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Автотор Калининградский автомобилестроительный завод
АВТОТОР – один из крупнейших автопроизводителей России, первым в стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведёт свою историю с ноября 1994 года. Осуществляет свою деятельность на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. За годы работы предприятиями АВТОТОР произведено более 2,5 миллионов автомобилей всемирно известных брендов. На долю АВТОТОР приходится более 49% общего объема товарной продукции Калининградской области и 53% всех налогов и сборов, уплачиваемых на территории региона. АВТОТОР обеспечивает более 30 тысяч рабочих мест, учитывая занятых на предприятиях в смежных отраслях.
Автотор и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоров Юрий 64 15
|Ульянов Николай 112 14
|Шадаев Максут 1018 14
|Натрусов Артем 284 14
|Сотин Денис 205 14
|Меденцев Константин 98 13
|Бутенко Павел 16 13
|Пшиченко Дмитрий 46 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Козак Николай 163 13
|Демидов Сергей 127 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Чаркин Евгений 297 13
|Абакумов Евгений 206 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Нестеров Алексей 144 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 89 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 51 13
|Рубин Адар 47 13
|Леонов Алексей 79 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Портной Михаил 42 13
|Москальков Дмитрий 42 13
|Диденко Сергей 23 13
|Сороченков Алексей 42 13
|Автостат 35 3
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
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