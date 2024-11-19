Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 163238
ИКТ 12794
Организации 10079
Ведомства 1439
Ассоциации 952
Технологии 3360
Системы 24582
Персоны 68639
География 2686
Статьи 1507
Пресса 1160
ИАА 681
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2525
Мероприятия 844

IPX International Protection Marking Ingress Protection Code Ingress Protection Rating сертификация защиты оболочки в электрооборудовании влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование

IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование


19.11.2024 «Линсис» защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66

Компания «Линсис», российский производитель систем громкоговорящей связи, начала выпуск обновленных флагманских переговорных устройств УПГ-78 и УПГ-ExM исп.78 с усиленной защитой корпуса по классу IP66 для всепогодной эксплуатации в сложных внешних условиях. Теперь всепогодное переговорное устройство УПГ-78 и модификация УПГ-ExM исп.78 во взрывозащищенном исполнении могут работать в усло
10.01.2024 «Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone.

в очередной раз получила сертификат, подтверждающий соответствие микро-ЦОД DataStone классу защиты IP65. Об этом CNews сообщили представители «Утилекс». Поскольку микро-ЦОД могут размещаться в
28.05.2021 Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

см, 40 г) и при этом надежный накопитель. Он заключён в металлический корпус и защищен по стандарту IP68 (выдержит погружение в воду на 1,5 метра на полчаса). У разъема USB-С также есть крышка,
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM

ветствовать определенным требованиям. Все модели в нашей подборке имеют уровень влаго- и пылезащиты IP68 или IP69K, большинство смартфонов сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810G. Эт
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны

Мы уже знаем, что современные флагманы с защитой от воды и пыли по стандартам IP67 и IP68, например, iPhone X (читайте наш обзор) или Samsung Galaxy S8, можно мыть под краном или
18.07.2016 МТТ стал поставщиком услуг IPX для МТС

18.11.2013 «Билайн» организовал сетевой пиринг с платформой IPX компании Deutsche Telekom

22.05.2013 МТТ выиграл тендер МТС на предоставление услуг IPX

13.05.2013 Влагозащита смартфона Sony Xperia ZR позволит вести подводную съёмку

Компания Sony Mobile Communications представила смартфон Sony Xperia ZR. Новый смартфон обладает влаго- и пылезащитой корпуса на уровне стандартов IP55 и IP58. Благодаря этому 13-мегапиксельную камеру Sony Xperia ZR можно использовать под водой для съёмки роликов в формате Full HD. Помимо экстремальной защиты, Sony Xperia ZR имеет самые с
26.10.2012 Новый смартфон с сертфикатом IP67

Компания Honeywell представила смартфон Honeywell Dolphin 70e Black, отличающийся защитой корпуса, сертифицированной по стандарту IP67. Согласно этому стандарту, корпус устройства полностью защищён от попадания пыли и способен выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Из прочих достоинств Honeyw
08.10.2010 Lenovo представляет 11,6-дюймовый ноутбук с водонепроницаемой клавиатурой для бизнеса

11" сопоставим с нетбуком, отличаясь при этом высокой производительностью, длительным (до 7 часов) временем работы без подзарядки и широкими возможностями для решения задач. Благодаря полноразмерной водонепроницаемой клавиатуре пользователи могут легко и удобно работать с документами в кафе, автомобиле или самолете. ThinkPad Edge 11" оснащен HDMI-выходом для просмотра видео высокой четкост
15.10.2007 Водонепроницаемый ПК

Производитель Flytech представил свой водонепроницаемый компьютер в стиле "all-in-one". ПК оснащен процессором Intel, 2 Гбайтами оперативной памяти (при выборе максимальной конфигурации), 2,5-дюймовым жестким диском, а размер диспл
11.05.2007 Водонепроницаемый дисплей

Наши коллеги обнаружили видео, где запечатлен водонепроницаемый дисплей. Никаких подробностей, кроме видео - нет!
21.02.2007 Компания Dolphin выпустила водонепроницаемый MP3-плеер

Японская компания Dolphin представила водонепроницаемый портативный MP3-плеер NUMP3-1G с дизайном в стиле «сделано руками». Плеер представляет собой небольшой цилиндр, который при помощи специальных хомутов можно без особого труда

07.09.2006 Ericsson поставит решение IPX для MTV

19.06.2006 Digital CowBoy выпустил водонепроницаемый MP3-плеер

Японская компания Digital CowBoy представила водонепроницаемый MP3-плеер DC-SCDP1. Новинка снабжена встроенными динамиками и может использоваться в местах, где существует опасность попадания на плеер воды, как, например, пляж, кухня или в
22.05.2006 Противоударный водонепроницаемый телефон выпустил Casio

Японская компания Casio анонсировала новую модель мобильного телефона из серии G`zOne. Модель W42CA обладает противоударными свойствами, а также имеет защиту от воды класса IPX7, позволяя устройству находиться на глубине 1 метра в течение 30 минут. Casio W42CA Телефон предназначен для работы в сетях третьего поколения CDMA1X WIN японского оператора KDDI. Новинка и
23.08.2004 Oregon Scientific представила водонепроницаемый плеер

агозащищенные наушники. Новинка имеет встроенную память емкостью 128 МБ и FM-приемник. Устройство способно работать до 10 часов от одной зарядки аккумулятора. Компания позиционирует модель как первый водонепроницаемый МР3-плеер с ЖК-дисплеем. Рекомендуемая розничная стоимость плеера MP120 на европейском рынке составит около £100.

Публикаций - 1283, упоминаний - 1635

IPX и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10211 233
Sony 6536 167
Apple Inc 12009 159
Xiaomi 1687 123
Huawei 3883 108
Google LLC 11712 105
LG Electronics 3609 70
Qualcomm Technologies 1808 57
АРМО ГК - АРМО-Системы 283 57
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 57
Intel Corporation 12146 56
Samsung - Harman - JBL 214 51
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 681 44
Smartec 136 43
MediaTek - Ralink 522 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5671 42
ДОК 827 42
Microsoft Corporation 24544 39
АРМО ГК 138 38
HTC Corporation 1499 37
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 378 37
Lenovo Motorola 3500 36
STC 90 36
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 35
Lenovo Group 2281 35
Nvidia Corp 3453 35
BBK OPPO Electronics 377 34
ASUS - AsusTek Computer Inc 2039 31
Ланит - diHouse - Дихаус 183 27
Canon 1390 27
Leica Camera 260 27
Nikon 619 23
Olympus 467 23
Garmin - Гармин 198 23
Ростех - Автоматика Концерн 1627 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2147 21
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2527 21
Yandex - Яндекс 7195 21
Philips 2049 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12291 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2297 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 27
Россети Ленэнерго 1700 26
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 443 20
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 656 17
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 256 16
Carl Zeiss AG 293 15
Родник 87 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 837 12
Лента - Сеть розничной торговли 2050 9
Связной ГК 1367 8
Braun GmbH 76 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1291 8
Dixis - Диксис 359 6
Visa International 1945 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1876 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 242 6
TÜV Rheinland Group 134 6
Евросеть 1404 6
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 5
РЖД - Российские железные дороги 1889 5
Nike 183 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7165 5
Beurer - Бойрер 18 5
Hyundai Motor Company 379 5
Dyson 121 5
Walt Disney Company 622 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1008 4
СиЭс Медика - CS Medica 7 4
101Hotels.com 456 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1137 4
Белый Ветер 356 4
Caterpillar - 89 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 616 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 4
Groupe SEB - Tefal 90 3
Альфа-Банк 1753 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 567 3
KGI Securities 50 3
Segway 19 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4666 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5398 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1349 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2693 14
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 312 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5823 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3097 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2970 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11422 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3253 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3966 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1768 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1368 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1928 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4913 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 634 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 371 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2478 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2860 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3405 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 403 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 443 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 775 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 331 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 580 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 337 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 727 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3019 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1982 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 819 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1365 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4453 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 247 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3302 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6259 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 524 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 258 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 2
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 127 1
Linux Foundation 183 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23881 677
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9530 643
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12428 475
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20653 445
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7481 385
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7103 364
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9201 359
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12460 322
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25064 311
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5958 294
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6015 292
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13718 268
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9926 261
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10087 261
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6007 245
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23860 242
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12124 240
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2059 236
Наушники - Headphones 3957 228
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49477 221
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10691 206
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2922 204
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2095 203
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 990 188
USB Type-C - USB-C - USB 3 1856 187
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2335 181
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4718 178
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7922 178
Микрофон - Microphone 2466 174
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3418 169
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1183 164
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24280 158
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2219 154
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2370 152
Аксессуары 3851 150
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7794 147
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16966 147
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1846 145
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14307 140
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2084 140
Google Android 13908 316
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4949 218
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1545 173
Apple iPhone - серия смартфонов 7050 151
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 124
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 685 122
Apple iOS 7677 122
Samsung Galaxy 950 105
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 402 86
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2722 85
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 437 72
Samsung Galaxy Note 695 71
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 344 70
Microsoft Windows 15574 67
Apple iPhone 6 4861 60
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 494 58
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 424 47
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1058 46
Apple iPad 3851 45
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 453 44
Google Play - Google Store - Android Market 3270 44
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 43
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 629 43
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 43
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 347 40
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 483 40
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 39
Samsung S-Pen - Стилус 136 38
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 38
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 258 38
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 346 37
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 36
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 33
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 217 32
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 32
Google Android 7 - Android Nougat 214 32
Linux OS 9836 30
Google YouTube - Видеохостинг 2716 30
Microsoft Windows 10 1739 30
Apple Siri - Голосовой помощник 390 29
Blass Evan - Бласс Эван 33 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 7
Ксенин Алекс 311 6
Манцветов Константин 8 5
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 5
Газаров Артур 77 5
Эйгес Павел 95 5
Волков Михаил 58 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 5
Степанов Владимир 75 4
Фосс Валентин 14 4
Лаптева Марина 114 4
Мылицын Роман 109 4
Принцевская Людмила 34 4
Каинов Илья 8 4
Якубов Никита 4 3
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 3
Jun Lei - Цзунь Лей 45 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 86 3
Гайдаенко Олег 8 3
Lee Rowina - Ли Ровина 3 3
Путин Владимир 3138 3
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 3
Starck Philippe - Старк Филипп 10 2
Конов Евгений 3 2
Рустамов Рустам 404 2
Уваров Сергей 30 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Берда Тимур 7 2
Губанов Андрей 86 2
Lin James - Лин Джеймс 15 2
Ive Jony - Айва Джони 9 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 2
Скворцов Михаил 6 2
Ю Ричард - Yu Richard 20 2
Bond James - Бонд Джеймс 67 2
Помозов Алексей 45 2
Носков Константин 234 2
Кимельман Константин 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 142439 619
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16864 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51904 145
Солнце - звезда Солнечной системы 5147 142
Европа 21706 82
Япония 13250 78
Южная Корея - Республика 6615 76
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 355 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42820 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14146 49
Китай - Тайвань 3964 42
Германия - Федеративная Республика 12641 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14072 37
Азия - Азиатский регион 5498 32
Франция - Французская Республика 7822 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13291 23
Индия - Bharat 5403 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17203 21
Земля - планета Солнечной системы 10345 20
США - Калифорния - Купертино 271 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 16
Испания - Каталония - Барселона 742 15
Италия - Итальянская Республика 4340 14
Финляндия - Финляндская Республика 3590 14
Сатурн - Титан (спутник) 461 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3326 11
Швеция - Королевство 3612 11
Солнечная система - Solar system 2517 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1266 9
Великобритания - Лондон 2385 9
Африка - Африканский регион 3460 9
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 787 8
США - Нью-Йорк 3090 8
Россия - СФО - Новосибирск 4247 8
Германия - Берлин 712 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1728 8
Испания - Королевство 3700 7
Канада 4863 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3064 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 923 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4894 216
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23804 161
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5675 125
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18198 125
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1065 94
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6005 80
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5454 77
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1365 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8499 63
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5014 59
Видеокамера - Видеосъёмка 687 58
Ergonomics - Эргономика 1585 57
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1048 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50439 49
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3952 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14000 47
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 672 45
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10888 45
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1559 41
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1779 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47568 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28633 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5264 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3962 31
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 301 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4811 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6847 31
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 763 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8595 30
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1885 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4933 29
Зоология - наука о животных 2581 28
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 648 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10823 26
Металлы - Золото - Gold 1128 26
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2094 25
Энергетика - Energy - Energetically 5018 25
Сон - Somnus 416 25
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3015 24
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1627 24
CNews - ZOOM.CNews 1846 165
DxOMark - Издание 36 9
GizmoChina 132 5
9to5Google 48 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5896 5
9to5Mac 70 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1805 4
Silicon 483 4
The Verge - Издание 548 3
Известия ИД 615 3
New Scientist 1448 3
Optics 139 3
GSM Arena 72 3
Wikipedia - Википедия 485 3
ZDnet 659 3
Reddit 304 2
Android Authority 47 2
AppleInsider 395 2
IDropNews 4 2
Nowhereelse.fr 19 2
NokiaPowerUser 13 2
PhoneArena 74 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1209 2
MacRumors 136 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Мобильные системы 115 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 624 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2702 1
Ведомости 960 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 983 1
Xiaomishka 4 1
The Guardian - Британская газета 359 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 933 1
TENAA 18 1
FT - Financial Times 1212 1
TechPowerUp 16 1
SlashGear 134 1
РИА Новости 904 1
Bloomberg 1262 1
VentureBeat 90 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8054 6
IDC - International Data Corporation 4902 4
Markets&Markets Research 112 2
Consumer Reports 38 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 1
Fortune Global 500 286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3154 1
Strategy Analytics 284 1
Tolly Group 14 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 181 1
IMS Research 31 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 81 1
Автостат 31 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 282 3
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 3
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 166 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 819 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 204 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
РАН - Российская академия наук 1853 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 46 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 898 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1488 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 34
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 16
Samsung Unpacked 32 6
День молодёжи - 27 июня 872 5
Red Dot Design Award 55 4
ISE - Integrated Systems Europe 46 3
Международный женский день - 8 марта 324 3
CeBIT 612 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 3
Photokina 59 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 3
iF Design Awards 25 2
MEDICA 8 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1211 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 36 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 708 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Electrolux Design Lab 5 1
PC Expo 36 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Retail Business Technology Expo 1 1
Samsung Forum 14 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1325709, в очереди разбора - 773667.
Создано именных указателей - 163238.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще