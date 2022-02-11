Samsung Galaxy Tab серия планшетов
|11.02.2022
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Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8
Samsung Electronics объявила о начале предзаказа на новые мобильные устройства: планшеты Galaxy Tab S8|S8+|S8 Ultra и смартфоны Galaxy S22|S22+|S22 Ultra. Начиная с 18:30 по московск
|14.01.2022
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Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 поступил в продажу в России
Samsung Electronics объявила о выходе нового планшета Galaxy Tab A8. Новинка с 10,5-дюймовым экраном получила оптимальные возможности для комфортно
|15.12.2021
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Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей
ет о старте продаж в России нового мобильного устройства, созданного специально для детей: планшета Galaxy Tab A Kids. Новинка на базе Galaxy Tab A7 Lite WiFi оснащена ярким защитным чехлом-под
|10.06.2021
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Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поступили в продажу в России. Цены. Фото
Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite в России. Начиная с 10 июня 2021 г. флагманская
|10.03.2021
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Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат
Сеть образовательных учреждений Vijay Kiran Group из Бангалора использовала планшеты Galaxy Tab S6 в комплекте с S Pen для повышения эффективности удаленного обучения дошкольников. Всего в сети проходит обучение 3000 учеников и преподает 200 учителей, но с началом пандемии студ
|29.01.2021
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«БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung
«БАТ Россия» обеспечила территориальных представителей в РФ защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545. Парк устройств компании сейчас состоит из 700 планшето
|28.01.2021
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«БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung
«БАТ Россия» обеспечила территориальных представителей в России защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545. Парк устройств компании сейчас состоит из 700 планшето
|29.09.2020
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Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото
Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных усло
|21.08.2020
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В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео
. руб., тогда как 11 Pro Mac оценивался 114 и 132 тыс. руб. за 256 и 512 ГБ соответственно. Планшет Galaxy Tab S7+ в версии с Wi-Fi стоит 70 тыс. руб., а с LTE – 80 тыс. руб. Стоимость младшего
|16.04.2020
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Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото
Samsung Electronics представил Galaxy Tab S6 Lite, планшет c 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и элект
|06.09.2019
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Samsung начала российские продажи планшета Galaxy Tab S6. Цена
Samsung Electronics объявила о старте продаж Galaxy Tab S6 LTE в России. Новинка получила 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей со встроенным
|12.08.2019
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Yves Rocher перевел свои магазины на планшеты Samsung Galaxy Tab
упку и внедрение мобильных устройств, отмечают в Samsung. Для реализации идеи были выбраны планшеты Samsung Galaxy Tab A 10.1, технические характеристики которого: диагональ экрана, длительный
|26.04.2019
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Samsung объявила о начале продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Цена
Samsung Electronics объявила о старте продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Новинка доступна в металлическом корпусе золотого, серебряного и чер
|18.02.2019
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Современный планшет глазами Samsung
Samsung вернулась на рынок планшетных компьютеров с новой моделью Galaxy Tab S5e. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e получил экран на матрице SuperAMOLED с
|08.10.2018
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Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий
редставлено два цветовых решения – черный и серебряный. Рамки вокруг экрана в обоих случаях черного цвета. Топовые модели всегда отличаются от своих более доступных собратьев премиальным экстерьером. Samsung Tab S4 не стал исключением: стеклянная спинка, плавные закругленные обводы экрана с тонкими рамками и гладкие металлические торцы. Экран с антибликовым и олеофобным покрытием занимает п
|25.08.2017
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Хиты продаж: планшеты 2017
. Отличный вариант для тех, кто хочет планшет именно на iOS, но при этом хочет прилично сэкономить. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 Samsung Galaxy Tab S2 8 – прямой конкурент iPad mini
|14.04.2017
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В России начались продажи флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S3. Фото, цены
уже в РоссииSamsung Electronics официально объявила о начале российских продаж планшетов семейства Galaxy Tab S3 в России. Мировая премьера Samsung Galaxy Tab S3 состоялась в рамках мер
|14.04.2017
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В России стартуют продажи планшетов Galaxy Tab S3
Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S3 в России. С 14 апреля 2017 г. их можно будет приобрести в фирменных салонах Sam
|01.03.2017
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Samsung Galaxy Tab S3 осваивает HDR
Новый планшетный компьютер серии Galaxy Tab S показала на MWC 2017 компания Samsung. Samsung Galaxy Tab S3 получил дисплей на матрице Super AMOLED с диагональю 9,7 дюймов с разре
|12.01.2016
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Samsung Galaxy Tab Pro S спешит на помощь профессионалам
Гибридный ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Tab Pro S готов дать бой ультрабукам, планшетам и Apple iPad Pro сразу. Новинк
|28.08.2015
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Samsung начала продажи специализированного планшета и ПО для школ
Samsung Electronics объявило о начале продаж для организаций образовательной сферы нового планшета Galaxy Tab E и специализированного программного обеспечения MagicIWB для построения интеракти
|24.03.2015
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Samsung Electronics анонсировала старт продаж интернет-планшетов Galaxy Tab A
ectronics, мировой производитель мобильных устройств, анонсировала новую линейку интернет-планшетов Samsung Galaxy Tab A. Эргономичные, легкие и тонкие (всего 7,5 мм) производительные модели с
|17.03.2015
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Galaxy Tab A - новое имя планшетов Samsung
инейки Galaxy Tab A были представлены российскому рынку на закрытой презентации в Москве. В линейку Samsung Galaxy Tab A войдут две модели с экранами диагональю 8 и 9,7 дюйма, разрешением 1024
|06.02.2015
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Рейтинг мобильных устройств в сети Tele2: доля смартфонов растет
2 − их число увеличилось в 2 и 3,7 раза соответственно. В Топ-5 планшетов вошли: Explay sQuad 7.82, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Tab 3, Prestigio MultiPad 7.0.
|15.12.2014
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Техника Samsung в России подорожала. Новые цены
рекомендованная цена Samsung Galaxy Note 4 будет повышена на i5 тыс. — с i34990 до i39990, планшета Galaxy Tab S 10.5 LTE — на i3 тыс., с i26990 до i29990 и планшета Galaxy Tab S 10.5 Wi
|22.10.2014
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8 дюймов для Samsung GALAXY Tab 4
Линейку планшетов Samsung GALAXY Tab 4 пополнила модель с диагональю экрана 8 дюймов. Новинка появится в россий
|06.08.2014
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Samsung предлагает комплект Galaxy S5 + Galaxy Tab Lite по специальной цене
ройства предоставляют пользователю широкие возможности для работы и развлечений. 7-дюймовый планшет Galaxy Tab 3 Lite (Wi-Fi-версия) удобно располагается в руке и весит всего 310 грамм, обеспеч
|29.07.2014
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Обзор Samsung Galaxy Tab S: новый флагманский планшет
и многочисленных «перьевых» функций, которые, впрочем, оказались не сильно востребованы. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Apple iPad mini Retina LG G Pad 8.3 Экран Super AMOLED 8,4’’ 2560x1600 пикс.
|16.07.2014
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Продажи Samsung GALAXY Tab S начались с праздника
11 июля в московской Галерее Samsung дан старт российским продажам нового планшетного компьютера Samsung GALAXY Tab S. Samsung GALAXY Tab S – это флагманский планшет производителя. Ме
|02.07.2014
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Пять самых ожидаемых планшетов 2014 года
Samsung Galaxy Tab S На презентации Galaxy Tab S, в Samsung объявили, что новые планшеты должн
|01.07.2014
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Обзор планшета teXet X-pad FORCE 8i 3G: качество без переплаты
но из таблицы, покупка более выгодная, чем конкуренты в лице 7-дюймового ASUS Fonepad и 8-дюймового Samsung Galaxy Tab 3 8.0. teXet X-pad FORCE 8i 3G ASUS Fonepad ME373CG 16 Gb Samsung Gal
|24.06.2014
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Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S стал доступен для предзаказа в России
Samsung Electronics объявила о том, что флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S уже доступен для предзаказа и в России. При оформлении предзаказа планшета до 11
|10.02.2014
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В России поступает в продажу сверхдешевый планшет Samsung. ЦЕНЫ
Компания Samsung объявила о предстоящем начале продаж в России Samsung Galaxy Tab 3 Lite - самого дешевого планшета в линейке корейского производителя. S
|24.01.2014
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Новое поколение планшетов Samsung поступило в продажу в России еще до анонса. ЦЕНЫ
Сеть магазинов «Связной» приступила к приему предзаказов на первые две модели в линейке планшетов Samsung Galaxy Tab Pro: Tab Pro 10.1 с поддержкой Wi-Fi и Tab Pro 10.1 с поддержкой Wi-Fi и 3
|06.12.2013
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Samsung вот-вот выпустит сверхдешевый планшет
Samsung готовится выпустить планшет Galaxy Tab 3 Lite, который обещает стать самым дешевым планшетом в истории производителя. По
|18.10.2013
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Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom
вить в сторону линейку ATIV Smart PC на базе ОС Windows, то перед нами два семейства: GALAXY Note и GALAXY Tab. Аппараты Note чуть дороже, они относятся к топовому сегменту. Планшеты Tab бюджет
|27.05.2013
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Первый взгляд на планшеты Samsung серии Galaxy Tab 3
ок. На данный момент официальный статус имеет только семидюймовая версия планшета Третье пришествие Galaxy Tab I увидел свет осенью 2010 года, то есть более 2.5 лет назад. И он обладал по сегод
|29.04.2013
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Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab третьего поколения
Компания Samsung Electronics анонсировала планшет Galaxy Tab третьего поколения - Samsung Galaxy Tab 3, - с экраном 7 дюймов. От планшет
|05.09.2012
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«Билайн» запускает тариф для планшетов Samsung Galaxy Tab
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Московском регионе специального тарифного предложения для владельцев планшетов (линейки) Samsung Galaxy Tab. Приобретая сим-карту с тарифом, пользователь получает доступ к мобильному интернету по всей России (кроме Дальневосточного региона) и возможность бесплатно пользоваться WiFi
|24.07.2012
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Суд запретил продажи планшета Samsung во всем Евросоюзе
панию Samsung Electronics виновной в копировании дизайна Apple iPad при разработке планшета Samsung Galaxy Tab 7.7 и постановил запретить продажи устройства на территории всего Евросоюза, сообщ
Samsung Galaxy Tab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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