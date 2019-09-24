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Samsung Knox

Samsung Knox

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.09.2019 Российская EMM-платформа Safephone признана совместимой с Samsung Knox

ла включена в список ЕММ (Enterprise mobility management) решений, совместимых с платформой Samsung Knox. Интеграция с платформой означает, что теперь устройства Samsung можно подключать к Safe
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании

ность пользуется защищенный планшет Galaxy Tab Active2. Кроме того, Samsung предлагает использовать Knox Configure – облачное решение, позволяющее бизнесу удаленно сконфигурировать неограниченн
25.02.2016 Корпоративная программа Samsung обеспечит защищенность и доступность мобильных устройств

дставляя устройства и приложения для бизнеса, а также создавая защищенные решения на базе платформы KNOX, которые станут доступны с началом продаж Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, сообщили C
14.05.2015 HID Global представила решение для безопасного мобильного доступа на основе платформы Samsung KNOX

я организаций возможностями легкого и безопасного доступа в помещения с помощью мобильной платформы KNOX 2.4, которая будет интегрирована в новый смартфон Samsung Galaxy S6. Теперь предприятия

27.06.2014 Samsung и Google повысят уровень защиты информации в Android

Компании Samsung Electronics и Google сообщили, что часть технологии Samsung KNOX будет интегрирована в новую версию операционной системы Android. Новая версия Android, к
25.12.2013 Во флагманских смартфонах Samsung найдена эксклюзивная уязвимость

сти из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Израиле, сообщили об обнаружении в платформе Samsung Knox серьезной уязвимости, позволяющей хакерам легко перехватывать сообщения владельца смартф
11.10.2013 SAP и Samsung объединяют усилия для безопасного масштабного развертывания корпоративных систем на Android

amsung, нацеленного на создание решений обеспечения мобильной безопасности и управления для Samsung KNOX. Как отмечают в SAP, многие предприятия мира используют приложения SAP для организации к
20.05.2013 Решение для мобильной безопасности Samsung Knox было утверждено Минобороны США для использования в правительственных сетях

мпания Samsung Electronics объявила, что ее инновационное решение по мобильной безопасности Samsung Knox было одобрено Министерством обороны США для использования в правительственных сетях стра
26.02.2013 Samsung представил "убийцу" BlackBerry

Компания Samsung Electronics представила Samsung Knox - комплексное решение, включающее аппаратные и программные технологии для защиты данных


Публикаций - 114, упоминаний - 160

Samsung Knox и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 98
Google LLC 12688 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Microsoft Corporation 25775 8
Apple Inc 13154 8
Citrix Systems 868 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
AKG 66 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
МегаФон 10742 3
Yandex - Яндекс 9216 3
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 2
Samsung Group - Samsung Corporation 85 2
Программные технологии 88 2
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Huawei 4676 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 2
Telegram Group 2940 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 2
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 2
HID Global - HID Corporation 125 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
Sirin Labs 8 1
Leica Camera 282 1
Amdocs 140 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 1
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 29 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Visa International 1993 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Русский стандарт Банк 509 7
Альфа-Банк 1979 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
ВТБ - ВТБ24 671 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 3
American Express - Amex 338 3
Bank of America - Банк Америки 271 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 2
Связной ГК 1401 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Альфа-Капитал УК 155 1
Assist - Ассист 218 1
JCB International 146 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Europcar 7 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
АльфаСтрахование Жизнь 30 1
Метрополис ТРК 60 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Evangelische Sozialstation Karlsruhe 1 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
SunTrust Banks 7 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
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