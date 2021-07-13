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Samsung Knox


13.07.2021 Как корпоративная мобильность меняет клиентский опыт в ритейле: опыт «Леруа Мерлен» 3
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay 1
04.06.2021 Sirin labs представила новый сверхзащищенный смартфон совместно с Samsung 1
03.06.2021 Планшет Samsung помог автоматизировать грузоперевозки и сэкономить на топливе 1
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
18.05.2021 Торговая сеть «Пятёрочка» заменила стационарные компьютеры сотрудников на планшеты Samsung 3
26.03.2021 Samsung помогла банку Sparkasse объединить онлайн-сервисы и классические отделения 3
17.03.2021 Samsung и Radiant разработали решение для соблюдения социальной дистанции в офисах при помощи Galaxy Watch 2
10.03.2021 Samsung S Pen помогла перенести обучение дошкольников в онлайн-формат 1
05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1
26.02.2021 Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены 1
10.12.2020 Смартфоны Samsung Galaxy XCover применяют в Германии для оказания медицинских услуг 1
29.09.2020 Samsung представила новый планшет для работы в экстремальных условиях Galaxy Tab Active3. Фото 2
18.08.2020 Поддержка обновлений ОС Android на устройствах Samsung 1
21.04.2020 Вебинар «Удаленная мобильность»: никакого хайпа – только практические рекомендации 1
27.02.2020 Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung 1
13.12.2019 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy A 1
20.11.2019 Samsung и Docsvision представили решение для электронного документооборота 1
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 2
24.09.2019 Российская EMM-платформа Safephone признана совместимой с Samsung Knox 3
28.08.2019 Держателям карт «Мир» Сбербанка стал доступен сервис Samsung Pay 1
08.08.2019 Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены 2
22.07.2019 ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир» 1
01.07.2019 Samsung начала российские продажи смартфона Galaxy A80. Цена 1
21.06.2019 Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка 1
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 2
15.05.2019 Придуман способ вывести из строя любой смартфон Samsung 1
25.02.2019 Samsung расскажет о цифровой трансформации банков на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
22.02.2019 ISE 2019: фокус на 8К 1
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев 1
13.12.2018 Держателям карт «Мир» Почта Банка стал доступен сервис Samsung Pay 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств 1
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» 1
10.08.2018 Флагман Samsung Galaxy Note 9 получил улучшенную батарею и огромную память. Цены в России 1
25.07.2018 Владельцам карты «Билайн» доступны покупки через Samsung Pay 1
19.07.2018 Samsung объявила о старте продаж смартфона Galaxy J8 в России. Цена 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 5
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 2

Публикаций - 82, упоминаний - 137

Samsung Knox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5702 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Microsoft Corporation 11127 7
Google LLC 7161 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 3
IBM 3551 2
SAP SE 3216 2
Citrix Systems 571 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
AKG 51 2
Docsvision - ДоксВижн 778 2
Парус 204 1
Oculus VR 48 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Конфидент 56 1
Crestron 68 1
Afiniti 3 1
American Well 3 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 3 1
Fiserv 8 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Harman Kardon 167 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Telegram Group 702 1
Directum - Директум 646 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
3761 1
Facebook 3767 1
Twitter 2204 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
Русский стандарт Банк 302 5
Visa International 1346 4
Альфа-Банк 1127 4
Почта Банк 289 3
ВТБ24 583 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
Связной ГК 883 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 2
Открытие ФК 538 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Evangelische Sozialstation Karlsruhe 1 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
Геобанк КБ 30 1
JCB International 113 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
American Express 172 1
Ак Барс Банк 173 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Правительство Калининградской области - Министерство образования Калининградской области 1 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 10
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 7
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 5
Dolby Atmos 144 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
Диафрагма объектива - F2.4 и другое 6 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Dual Pixel 29 2
Nano-SIM 121 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Smartphone - Смартфон 773 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
2D - 2-Dimensional 297 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 19 2
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 123 1
Google Android 10751 27
Samsung Galaxy 345 25
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 25
Samsung Galaxy Note 558 18
Samsung Pay 238 10
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 9
Apple iOS 5742 8
Microsoft Windows 10 6659 7
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 7
Samsung Galaxy Gear 102 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 5
Samsung Health 13 5
Samsung Galaxy XCover 27 4
ВТБ Мультикарта 147 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 44 3
Samsung S-Pen - Стилус 108 3
Google Android 8 Oreo 139 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 2
Google Android 10 172 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 2
Corning Gorilla Glass 496 2
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 2
Samsung Pass 4 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
WhatsApp Messenger 654 2
Samsung SmartThings 24 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Samsung Живой фокус 14 2
BlackBerry Enterprises Services (BES) 2 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
Apple Pay 385 1
Samsung HomeSync 3 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
Rakuten Viber 429 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 4
Граф Аркадий 24 3
Терехов Александр 13 3
Деменюк Юлия 11 1
Комлев Владимир 29 1
Баженов Александр 1 1
Казарцев Алексей 27 1
Лаврухин Алексей 4 1
Рождественский Алексей 9 1
Ассур Олег 2 1
Прексин Олег 2 1
Панченко Юрий 6 1
Петрова Лариса 2 1
Шавин Сергей 3 1
Королев Иван 2 1
Родин Павел 5 1
Зайцев Павел 27 1
Жупанова Дарья 1 1
Поляков Евгений 14 1
Горьков Алексей 1 1
Меркулов Борис 7 1
Светлана Варламова 2 1
Орлов Геннадий 16 1
Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
Скородумов Олег 17 1
Алябьев Андрей 27 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Клеев Владимир 9 1
Селиванов Дмитрий 48 1
Бойко Елена 151 1
Бычков Александр 39 1
Соловьев Владимир 98 1
Краснов Александр 48 1
Фишер Андрей 54 1
Малых Дмитрий 23 1
Исанин Антон 28 1
Симаков Олег 106 1
Масленникова Анастасия 35 1
Андрианов Павел 31 1
Халяпин Сергей 77 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Европа 3774 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - Сочи 913 2
Казахстан - Республика 2641 2
Польша - Республика 831 1
Россия - Калининградская область 539 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Тюменская область 584 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Иркутская область 547 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Тульская область 753 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
Trade-in 54 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Аутсорсинг 84 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
Markswebb 21 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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