Oracle вцепилась зубами в JavaScript. Она затеяла сложную юридическую игру, лишь бы ее не лишили прав на этот бренд

Oracle начала всеми возможными способами затягивать рассмотрение иска по отчуждению у нее прав на торговую марку JavaScript. Тяжба длится с осени 2024 г., и теперь корпорация пытается или затянуть, или вовсе сорвать процесс – она подала прошение в Бюро по патентам и товарным знакам США о частичном или полном отклонении иска против нее.

Под защитой государства

Корпорация Oracle обратилась в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) с просьбой частично отклонить иск против нее, авторы которого хотят забрать у нее права на товарный знак JavaScript, пишет The Register. JavaScript – это один из самых известных и популярных в мире языков программирования – в рейтинге Tiobe за январь 2025 г. он находится на шестой строчке, и это самый высокий его показатель за последние 24 года.

Пока права на этот бренд находятся у Oracle, никому нельзя использовать его, иначе корпорация тут же обратится в суд. Это по нраву только ей – отобрать у нее права на бренд мечтает мировое сообщество разработчиков на JavaScript.

Речь в данном случае об иске компании Deno Land, стоящей за средой выполнения Deno JavaScript. Она подала документ в USPTO в ноябре 2024 г. в стремлении сделать зарегистрированный товарный знак доступным для сообщества JavaScript.

Генеральный директор Deno Land – это Райан Даль (Ryan Dahl) создатель платформы node.js.

Oracle У Oracle немало опыта по защите брендов в суде. Но сообщество настроено крайне решительно

Сообщество расценивает обращение Oracle в USPTO не иначе как попытку либо затормозить, либо смягчить судебный иск против нее.

Сообщество взялось за вилы

В сентябре 2024 г. сообщество разработчиков JavaScript направило в Oracle открытое письмо с призывом отказаться от товарного знака JavaScript. Как сообщал CNews, под письмом подписались Райан Даль, «отец» JavaScript Брендан Эйх (Brendan Eich), редактор спецификации JS Майкл Фикарра (Michael Ficarra), а также создатель среды разработки Svelte Рич Харрис (Rich Harris) и Айзек Шлутер (Isaac Schlueter) – создатель менеджера пакетов npm для JavaScript.

Перечисленные выше специалисты – это лишь часть тех, кто оставил свою подпись под открытым письмом. Его также завизировали основатель ИБ-стартапа Socket Ферос Абухадидже (Feross Aboukhadijeh), член технического руководящего комитета проекта Node.js Джеймс Снелл (James Snell) и Уэс Бос (Wes Bos) на пару со Скоттом Толински (Scott Tolinski). Это ведущие популярного англоязычного подкаста о веб-разработке Syntax FM.

К моменту отправки открытого письма количество оставленных под ним подписей перевалило за 8,2 тыс. Как пишет The Register, к началу февраля 2025 г. суммарное число подписей под письмом, размещенном на сайте JavaScript.tm, перевалило за 16 тыс., то есть, по сути, удвоилось.

Цели ясны и оправданы

Сообщество намерено добровольно или принудительно лишить Oracle прав на бренд JavaScript, поскольку корпорация пристально следит за тем, чтобы никто не использовал это название. В противном случае ее юристы обрушат на «нарушителя» лавину судебных исков.

Доходит до того, что бренд JavaScript даже нельзя использовать в названиях конференций для разработчиков, пишущих на этом языке, сообщает The Register. Например, не существует JavaScript Conference – есть лишь JSConf. Сообщество уже привыкло повсеместно использовать аббревиатуру JS – прав на нее у Oracle нет, так что вероятность получить от корпорации иск за ее использование нулевая.

Oracle не стесняется защищать свои товарные знаки через суд и делает это на протяжении десятилетий. Например, технологический гигант добился предварительного судебного запрета в 2002 г. против телекоммуникационного издания Light Reading. Oracle хотела лишить его права устраивать онлайн-рассылки с заголовками OpticalOracle и WirelessOracle.

На связанных с JavaScript специалистов Oracle регулярно точит зуб. Например, в апреле 2023 г. она обращалась к сообществу Rust for JavaScript Developers с требованием о его переименовании именно из-за слова JavaScript в названии.

Мотивация Oracle

В своем иске Deno Land приводит три аргумента в пользу признания права собственности Oracle на бренд JavaScript недействительным. Компания утверждает, что, во-первых, JavaScript стал общим термином, во-вторых, что Oracle совершила мошенничество в 2019 г., когда подала заявку на продление срока действия своего товарного знака, и, в-третьих, что Oracle отказалась от своего товарного знака, поскольку не предлагает продукты или услуги JavaScript.

В своем ходатайстве в USPTO Oracle сосредоточилась на отклонении жалобы Deno Land по поводу мошенничества. The Register пишет, что компания рассчитывает добиться успеха по двум другим искам, ссылаясь на корпоративное использование товарного знака «в связи с различными предложениями, включая JavaScript Extension Toolkit, а также руководства для разработчиков и образовательные ресурсы, а также на то, что соответствующие потребители не воспринимают JavaScript как общий термин».

Обвинение в мошенничестве вытекает из утверждения Deno Land о том, что материалы, представленные Oracle в поддержку заявки на продление срока действия товарного знака, не имеют никакого отношения к какому-либо продукту Oracle.

«Oracle через своего адвоката предоставила образцы, демонстрирующие скриншоты веб-сайта Node.js, проекта, созданного Райаном Далем, генеральным директором истца, – говорится в ходатайстве Deno Land об аннулировании товарного знака. – Node.js не связан с Oracle, и использование скриншотов веб-сайта nodejs.org в качестве образца не показало использования знака Oracle или от имени Oracle».

Oracle утверждает, что на самом деле она отправила в USPTO два образца – скриншот с веб-сайта Node.js и еще один из собственного Oracle JavaScript Extension Toolkit. И это, среди прочих причин, делает недействительным заявление о мошенничестве, утверждают адвокаты корпорации.

Oracle никуда не торопится

Также Oracle начинает тянуть время. Помимо обращения в суд с просьбой отклонить иск Deno Land о мошенничестве, Oracle запросила дополнительные 30 дней для ответа на две другие претензии к ней со стороны Deno Land. The Register подчеркивает, что Oracle дождалась крайнего срока подачи ходатайства, а это является тактикой, обычно используемой для затягивания разбирательства.

Гендиректор Deno Land Райан Даль утверждает, что попытка Oracle затянуть разбирательство вынуждает Deno Land либо отказаться от иска о мошенничестве, «позволяя им уйти от ответственности за искажение информации о продлении срока действия их товарного знака», либо «потратить месяцы на борьбу с этим процессуальным вопросом, прежде чем дойти до реальных дебатов». «Истина проста: Oracle не создавала JavaScript. Oracle не контролирует JavaScript. Oracle не должна владеть торговой маркой JavaScript», – заявил Даль The Register.