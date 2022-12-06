Любимый россиянами язык программирования впервые изгнан из топ-3 самых популярных в мире

Язык программирования Java оказался на четвертой строчке в рейтинге самых популярных языков программирования Tiobe. Рейтинг составляется ежемесячно с 2001 г., и это первый случай за 21 год, когда Java выбыл из первой тройки. В России Java очень любят, в том числе по причине высоких зарплат тех, кто пишет на нем. Место Java в рейтинге занял С++ - весьма достойный конкурент, за все эти годы ни разу не опускавшийся ниже пятого места.

Java сдал позиции

Язык программирования Java выбыл из тройки самых популярных в мировом рейтинге компании Tiobe за декабрь 2022 г. Tiobe ведет свой рейтинг с 2001 г., и это первый случай за все эти годы, когда Java оказалась в нем ниже третьей позиции.

Третье место Java уступил сравнительно старому языку С++, дебютировавшему в далеком 1985 г. Сам Java появился десять лет спустя, летом 1995 г. Как сообщал CNews, в России за 27 лет своего существования Java приобрел особую ценность. Российские программисты считают его самым востребованным в стране, к тому же для многих из них именно Java стал первым языком, который они изучили.

Не исключено, что любовь российских разработчиков к Java вызвана не только этим, но и гораздо более приземленным фактором – деньгами. В 2022 г. Java-специалисты получали за свои знания и труд в среднем от 100 до 300 тыс. руб. в месяц. Годом ранее этот показатель был заметно ниже – не более 250 тыс. руб.

Почему именно С++

Язык С++ – это весьма серьезный соперник для Java, по крайней мере, если судить по рейтингу Tiobe. За 21 год он ни разу не опускался ниже пятой строчки, почти всегда стабильно занимая именно четвертое место. Третья позиция – это рекорд для С++.

О полной потере интереса к Java речи нет. Через год он вполне способен вернуться в топ-3 и даже подвинуть С со второй строчки

Основатель Tiobe Пол Янсен (Paul Jansen) отметил, что в мире растет популярность этого языка, но не стал уточнять, с чем именно это связано.

Теперь перед С++ стоит весьма простая задача – выбить язык С со второго места, которое тот занимает годами, с небольшими перерывами на падение до третьей строчки, и самому занять его. Когда это случится, и как долго С++ продержится на второй строчке прежде, чем вернуться на третью или вовсе выбыть из топ-3, предсказать невозможно.

С переходом на первое место у С++ и вовсе будут большие проблемы. К первенству в рейтинге Tiobe в течение нескольких последних лет уверенно шел Python.

Как сообщал CNews, Python достиг поставленной цели в октябре 2021 г. У него есть важное преимущество перед С++, которое и сделало его столь популярным – существенно более низкий порог входа. Другими словами, выучить Python и начать зарабатывать с его помощью намного проще и быстрее, нежели в случае с С++ и тем более обычным С.

Изменения в топ-10

Немало изменений за последний год произошло и в первой десятке самых популярных языков программирования. Например, в топ-10 с боем прорвался PHP, тоже весьма ценящийся среди российских разработчиков по причине высоких зарплат. В декабре 2021 г. он занимал 12 место в рейтинге Tiobe, а теперь поднялся на 10 строчку.

Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний Импортозамещение

Впрочем, в других рейтингах популярность PHP, напротив, падает. Как сообщал CNews, интерес к нему стремительно теряют пользователи GitHub, все больше отдавая предпочтение С++.

Помимо этого, между собой местами обменялись языки SQL и Assembly. В декабре 2022 г. они находятся на восьмой и девятой строчках соответственно, хотя годом все было наоборот.

Дорогу молодым

Пол Янсен отметил, что в ближайшем будущем в топ-20 войдут языки Kotlin и Julia – очень уж быстро растет их популярность. Java-совместимый Kotlin, появившийся в 2011 г., поддерживается Google для разработки приложений на Android, а Julia, дебютировавший 2012 г., популярен среди некоторых специалистов по обработке и анализу данных.

В самом топ-20 тоже есть изменения, притом весьма радикальные. Так, теперь в нем присутствует замыкающий его язык Rust, который всего год назад был на 27 строчке. Это тоже сравнительно молодой язык – он появился в 2010 г.

Сергей Белостоцкий, владелец продукта PIX BI: BI-системы — это не роскошь, а норма как для крупного бизнеса, так и для СМБ Маркет

Язык Go, созданный Google в ноябре 2009 г., за год перепрыгнул с 19 места на 12. Но еще более впечатляющий результат показал язык MATLAB, новым который назвать никак нельзя. Впервые он появился еще около 40 лет назад, и в рейтинге Tiobe за декабрь 2022 г. он занимает 14 строчку, хотя годом ранее был на 20.

Также следует отметить ослабление интереса программистов к языку Swift. Это разработка компании Apple, которую она выпустила в июне 2014 г. на замену Objective-C. В рейтинге Tiobe Swift за год упал с 10 места на 15.