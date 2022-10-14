Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС

Маленький шаг для всех электрокаров

Структура «Росатома» ООО «Рэнера» приступила к строительству завода по производству аккумуляторных батарей. Предприятие появится в Калининградской области на площадке «замороженной» Балтийской АЭС, пишет «Интерфакс».

Запустить производство обещают в 2025 г. Благодаря новому предприятию в регионе появится около 1000 рабочих мест. На первом этапе, по словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, планируется производить 50 тыс. аккумуляторов в год. В дальнейшем, у производства будет потенциал вырасти в 2-2,5 раза — до 120-130 тыс. батарей ежегодно.

Их планируют устанавливать в электробусы, электромобили и спецтехнику. Помимо «двигателей» предприятие будет производить стационарные накопители для электросетевого комплекса. Главным потребителем аккумуляторов нового завода будет Калининградский автомобилестроительный завод «Автотор», заявил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

О русской Tesla

О том, что на территории Калининграда локализуют производство автокаров стало известно в марте 2022 г. Тогда представители Минпромторга и Росатома, «Автотора» и регионального правительства заключили соглашение о развитии производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек.

На площадке «замороженной» Балтийской АЭС началось строительство завода батарей для электромобилей производительностью 120-130 тыс. штук в год

Первую партию в 200 электромобилей планируют выпустить уже в 2023 г. Пока «Автотор» от планов не отказывался. Полностью завершить процесс локализации производства под Калининградом обещают не позднее 2030 г.

Расцвет электрокаров

В сентябре 2022 г. россияне приобрели 209 новых электромобилей, сообщает аналитического агентства «Автостат». Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Несмотря на то, что доля электромобилей в общем спросе на автомобили еще очень мала, эксперты оценивают рост рынка как «достаточно динамичный». За год доля электрокаров выросла более чем в два раза: с 0,14% в сентябре 2021 г., до 0,47% в сентябре 2022 г.

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Впрочем, в топе самых популярных брендов электрокаров у россиян лидируют пока зарубежные бренды. По данным аналитиков, на первом месте по проданным машинам в сентябре, оказался немецкий Volkswagen, на его долю приходится практически треть продаж. На втором месте находится американская Tesla, а на третьем Audi. В пятерку лидеров также вошли немецкий Mercedes-Benz и китайский Hongqi.

Российские конкуренты

В сентябре на липецком «Моторинвест» запустили линию по производству электрокаров под брендом Evolute. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников предприятие планирует до конца 2022 г. собрать 3 тыс. электормашин, а в 2023 г. — 10-15 тыс. Однако потенциал у завода, как отмечает Резников, велик. По его словам окрашивать завод сможет порядка 100 тыс. машин в год, а производить, технически, — существенно больше 15 тыс. машин.

Выпускать начнут сначала три автомобиля — седан Evolute i-Pro, кроссовер i-Joy, кросс-купе i-Jet. Проектировали их китайские инженеры автогиганта Dongfeng, так что из российских компонентов у Evolute пока будут только шильдик и производство.

Впрочем, цены на такие экземпляры будут почти в два раза ниже привычных российском рынку. Как отмечает управляющий партнер «Моторинвест», в России в основном продаются электрокары за 6-7 млн руб. Машины липецкого производства будут стоить до 3-4 млн руб.

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Практически половину выпуска в 2022 г. управленцы планируют реализовать корпоративным клиентам. Уже есть договоренности с Green Crab, ведутся переговоры с «Яндексом».