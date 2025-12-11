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Samsung Galaxy Tab серия планшетов

Samsung Galaxy Tab - серия планшетов

СОБЫТИЯ

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11.12.2025 Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке»

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+ доступен в «Ситилинке». Об этом CNews сообщил представитель ритейлера. Вдохно
06.05.2025 Создан планшет, который нельзя взломать и отследить. Продавать его будут не всем

Солдатский планшет Корейская компания Samsung создала планшетный компьютер Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, предназначенный для военных. Его ключевые отличия от обы
02.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE от 44999 руб. В период до 26 мая действует специальное предложение — скидки
15.10.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra

Ситилинк открыл продажи новых планшетов от компании Samsung – Galaxy Tab S10+ и Tab S10 Ultra. Новинки получили новый чипсет MediaTek Dimensity 9300+ и зна
27.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа новой линейки планшетов Samsung Galaxy TabS10

коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на новые планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.Видео-Э
09.11.2023 МТС открыла продажи бюджетных планшетов Samsung

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж планшетов Samsung Galaxy Tab 9. Стоимость новинок в розничной сети и в интернет-магазине МТС начинается от 14 9
11.10.2023 МТС открыла продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+

ПАО «МТС», цифровая экосистема, начала продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ в один день со всем миром. Стоимость младшей модели нач
11.02.2022 Samsung открыла предзаказ на серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8

Samsung Electronics объявила о начале предзаказа на новые мобильные устройства: планшеты Galaxy Tab S8|S8+|S8 Ultra и смартфоны Galaxy S22|S22+|S22 Ultra. Начиная с 18:30 по московск
14.01.2022 Новый планшет Samsung Galaxy Tab A8 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявила о выходе нового планшета Galaxy Tab A8. Новинка с 10,5-дюймовым экраном получила оптимальные возможности для комфортно
15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей

ет о старте продаж в России нового мобильного устройства, созданного специально для детей: планшета Galaxy Tab A Kids. Новинка на базе Galaxy Tab A7 Lite WiFi оснащена ярким защитным чехлом-под
10.06.2021 Планшеты Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite поступили в продажу в России. Цены. Фото

Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite в России. Начиная с 10 июня 2021 г. флагманская

18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена

Samsung Electronics представляет планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition, созданный специально для детей. Устройство развлечет юных пол
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото

Samsung Electronics представила Galaxy Tab Active3 — защищенный планшет, который предназначен для работы в экстремальных усло
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

. руб., тогда как 11 Pro Mac оценивался 114 и 132 тыс. руб. за 256 и 512 ГБ соответственно. Планшет Galaxy Tab S7+ в версии с Wi-Fi стоит 70 тыс. руб., а с LTE – 80 тыс. руб. Стоимость младшего
16.04.2020 Samsung представил планшет Galaxy Tab S6 Lite с электронным пером S Pen. Цена. Фото

Samsung Electronics представил Galaxy Tab S6 Lite, планшет c 10,4-дюймовым экраном в тонком корпусе с узкими рамками и элект
06.09.2019 Samsung начала российские продажи планшета Galaxy Tab S6. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж Galaxy Tab S6 LTE в России. Новинка получила 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей со встроенным
12.08.2019 Yves Rocher перевел свои магазины на планшеты Samsung Galaxy Tab

упку и внедрение мобильных устройств, отмечают в Samsung. Для реализации идеи были выбраны планшеты Samsung Galaxy Tab A 10.1, технические характеристики которого: диагональ экрана, длительный

26.04.2019 Samsung объявила о начале продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Цена

Samsung Electronics объявила о старте продаж планшета Galaxy Tab S5e в России. Новинка доступна в металлическом корпусе золотого, серебряного и чер
18.02.2019 Современный планшет глазами Samsung

Samsung вернулась на рынок планшетных компьютеров с новой моделью Galaxy Tab S5e. Планшет Samsung Galaxy Tab S5e получил экран на матрице SuperAMOLED с

08.10.2018 Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий

редставлено два цветовых решения – черный и серебряный. Рамки вокруг экрана в обоих случаях черного цвета. Топовые модели всегда отличаются от своих более доступных собратьев премиальным экстерьером. Samsung Tab S4 не стал исключением: стеклянная спинка, плавные закругленные обводы экрана с тонкими рамками и гладкие металлические торцы. Экран с антибликовым и олеофобным покрытием занимает п
25.08.2017 Хиты продаж: планшеты 2017

. Отличный вариант для тех, кто хочет планшет именно на iOS, но при этом хочет прилично сэкономить. Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 Samsung Galaxy Tab S2 8 – прямой конкурент iPad mini
14.04.2017 В России начались продажи флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S3. Фото, цены

уже в РоссииSamsung Electronics официально объявила о начале российских продаж планшетов семейства Galaxy Tab S3 в России. Мировая премьера Samsung Galaxy Tab S3 состоялась в рамках мер
14.04.2017 В России стартуют продажи планшетов Galaxy Tab S3

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S3 в России. С 14 апреля 2017 г. их можно будет приобрести в фирменных салонах Sam
01.03.2017 Samsung Galaxy Tab S3 осваивает HDR

Новый планшетный компьютер серии Galaxy Tab S показала на MWC 2017 компания Samsung. Samsung Galaxy Tab S3 получил дисплей на матрице Super AMOLED с диагональю 9,7 дюймов с разре
12.01.2016 Samsung Galaxy Tab Pro S спешит на помощь профессионалам

Гибридный ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Tab Pro S готов дать бой ультрабукам, планшетам и Apple iPad Pro сразу. Новинк
28.08.2015 Samsung начала продажи специализированного планшета и ПО для школ

Samsung Electronics объявило о начале продаж для организаций образовательной сферы нового планшета Galaxy Tab E и специализированного программного обеспечения MagicIWB для построения интеракти
24.03.2015 Samsung Electronics анонсировала старт продаж интернет-планшетов Galaxy Tab A

ectronics, мировой производитель мобильных устройств, анонсировала новую линейку интернет-планшетов Samsung Galaxy Tab A. Эргономичные, легкие и тонкие (всего 7,5 мм) производительные модели с

17.03.2015 Galaxy Tab A - новое имя планшетов Samsung

инейки Galaxy Tab A были представлены российскому рынку на закрытой презентации в Москве. В линейку Samsung Galaxy Tab A войдут две модели с экранами диагональю 8 и 9,7 дюйма, разрешением 1024

22.10.2014 8 дюймов для Samsung GALAXY Tab 4

Линейку планшетов Samsung GALAXY Tab 4 пополнила модель с диагональю экрана 8 дюймов. Новинка появится в россий
06.08.2014 Samsung предлагает комплект Galaxy S5 + Galaxy Tab Lite по специальной цене

ройства предоставляют пользователю широкие возможности для работы и развлечений. 7-дюймовый планшет Galaxy Tab 3 Lite (Wi-Fi-версия) удобно располагается в руке и весит всего 310 грамм, обеспеч
29.07.2014 Обзор Samsung Galaxy Tab S: новый флагманский планшет

и многочисленных «перьевых» функций, которые, впрочем, оказались не сильно востребованы.    Samsung Galaxy Tab S 8.4 Apple iPad mini Retina LG G Pad 8.3 Экран Super AMOLED 8,4’’ 2560x1600 пикс.
16.07.2014 Продажи Samsung GALAXY Tab S начались с праздника

11 июля в московской Галерее Samsung дан старт российским продажам нового планшетного компьютера Samsung GALAXY Tab S. Samsung GALAXY Tab S – это флагманский планшет производителя. Ме
02.07.2014 Пять самых ожидаемых планшетов 2014 года

Samsung Galaxy Tab S На презентации Galaxy Tab S, в Samsung объявили, что новые планшеты должн
24.06.2014 Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S стал доступен для предзаказа в России

Samsung Electronics объявила о том, что флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S уже доступен для предзаказа и в России. При оформлении предзаказа планшета до 11
10.02.2014 В России поступает в продажу сверхдешевый планшет Samsung. ЦЕНЫ

Компания Samsung объявила о предстоящем начале продаж в России Samsung Galaxy Tab 3 Lite - самого дешевого планшета в линейке корейского производителя. S
06.12.2013 Samsung вот-вот выпустит сверхдешевый планшет

Samsung готовится выпустить планшет Galaxy Tab 3 Lite, который обещает стать самым дешевым планшетом в истории производителя. По

18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom

вить в сторону линейку ATIV Smart PC на базе ОС Windows, то перед нами два семейства: GALAXY Note и GALAXY Tab. Аппараты Note чуть дороже, они относятся к топовому сегменту. Планшеты Tab бюджет
27.05.2013 Первый взгляд на планшеты Samsung серии Galaxy Tab 3

ок. На данный момент официальный статус имеет только семидюймовая версия планшета Третье пришествие Galaxy Tab I увидел свет осенью 2010 года, то есть более 2.5 лет назад. И он обладал по сегод
29.04.2013 Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab третьего поколения

Компания Samsung Electronics анонсировала планшет Galaxy Tab третьего поколения - Samsung Galaxy Tab 3, - с экраном 7 дюймов. От планшет
05.09.2012 «Билайн» запускает тариф для планшетов Samsung Galaxy Tab

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске в Московском регионе специального тарифного предложения для владельцев планшетов (линейки) Samsung Galaxy Tab. Приобретая сим-карту с тарифом, пользователь получает доступ к мобильному интернету по всей России (кроме Дальневосточного региона) и возможность бесплатно пользоваться WiFi

Публикаций - 444, упоминаний - 1039

Samsung Galaxy Tab и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 328
Apple Inc 13156 210
Google LLC 12690 86
Nvidia Corp 4002 50
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 47
Lenovo Group 2447 43
Huawei 4677 42
HTC Corporation 1512 35
Sony 6739 33
Microsoft Corporation 25775 32
Intel Corporation 12811 31
LG Electronics 3735 28
Acer Group - Acer Inc 2776 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
МегаФон 10742 21
Xiaomi - Сяоми 2232 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Lenovo Motorola 3566 19
AKG 66 18
Toshiba Corporation 2980 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Qualcomm Technologies 1974 15
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
Dell EMC 5180 12
X Corp - Twitter 2938 12
MediaTek - Ralink 595 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 12
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
HP Inc. 5883 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
AT&T Inc 1726 9
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Philips 2099 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
ZTE Corporation 800 7
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 11
Связной ГК 1401 10
Евросеть 1421 10
Carl Zeiss AG 307 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Barnes & Noble 171 5
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
LEGO 260 3
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
TÜV Rheinland Group 181 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Рики ГК 22 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Sony Music Entertainment 161 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Судебная власть - Judicial power 2500 15
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
Federal Court of Australia - Верховный суд Австралии - Федеральный суд Австралии 8 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 418
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 240
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 189
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 183
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 161
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 157
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 152
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 142
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 138
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 124
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 123
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 116
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 97
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 90
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 89
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 84
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 81
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 75
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 74
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 73
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 71
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 70
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 65
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 64
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 57
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 55
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 53
Наушники - Headphones 4478 52
Аксессуары 4282 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 49
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 48
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 46
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 44
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 44
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 43
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 43
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 43
Google Android 15243 250
Apple iPad 4011 207
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