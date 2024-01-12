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TIOBE programming community index Индекс популярности языков программирования



12.01.2024 Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос

Из грязи в князи Компания Tiobe опубликовала ежемесячный рейтинг популярности языков программирования в редакции за январь 2024 г. За более чем 20 лет своего существования этот рейтинг стал одним из самых авторитетных в
07.03.2023 Любимый хакерами язык программирования впервые ворвался в топ-10 и стремится к первому месту. Python в опасности

e нужен всем Язык программирования Go, он же Golang, созданный Google и облюбованный киберпреступниками, вошел в топ-10 самых популярных языков программирования в мире. Это следует из отчета компании Tiobe за март 2023 г. Компания сравнивает актуальные данные с показателями годичной давности Согласно статистике, Go занял 10 строчку в рейтинге Tiobe, и это наилучший его результат за 1
07.12.2022 Любимый россиянами язык программирования впервые изгнан из топ-3 самых популярных в мире

дал позиции Язык программирования Java выбыл из тройки самых популярных в мировом рейтинге компании Tiobe за декабрь 2022 г. Tiobe ведет свой рейтинг с 2001 г., и это первый случай за вс
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России

не Python, на протяжении почти целого года являющийся наиболее популярным во всем мире (статистика Tiobe). В общемировой практике Python обошел и С++, и Java, и даже незыблемый С. В российских
15.08.2022 Сменился самый популярный в мире язык программирования

Python возглавил рейтинг Tiobe Python возглавил августовский рейтинг популярности языков программирования компании

08.12.2021 Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент

Титул «Язык программирования года» по итогам 2021 г. может получить язык C#. Как сообщает компания Tiobe, известная своими рейтингами языков, ничто не предвещало такого исхода. Между тем, имен
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире

Номер один Язык программирования Python возглавил рейтинг компании Tiobe, оценивающей языки по степени их популярности среди программистов. Рейтинг существует с
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер

Python остался всего один шаг к первому месту среди всех языков программирования в мире. В рейтиге Tiobe за сентябрь 2021 г. он расположился на втором месте, сместив на третью строчку Java. Ка
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java

етия своего существования находится в шаге от того, чтобы стать самым популярным в мире. В рейтинге TIOBE он занимает третье место после Java и С, и, в отличие от них, набирает очки популярност
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным

ирования Fortran после многих лет забвения вновь стал интересовать разработчиков. В рейтинге языков TIOBE за апрель 2021 г. он вошел в топ-20, опередив многие известные языки, включая Objective
05.11.2020 Python впервые в истории стал популярнее Java

Один из самых востребованных языков Язык программирования Python сумел обогнать по популярности Java и впервые за свою историю занять второе место в рейтинге TIOBE. Сам рейтинг существует с 2003 г. В рейтинге TIOBE за ноябрь 2019 г. Java был на первом месте, а Python довольствовался третьим. Популярность Java за год упала на 4,57%, а спрос на
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года

Компания TIOBE Software (ее название отсылает к пьесе Оскара Уальда «Как важно быть серьезным», «The I

Публикаций - 64, упоминаний - 87

TIOBE programming community index и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11799 31
Microsoft Corporation 24646 28
GitHub 825 16
Amazon Inc - Amazon.com 3004 14
IBM - International Business Machines Corp 9443 11
Oracle Corporation 6701 7
X Corp - Twitter 2847 6
Dropbox 498 5
Apple Inc 12117 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 5
Yahoo! 3697 4
8241 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 3
SAP SE 5280 3
Meta Platforms - Facebook 4442 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1412 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 2
Red Hat 1306 2
Intel Corporation 12206 2
Netscape Communications Corporation 421 2
JetBrains 66 2
Fastly 11 2
Bellsoft - БеллСофт 52 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 2
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Arduino Software 61 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Network Solutions - Web.com 104 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
EA DICE 160 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 25 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3929 1
AMD - Advanced Micro Devices 4236 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Unsplash 796 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 2
Superjob - Суперджоб 514 2
Y Combinator - венчурный фонд 51 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Boeing 1009 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗИК, ЗиК - Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
Газпром добыча Астрахань 14 1
Газпром ПАО 1342 1
Резонанс НПП 370 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5932 1
Федеральное казначейство России 1780 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
Linux Foundation 187 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
ASF - Apache Software Foundation 207 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25430 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13173 14
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1857 11
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13526 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5031 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 7
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1989 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3021 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2139 3
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Python - высокоуровневый язык программирования 939 52
Oracle Java - язык программирования 3082 50
C/C++ - Язык программирования 757 44
JavaScript - JS - язык программирования 1193 30
C# - C Sharp - Язык программирования 329 26
Linux OS 9983 17
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 583 17
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 13
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 466 12
Mozilla Firefox - браузер 1891 12
Microsoft Windows 15692 12
Ruby - Язык программирования 141 11
FreePik 1007 11
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 10
Google YouTube - Видеохостинг 2754 9
ANSI Fortran 58 9
Perl - Язык программирования 139 8
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 8
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 8
Google Dart 60 7
Google Android 14025 7
Google Go - Golang - Язык программирования 64 7
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 7
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 45 6
Microsoft Azure 1409 6
Node.js - программная платформа - Express.js 104 6
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 6
Baidu 283 5
Nim - Nimrod - язык программирования 16 5
Elixir - Язык программирования 8 4
Apple macOS 2067 3
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 94 3
Apple iOS 7823 3
EPFL - Scala - Язык программирования 143 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 3
Microsoft 365 Copilot 118 3
Xerox Smalltalk - язык программирования 7 3
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 8
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 189 2
Burch Adam - Берч Адам 3 2
Глащенко Андрей 6 1
Зоткин Александр 2 1
Гортинский Сергей 2 1
Уальд Оскар 1 1
Sammet Jean - Саммет Джин 3 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Loukides Mike - Лукидес Майк 1 1
Ткаченко Вадим 3 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Miller Shane - Миллер Шейн 1 1
Stroustrup Bjarne - Страуструп Бьерн - Строуструп Бьярне 8 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 24 1
Triplett Josh - Триплетт Джош 2 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 5 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 144 1
Соловьев Алексей 88 1
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Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 49 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 23
Нидерланды 3523 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17074 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2749 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 3
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Европа 21785 3
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1547 2
Россия - СФО - Иркутская область 1098 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 404 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Нью-Джерси 298 1
США - Массачусетс 505 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 1
США - Коннектикут 170 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1011 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 50
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 10
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 7
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 698 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10971 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 4
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2360 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6937 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8700 2
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1880 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6146 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7505 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9973 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5668 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8649 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2131 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1983 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3551 1
Аренда 2429 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2735 1
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