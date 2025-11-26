Получите все материалы CNews по ключевому слову
Васильев Сергей
СОБЫТИЯ
Васильев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Лысенко Эдуард 311 11
|Дегтерева Мария 28 9
|Шадаев Максут 1131 8
|Захаров Павел 60 8
|Макаров Владимир 76 7
|Серова Елена 320 7
|Сафронов Роман 36 7
|Переверзев Михаил 19 7
|Чаркин Евгений 314 7
|Васильев Александр 67 6
|Ульянов Николай 161 6
|Воронин Павел 177 6
|Орлов Геннадий 16 6
|Щемелинин Вадим 17 6
|Ивакин Роман 57 6
|Иншаков Дмитрий 50 6
|Бессольцев Михаил 11 6
|Зеленовская Анна 7 6
|Бутенко Павел 17 6
|Аксенов Олег 61 6
|Петров Артем 26 6
|Леонов Алексей 96 6
|Зингерман Борис 39 6
|Абакумов Евгений 224 6
|Нестеров Алексей 161 6
|Натрусов Артем 312 6
|Клепиков Алексей 120 6
|Смык Виталий 46 5
|Емелин Александр 45 5
|Меденцев Константин 100 5
|Портной Михаил 42 5
|Козак Николай 183 5
|Москальков Дмитрий 43 5
|Прохоров Юрий 64 5
|Диденко Сергей 23 5
|Казарин Станислав 175 5
|Сороченков Алексей 42 5
|Ежов Василий 45 5
|Горчаков Денис 48 5
|Юсупов Шамиль 41 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 13
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
|CNews Инновация года - награда 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402533, в очереди разбора - 733333.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.