«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа новой линейки планшетов Samsung Galaxy TabS10

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на новые планшеты Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» от 64 999 руб., на время предзаказа в подарок идут наушники – Galaxy Buds 3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Устройства оснащены 14,6- и 12,4-дюймовыми дисплеями Dynamic AMOLED 2X с поддержкой электронного пера S Pen, которое поставляется в комплекте с обеими моделями.

Улучшенные вычислительные возможности ускоряют работу искусственного интеллекта. Программное обеспечение включает в себя такие функции, как «Ассистент для заметок» (Note Assist) и «Ассистент по рисованию» (Drawing Assist), оптимизированные для форм-фактора планшета. Установив приложение SmartThings, планшеты серии Galaxy Tab S10 можно использовать для управления экосистемой умного дома с помощью функции создания 3D-карты дома (3DMap View), которая в свою очередь упрощает контроль над умными домашними гаджетами. Защита Samsung Knox обеспечивает конфиденциальность и защиту данных, а инновационные материалы подчеркивают стремление Samsung к более устойчивому будущему.

В Galaxy Tab S10 Ultra производительность центрального процессора улучшена более чем на 18%, графический процессор (GPU) — на 28%, а нейронный процессор (NPU) — на 14% по сравнению с Galaxy Tab S9 Ultra.

Благодаря «Ассистенту для заметок» (Note Assist) и интуитивному управлению с S Pen делать заметки на большом дисплее планшета стало проще и удобнее. На планшетах Galaxy Tab S10 можно редактировать и переводить PDF-файлы с функцией перевода PDF-файлов (PDF Overlay Translation). Функция «Помощь с рукописным вводом» (Handwriting Help) позволяет привести в порядок письменные заметки. «AI рисунок» (Sketch to Image) позволяет моментально воплотить задумку в готовое изображение.

«Обвести и найти» (Circle to Search) с Google на планшетах Galaxy Tab серии S10 позволяет искать нужные объекты не покидая приложений, которые в данный момент используются на устройстве. Также функция поможет перевести все, что отображается на экране планшета, включая текст на изображениях и в видео, всего лишь двумя свайпами. Еще одна новая способность «Обвести и найти» заключается в анализе и поиске решений физических и математических задач.

Режим «Контекстные команды» (Air Command) в S Pen теперь поддерживают функциональность Galaxy AI и позволяют получить доступ к функциям мобильного искусственного интеллекта Samsung без переключения между меню.

Galaxy Tab S10 выступает еще и в роли домашнего центра управления системой умного дома. Благодаря функциям, оптимизированным для большого экрана, таким как создание 3D-карт дома (3D Map View), можно в текущем режиме следить за статусом умных устройств с поддержкой SmartThings с помощью специального виджета. Пользователям доступны режимы SmartThings Energy и AI Energy Mode для контроля потребления энергии домашними умными устройствами. Galaxy AI не только улучшает повседневную жизнь, но и избавляет от стресса в быту.

Цены на Galaxy Tab S10+ и Galaxy TabS10 Ultra в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»

Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 256 ГБ серый (SM-X820N) — 104 999 руб.; Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 256 ГБ серебряный (SM-X820N) — 104 999 руб.; Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 512 ГБ серый (SM-X820N) — 117 999 руб.; Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 512 ГБ серебряный (SM-X820N) — 117 999 руб.; Galaxy Tab S10+ 5G 256 ГБ серый (SM-X826B) — 120 999 руб.; Galaxy Tab S10+ 5G 256 ГБ серебряный (SM-X826B) — 120 999 руб.; Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серый (SM-X826B) — 133 999 руб.; Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серебряный (SM-X826B) — 133 999 руб.

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 1 ТБ серый (SM-X920N) — 169 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 1Тб серебряный (SM-X920N) — 169 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 256 ГБ серый (SM-X920N) — 125 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 256 ГБ серебряный (SM-X920N) — 125 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 512 ГБ серый (SM-X920N) — 138 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi 512 ГБ серебряный (SM-X920N) — 138 999 руб.

Galaxy Tab S10 Ultra 5G 1 ТБ серый (SM-X926B) — 185 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra 5G 1 ТБ серебряный (SM-X926B) — 185 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra 5G 256 ГБ серый (SM-X926B) — 141 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra 5G 256 ГБ серебряный (SM-X926B) — 141 999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra 5G 512 ГБ серый (SM-X926B) — 154999 руб.; Galaxy Tab S10 Ultra 5G 512 ГБ серебряный (SM-X926B) — 154 999 руб.

При оформлении предзаказа до 28 ноября 2024 г. покупатели получат Samsung Galaxy Buds 3 в подарок.