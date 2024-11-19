«Линсис» защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66

Компания «Линсис», российский производитель систем громкоговорящей связи, начала выпуск обновленных флагманских переговорных устройств УПГ-78 и УПГ-ExM исп.78 с усиленной защитой корпуса по классу IP66 для всепогодной эксплуатации в сложных внешних условиях. Теперь всепогодное переговорное устройство УПГ-78 и модификация УПГ-ExM исп.78 во взрывозащищенном исполнении могут работать в условиях прямого воздействия атмосферных осадков в диапазоне температур от -55 до +55 °С. В связи с изменением характеристик, модель УПГ-ЕхМ исп.78 получила также обновленный сертификат, подтверждающий соответствие требованиям по работе во взрывоопасной среде. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Модернизированные переговорные устройства УПГ-78 и УПГ-ЕхМ исп.78 рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации по сравнению с предшественниками, так как имеют повышенную степень защиты корпуса – IP66 (в соответствии с ГОСТ 14254-2015) и сохраняют работоспособность даже при динамическом воздействии потоков воды. Выпускаются всепогодные переговорные устройства УПГ-78 и УПГ-ЕхМ исп.78 в корпусе из усиленного прочного пластика, особо устойчивого к агрессивной окружающей среде, и имеют необходимые сертификаты для использования на предприятиях добычи, обработки и производства различных отраслей промышленности на территории России.

АРМО-Системы Линсис » защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66

Различаются переговорные устройства областью применения: УПГ-78 имеет общепромышленное назначение, а УПГ-ЕхМ исп.78 предназначено для взрывоопасных зон. При этом модели выпускаются с интегрированным динамиком и в двух модификациях – стандартной и т.н. «экстремальной»: УПГ-78 в первой из них имеет две, четыре или шесть нажимных кнопок, а во второй – поворотные переключатели-качели, сохраняющие работоспособность при сильных заморозках на фоне повышенной влажности и в случае образования наледи. Всепогодное переговорное устройство УПГ-ExM исп. 78 поставляется с кнопками прямого вызова от 1 до 12, которые могут быть разных видов – кнопки с нажатием или же переключатели-качели.

Дополнительно для переговорного устройства УПГ-ЕхМ исп.78, в связи с изменением характеристик, был обновлен сертификат, подтверждающий соответствие требованиям по работе во взрывоопасной среде. Стоит отметить, что и всепогодное переговорное устройство УПГ-78, и УПГ-ЕхМ исп.78 с IP66 поддерживают номинальное напряжение питания 48 В, могут подключаться к центральному оборудованию системы громкоговорящей связи «Линсис» через Ethernet, DSL либо аналоговый интерфейс, и дооснащаться телефонной трубкой, микрофоном (тангентой) и другими устройствами (УПГ-ExM-78 – через искробезопасную цепь).

Всепогодные переговорные устройства «Линсис» УПГ-78 и УПГ-ЕхМ исп.78 с IP66 доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».