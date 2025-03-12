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Автотор Калининградский автомобилестроительный завод

Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод

АВТОТОР – один из крупнейших автопроизводителей России, первым в стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведёт свою историю с ноября 1994 года. Осуществляет свою деятельность на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. За годы работы предприятиями АВТОТОР произведено более 2,5 миллионов автомобилей всемирно известных брендов.  На долю АВТОТОР приходится более 49% общего объема товарной продукции Калининградской области и 53% всех налогов и сборов, уплачиваемых на территории региона. АВТОТОР обеспечивает более 30 тысяч рабочих мест, учитывая занятых на предприятиях в смежных отраслях.

 


12.03.2025 Производителям аккумуляторов облегчат правила определения «российскости» 1
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга 2
17.05.2024 Московский Политех создал новую материально-техническую базу для разработки образцов электромобилей 1
26.02.2024 Три модели BAIC получили русификацию 1
22.11.2023 «Автотор» и корпорация «Галактика» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 2
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 2
18.04.2023 Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности 2
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 3
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
17.03.2022 Россия начинает строить собственные электромобили с отечественными аккумуляторами 3
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 3
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 2
28.04.2021 Андрей Крючков -

Российский малый и средний бизнес продолжает экономить на резервном копировании

 1
26.11.2018 Сергей Чуприс -

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

 1
28.04.2009 «Автотор» оптимизирует бизнес-процессы с помощью SAP 2
22.12.2000 Российский производитель автомобилей "KIA" присоединился к системе ProAvto.ru 2

Публикаций - 29, упоминаний - 42

Автотор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 14
8306 14
Schneider Electric Secure Power 65 13
АйТи Бастион - IT Bastion 103 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 13
Ланит Интеграция 190 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
Schneider Electric 575 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Rimini Street 58 13
Такском - Taxcom 241 13
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 12
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 5
SAP SE 5295 2
Yandex - Яндекс 7481 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 201 1
ICL ГК 392 1
Garmin - Гармин 203 1
Acronis - Акронис 450 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Корус Консалтинг ГК 1230 1
Telegram Group 2054 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 117 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
PSI Metals 1 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 5 1
1С - Project Point - Проджект Поинт 3 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 14
OKS Group 51 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 35 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 13
Ингосстрах СПАО 422 13
ГПБ - Газпромбанк 1092 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
РЖД - Российские железные дороги 1918 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 13
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 13
Фора Банк 58 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 6
Комус 94 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 6
Синара ГК - Sinara Group 102 6
Абсолют Банк 234 6
Альфа-Капитал УК 103 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 6
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 333 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2913 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 15
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Microsoft Office 3765 1
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Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 89 1
Ingenix Cost Manager - Ingenix Cost Evaluator 2 1
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БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Прохоров Юрий 64 15
Ульянов Николай 112 14
Шадаев Максут 1018 14
Натрусов Артем 284 14
Сотин Денис 205 14
Меденцев Константин 98 13
Бутенко Павел 16 13
Пшиченко Дмитрий 46 13
Дьяченко Валерий 95 13
Козак Николай 163 13
Демидов Сергей 127 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Чаркин Евгений 297 13
Абакумов Евгений 206 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 117 13
Слышкин Василий 129 13
Егоров Владимир 82 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Нестеров Алексей 144 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 89 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Лебедев Антон 51 13
Рубин Адар 47 13
Леонов Алексей 79 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Портной Михаил 42 13
Москальков Дмитрий 42 13
Диденко Сергей 23 13
Сороченков Алексей 42 13
Россия - РФ - Российская федерация 146063 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 14
Европа Восточная 3100 13
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1481 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 1
Япония 13321 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3993 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1804 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 552 1
Европа 21832 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2941 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 175 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1581 1
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