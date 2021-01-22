Индексная книга CNews*
Правительство Москвы Дептранс Москва Тройка транспортная карта
Публикаций - 427, упоминаний - 436
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 27
|Юхин Артем 15 8
|Орловский Виктор 325 4
|Щеголев Игорь 685 4
|Ян Давид 57 4
|Пачиков Степан 19 4
|Аммосов Юрий 45 3
|Верхошинский Владимир 13 2
|Акимов Максим 170 2
|Прянишников Николай 285 2
|Ликсутов Максим 39 2
|Васютинский Дмитрий 13 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Мардер Наум 114 2
|Солодовников Денис 93 2
|Изосимов Александр 192 2
|Алявдин Кирилл 19 2
|Проколов Роман 48 2
|Меламед Леонид 149 2
|Алонсо Виктор Вентимилла 12 2
|Домбровский Юрий 59 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Легезо Денис 32 1
|Маклаков Андрей 5 1
|Климов Андрей 23 1
|Багдасарян Дмитрий 23 1
|Емельянов Антон 60 1
|Ульянов Николай 8 1
|Хлызов Андрей 19 1
|Лукашенко Александр 83 1
|Дерипаска Олег 35 1
|Кусков Денис 212 1
|Гудилин Олег 30 1
|Кузнецов Владимир 20 1
|Семенов Александр 89 1
|Делицын Леонид 110 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Греф Герман 345 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.