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Правительство Москвы Дептранс Москва Тройка транспортная карта

Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта

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12.05.2022 iPhone настигла злая карма. Юная китайская компания в два счета выбросила Apple из тройки лидеров российского рынка

й 2018 г. Это прямой конкурент Redmi – дочерней компании Xiaomi, выпускающей недорогие смартфоны другую портативную электронику. Другими словами, всего за четыре года Realme смогла вытеснить Apple из тройки лидеров в российском сегменте мирового рынка смартфонов, несмотря на то, что она находилась в ней годами. В данном случае свою роль сыграл тот факт, что Apple еще в начале марта 2022 г.

22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки»

В московском метро идет внедрение виртуальной «Тройки» – транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфо
01.12.2020 Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов

Xiaomi популярнее Apple Компания Apple по итогам III квартала 2020 г. не сумела попасть в число крупнейших производителей смартфонов. Она вылетела из тройки лидеров, уступив «бронзу», как сообщает аналитическая компания Gartner, китайской Xiaomi. По итогам III квартала 2020 г. мировой рынок смартфонов обвалился на 5,7% в натуральном выражени
03.03.2017 «Ростелеком» на Камчатке перевел операторов «Большой тройки» на оптику

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» в Камчатском крае предоставила ресурсы магистральной волоконно-оптической линии связи операторам «Большой тройки». Переход на оптику значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных, сообщили CNews в «Ростелекоме». «Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особе
10.06.2015 Карту «Тройка» теперь можно пополнить через мобильное приложение «Моя Тройка»

Платежная система Payler запустила мобильное приложение «Моя Тройка», позволяющее пополнять баланс билета «Электронный кошелек» карты «Тройка» прямо со смартфона. Для этого нужно всего лишь ввести номер карты «Тройка» и нужную сумму, сообщили CNews в
27.03.2015 В 2014 г. у операторов «большой тройки» возросло количество нарушений порядка использования РЭС

асть (64%) выявленных не разрешенных для использования РЭС сухопутной подвижной службы принадлежит основным операторам сотовой связи ( «МегаФон», МТС и «ВымпелКом»). Причем у всех операторов «большой тройки» количество нарушений по сравнению с 2013 г. значительно возросло. Так, количество выявленных не разрешенных для использования РЭС у МТС возросло на 79%, у «МегаФона» - на 72%, у «Вымпел
26.05.2014 «ЭРА-ГЛОНАСС» не готова к работе из-за неспешности операторов "большой тройки"

естное предприятие АФК «Система» и «Российских космических систем». В 2012 г. эти функции были переданы некоммерческому партнерству (НП) «ГЛОНАСС», членами которого являются сотовые операторы большой тройки и «Ростелеком», а также «Яндекс» и еще несколько компаний. Для передачи сигнала от терминала, установленного в автомобиле, в диспетчерский центр используется сотовый канал связи. При воз
26.03.2014 С начала года Роскомнадзор выявил более 1,5 тыс. базовых станций «большой тройки», которые не были разрешены для использования

используемых компаниями МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» без получения свидетельства о регистрации РЭС. По состоянию на 19 марта 2014 г. за использование неразрешенных РЭС в отношении операторов «большой тройки» составлено 2670 протоколов об административных правонарушениях, выдано 411 предписаний. Наложены штрафы на общую сумму 9,3 млн руб.
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»

В рамках процесса интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» Питер Холовка назначен управляющим директором, руководителем отдела электронных систем торговли долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами. Он присоединился к команде 10 с
02.08.2012 Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг.

риобретение провайдера «НетБайНет» за 8,936 млрд руб. Все три сделки были совершены на московском рынке, стоимость активов на котором наиболее высока. Кроме того, к крупнейшим сделкам представителей «тройки» за последние 18 месяцев, в порядке убывания стоимости сделки, относится покупка МТС «Телерадиокомпании ТВТ» (республика Татарстан) за 4,645 млрд руб., покупка «МегаФоном» компании «Югра
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет

деле «Кабинет клиента ПИФ». Для получения доступа к операциям приобретения или погашения паев клиенту необходимо иметь электронную подпись. Оформить соответствующие документы можно в любом из офисов «Тройки Диалог». Услуга предоставляется физическим лицам. Комиссия за пользование услугой не взимается. «Мы постоянно развиваем функциональность нашей системы самообслуживания клиентов, предоста
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital

«Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог») была первым институциональным инвестором Evernote. Несколько лет назад в стартап, основанный выходцем из России Степаном Пачиковым, фонд вложил $4,5 млн. Evernote – это онлайн-с
27.01.2012 Операторы «большой тройки» будут вместе развивать рынок мобильной коммерции в России

окумент предусматривает принципиально новую модель сотрудничества: теперь каждый из операторов откроет свою базу поставщиков услуг и товаров для оплаты со стороны абонентов других участников «большой тройки». Сотрудничество операторов позволит сделать услуги мобильной коммерции более удобными для клиентов, упростить обслуживание пользователей, а также стандартизировать технические требовани
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог»

Тройка Диалог» решения Red Hat Enterprise MRG, внедрение которого позволило организовать высокоскоростную передачу сообщений между различными системами компании. Ключевыми направлениями деятельности «Тройки Диалог» являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финанс
01.07.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог»

едрению в «Тройке Диалог» системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности (ИБ) на основе продукта HP ArcSight. Система позволяет сотрудникам отдела информационной безопасности «Тройки Диалог» более эффективно отслеживать события ИБ в режиме реального времени, получать данные для оценки и последующего анализа рисков и принимать обоснованные решения по обеспечению инфор
18.02.2011 АРОС: благодаря региональным операторам тарифы «большой тройки» доступны людям с низкими доходами

аконов в области связи, а также иные нормативные правовые акты. Как подчеркнул Юрий Домбровский, в значительной степени благодаря позиции региональных операторов, конкурирующих с операторами «большой тройки», тарифы на услуги сотовой связи продолжали оставаться доступными даже слоям населения с наименьшими доходами – студентам, пенсионерам, работникам бюджетной сферы. «Услуги сотовой связи

27.07.2010 Медведев - последняя надежда сотовиков на LTE-частоты

В распоряжении CNews оказалось письмо президенту Дмитрию Медведеву (скачать копию), которое написали председатели советов директоров сотовых операторов «большой тройки»: Рон Зоммер (МТС), Аймо Элохольма («Мегафон»), Джо Лундер («Вымпелком»). Авторы письма выражают опасение, что частоты для четвертого поколения сотовой связи (технология LTE) могут доста
23.07.2010 Операторы «большой тройки» попросили Путина обеспечить прозрачность выдачи частот для сетей LTE

Сотовые операторы «большой тройки» направили письмо премьеру Владимиру Путину с просьбой обеспечить прозрачность выдачи частот для сетей четвертого поколения на базе технологии LTE. В документе, подписанном первыми лицам
16.12.2009 В метрополитене Екатеринбурга внедрена система оплаты проезда «Транспортная карта метро»

Компания Leta Group объявила об успешном запуске в полномасштабную коммерческую эксплуатацию системы безналичной оплаты проезда «Транспортная карта метро». Система создана дочерней структурой Группы – ГК АСК, промышленным интегратором. Подчеркнем, что данный проект является первым и основным этапом реализации программы «
02.03.2009 «Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов

Как стало известно CNews, региональный венчурный фонд Татарстана под управлением «Тройки Диалог» приобрел долю в компании S.N.Safe&Software (SnS). Эту информацию подтвердили CNews обе стороны сделки. Сумму инвестиций в "Тройке" не называют, однако в правилах фонда указано, ч
07.02.2007 «Тройка Диалог» реализует систему поддержки ПО Siebel CRM

AT Consulting объявила об успешном завершении первого этапа работ по построению и реализации системы поддержки ПО Siebel для «Тройки Диалог». Основной целью работ было создание и реализация системы поддержки ПО Siebel CRM на основании разработанных и утвержденных регламентов и процедур. В ходе проекта специалистами AT
17.11.2006 "МегаФону" выдано предписание ФАС по делу о сговоре "большой тройки"

Компании «МегаФон» выдано предписание Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о сговоре операторов «большой тройки» относительно изменения тарифов на межоператорские расчеты для региональных сотовых операторов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. В «МегаФоне» отказались сообщить содержание

17.08.2006 ФАС грозится забрать у операторов "большой тройки" нелегальную прибыль

В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства операторам "большой тройки" может быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли. Такое мнение высказал в прямом эфире телеканала РБК заместитель начальника управления ФАС
17.08.2006 Сотовиков заставят изменить цены?

ьным органом проверки на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов внутри «большой тройки» ниже, чем для других сотовых операторов. По информации, поступившей в ФАС России, операторы «большой тройки» установили тариф на услугу зонового завершения вызова на свою сеть дл
17.08.2006 "ВымпелКом" не согласен с решением ФАС о возбуждении дела против операторов

"ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") не согласно с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая возбудила дело в отношении операторов "большой тройки" (МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом") по признакам нарушения статьи N6 закона "О конкуренции" РФ. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь "ВымпелКома" Юлия Остроухова. По ее словам, "ВымпелКом" н
04.03.2005 Аналитики: экспансия "большой сотовой тройки" продолжится

нка сотовой связи в регионы России. Эксперты считают, что в ближайшее время этот процесс замедлится. По мнению Сергея Фундобного («Русские инвесторы»), не вошедшие в состав одного из игроков «большой тройки» региональные операторы смогут сохранить свою самостоятельность до тех пор, пока лидеры отрасли не реализуют свой интерес в странах СНГ. После этого пристальное внимание будет обращено н
08.02.2005 Сотовики перекрывают кислород контент-провайдерам?

да большинство операторов существенно изменили условия работы с контент-провайдерами. Стремясь компенсировать свои затраты, связанные с предоставлением неголосовых услуг, некоторые операторы "большой тройки" ввели плату за подключение номеров, абонентскую плату за ИСНН, а также плату за входящий трафик. Кроме того, они изменили распределение доходов по ИСНН, ввели сложную формулу для их рас
07.02.2005 GPRS-гонка "Большой тройки" набирает обороты

ыми операторами сотовой связи (сегодня услугами на базе технологии GPRS охвачены около 70 российских регионов). Кроме того, немаловажную роль сыграло развитие GPRS-роуминга между операторами «Большой тройки», а также рост у пользователей числа телефонов, поддерживающих технологию GPRS. По оценкам экспертов, доля GPRS-терминалов в общем количестве мобильных телефонов составляет около 45%. По
20.04.2004 Сервисы "Телеклика" заработали в сетях "большой тройки" сотовых операторов

клик», провайдер SMS-услуг, сообщила сегодня об открытии сервиса для абонентов сети «Би Лайн», в результате чего информационно-развлекательные услуги провайдера стали доступны всем абонентам «большой тройки» сотовых операторов – МТС, «Би Лайн» и «МегаФон». В ближайших планах компании выход на рынок Украины. Так, в течение месяца планируется запуск на всех GSM-операторах этой страны. "Телекл

Публикаций - 1075, упоминаний - 1089

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 541
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 528
МегаФон 10742 516
Ростелеком 10948 135
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 123
Apple Inc 13154 90
Samsung Electronics 11064 77
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 68
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 66
Microsoft Corporation 25775 60
Huawei 4675 48
Ростелеком - Связьинвест 1719 46
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 45
Google LLC 12688 42
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
Yandex - Яндекс 9215 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 30
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 29
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 29
LG Electronics 3735 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 25
HP Inc. 5883 24
Vodafone Group 1412 24
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 23
Intel Corporation 12811 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
VK - Mail.ru Group 3602 21
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
SAP SE 5601 20
Meta Platforms - Facebook 4621 20
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 19
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 19
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 19
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 19
Dell EMC 5180 18
Cisco Systems 5372 18
Евросеть 1421 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
Связной ГК 1401 36
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 35
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 29
NanduQ - Qiwi 1013 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
Альфа-Банк 1979 20
Альфа-Групп 745 19
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 15
Кампэй - Comepay - платежная система 43 15
Dixis - Диксис - Dиксис 371 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Газпром ПАО 1493 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
Россети Ленэнерго 1699 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Visa International 1993 10
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Телефон.Ру 92 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 7
Телефорум 93 7
Почта России ПАО 2370 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 7
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 6
Беталинк 105 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 142
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 94
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 69
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 41
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
Мосгортранс ГУП 139 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 148
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 22
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
WiMAX Forum 69 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 2
Ассоциация-800 20 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Электрокабель 13 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
Национальный союз организаций и операторов связи 5 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 455
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 303
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 225
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 196
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 174
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 153
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 134
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 131
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 120
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 117
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 99
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 88
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 84
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 58
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 58
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 57
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 57
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 57
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 50
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 50
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 49
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 48
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 81
Google Android 15243 66
Apple iOS 8583 36
Microsoft Windows 16882 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 29
Microsoft Windows 2000 8678 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Linux OS 11533 27
Apple iPhone 6 4861 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Apple iPad 4011 17
Nokia Symbian OS 1411 16
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 16
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
Apple - App Store 3109 11
Samsung Galaxy 1035 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 10
Microsoft Office 4170 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Apple iPhone 5 783 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Apple iPhone 11 290 8
Apple iPhone 4 800 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 8
Bending Spoons - Evernote 200 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
МТС 3G-сеть 121 7
Nokia Nseries 538 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Айбашева Анна 98 33
Путин Владимир 3454 32
Кусков Денис 221 31
Брюквин Юрий 300 28
Щеголев Игорь 699 27
Рейман Леонид 1065 21
Осадчая Ирина 64 19
Медведев Дмитрий 1665 19
Домбровский Юрий 62 18
Белашева Марина 37 18
Кузьменко Валерия 62 17
Никифоров Николай 1138 17
Дорохина Юлия 44 15
Гирев Андрей 77 15
Голомолзин Анатолий 75 15
Солдатенков Сергей 162 15
Савватин Максим 66 13
Фролова Светлана 42 12
Проколов Роман 48 11
Корнеева Ксения 31 11
Меламед Леонид 150 11
Изосимов Александр 192 11
Зобнина Маргарита 54 10
Усманов Алишер 311 10
Солодовников Дмитрий 56 10
Прянишников Николай 316 10
Осадчая Екатерина 47 10
Морошкин Александр 118 9
Богатов Антон 79 9
Юхин Артем 16 9
Астафьева Ирина 37 9
Свердлов Денис 201 9
Кирюшин Геннадий 91 8
Солонин Виталий 90 8
Погребинский Антон 45 8
Нефедов Павел 46 8
Иванов Олег 152 8
Собянин Сергей 538 8
Шамолин Михаил 124 8
Кочетков Владислав 248 8
Россия - РФ - Российская федерация 166166 805
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 395
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 184
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 182
Европа 24963 129
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 87
Украина 7928 69
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 60
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Беларусь - Белоруссия 6289 49
Индия - Bharat 5869 49
Казахстан - Республика 6047 45
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 42
Южная Корея - Республика 7051 41
Азия - Азиатский регион 5920 40
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 37
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 37
Япония 13807 36
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 33
Турция - Турецкая республика 2620 32
Россия - СФО - Новосибирск 4875 31
Швеция - Королевство 3781 30
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 28
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 26
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 26
Узбекистан - Республика 2005 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 26
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
Франция - Французская Республика 8177 25
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 24
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 23
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 242
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 209
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 208
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 166
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 132
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 119
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 114
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 111
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 92
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 88
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 47
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 44
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 43
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 38
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 38
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 38
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 37
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 34
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 32
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 32
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 29
Аренда 2687 29
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 29
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 27
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 26
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 25
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 24
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 60
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 18
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 14
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
РИА Новости 1033 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
ComNews - Медиа-бизнес 142 7
Ведомости 1466 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
CNews Северо-Запад 24 2
ТАСС Телеком 38 2
WapStart 45 2
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
New Scientist 1448 1
СК Пресс 17 1
Mash - telegram-канал 22 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
GizmoChina 171 1
9to5Mac 70 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 110
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 65
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 36
IDC - International Data Corporation 4975 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 28
Рустелеком ТК 305 27
Gartner - Гартнер 3658 13
Forrester Research 834 5
TrendForce 187 5
comScore 379 4
Juniper Research 131 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
BlueFin Research 5 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Gartner - Dataquest 353 3
ITResearch 123 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
ABI Research 236 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
CNews Tenders 18 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Mobile Research Group 87 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Berg Insight 19 2
MForum Analytics 20 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Рустеком 3 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Fortune Global 500 295 2
Markets&Markets Research 113 2
Discovery Research Group 22 2
Counterpoint Research 110 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 2
Strategy Analytics 285 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 12 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Genesys University 4 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
ESSEC Business School - École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 3 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
CSTB Telecom & Media 83 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
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Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
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CeBIT 614 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Photokina 60 1
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День знаний - 1 сентября 42 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 1
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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CNews FORUM Кейсы 313 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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