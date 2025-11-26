Разделы

Васильев Сергей


СОБЫТИЯ


26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
16.10.2024 ОТЭКО развивает решения на базе «1С» вместе с «КОРУС Консалтинг» 1
29.07.2024 Россияне не поделили технологии интернет-слежки. ИБ-тяжеловес отнимает патент у новичка на рынке 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
12.05.2023 Сергей Васильев, «ОТЭКО-Диджитал»: «Озеро данных» создадут в черноморском порту 1
27.09.2021 «Яндекс.дзен» запускает курс для блогеров 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.03.2020 МТС сформировала совет директоров «МТС Медиа» 1
30.11.2018 КМЗ перешел на сервисную модель управления на базе платформы Naumen 1
29.03.2018 Starta Ventures запустила гибридный фонд на $20 млн для вложений hi-tech и блокчейн-стартапы 1
14.03.2017 Портфолио «Астерит» пополнилось продуктами Solar Dozor и Solar inRights 1
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 1
28.03.2016 МТТ и «МФИ Софт» очистят сети от «серого трафика» 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
06.03.2015 В Тульской области появилась система sms-оповещения участников судебных процессов 1
19.02.2015 В Тульской области запустили электронный реестр детей-сирот 1
29.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
22.11.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
18.11.2013 В России создан уникальный "умный браслет". ФОТО 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
27.05.2013 Александринский театр создал сетевую инфраструктуру новой сцены на базе оборудования Netgear 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 1
19.04.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: новые задачи» 1
15.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
01.04.2013 ИКТ в здравоохранении: Справится ли Россия? 1
03.12.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
04.06.2012 Состав акционеров B2B-Center пополнился иностранными инвесторами 1
19.03.2012 Росреестр запускает электронную регистрацию прав на недвижимость 1

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Васильев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

8931 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14122 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 6
Microsoft Corporation 25220 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 93 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 515 6
Ланит Интеграция 213 6
InterSystems - ИнтерСистемз 134 5
АйТи Бастион - IT Bastion 129 5
Ситилабс 44 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 71 5
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 5
Hoff Tech - Хофф Тех 45 5
Perimetrix - Периметрикс 274 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 481 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 231 5
Такском - Taxcom 245 5
Schneider Electric 589 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 384 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2250 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 5
Rimini Street 77 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Центр2М - Center2М 67 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 622 4
Открытые технологии 715 3
Softline - Софтлайн 3243 3
МФИ Софт 123 3
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 2
Agfa Gevaert 68 2
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 2
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 2
Медлайнсофт 6 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
Ростелеком 10284 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 2
РЖД - Российские железные дороги 1996 9
ОТЭКО ГК 27 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1784 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 497 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 523 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 127 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 559 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 548 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8132 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 466 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 6
Абсолют Банк 240 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 5
36,6 - аптечная сеть 91 5
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 76 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 5
Фора Банк 74 5
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 5
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 5
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 5
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 5
Комус 104 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 5
Ингосстрах СПАО 451 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 5
ГПБ - Газпромбанк 1161 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 5
Синара ГК - Sinara Group 115 5
Сургутнефтегаз - СНГ 277 5
Фаберлик - Faberlic 97 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1991 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 186 11
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1451 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12789 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2707 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2809 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3518 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2146 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 165 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1132 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 343 5
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 3
Судебная власть - Judicial power 2407 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 2
Федеральное казначейство России 1877 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 748 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4775 2
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5761 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1275 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5213 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6253 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72748 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56974 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13300 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22939 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1722 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33837 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21935 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12957 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17078 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22948 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13294 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1308 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31516 8
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7373 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8855 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3092 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4674 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 621 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7245 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 610 6
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13005 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10091 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6134 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5846 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 375 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 661 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2222 5
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 655 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2677 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11933 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7575 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3048 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1521 5
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 170 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7045 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3649 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17836 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9337 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 580 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5800 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 939 6
1С:ERP Управление предприятием 696 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 456 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3431 2
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 2
InterSystems HealthShare 26 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 2
Linux OS 10852 2
1С:Медицина 52 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 253 2
Новые облачные технологии - МойОфис 878 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 100 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 203 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Microsoft Kinect 200 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 345 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 81 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 17 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 7 1
Snovio - Sales Automation Platform 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 258 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 16 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
Netgear VPN ProSafe 52 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 84 1
1С:Аналитика 27 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
OpenAI - ChatGPT 505 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 62 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
Basis - Базис.Workplace 60 1
Netgear ProSecure 13 1
Лысенко Эдуард 311 11
Дегтерева Мария 28 9
Шадаев Максут 1131 8
Захаров Павел 60 8
Макаров Владимир 76 7
Серова Елена 320 7
Сафронов Роман 36 7
Переверзев Михаил 19 7
Чаркин Евгений 314 7
Васильев Александр 67 6
Ульянов Николай 161 6
Воронин Павел 177 6
Орлов Геннадий 16 6
Щемелинин Вадим 17 6
Ивакин Роман 57 6
Иншаков Дмитрий 50 6
Бессольцев Михаил 11 6
Зеленовская Анна 7 6
Бутенко Павел 17 6
Аксенов Олег 61 6
Петров Артем 26 6
Леонов Алексей 96 6
Зингерман Борис 39 6
Абакумов Евгений 224 6
Нестеров Алексей 161 6
Натрусов Артем 312 6
Клепиков Алексей 120 6
Смык Виталий 46 5
Емелин Александр 45 5
Меденцев Константин 100 5
Портной Михаил 42 5
Козак Николай 183 5
Москальков Дмитрий 43 5
Прохоров Юрий 64 5
Диденко Сергей 23 5
Казарин Станислав 175 5
Сороченков Алексей 42 5
Ежов Василий 45 5
Горчаков Денис 48 5
Юсупов Шамиль 41 5
Россия - РФ - Российская федерация 156191 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45577 19
Россия - ПФО - Самарская область 1446 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 915 11
Европа 24614 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18496 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2023 7
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1235 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3181 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1341 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 6
Россия - ПФО - Пензенская область 621 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1403 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14470 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2407 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1529 5
Россия - ЦФО - Костромская область 431 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 743 5
Европа Восточная 3121 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1447 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1855 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1642 4
Россия - УФО - Тюменская область 1251 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 859 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 651 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 684 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53392 3
Украина 7782 3
Россия - УФО - Челябинская область 1378 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8081 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1023 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 648 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 823 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4088 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3165 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1588 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 740 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 658 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54831 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10699 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9624 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6215 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15036 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51111 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31725 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17358 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25880 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6233 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6313 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5938 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4234 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 464 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1945 5
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 252 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8329 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5298 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11408 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6906 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5496 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20294 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4747 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3686 3
Аудит - аудиторский услуги 3076 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1964 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6288 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7322 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1702 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5837 2
Экономический эффект 1206 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10503 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7540 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 945 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1183 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2583 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3761 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4397 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11400 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 2
Известия ИД 701 1
Юность - радиостанция 51 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
РИА Новости 979 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Инновация года - награда 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 2
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 976 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1207 7
CNews AWARDS - награда 547 6
CNews Баттл 65 5
CNews FORUM Кейсы 279 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2595 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 1
