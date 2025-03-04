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DFM Dongfeng Motor Corporation Дунфэн
DFM и организации, системы, технологии, персоны:
|Резников Андрей 7 2
|Путин Владимир 3196 1
|Каримов Альберт 2 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Лебедев Александр 29 1
|Рашкин Илья 4 1
|Ионин Андрей 7 1
|Гирдин Игорь 3 1
|Борисенко Николай 2 1
|Ликсутов Максим 121 1
|Фёдоров Юрий 6 1
|Беляев Дмитрий 29 1
|Вологодский Сергей 2 1
|Вердыш Вячеслав 1 1
|Джеймс Андреа - James Andrea 2 1
|Бургазлиев Сергей 2 1
|Ведомости 1031 2
|Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1901 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5928 1
|Известия ИД 634 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
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