Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181555
ИКТ 14109
Организации 10964
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3495
Системы 26071
Персоны 78070
География 2918
Статьи 1544
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Сател Линсис


ЛИНСИС –  российская компания, основанная в 2010 году в Перми. Основным направлением деятельности является разработка и производство современного оборудования для систем громкоговорящей связи и оповещения (PA/GA).  Компания осуществляет цикл работ, начиная от разработки и производства оборудования и заканчивая сопровождением проекта, шефмонтажом, сервисным обслуживанием и технической поддержкой. 

УПОМИНАНИЯ


25.08.2025 «Линсис» расширила функциональность переговорных устройств вызова УПГ-78 тастатурой-номеронабирателем 1
19.11.2024 «Линсис» защитила переговорные устройства громкой связи от внешних воздействий по классу IP66 1
02.10.2024 Комплексное решение ЛИНСИС сокращает расходы на промышленную связь 1
29.07.2024 «Линсис» представила переговорные станции с поворотным переключателем типа «качель» для систем громкоговорящей связи 1
17.06.2024 Система «Линсис» для речевого оповещения и громкой связи сертифицирована по пожарной безопасности 1
03.04.2024 Команды САТЕЛ и ЛИНСИС объединяются для продвижения отечественных решений связи в России 2
22.03.2024 «АРМО-Системы» и «Линсис» подписали соглашение о сотрудничестве 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Сател и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Системы 315 5
Сател 154 2
АРМО ГК 164 2
UPS 208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3233 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1370 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1365 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54757 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3706 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21484 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25393 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 616 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2180 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25181 2
СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей 18 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8363 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1304 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1511 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1806 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12080 1
Аналоговые технологии 2810 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70206 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 535 1
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 136 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 86 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21735 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10820 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 489 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1911 1
Перфилов Павел 1 1
Шляпников Сергей 1 1
Жихарев Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152314 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1556 2
Россия - Крайний Север 305 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1188 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4220 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19739 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 336 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5167 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 640 1
Энергетика - Energy - Energetically 5368 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 53 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379745, в очереди разбора - 738397.
Создано именных указателей - 181555.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: