Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод

АВТОТОР – один из крупнейших автопроизводителей России, первым в стране начавший выпуск автомобилей иностранных марок, ведёт свою историю с ноября 1994 года. Осуществляет свою деятельность на территории Особой экономической зоны в Калининградской области. За годы работы предприятиями АВТОТОР произведено более 2,5 миллионов автомобилей всемирно известных брендов. На долю АВТОТОР приходится более 49% общего объема товарной продукции Калининградской области и 53% всех налогов и сборов, уплачиваемых на территории региона. АВТОТОР обеспечивает более 30 тысяч рабочих мест, учитывая занятых на предприятиях в смежных отраслях.