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Индексная книга (каталог) CNews*
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РСХБ Интех RSHB Intech

РСХБ Интех - RSHB Intech

 

"Почему банки самостоятельно разрабатывают решения?"  Станислав Тульчинский, Управляющий директор, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 3
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 2
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
21.12.2023 Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
09.11.2023 Компания «Бизнес Система Телеком» выступила спонсором CNews FORUM 2023 1
09.11.2023 РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 2
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1

Публикаций - 49, упоминаний - 56

РСХБ Интех и организации, системы, технологии, персоны:

8213 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 23
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 20
Ланит Интеграция 190 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 16
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 12
Schneider Electric Secure Power 65 12
АйТи Бастион - IT Bastion 100 12
Такском - Taxcom 240 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 12
Schneider Electric 575 12
Ситилабс 44 12
Центр2М - Center2М 66 12
Rimini Street 58 12
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 11
Ростелеком 9701 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 9
Diasoft - Диасофт 870 9
R-Vision - Р-Вижн 153 8
Газинформсервис - ГИС 272 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 7
Сбер - СберБизнес Софт 56 7
Терн ГК - Tern Group 75 7
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 7
Oracle Corporation 6688 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Picvario - Пикварио 15 6
МегаФон 8805 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Северсталь Инфоком 63 5
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 46
РЖД - Российские железные дороги 1903 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 23
Фора Банк 55 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 20
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 19
Ингосстрах СПАО 421 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 16
ГПБ - Газпромбанк 1084 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 14
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
OKS Group 51 12
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 12
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 12
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Альфа-Капитал УК 102 11
Синара ГК - Sinara Group 100 11
Абсолют Банк 230 10
ВТБ - Почта Банк 466 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 9
Федеральное казначейство России 1772 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
ФРИИ Акселератор 50 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 39
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 3
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
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Леонов Алексей 79 16
Рылеев Денис 16 16
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Нестеров Алексей 143 15
Позднякова Ксения 25 15
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Карпунин Алексей 49 15
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Луганцев Александр 51 13
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Козак Николай 161 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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