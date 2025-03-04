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DFM Dongfeng Motor Corporation Дунфэн

DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн

04.03.2025 Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборке электромобилей 1
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео 1
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 2
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 2
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 3
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
10.04.2013 Пионер гибридных автомобилей оказался на грани банкротства 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

DFM и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7456 3
UBtech Robotics 9 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
McKinsey & Company Int 250 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
Омега 82 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
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GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Почта России ПАО 2120 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 7 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Ford 413 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Volvo Cars 253 1
Volkswagen Group - VW 284 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Renault Groupe 160 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 27 1
Volkswagen Audi Group 209 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
Kirkland & Ellis LLP 7 1
УВЗ Электромашина НПО 5 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Iveco 12 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Авилон - Арт-финанс 7 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 26 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5976 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4552 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 471 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
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Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 411 2
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Renault Duster - кроссовер 5 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2769 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 477 1
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BMW X - серия кроссоверов 23 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 5
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2995 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7523 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3225 1
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Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1901 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5928 1
Известия ИД 634 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Автостат 34 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 223 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 313 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
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