позволяет добавить на страницы сайта различные интерактивные элементы: всплывающие окна, анимации, мини-игры, «плавающие» формы, динамический стили оформления и многое другое. JavaScript (JS) представляет собой динамический, полноценный язык программирования, который можно использовать совместно с HTML-документами. Этот язык призван обеспечить динамическую интерактивность веб-ресурса.

Создатель языка JavaScript — Брендан Эйх Ву, один из сооснователей таких крупных проектов, как Mozilla Corporation и Mozilla Foundation. Именно он сумел создать JS — универсальный язык, который легко освоить даже начинающему вебмастеру. Профессиональные программисты с большим опытом могут при помощи JS создавать полноценные игры, двухмерную и трехмерную анимацию, мощные приложения для работы с большими объемами данных и т. д. Сам по себе JS отличается компактностью и одновременной гибкостью. Поверх основного языка JavaScript его разработчиками было создано большое количество дополнительных инструментов и функций.

Среди таковых можно выделить следующие:

  • API — программные интерфейсы приложений, которые встроены в интернет-браузер и предоставляют пользователю массу дополнительных возможностей в виде работы с различными элементами сайта для генерации трехмерной графики, обработки аудио-сэмплов, динамического создания HTML-страниц, взаимодействия с веб-камерой, установку дополнительных стилей CSS и т. д.
  • Сторонние API от других разработчиков, которые позволяют использовать на своих сайтах более широкие возможности в плане внедрения готовых решений от Facebook*, Twitter.
  • Возможность использовать для своего HTML дополнительные фреймворки и библиотеки, ускоряющие создание приложений и веб-сайтов. 

Какие возможности есть у JS в браузере

JavaScript, который используют современные разработчики, можно считать «безопасным» языком программирования. Он не открывает доступ к процессору или памяти устройства, ведь изначально был создан исключительно для браузеровВозможности JavaScript весьма большие и напрямую зависят от окружения, где будет работать язык программирования. Например, Node.JS обеспечивает поддержку записи и чтения любых типов файлов, а также «умеет» выполнять сетевые запросы и т. д. В браузере, поддерживающем работу с JavaScript, есть все, что необходимо современному пользователю, который часто посещает веб-страницы с динамическим содержимым, а также каким-либо образом взаимодействует с сервером.

Например, JavaScript может в браузере:

  • Устанавливать новые HTML-коды, которые способны изменить содержимое страницы, модифицировать CSS.
  • «Отвечать» на определенные действия посетителя сайта, клики кнопками мыши, перемещение курсора, нажатия на клавиши и т. д.
  • Отправлять сетевые запросы на серверы, загружать видео, фото, аудио контент, а также документы и другие файлы.
  • Получать cookie-файлы и выполнять их установку, отправлять вопросы посетителю страницы, выводить определенные сообщения.
  • Хранить какую-либо информацию на стороне клиента.
     
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Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее

в экосистеме Digital Q заключается в том, что несмотря на то, что проектирование идет на уровне метаданных, фактически генерируется код на различных языках программирования — Java, Python, Go, C/C++, JavaScript — а это значит, его можно забрать в любой момент времени и развивать самостоятельно, то есть не быть зависимым от вендора. Как эффективно и системно управлять командами разработки Ка
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тот редактор эксперты Tom’s Hardware считают на фоне его базового набора возможностей. В дальнейшем авторы редактора намерены дополнить его поддержкой еще как минимум трех языков. Первый на очереди – JavaScript, в апреле 2023 г. занявший седьмое место по популярности в рейтинге Tiobe. Фото: FreePik Возможностей обучения программированию у современных детей становится все больше В будущем се
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12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее

ьный язык написания кода. Со слов автора, его творение позволяет писать код, который в дальнейшем можно будет без труда использовать в других языках. В качестве примера Фусик привел C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, Swift и OpenCL. Все детали своего языка Ć, который пока находится на одном из этапов разработки, он опубликовал в открытом виде на GitHub (принадлежит Microsoft). Петр Фусик
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номной базы данных Oracle Autonomous Database. Oracle Database 21c включает более 200 инноваций, в том числе поддержку неизменяемых блокчейн-таблиц, встроенную в СУБД поддержку языка программирования JavaScript, поддержку типа данных JSON в бинарном формате, который встроен в БД, автоматизированное машинное обучение (AutoML) для машинного обучения в базе данных (ML) и поддержка энергонезави
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07.02.2018 GeekBrains начинает готовить JavaScript-разработчиков полного цикла

ом, что образовательная онлайн-платформа для программистов GeekBrains запустила новый курс обучения JavaScript-разработке полного цикла. Студенты смогут за девять месяцев освоить востребованную
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ции Black Hat Europe 2017 эксперт по информационной безопасности IOActive Фернандо Арнабольди (Fernando Arnaboldi). Арнабольди исследовал функциональность нескольких наиболее популярных таких языков: JavaScript, Perl, PHP, Python и Ruby, тех, которые чаще всего используются для создания веб-приложений. Для выявления уязвимостей он применял методику автоматического тестирования ПО под назван
28.06.2017 Российский программист спас сообщество JavaScript от массовых взломов

Прямая и косвенная угрозы По итогам изысканий российского программиста компания Npm Inc., занимающаяся развитием платформы Node.js для трансляции JavaScript в машинный код, запустила массовую смену паролей участников проекта. Накануне выяснилось, что около 52% аккаунтов в системе управления пакетами Node.js — npm — находятся под прямой и
12.04.2017 Любой iPhone можно взломать через новую «дыру» в JavaScript

тании опубликовали работу в издании Journal of Infermation Security, в которой описали возможность отслеживать пользовательские жесты на смартфонах. Для этого потребуется лишь небольшое приложение на JavaScript, которое эксплуатирует программные интерфейсы (API) сенсоров движения устройства. По утверждению авторов исследования, это приложение может собрать достаточно информации с сенсоров,

30.03.2017 Chrome уничтожит всплывающие окна в интернете

Окна прикрываются По мнению разработчиков браузера Google Chrome, всплывающие окна-уведомления на JavaScript создают «слишком много возможностей для злоупотреблений». Команда разработчиков Ch
02.03.2017 AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0

AnyChart объявила об открытии исходного кода своих JavaScript (HTML5) библиотек для создания графиков: AnyChart, AnyStock, AnyGantt и AnyMap. Как рассказали CNews в компании, это было сделано в рамках только что выпущенного для них масштабного

12.10.2016 Новый вирус при попытке его остановить выключает ПК

Новый JavaScript-вирус выключает компьютер В сети появилась вредоносная программа, написанная на 

14.10.2015 Вышел генератор отчетов для JavaScript — Stimulsoft Reports.JS

Компания «Стимулсофт», поставщик инструментов и компонентов отчетности для .NET Framework, Java, PHP, Flex, объявила о выходе первой версии генератора отчетов для JavaScript. Как сообщили CNews в «Стимулсофт», новый продукт Stimulsoft Reports.JS представляет собой полноценный набор компонентов, непривязанный к какой-либо платформе и устройствам. Генерато
28.07.2015 «Стимулсофт» анонсировала генератор отчетов для JavaScript

улсофт», Stimulsoft Reports.JS — это платформа для проектирования отчетов с помощью языка сценариев JavaScript и HTML5. По словам разработчиков, данный инструмент отчетности будет иметь полный


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JavaScript и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 238
Apple Inc 13154 107
Microsoft Corporation - GitHub 1075 95
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 78
Adobe Systems 1597 72
Yandex - Яндекс 9216 65
9594 60
Oracle Corporation 7074 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 56
Meta Platforms - Facebook 4621 56
X Corp - Twitter 2938 48
Amazon Inc - Amazon.com 3277 39
Mozilla Foundation 208 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 34
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Otello Corporation - Opera Software 340 30
Dr.Web - Доктор Веб 1294 30
Intel Corporation 12811 29
Telegram Group 2940 27
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Yahoo! 3726 25
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ESET - ESET Software 1161 23
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 21
AOL Inc - America Online 1883 20
JetBrains 86 20
Check Point Software Technologies 829 20
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
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ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Apache Software Foundation - ASF 231 13
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Eclipse Foundation 26 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OpenJDK Community 11 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Symbian Foundation 38 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
ГосИнформСистемы 160 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 556
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 489
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 347
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 325
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 309
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 293
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 281
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 221
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 211
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 174
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 164
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 160
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 136
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 133
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 132
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 129
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 127
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 124
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 122
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 120
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 116
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 107
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 99
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 97
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 96
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 88
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 88
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 84
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 80
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 79
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 78
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 74
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 74
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 74
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 74
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 72
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 69
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 68
Microsoft Windows 16882 319
Oracle Java - язык программирования 3469 307
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 249
Mozilla Firefox - браузер 1951 227
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 211
Linux OS 11533 199
Google Android 15243 185
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 162
C/C++ - Язык программирования 894 151
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 146
Google Chrome - браузер 1701 142
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 127
Apple iOS 8583 109
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 100
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 97
Opera Browser - Браузер 1050 90
Apple Safari - браузер 896 80
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 74
Apple macOS 2419 73
Microsoft TypeScript - язык программирования 95 71
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 61
Ruby - Язык программирования 162 54
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 54
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 159 52
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 52
Microsoft Office 4170 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 48
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 47
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 46
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 44
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 42
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 41
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 40
Docker - Платформа распределённых приложений 543 39
Microsoft Azure 1526 39
Google YouTube - Видеохостинг 3002 37
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 36
Apple iPad 4011 36
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 32
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 32
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 21
Зайцев Михаил 345 17
Мельникова Анастасия 440 17
Дягилев Василий 84 12
Белевцев Андрей 115 9
Павлов Никита 146 9
Eich Brendan - Айк Бренден 15 9
Путин Владимир 3454 8
Шадаев Максут 1210 7
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 7
Дорохова Марина 64 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 6
Чернов Даниил 79 6
Ложечкин Александр 34 6
Козлова Дарья 41 6
Тятюшев Максим 215 6
Галушкин Олег 182 6
Кирюхин Дмитрий 86 6
Водясов Алексей 222 6
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Матросов Александр 45 5
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Sullivan Jay - Джей Салливан 9 5
Tonas Chris - Тонас Крис 5 5
Dahl Ryan - Даль Райан 6 5
Jansen Paul - Янсен Пол 8 5
Соловьев Алексей 97 4
Гинятуллин Роман 61 4
Рыжиков Сергей 112 4
Демидов Михаил 134 4
Zalewski Michal - Залевски Майкл 7 4
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 4
Царев Дмитрий 52 4
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Raff Aviv - Рафф Авиф 10 4
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 462
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Европа 24964 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Франция - Французская Республика 8177 33
Япония 13807 26
Украина 7928 23
Канада 5081 23
Индия - Bharat 5869 22
США - Калифорния 4829 20
Нидерланды 3746 20
Южная Корея - Республика 7052 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Бразилия - Федеративная Республика 2520 19
Норвегия - Королевство 1858 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Испания - Королевство 3840 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 15
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 13
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Италия - Итальянская Республика 4508 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
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SecurityLab - Секьюрити лаб 243 18
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TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
Reddit 398 11
NYT - The New York Times 1100 10
Ars Technica 450 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
Inquirer 463 8
The Verge - Издание 619 8
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 7
IEEE Spectrum 16 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Engadget - Блог о технологиях 429 6
Tom’s Hardware 600 5
Ведомости 1466 5
heise online - heise security 122 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Bloomberg 1627 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
9to5Google 60 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
23ABC News 183 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
AP - Associated Press 2007 3
Hacker News 92 3
AppleInsider 400 3
ComputerWorld 144 3
InformationWeek 241 3
Silicon.com 364 3
VNUNet.com 214 3
PCPro 53 3
TNW - The Next Web 90 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
Gartner - Гартнер 3658 15
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 13
Net Applications 127 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 4
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 4
CNews Инновация года - награда 155 3
BCGroup - БИСИГРУПП 10 3
Forrester Research 834 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
SimilarWeb 62 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Confiant 3 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Google Threat Analysis Group 18 2
W3Techs 14 2
Sucuri 6 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
MalwareHunterTeam 14 1
Strategy Analytics 285 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Synergy Research Group 48 1
Fortune Global 100 142 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
Tagline - Тэглайн 30 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Интерфакс-100 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Mobile Research Group 87 1
Computer Economics 32 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
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