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Samsung Knox
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 137
Samsung Knox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|ASF - Apache Software Foundation 60 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 4
|Граф Аркадий 24 3
|Терехов Александр 13 3
|Деменюк Юлия 11 1
|Комлев Владимир 29 1
|Баженов Александр 1 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Рождественский Алексей 9 1
|Ассур Олег 2 1
|Прексин Олег 2 1
|Панченко Юрий 6 1
|Петрова Лариса 2 1
|Шавин Сергей 3 1
|Королев Иван 2 1
|Родин Павел 5 1
|Зайцев Павел 27 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Поляков Евгений 14 1
|Горьков Алексей 1 1
|Меркулов Борис 7 1
|Светлана Варламова 2 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Seog-gi Kim - Сок Ки Ким 2 1
|Скородумов Олег 17 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Клеев Владимир 9 1
|Селиванов Дмитрий 48 1
|Бойко Елена 151 1
|Бычков Александр 39 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Краснов Александр 48 1
|Фишер Андрей 54 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Исанин Антон 28 1
|Симаков Олег 106 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Андрианов Павел 31 1
|Халяпин Сергей 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru