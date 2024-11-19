IPX International Protection Marking Ingress Protection Code Ingress Protection Rating сертификация защиты оболочки в электрооборудовании влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование
|19.11.2024
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«Линсис» защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66
Компания «Линсис», российский производитель систем громкоговорящей связи, начала выпуск обновленных флагманских переговорных устройств УПГ-78 и УПГ-ExM исп.78 с усиленной защитой корпуса по классу IP66 для всепогодной эксплуатации в сложных внешних условиях. Теперь всепогодное переговорное устройство УПГ-78 и модификация УПГ-ExM исп.78 во взрывозащищенном исполнении могут работать в усло
|10.01.2024
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«Утилекс» вновь подтвердил класс защиты IP65 для линейки микро-ЦОД DataStone.
в очередной раз получила сертификат, подтверждающий соответствие микро-ЦОД DataStone классу защиты IP65. Об этом CNews сообщили представители «Утилекс». Поскольку микро-ЦОД могут размещаться в
|28.05.2021
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Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM
см, 40 г) и при этом надежный накопитель. Он заключён в металлический корпус и защищен по стандарту IP68 (выдержит погружение в воду на 1,5 метра на полчаса). У разъема USB-С также есть крышка,
|25.06.2019
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Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
ветствовать определенным требованиям. Все модели в нашей подборке имеют уровень влаго- и пылезащиты IP68 или IP69K, большинство смартфонов сертифицированы по военному стандарту MIL-STD-810G. Эт
|08.02.2018
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Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны
Мы уже знаем, что современные флагманы с защитой от воды и пыли по стандартам IP67 и IP68, например, iPhone X (читайте наш обзор) или Samsung Galaxy S8, можно мыть под краном или
|18.07.2016
|МТТ стал поставщиком услуг IPX для МТС
|18.11.2013
|«Билайн» организовал сетевой пиринг с платформой IPX компании Deutsche Telekom
|22.05.2013
|МТТ выиграл тендер МТС на предоставление услуг IPX
|13.05.2013
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Влагозащита смартфона Sony Xperia ZR позволит вести подводную съёмку
Компания Sony Mobile Communications представила смартфон Sony Xperia ZR. Новый смартфон обладает влаго- и пылезащитой корпуса на уровне стандартов IP55 и IP58. Благодаря этому 13-мегапиксельную камеру Sony Xperia ZR можно использовать под водой для съёмки роликов в формате Full HD. Помимо экстремальной защиты, Sony Xperia ZR имеет самые с
|26.10.2012
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Новый смартфон с сертфикатом IP67
Компания Honeywell представила смартфон Honeywell Dolphin 70e Black, отличающийся защитой корпуса, сертифицированной по стандарту IP67. Согласно этому стандарту, корпус устройства полностью защищён от попадания пыли и способен выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра. Из прочих достоинств Honeyw
|08.10.2010
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Lenovo представляет 11,6-дюймовый ноутбук с водонепроницаемой клавиатурой для бизнеса
11" сопоставим с нетбуком, отличаясь при этом высокой производительностью, длительным (до 7 часов) временем работы без подзарядки и широкими возможностями для решения задач. Благодаря полноразмерной водонепроницаемой клавиатуре пользователи могут легко и удобно работать с документами в кафе, автомобиле или самолете. ThinkPad Edge 11" оснащен HDMI-выходом для просмотра видео высокой четкост
|15.10.2007
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Водонепроницаемый ПК
Производитель Flytech представил свой водонепроницаемый компьютер в стиле "all-in-one". ПК оснащен процессором Intel, 2 Гбайтами оперативной памяти (при выборе максимальной конфигурации), 2,5-дюймовым жестким диском, а размер диспл
|11.05.2007
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Водонепроницаемый дисплей
Наши коллеги обнаружили видео, где запечатлен водонепроницаемый дисплей. Никаких подробностей, кроме видео - нет!
|21.02.2007
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Компания Dolphin выпустила водонепроницаемый MP3-плеер
Японская компания Dolphin представила водонепроницаемый портативный MP3-плеер NUMP3-1G с дизайном в стиле «сделано руками». Плеер представляет собой небольшой цилиндр, который при помощи специальных хомутов можно без особого труда
|07.09.2006
|Ericsson поставит решение IPX для MTV
|19.06.2006
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Digital CowBoy выпустил водонепроницаемый MP3-плеер
Японская компания Digital CowBoy представила водонепроницаемый MP3-плеер DC-SCDP1. Новинка снабжена встроенными динамиками и может использоваться в местах, где существует опасность попадания на плеер воды, как, например, пляж, кухня или в
|22.05.2006
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Противоударный водонепроницаемый телефон выпустил Casio
Японская компания Casio анонсировала новую модель мобильного телефона из серии G`zOne. Модель W42CA обладает противоударными свойствами, а также имеет защиту от воды класса IPX7, позволяя устройству находиться на глубине 1 метра в течение 30 минут. Casio W42CA Телефон предназначен для работы в сетях третьего поколения CDMA1X WIN японского оператора KDDI. Новинка и
|23.08.2004
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Oregon Scientific представила водонепроницаемый плеер
агозащищенные наушники. Новинка имеет встроенную память емкостью 128 МБ и FM-приемник. Устройство способно работать до 10 часов от одной зарядки аккумулятора. Компания позиционирует модель как первый водонепроницаемый МР3-плеер с ЖК-дисплеем. Рекомендуемая розничная стоимость плеера MP120 на европейском рынке составит около £100.
IPX и организации, системы, технологии, персоны:
|Blass Evan - Бласс Эван 33 11
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 379 7
|Ксенин Алекс 311 6
|Манцветов Константин 8 5
|Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 5
|Газаров Артур 77 5
|Эйгес Павел 95 5
|Волков Михаил 58 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1007 5
|Степанов Владимир 75 4
|Фосс Валентин 14 4
|Лаптева Марина 114 4
|Мылицын Роман 109 4
|Принцевская Людмила 34 4
|Каинов Илья 8 4
|Якубов Никита 4 3
|Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 3
|Jun Lei - Цзунь Лей 45 3
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 86 3
|Гайдаенко Олег 8 3
|Lee Rowina - Ли Ровина 3 3
|Путин Владимир 3138 3
|Koh DJ - Ко Донг Джин 11 3
|Starck Philippe - Старк Филипп 10 2
|Конов Евгений 3 2
|Рустамов Рустам 404 2
|Уваров Сергей 30 2
|Zhao George - Чжао Джордж 17 2
|Берда Тимур 7 2
|Губанов Андрей 86 2
|Lin James - Лин Джеймс 15 2
|Ive Jony - Айва Джони 9 2
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 2
|Скворцов Михаил 6 2
|Ю Ричард - Yu Richard 20 2
|Bond James - Бонд Джеймс 67 2
|Помозов Алексей 45 2
|Носков Константин 234 2
|Кимельман Константин 10 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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