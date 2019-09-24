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Samsung Knox
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.09.2019
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Российская EMM-платформа Safephone признана совместимой с Samsung Knox
ла включена в список ЕММ (Enterprise mobility management) решений, совместимых с платформой Samsung Knox. Интеграция с платформой означает, что теперь устройства Samsung можно подключать к Safe
|02.07.2018
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Банки превращаются в сервисные компании
ность пользуется защищенный планшет Galaxy Tab Active2. Кроме того, Samsung предлагает использовать Knox Configure – облачное решение, позволяющее бизнесу удаленно сконфигурировать неограниченн
|25.02.2016
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Корпоративная программа Samsung обеспечит защищенность и доступность мобильных устройств
дставляя устройства и приложения для бизнеса, а также создавая защищенные решения на базе платформы KNOX, которые станут доступны с началом продаж Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, сообщили C
|14.05.2015
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HID Global представила решение для безопасного мобильного доступа на основе платформы Samsung KNOX
я организаций возможностями легкого и безопасного доступа в помещения с помощью мобильной платформы KNOX 2.4, которая будет интегрирована в новый смартфон Samsung Galaxy S6. Теперь предприятия
|27.06.2014
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Samsung и Google повысят уровень защиты информации в Android
Компании Samsung Electronics и Google сообщили, что часть технологии Samsung KNOX будет интегрирована в новую версию операционной системы Android. Новая версия Android, к
|25.12.2013
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Во флагманских смартфонах Samsung найдена эксклюзивная уязвимость
сти из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Израиле, сообщили об обнаружении в платформе Samsung Knox серьезной уязвимости, позволяющей хакерам легко перехватывать сообщения владельца смартф
|11.10.2013
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SAP и Samsung объединяют усилия для безопасного масштабного развертывания корпоративных систем на Android
amsung, нацеленного на создание решений обеспечения мобильной безопасности и управления для Samsung KNOX. Как отмечают в SAP, многие предприятия мира используют приложения SAP для организации к
|20.05.2013
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Решение для мобильной безопасности Samsung Knox было утверждено Минобороны США для использования в правительственных сетях
мпания Samsung Electronics объявила, что ее инновационное решение по мобильной безопасности Samsung Knox было одобрено Министерством обороны США для использования в правительственных сетях стра
|26.02.2013
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Samsung представил "убийцу" BlackBerry
Компания Samsung Electronics представила Samsung Knox - комплексное решение, включающее аппаратные и программные технологии для защиты данных
Samsung Knox и организации, системы, технологии, персоны:
|DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 6
|Граф Аркадий 25 4
|Орлик Сергей 83 3
|Терехов Александр 17 3
|Петелина Екатерина 13 3
|Краснов Александр 91 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Варламова Светлана 2 2
|Paillard Julie - Пэйлорд Джулия 2 2
|Бойко Елена 152 1
|Бычков Александр 41 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Плешков Алексей 68 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Фишер Андрей 75 1
|Малых Дмитрий 67 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Исанин Антон 31 1
|Симаков Олег 113 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Андрианов Павел 86 1
|Фролов Павел 86 1
|Раменский Демьян 18 1
|Франтов Роман 14 1
|Селиванов Дмитрий 52 1
|Смирнов Евгений 41 1
|Самедов Тимур 21 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Гостев Дмитрий 23 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Швецов Денис 14 1
|Мишина Ирина 2 1
|Смирнова Екатерина 9 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Бухтияров Андрей 18 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Киселев Александр 115 1
|Комлев Владимир 35 1
|Лазырин Максим 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 3
|WikiLeaks 120 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
|Android Authority 62 1
|Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
|Wired - Издание 276 1
|DxOMark - Издание 36 1
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