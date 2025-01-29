Росатом ТВЭЛ Рэнера
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 10269 2
|Yandex - Яндекс 7359 1
|Ensolve - Энсолв 1 1
|Enertech International 2 1
|Каримов Альберт 2 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Резников Андрей 7 1
|Путин Владимир 3176 1
|Собянин Сергей 383 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Жихарев Алексей 1 1
|Зингаревич Борис 2 1
|Дьяков Филипп 1 1
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