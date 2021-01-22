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Индексная книга CNews*
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Правительство Москвы Дептранс Москва Тройка транспортная карта

Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта


22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки»
01.12.2020 Apple проиграла Xiaomi и выбыла из тройки крупнейших производителей смартфонов
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»
02.08.2012 Операторы «большой тройки» потратили свыше 45 млрд руб. на M&A-сделки в 2011-2012 гг.
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
02.03.2009 «Тройка Диалог» оставила ВТБ без антивирусов

Публикаций - 427, упоминаний - 436

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 343
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 326
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 123
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 92
Apple Inc 10683 69
Samsung Electronics 9333 59
Huawei 3222 38
Microsoft Corporation 22497 38
Yandex - Яндекс 5015 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 24
IBM - International Business Machines Corp 8941 23
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 21
LG Electronics 3372 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 12
Vodafone Group 1318 12
Intel Corporation 11262 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 11
Крок - Croc 1616 10
Cisco Systems 4720 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Softline - Софтлайн 1870 9
Google LLC 10352 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Центел - Центральный телеграф 404 7
Xiaomi 1095 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
АФК Система ПАО 1638 7
Lenovo Group 2077 7
Nvidia Corp 3118 6
HP - Hewlett-Packard 3567 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 6
Oracle Corporation 6035 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 33
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 22
РЖД - Российские железные дороги 1458 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 17
Альфа-Банк 1476 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 11
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 8
Газпром ПАО 1008 8
Почта России ПАО 1853 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Связной ГК 1190 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Visa International 1809 3
Sequoia Capital 102 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 2
Евросеть 1393 2
Mary Kay - Мэри Кэй 88 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 85 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
LinkedIn 558 2
Беталинк 102 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
X5 Group 709 1
Росводоканал 69 1
Татнефть 182 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 103
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 98
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 57
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 23
Президент Российской Федерации 3770 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Администрация Президента РФ 904 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
WiMAX Forum 66 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 184
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 136
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 121
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 102
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 83
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 29
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 29
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 26
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 25
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 25
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 17
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 0 16
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 15
Data monetization - Монетизация данных 550 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 15
Google Android 11959 59
Microsoft Windows 2000 2856 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 17
Linux OS 7669 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 16
Nokia Symbian OS 1388 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 8
Apple iOS 6422 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 7
Oracle Java - язык программирования 2554 7
Microsoft Office 3247 7
Evernote 189 6
Яндекс.Карты и Транспорт 354 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 5
Microsoft Skype 1940 4
Nokia Nseries 424 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 4
Mozilla Firefox - браузер 1738 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Google Gmail 802 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 668 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 3
Microsoft Surface - Планшет 383 3
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 3
WhatsApp Messenger 745 3
Microsoft Windows 2104 3
Apple Siri - Голосовой помощник 340 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Apple iPad 3663 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 146 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
Путин Владимир 2542 27
Юхин Артем 15 8
Орловский Виктор 325 4
Щеголев Игорь 685 4
Ян Давид 57 4
Пачиков Степан 19 4
Аммосов Юрий 45 3
Верхошинский Владимир 13 2
Акимов Максим 170 2
Прянишников Николай 285 2
Ликсутов Максим 39 2
Васютинский Дмитрий 13 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Осадчая Ирина 64 2
Бисембаева Алина 12 2
Мардер Наум 114 2
Солодовников Денис 93 2
Изосимов Александр 192 2
Алявдин Кирилл 19 2
Проколов Роман 48 2
Меламед Леонид 149 2
Алонсо Виктор Вентимилла 12 2
Домбровский Юрий 59 2
Чернышенко Дмитрий 320 2
Легезо Денис 32 1
Маклаков Андрей 5 1
Климов Андрей 23 1
Багдасарян Дмитрий 23 1
Емельянов Антон 60 1
Ульянов Николай 8 1
Хлызов Андрей 19 1
Лукашенко Александр 83 1
Дерипаска Олег 35 1
Кусков Денис 212 1
Гудилин Олег 30 1
Кузнецов Владимир 20 1
Семенов Александр 89 1
Делицын Леонид 110 1
Пегасов Сергей 55 1
Греф Герман 345 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 255
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 95
Россия - РФ - Российская федерация 108428 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 58
Беларусь - Белоруссия 3525 34
Казахстан - Республика 4467 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 22
Россия - СФО - Новосибирск 3269 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 19
Россия - Сибирь 1579 19
Япония 10069 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 18
Россия - ПФО - Казань 2085 18
Азия - Азиатский регион 3803 17
Украина 6212 12
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Австралия - Австралийский Союз 2791 11
Бразилия - Федеративная Республика 1945 11
Африка - Африканский регион 2928 11
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 10
Швеция - Королевство 2072 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 10
Россия - ЦФО - Тульская область 965 10
Армения - Республика 1112 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 8
Китай - Тайвань 2115 7
Европа 12319 7
Нидерланды 2197 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
Америка 2011 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 154
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 70
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 55
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 50
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 13
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
Физика - Physics - область естествознания 889 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 16 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
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