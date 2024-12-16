РСХБ Интех RSHB Intech
"Почему банки самостоятельно разрабатывают решения?" Станислав Тульчинский, Управляющий директор, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
РСХБ Интех и организации, системы, технологии, персоны:
|Тульчинский Станислав 57 27
|Ульянов Николай 112 23
|Шадаев Максут 1009 22
|Натрусов Артем 284 22
|Гребеник Геннадий 38 20
|Абакумов Евгений 205 19
|Аксенов Олег 44 17
|Демидов Сергей 127 16
|Леонов Алексей 79 16
|Рылеев Денис 16 16
|Пшиченко Дмитрий 46 15
|Нестеров Алексей 143 15
|Позднякова Ксения 25 15
|Чаркин Евгений 296 15
|Карпунин Алексей 49 15
|Коресталев Андрей 15 15
|Сотин Денис 205 14
|Бурилов Андрей 105 14
|Мураховский Эдуард 38 14
|Карпов Иван 78 14
|Меденцев Константин 97 14
|Гришин Дмитрий 208 14
|Петров Артем 24 14
|Пашинский Сергей 16 13
|Ежов Василий 42 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Егоров Владимир 82 13
|Павлов Александр 88 13
|Чебунина Ольга 21 13
|Луганцев Александр 51 13
|Бурченко Евгений 16 13
|Дьяченко Валерий 95 12
|Плешков Алексей 67 12
|Козак Николай 161 12
|Саркисов Тигран 35 12
|Бутенко Павел 16 12
|Прохорова Алла 65 12
|Портной Михаил 42 12
|Слышкин Василий 129 12
|Семенихин Игорь 56 12
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