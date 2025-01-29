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Росатом ТВЭЛ Рэнера

Росатом - ТВЭЛ - Рэнера


29.01.2025 В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА 2
22.03.2024 Суверенный электромобиль «Атом» получил госномера и вышел на дороги. Идут масштабные испытания 1
15.08.2023 «Росатом» построит в Москве завод литиевых аккумуляторов для электромобилей 3
05.07.2023 Электромобильная революция: На подходе аккумуляторы, которые можно зарядить за 10 минут и проехать 1200 км 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 2
17.03.2022 Россия начинает строить собственные электромобили с отечественными аккумуляторами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10269 2
Yandex - Яндекс 7359 1
Ensolve - Энсолв 1 1
Enertech International 2 1
Tesla Motors 397 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 2
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 2
BMW Group 446 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Моторинвест 13 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Volkswagen Audi Group 207 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Hyundai Motor Company 384 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
HONGQI - Хончи 4 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 141 1
Транспорта будущего 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 5
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 479 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 956 2
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2238 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1440 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1006 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 716 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 613 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2480 1
Электротехника - инвертор 148 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8569 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1256 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 845 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 84 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5775 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2393 1
Слепые зоны 109 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Ведомости 1004 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 1
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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