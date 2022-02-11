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Samsung Galaxy Tab серия планшетов



11.02.2022 Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8

Samsung Electronics объявила о начале предзаказа на новые мобильные устройства: планшеты Galaxy Tab S8|S8+|S8 Ultra и смартфоны Galaxy S22|S22+|S22 Ultra. Начиная с 18:30 по московск
14.01.2022 Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявила о выходе нового планшета Galaxy Tab A8. Новинка с 10,5-дюймовым экраном получила оптимальные возможности для комфортно
15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей

ет о старте продаж в России нового мобильного устройства, созданного специально для детей: планшета Galaxy Tab A Kids. Новинка на базе Galaxy Tab A7 Lite WiFi оснащена ярким защитным чехлом-под
10.06.2021 Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поступили в продажу в России. Цены. Фото

Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite в России. Начиная с 10 июня 2021 г. флагманская

10.03.2021 Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат

Сеть образовательных учреждений Vijay Kiran Group из Бангалора использовала планшеты Galaxy Tab S6 в комплекте с S Pen для повышения эффективности удаленного обучения дошкольников. Всего в сети проходит обучение 3000 учеников и преподает 200 учителей, но с началом пандемии студ
29.01.2021 «БАТ» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung

«БАТ Россия» обеспечила территориальных представителей в РФ защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545. Парк устройств компании сейчас состоит из 700 планшето
28.01.2021 «БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung

«БАТ Россия» обеспечила территориальных представителей в России защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545. Парк устройств компании сейчас состоит из 700 планшето
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото

Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных усло
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

. руб., тогда как 11 Pro Mac оценивался 114 и 132 тыс. руб. за 256 и 512 ГБ соответственно. Планшет Galaxy Tab S7+ в версии с Wi-Fi стоит 70 тыс. руб., а с LTE – 80 тыс. руб. Стоимость младшего
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото

Samsung Electronics представил Galaxy Tab S6 Lite, планшет c 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и элект
06.09.2019 Samsung начала российские продажи планшета Galaxy Tab S6. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж Galaxy Tab S6 LTE в России. Новинка получила 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей со встроенным
12.08.2019 Yves Rocher перевел свои магазины на планшеты Samsung Galaxy Tab

упку и внедрение мобильных устройств, отмечают в Samsung. Для реализации идеи были выбраны планшеты Samsung Galaxy Tab A 10.1, технические характеристики которого: диагональ экрана, длительный

26.04.2019 Samsung объявила о начале продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Новинка доступна в металлическом корпусе золотого, серебряного и чер
18.02.2019 Современный планшет глазами Samsung

Samsung вернулась на рынок планшетных компьютеров с новой моделью Galaxy Tab S5e. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e получил экран на матрице SuperAMOLED с

08.10.2018 Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий

редставлено два цветовых решения – черный и серебряный. Рамки вокруг экрана в обоих случаях черного цвета. Топовые модели всегда отличаются от своих более доступных собратьев премиальным экстерьером. Samsung Tab S4 не стал исключением: стеклянная спинка, плавные закругленные обводы экрана с тонкими рамками и гладкие металлические торцы. Экран с антибликовым и олеофобным покрытием занимает п
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017

. Отличный вариант для тех, кто хочет планшет именно на iOS, но при этом хочет прилично сэкономить. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 Samsung Galaxy Tab S2 8 – прямой конкурент iPad mini
14.04.2017 В России начались продажи флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S3. Фото, цены

уже в РоссииSamsung Electronics официально объявила о начале российских продаж планшетов семейства Galaxy Tab S3 в России. Мировая премьера Samsung Galaxy Tab S3 состоялась в рамках мер
14.04.2017 В России стартуют продажи планшетов Galaxy Tab S3

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S3 в России. С 14 апреля 2017 г. их можно будет приобрести в фирменных салонах Sam
01.03.2017 Samsung Galaxy Tab S3 осваивает HDR

Новый планшетный компьютер серии Galaxy Tab S показала на MWC 2017 компания Samsung. Samsung Galaxy Tab S3 получил дисплей на матрице Super AMOLED с диагональю 9,7 дюймов с разре
12.01.2016 Samsung Galaxy Tab Pro S спешит на помощь профессионалам

Гибридный ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Tab Pro S готов дать бой ультрабукам, планшетам и Apple iPad Pro сразу. Новинк
28.08.2015 Samsung начала продажи специализированного планшета и ПО для школ

Samsung Electronics объявило о начале продаж для организаций образовательной сферы нового планшета Galaxy Tab E и специализированного программного обеспечения MagicIWB для построения интеракти
24.03.2015 Samsung Electronics анонсировала старт продаж интернет-планшетов Galaxy Tab A

ectronics, мировой производитель мобильных устройств, анонсировала новую линейку интернет-планшетов Samsung Galaxy Tab A. Эргономичные, легкие и тонкие (всего 7,5 мм) производительные модели с

17.03.2015 Galaxy Tab A - новое имя планшетов Samsung

инейки Galaxy Tab A были представлены российскому рынку на закрытой презентации в Москве. В линейку Samsung Galaxy Tab A войдут две модели с экранами диагональю 8 и 9,7 дюйма, разрешением 1024

06.02.2015 Рейтинг мобильных устройств в сети Tele2: доля смартфонов растет

2 − их число увеличилось в 2 и 3,7 раза соответственно. В Топ-5 планшетов вошли: Explay sQuad 7.82, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Tab 3, Prestigio MultiPad 7.0.
15.12.2014 Техника Samsung в России подорожала. Новые цены

рекомендованная цена Samsung Galaxy Note 4 будет повышена на i5 тыс. — с i34990 до i39990, планшета Galaxy Tab S 10.5 LTE — на i3 тыс., с i26990 до i29990 и планшета Galaxy Tab S 10.5 Wi
22.10.2014 8 дюймов для Samsung GALAXY Tab 4

Линейку планшетов Samsung GALAXY Tab 4 пополнила модель с диагональю экрана 8 дюймов. Новинка появится в россий
06.08.2014 Samsung предлагает комплект Galaxy S5 + Galaxy Tab Lite по специальной цене

ройства предоставляют пользователю широкие возможности для работы и развлечений. 7-дюймовый планшет Galaxy Tab 3 Lite (Wi-Fi-версия) удобно располагается в руке и весит всего 310 грамм, обеспеч
29.07.2014 Обзор Samsung Galaxy Tab S: новый флагманский планшет

и многочисленных «перьевых» функций, которые, впрочем, оказались не сильно востребованы.    Samsung Galaxy Tab S 8.4 Apple iPad mini Retina LG G Pad 8.3 Экран Super AMOLED 8,4’’ 2560x1600 пикс.
16.07.2014 Продажи Samsung GALAXY Tab S начались с праздника

11 июля в московской Галерее Samsung дан старт российским продажам нового планшетного компьютера Samsung GALAXY Tab S. Samsung GALAXY Tab S – это флагманский планшет производителя. Ме
02.07.2014 Пять самых ожидаемых планшетов 2014 года

Samsung Galaxy Tab S На презентации Galaxy Tab S, в Samsung объявили, что новые планшеты должн
01.07.2014 Обзор планшета teXet X-pad FORCE 8i 3G: качество без переплаты

но из таблицы, покупка более выгодная, чем конкуренты в лице 7-дюймового ASUS Fonepad и 8-дюймового Samsung Galaxy Tab 3 8.0.   teXet X-pad FORCE 8i 3G ASUS Fonepad ME373CG 16 Gb Samsung Gal
24.06.2014 Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S стал доступен для предзаказа в России

Samsung Electronics объявила о том, что флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S уже доступен для предзаказа и в России. При оформлении предзаказа планшета до 11
10.02.2014 В России поступает в продажу сверхдешевый планшет Samsung. ЦЕНЫ

Компания Samsung объявила о предстоящем начале продаж в России Samsung Galaxy Tab 3 Lite - самого дешевого планшета в линейке корейского производителя. S
24.01.2014 Новое поколение планшетов Samsung поступило в продажу в России еще до анонса. ЦЕНЫ

Сеть магазинов «Связной» приступила к приему предзаказов на первые две модели в линейке планшетов Samsung Galaxy Tab Pro: Tab Pro 10.1 с поддержкой Wi-Fi и Tab Pro 10.1 с поддержкой Wi-Fi и 3
06.12.2013 Samsung вот-вот выпустит сверхдешевый планшет

Samsung готовится выпустить планшет Galaxy Tab 3 Lite, который обещает стать самым дешевым планшетом в истории производителя. По

18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom

вить в сторону линейку ATIV Smart PC на базе ОС Windows, то перед нами два семейства: GALAXY Note и GALAXY Tab. Аппараты Note чуть дороже, они относятся к топовому сегменту. Планшеты Tab бюджет
27.05.2013 Первый взгляд на планшеты Samsung серии Galaxy Tab 3

ок. На данный момент официальный статус имеет только семидюймовая версия планшета Третье пришествие Galaxy Tab I увидел свет осенью 2010 года, то есть более 2.5 лет назад. И он обладал по сегод
29.04.2013 Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab третьего поколения

Компания Samsung Electronics анонсировала планшет Galaxy Tab третьего поколения - Samsung Galaxy Tab 3, - с экраном 7 дюймов. От планшет
05.09.2012 «Билайн» запускает тариф для планшетов Samsung Galaxy Tab

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Московском регионе специального тарифного предложения для владельцев планшетов (линейки) Samsung Galaxy Tab. Приобретая сим-карту с тарифом, пользователь получает доступ к мобильному интернету по всей России (кроме Дальневосточного региона) и возможность бесплатно пользоваться WiFi
24.07.2012 Суд запретил продажи планшета Samsung во всем Евросоюзе

панию Samsung Electronics виновной в копировании дизайна Apple iPad при разработке планшета Samsung Galaxy Tab 7.7 и постановил запретить продажи устройства на территории всего Евросоюза, сообщ

Публикаций - 420, упоминаний - 974

Samsung Galaxy Tab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9868 302
Apple Inc 11446 193
Google LLC 11199 79
Nvidia Corp 3264 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 45
Lenovo Group 2209 39
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6487 37
Huawei 3606 33
Sony 6498 33
ДОК 779 33
HTC Corporation 1500 33
Microsoft Corporation 23848 32
Intel Corporation 11789 29
LG Electronics 3561 27
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2456 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 23
NeXus 325 22
AKG 66 19
Toshiba Corporation 2905 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7346 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8227 17
Lenovo Motorola 3506 17
Amazon Inc - Amazon.com 2854 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10054 15
Qualcomm Technologies 1736 13
Dell EMC 4959 12
MediaTek 477 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 12
Xiaomi 1407 12
X Corp - Twitter 2767 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 10
Meta Platforms - Facebook 4358 10
AT&T Inc 1664 9
Philips 2060 8
HP Inc. 5595 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 7
5nine Software 1861 7
ZTE Corporation 729 7
ASBIS Prestigio Solutions 224 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6745 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1931 12
Связной ГК 1353 10
Евросеть 1402 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6359 8
Carl Zeiss AG 299 5
Техносила - СервисТрейд 241 5
re:Store 165 5
Barnes & Noble 130 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 4
Россети Ленэнерго 2411 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6182 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 3
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 455 3
ВсеИнструменты.ру 242 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1005 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 56 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 2
TÜV Rheinland Group 106 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 144 2
LinkedIn 599 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 1
101Hotels.com 716 1
Volkswagen Audi Group 198 1
Sony Music Entertainment 158 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 1
Рики ГК 6 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 255 1
RBC Capital Markets 59 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 429 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Garsdale Services 38 1
Меркури - Mercury 232 1
Судебная власть - Judicial power 2162 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17293 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 5
Президент Российской Федерации 3867 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2580 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 3
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 24 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2561 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 195 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 595 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 342 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 126 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 1
Federal Court of Australia - Верховный суд Австралии - Федеральный суд Австралии 8 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 41 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 84 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9797 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1225 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1652 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 175 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1584 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5418 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3129 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3954 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2830 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 8
4CIO 752 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
8K Association - Ассоциация 8K 166 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11533 379
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22112 218
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19627 179
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22797 173
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11785 146
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12047 144
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6652 130
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8654 124
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8896 121
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6239 118
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5848 115
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7130 108
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17837 96
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6853 90
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1861 86
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5747 85
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9466 78
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12567 72
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1098 72
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5761 71
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12992 71
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13516 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17940 63
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2757 61
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2487 60
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6704 60
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26038 59
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4267 55
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13821 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22879 52
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9567 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41674 51
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3564 47
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2400 46
Наушники - Headphones 3667 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6522 44
Аксессуары 3580 42
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 446 42
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3285 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15359 42
Google Android 13016 234
Apple iPad 3776 190
Samsung Galaxy 1071 140
Samsung Galaxy Note 686 76
Apple iPhone - серия смартфонов 6756 67
Apple iOS 7099 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4408 62
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 62
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 57
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 351 56
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 730 55
Google Android 3 - Android Honeycomb 186 54
Microsoft Windows 14782 46
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 440 45
Samsung Electronics TouchWiz 200 44
Google Play - Google Store - Android Market 3066 41
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 37
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 432 35
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 166 35
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1454 35
Samsung S-Pen - Стилус 129 34
Apple iPad mini 403 33
Apple iPad Pro 272 31
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 773 30
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 870 30
Acer Iconia 93 26
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