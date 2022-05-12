Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта

iPhone настигла злая карма. Юная китайская компания в два счета выбросила Apple из тройки лидеров российского рынка й 2018 г. Это прямой конкурент Redmi – дочерней компании Xiaomi, выпускающей недорогие смартфоны другую портативную электронику. Другими словами, всего за четыре года Realme смогла вытеснить Apple из тройки лидеров в российском сегменте мирового рынка смартфонов, несмотря на то, что она находилась в ней годами. В данном случае свою роль сыграл тот факт, что Apple еще в начале марта 2022 г.

Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки» В московском метро идет внедрение виртуальной «Тройки» – транспортной карты, выпуск и использование которой осуществляются с помощью смартфо

Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов Xiaomi популярнее Apple Компания Apple по итогам III квартала 2020 г. не сумела попасть в число крупнейших производителей смартфонов. Она вылетела из тройки лидеров, уступив «бронзу», как сообщает аналитическая компания Gartner, китайской Xiaomi. По итогам III квартала 2020 г. мировой рынок смартфонов обвалился на 5,7% в натуральном выражени

«Ростелеком» на Камчатке перевел операторов «Большой тройки» на оптику Телекоммуникационная компания «Ростелеком» в Камчатском крае предоставила ресурсы магистральной волоконно-оптической линии связи операторам «Большой тройки». Переход на оптику значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных, сообщили CNews в «Ростелекоме». «Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особе

Карту «Тройка» теперь можно пополнить через мобильное приложение «Моя Тройка» Платежная система Payler запустила мобильное приложение «Моя Тройка», позволяющее пополнять баланс билета «Электронный кошелек» карты «Тройка» прямо со смартфона. Для этого нужно всего лишь ввести номер карты «Тройка» и нужную сумму, сообщили CNews в

В 2014 г. у операторов «большой тройки» возросло количество нарушений порядка использования РЭС асть (64%) выявленных не разрешенных для использования РЭС сухопутной подвижной службы принадлежит основным операторам сотовой связи ( «МегаФон», МТС и «ВымпелКом»). Причем у всех операторов «большой тройки» количество нарушений по сравнению с 2013 г. значительно возросло. Так, количество выявленных не разрешенных для использования РЭС у МТС возросло на 79%, у «МегаФона» - на 72%, у «Вымпел

«ЭРА-ГЛОНАСС» не готова к работе из-за неспешности операторов "большой тройки" естное предприятие АФК «Система» и «Российских космических систем». В 2012 г. эти функции были переданы некоммерческому партнерству (НП) «ГЛОНАСС», членами которого являются сотовые операторы большой тройки и «Ростелеком», а также «Яндекс» и еще несколько компаний. Для передачи сигнала от терминала, установленного в автомобиле, в диспетчерский центр используется сотовый канал связи. При воз

С начала года Роскомнадзор выявил более 1,5 тыс. базовых станций «большой тройки», которые не были разрешены для использования используемых компаниями МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» без получения свидетельства о регистрации РЭС. По состоянию на 19 марта 2014 г. за использование неразрешенных РЭС в отношении операторов «большой тройки» составлено 2670 протоколов об административных правонарушениях, выдано 411 предписаний. Наложены штрафы на общую сумму 9,3 млн руб.

Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог» В рамках процесса интеграции «Сбербанка России» и «Тройки Диалог» Питер Холовка назначен управляющим директором, руководителем отдела электронных систем торговли долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами. Он присоединился к команде 10 с

Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг. риобретение провайдера «НетБайНет» за 8,936 млрд руб. Все три сделки были совершены на московском рынке, стоимость активов на котором наиболее высока. Кроме того, к крупнейшим сделкам представителей «тройки» за последние 18 месяцев, в порядке убывания стоимости сделки, относится покупка МТС «Телерадиокомпании ТВТ» (республика Татарстан) за 4,645 млрд руб., покупка «МегаФоном» компании «Югра

Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет деле «Кабинет клиента ПИФ». Для получения доступа к операциям приобретения или погашения паев клиенту необходимо иметь электронную подпись. Оформить соответствующие документы можно в любом из офисов «Тройки Диалог». Услуга предоставляется физическим лицам. Комиссия за пользование услугой не взимается. «Мы постоянно развиваем функциональность нашей системы самообслуживания клиентов, предоста

«Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital «Тройка Венчурз» (венчурное подразделение «Тройки Диалог») была первым институциональным инвестором Evernote. Несколько лет назад в стартап, основанный выходцем из России Степаном Пачиковым, фонд вложил $4,5 млн. Evernote – это онлайн-с

Операторы «большой тройки» будут вместе развивать рынок мобильной коммерции в России окумент предусматривает принципиально новую модель сотрудничества: теперь каждый из операторов откроет свою базу поставщиков услуг и товаров для оплаты со стороны абонентов других участников «большой тройки». Сотрудничество операторов позволит сделать услуги мобильной коммерции более удобными для клиентов, упростить обслуживание пользователей, а также стандартизировать технические требовани

Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог» Тройка Диалог» решения Red Hat Enterprise MRG, внедрение которого позволило организовать высокоскоростную передачу сообщений между различными системами компании. Ключевыми направлениями деятельности «Тройки Диалог» являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финанс

«Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог» едрению в «Тройке Диалог» системы мониторинга и управления событиями информационной безопасности (ИБ) на основе продукта HP ArcSight. Система позволяет сотрудникам отдела информационной безопасности «Тройки Диалог» более эффективно отслеживать события ИБ в режиме реального времени, получать данные для оценки и последующего анализа рисков и принимать обоснованные решения по обеспечению инфор

АРОС: благодаря региональным операторам тарифы «большой тройки» доступны людям с низкими доходами аконов в области связи, а также иные нормативные правовые акты. Как подчеркнул Юрий Домбровский, в значительной степени благодаря позиции региональных операторов, конкурирующих с операторами «большой тройки», тарифы на услуги сотовой связи продолжали оставаться доступными даже слоям населения с наименьшими доходами – студентам, пенсионерам, работникам бюджетной сферы. «Услуги сотовой связи

Медведев - последняя надежда сотовиков на LTE-частоты В распоряжении CNews оказалось письмо президенту Дмитрию Медведеву (скачать копию), которое написали председатели советов директоров сотовых операторов «большой тройки»: Рон Зоммер (МТС), Аймо Элохольма («Мегафон»), Джо Лундер («Вымпелком»). Авторы письма выражают опасение, что частоты для четвертого поколения сотовой связи (технология LTE) могут доста

Операторы «большой тройки» попросили Путина обеспечить прозрачность выдачи частот для сетей LTE Сотовые операторы «большой тройки» направили письмо премьеру Владимиру Путину с просьбой обеспечить прозрачность выдачи частот для сетей четвертого поколения на базе технологии LTE. В документе, подписанном первыми лицам

В метрополитене Екатеринбурга внедрена система оплаты проезда «Транспортная карта метро» Компания Leta Group объявила об успешном запуске в полномасштабную коммерческую эксплуатацию системы безналичной оплаты проезда «Транспортная карта метро». Система создана дочерней структурой Группы – ГК АСК, промышленным интегратором. Подчеркнем, что данный проект является первым и основным этапом реализации программы «

«Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов Как стало известно CNews, региональный венчурный фонд Татарстана под управлением «Тройки Диалог» приобрел долю в компании S.N.Safe&Software (SnS). Эту информацию подтвердили CNews обе стороны сделки. Сумму инвестиций в "Тройке" не называют, однако в правилах фонда указано, ч

«Тройка Диалог» реализует систему поддержки ПО Siebel CRM AT Consulting объявила об успешном завершении первого этапа работ по построению и реализации системы поддержки ПО Siebel для «Тройки Диалог». Основной целью работ было создание и реализация системы поддержки ПО Siebel CRM на основании разработанных и утвержденных регламентов и процедур. В ходе проекта специалистами AT

"МегаФону" выдано предписание ФАС по делу о сговоре "большой тройки" Компании «МегаФон» выдано предписание Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о сговоре операторов «большой тройки» относительно изменения тарифов на межоператорские расчеты для региональных сотовых операторов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. В «МегаФоне» отказались сообщить содержание

ФАС грозится забрать у операторов "большой тройки" нелегальную прибыль В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства операторам "большой тройки" может быть выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученной прибыли. Такое мнение высказал в прямом эфире телеканала РБК заместитель начальника управления ФАС

Сотовиков заставят изменить цены? ьным органом проверки на предмет соответствия антимонопольному законодательству действий МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» по установлению тарифов в рамках межоператорских взаиморасчетов внутри «большой тройки» ниже, чем для других сотовых операторов. По информации, поступившей в ФАС России, операторы «большой тройки» установили тариф на услугу зонового завершения вызова на свою сеть дл

"ВымпелКом" не согласен с решением ФАС о возбуждении дела против операторов "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") не согласно с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая возбудила дело в отношении операторов "большой тройки" (МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом") по признакам нарушения статьи N6 закона "О конкуренции" РФ. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь "ВымпелКома" Юлия Остроухова. По ее словам, "ВымпелКом" н

Аналитики: экспансия "большой сотовой тройки" продолжится нка сотовой связи в регионы России. Эксперты считают, что в ближайшее время этот процесс замедлится. По мнению Сергея Фундобного («Русские инвесторы»), не вошедшие в состав одного из игроков «большой тройки» региональные операторы смогут сохранить свою самостоятельность до тех пор, пока лидеры отрасли не реализуют свой интерес в странах СНГ. После этого пристальное внимание будет обращено н

Сотовики перекрывают кислород контент-провайдерам? да большинство операторов существенно изменили условия работы с контент-провайдерами. Стремясь компенсировать свои затраты, связанные с предоставлением неголосовых услуг, некоторые операторы "большой тройки" ввели плату за подключение номеров, абонентскую плату за ИСНН, а также плату за входящий трафик. Кроме того, они изменили распределение доходов по ИСНН, ввели сложную формулу для их рас

GPRS-гонка "Большой тройки" набирает обороты ыми операторами сотовой связи (сегодня услугами на базе технологии GPRS охвачены около 70 российских регионов). Кроме того, немаловажную роль сыграло развитие GPRS-роуминга между операторами «Большой тройки», а также рост у пользователей числа телефонов, поддерживающих технологию GPRS. По оценкам экспертов, доля GPRS-терминалов в общем количестве мобильных телефонов составляет около 45%. По