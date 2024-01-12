Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос Из грязи в князи Компания Tiobe опубликовала ежемесячный рейтинг популярности языков программирования в редакции за январь 2024 г. За более чем 20 лет своего существования этот рейтинг стал одним из самых авторитетных в

Любимый хакерами язык программирования впервые ворвался в топ-10 и стремится к первому месту. Python в опасности e нужен всем Язык программирования Go, он же Golang, созданный Google и облюбованный киберпреступниками, вошел в топ-10 самых популярных языков программирования в мире. Это следует из отчета компании Tiobe за март 2023 г. Компания сравнивает актуальные данные с показателями годичной давности Согласно статистике, Go занял 10 строчку в рейтинге Tiobe, и это наилучший его результат за 1

Любимый россиянами язык программирования впервые изгнан из топ-3 самых популярных в мире дал позиции Язык программирования Java выбыл из тройки самых популярных в мировом рейтинге компании Tiobe за декабрь 2022 г. Tiobe ведет свой рейтинг с 2001 г., и это первый случай за вс

Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России не Python, на протяжении почти целого года являющийся наиболее популярным во всем мире (статистика Tiobe). В общемировой практике Python обошел и С++, и Java, и даже незыблемый С. В российских

Сменился самый популярный в мире язык программирования Python возглавил рейтинг Tiobe Python возглавил августовский рейтинг популярности языков программирования компании

Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент Титул «Язык программирования года» по итогам 2021 г. может получить язык C#. Как сообщает компания Tiobe, известная своими рейтингами языков, ничто не предвещало такого исхода. Между тем, имен

У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире Номер один Язык программирования Python возглавил рейтинг компании Tiobe, оценивающей языки по степени их популярности среди программистов. Рейтинг существует с

Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер Python остался всего один шаг к первому месту среди всех языков программирования в мире. В рейтиге Tiobe за сентябрь 2021 г. он расположился на втором месте, сместив на третью строчку Java. Ка

Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java етия своего существования находится в шаге от того, чтобы стать самым популярным в мире. В рейтинге TIOBE он занимает третье место после Java и С, и, в отличие от них, набирает очки популярност

Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным ирования Fortran после многих лет забвения вновь стал интересовать разработчиков. В рейтинге языков TIOBE за апрель 2021 г. он вошел в топ-20, опередив многие известные языки, включая Objective

Python впервые в истории стал популярнее Java Один из самых востребованных языков Язык программирования Python сумел обогнать по популярности Java и впервые за свою историю занять второе место в рейтинге TIOBE. Сам рейтинг существует с 2003 г. В рейтинге TIOBE за ноябрь 2019 г. Java был на первом месте, а Python довольствовался третьим. Популярность Java за год упала на 4,57%, а спрос на