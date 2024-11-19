IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование

«Линсис» защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66 Компания «Линсис», российский производитель систем громкоговорящей связи, начала выпуск обновленных флагманских переговорных устройств УПГ-78 и УПГ-ExM исп.78 с усиленной защитой корпуса по классу IP66 для всепогодной эксплуатации в сложных внешних условиях. Теперь всепогодное переговорное устройство УПГ-78 и модификация УПГ-ExM исп.78 во взрывозащищенном исполнении могут работать в усло

«Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone. в очередной раз получила сертификат, подтверждающий соответствие микро-ЦОД DataStone классу защиты IP65. Об этом CNews сообщили представители «Утилекс». Поскольку микро-ЦОД могут размещаться в

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM см, 40 г) и при этом надежный накопитель. Он заключён в металлический корпус и защищен по стандарту IP68 (выдержит погружение в воду на 1,5 метра на полчаса). У разъема USB-С также есть крышка,

Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM ветствовать определенным требованиям. Все модели в нашей подборке имеют уровень влаго- и пылезащиты IP68 или IP69K, большинство смартфонов сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810G. Эт

Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны Мы уже знаем, что современные флагманы с защитой от воды и пыли по стандартам IP67 и IP68, например, iPhone X (читайте наш обзор) или Samsung Galaxy S8, можно мыть под краном или

Влагозащита смартфона Sony Xperia ZR позволит вести подводную съёмку Компания Sony Mobile Communications представила смартфон Sony Xperia ZR. Новый смартфон обладает влаго- и пылезащитой корпуса на уровне стандартов IP55 и IP58. Благодаря этому 13-мегапиксельную камеру Sony Xperia ZR можно использовать под водой для съёмки роликов в формате Full HD. Помимо экстремальной защиты, Sony Xperia ZR имеет самые с

Новый смартфон с сертфикатом IP67 Компания Honeywell представила смартфон Honeywell Dolphin 70e Black, отличающийся защитой корпуса, сертифицированной по стандарту IP67. Согласно этому стандарту, корпус устройства полностью защищён от попадания пыли и способен выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Из прочих достоинств Honeyw

Lenovo представляет 11,6-дюймовый ноутбук с водонепроницаемой клавиатурой для бизнеса 11" сопоставим с нетбуком, отличаясь при этом высокой производительностью, длительным (до 7 часов) временем работы без подзарядки и широкими возможностями для решения задач. Благодаря полноразмерной водонепроницаемой клавиатуре пользователи могут легко и удобно работать с документами в кафе, автомобиле или самолете. ThinkPad Edge 11" оснащен HDMI-выходом для просмотра видео высокой четкост

Водонепроницаемый ПК Производитель Flytech представил свой водонепроницаемый компьютер в стиле "all-in-one". ПК оснащен процессором Intel, 2 Гбайтами оперативной памяти (при выборе максимальной конфигурации), 2,5-дюймовым жестким диском, а размер диспл

Водонепроницаемый дисплей Наши коллеги обнаружили видео, где запечатлен водонепроницаемый дисплей. Никаких подробностей, кроме видео - нет!

Компания Dolphin выпустила водонепроницаемый MP3-плеер Японская компания Dolphin представила водонепроницаемый портативный MP3-плеер NUMP3-1G с дизайном в стиле «сделано руками». Плеер представляет собой небольшой цилиндр, который при помощи специальных хомутов можно без особого труда

Digital CowBoy выпустил водонепроницаемый MP3-плеер Японская компания Digital CowBoy представила водонепроницаемый MP3-плеер DC-SCDP1. Новинка снабжена встроенными динамиками и может использоваться в местах, где существует опасность попадания на плеер воды, как, например, пляж, кухня или в

Противоударный водонепроницаемый телефон выпустил Casio Японская компания Casio анонсировала новую модель мобильного телефона из серии G`zOne. Модель W42CA обладает противоударными свойствами, а также имеет защиту от воды класса IPX7, позволяя устройству находиться на глубине 1 метра в течение 30 минут. Casio W42CA Телефон предназначен для работы в сетях третьего поколения CDMA1X WIN японского оператора KDDI. Новинка и