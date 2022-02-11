Samsung Galaxy Tab - серия планшетов

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Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат Сеть образовательных учреждений Vijay Kiran Group из Бангалора использовала планшеты Galaxy Tab S6 в комплекте с S Pen для повышения эффективности удаленного обучения дошкольников. Всего в сети проходит обучение 3000 учеников и преподает 200 учителей, но с началом пандемии студ

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«БАТ Россия» перевела всех территориальных представителей на планшеты Samsung «БАТ Россия» обеспечила территориальных представителей в России защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545. Парк устройств компании сейчас состоит из 700 планшето

Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных усло

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Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий редставлено два цветовых решения – черный и серебряный. Рамки вокруг экрана в обоих случаях черного цвета. Топовые модели всегда отличаются от своих более доступных собратьев премиальным экстерьером. Samsung Tab S4 не стал исключением: стеклянная спинка, плавные закругленные обводы экрана с тонкими рамками и гладкие металлические торцы. Экран с антибликовым и олеофобным покрытием занимает п

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В России стартуют продажи планшетов Galaxy Tab S3 Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S3 в России. С 14 апреля 2017 г. их можно будет приобрести в фирменных салонах Sam

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Samsung начала продажи специализированного планшета и ПО для школ Samsung Electronics объявило о начале продаж для организаций образовательной сферы нового планшета Galaxy Tab E и специализированного программного обеспечения MagicIWB для построения интеракти

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Рейтинг мобильных устройств в сети Tele2: доля смартфонов растет 2 − их число увеличилось в 2 и 3,7 раза соответственно. В Топ-5 планшетов вошли: Explay sQuad 7.82, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Tab 3, Prestigio MultiPad 7.0.

Техника Samsung в России подорожала. Новые цены рекомендованная цена Samsung Galaxy Note 4 будет повышена на i5 тыс. — с i34990 до i39990, планшета Galaxy Tab S 10.5 LTE — на i3 тыс., с i26990 до i29990 и планшета Galaxy Tab S 10.5 Wi

8 дюймов для Samsung GALAXY Tab 4 Линейку планшетов Samsung GALAXY Tab 4 пополнила модель с диагональю экрана 8 дюймов. Новинка появится в россий

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Обзор Samsung Galaxy Tab S: новый флагманский планшет и многочисленных «перьевых» функций, которые, впрочем, оказались не сильно востребованы. Samsung Galaxy Tab S 8.4 Apple iPad mini Retina LG G Pad 8.3 Экран Super AMOLED 8,4’’ 2560x1600 пикс.

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Обзор планшета teXet X-pad FORCE 8i 3G: качество без переплаты но из таблицы, покупка более выгодная, чем конкуренты в лице 7-дюймового ASUS Fonepad и 8-дюймового Samsung Galaxy Tab 3 8.0. teXet X-pad FORCE 8i 3G ASUS Fonepad ME373CG 16 Gb Samsung Gal

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S стал доступен для предзаказа в России Samsung Electronics объявила о том, что флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S уже доступен для предзаказа и в России. При оформлении предзаказа планшета до 11

В России поступает в продажу сверхдешевый планшет Samsung. ЦЕНЫ Компания Samsung объявила о предстоящем начале продаж в России Samsung Galaxy Tab 3 Lite - самого дешевого планшета в линейке корейского производителя. S

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Samsung вот-вот выпустит сверхдешевый планшет Samsung готовится выпустить планшет Galaxy Tab 3 Lite, который обещает стать самым дешевым планшетом в истории производителя. По

Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom вить в сторону линейку ATIV Smart PC на базе ОС Windows, то перед нами два семейства: GALAXY Note и GALAXY Tab. Аппараты Note чуть дороже, они относятся к топовому сегменту. Планшеты Tab бюджет

Первый взгляд на планшеты Samsung серии Galaxy Tab 3 ок. На данный момент официальный статус имеет только семидюймовая версия планшета Третье пришествие Galaxy Tab I увидел свет осенью 2010 года, то есть более 2.5 лет назад. И он обладал по сегод

Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab третьего поколения Компания Samsung Electronics анонсировала планшет Galaxy Tab третьего поколения - Samsung Galaxy Tab 3, - с экраном 7 дюймов. От планшет

«Билайн» запускает тариф для планшетов Samsung Galaxy Tab Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Московском регионе специального тарифного предложения для владельцев планшетов (линейки) Samsung Galaxy Tab. Приобретая сим-карту с тарифом, пользователь получает доступ к мобильному интернету по всей России (кроме Дальневосточного региона) и возможность бесплатно пользоваться WiFi