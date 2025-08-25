ЛИНСИС – российская компания, основанная в 2010 году в Перми. Основным направлением деятельности является разработка и производство современного оборудования для систем громкоговорящей связи и оповещения (PA/GA). Компания осуществляет цикл работ, начиная от разработки и производства оборудования и заканчивая сопровождением проекта, шефмонтажом, сервисным обслуживанием и технической поддержкой.