«М.Видео-Эльдорадо»: продажи обогревателей выросли до 3,5 раз на последней неделе августа предыдущей неделе, а в сравнении с прошлым годом — более чем вдвое в штуках и в 2,3 раза в деньгах. Конвекторы, обеспечивающие равномерный обогрев помещений, также продемонстрировали кратный ро

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года Умный обогреватель Xiaomi Mijia Baseboard Electric Heater Graphene Heating 2 Самый простой способ

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты Умный конвекторный обогреватель Sibling Powerspace-GHW10 Умный обогреватель позволяет контролировать про

Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM Электрический конвектор Ballu Apollo digital INVERTER BEC/ATI-1502 Конвекторный обогреватель оснащен бесшумным нагревательным элементом и рассчитан на обогрев комнаты площад

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM конвектор заменит сушку для белья: интегрированная жердь выдерживает вес до 1,5 кг. Микатермический обогреватель Polaris PMH 2120 Wi-Fi IQ Home Polaris PMH 2120 Wi-Fi IQ Home сочетает в себе дв

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома ракту при постоянном использовании и направленности на человека. Да и просто нацеленный на людей ИК-обогреватель способен спровоцировать перегрев, что очень опасно, например, для маленьких дете

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года вляет всего 1,5 метра. Так что в случае необходимости придется использовать удлинитель.Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5 Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а окружающие пре

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM ва. А для безопасного предусмотрена функция отключения при перегреве и опрокидывании. Кстати, такой обогреватель подойдет для обогрева дачи даже при отсутствиии в доме людей: у него есть режим

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM тавить масляный радиатор в комнате, где есть маленькие дети. Кстати, есть теория, что можно уронить обогреватель и тогда разольется горячее масло. Но это не более, чем миф — масло находится в п

Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0 Удобный обогреватель, не занимающий много места в поме

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 стоит около 3000 рублей При очень демократичном ценнике отечественный обогреватель получил все необходимые функции защиты – отключение при перегреве и опрокидывани

Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео лександр Шигин почти год успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Администрация отеля даже не подозревала, что возросшие счета за эле

Зима близко: как выбрать обогреватель для дома я: чем больше помещение, которое нуждается в повышении температуры, тем более шумным и мощным будет обогреватель. К промышленным обогревателям относятся тепловые пушки, тепловентиляторы и завес

Лучшие бытовые обогреватели. Выбор ZOOM о прибор можно оставлять включенным для обогрева помещения на 45 дней – встроенный датчик отключает обогреватель при перегреве, а еще один датчик сработает при опрокидывании. Система хранения ш

Не замёрзнем: какие электрические конвекторы стоит купить? топлением квартир особо актуальным становится вопрос покупки электрического конвектора. Отметим, что выбрать удачную модель конвектора можно почти в любой ценовой категории. Ballu ENZO Так, бюджетный конвектор Ballu ENZO стоимостью около 3 тысяч рублей хорош тем, что выходит на заданную мощность работу уже через 2 минуты после старта. Воздухозаборник Intake и система равномерной конвекции H

Французский рецепт комфорта астях. Сегодня мы представляем проверенное временем французское средство против холодов и морозов – конвекторы Noirot. История компании насчитывает не одно десятилетие. Еще в 1936 г. Жак Нуаро

Тепловой удар по зиме. ZOOM.CNews выбирает лучшие обогреватели и тепловентиляторы керамических обогревателей нагреваются меньше, чем обычных тепловентиляторов. В общем, керамический обогреватель — техника современная и безопасная. Керамические обогреватели Stadler Form Anna.

Обзор конвекторов Noirot: тёплые отношения опления с единым управляющим устройством - Memoprog 2. Роль пилотного конвектора будет играть любой обогреватель из классической серии Noirot Melodie Evolution. Для нашей дачи, где отсутствует

Очищаем и согреваем: конвекторы Electrolux AIR GATE ность, что особенно удобно для загородных домов, где подача электроэнергии лимитирована. Во-вторых, конвекторы AIR GATE полностью сохраняют экологию пространства, поскольку не создают круговоро

Конвекторы завода «Делсот» признаны лучшими по итогам конкурса «100 лучших товаров России» Впервые продукция миасского завода «Делсот», производителя теплового оборудования, признана лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Электрические конвекторы серии ЭВУБ заслуженно победили в престижном соревновании. Ранее продукция завода неоднократно становилась дипломантом этого конкурса. Отличительные особенности конвекторов, которые б

Французский обогреватель Noirot – идеальная форма надежности . Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°С. Электрический обогреватель Noirot серия Spot E-3 Система безопасности конвектора Noirot Spot E-3 предусматр

Холодно не будет! Обзор новейших электрических обогревателей Ballu еханическим блоком управлением) и Electronic BEC/E (с электронным блоком управления). Электрический обогреватель серии Ballu Camino Первое, на что, несомненно, обратят внимание покупатели - н

Dantex предлагает новые обогреватели конвекционного типа качества и безопасности. Обогреватели конвекционного типа не сжигают кислород и работают бесшумно. Конвекторы Dantex соответствуют европейскому стандарту пылевлагозащищенности класса IP24, сна

Daikin представляет новые конвекторы для систем водяного нагрева и охлаждения ие для охлаждения фанкойлов – применения мощных, а значит, энергоёмких и шумных вентиляторов. Новые конвекторы Daikin – это компактная, практически бесшумная, более экономичная альтернатива рад

Лучшие обогреватели: Вам тепло или мёрзнуть? льзуются в квартирах или в офисах, ибо наиболее удобны в быту. Параметры выбора Чтобы решить, какой обогреватель нужен именно вам, – стоит понимать, в каком режиме чаще всего придется работать

Французы создают самые качественные обогреватели элемент отличается высокой способностью к тепловому излучению, его КПД составляет более 90%. Такой обогреватель незаменим в помещениях, где есть постоянный приток холодного воздуха и выветрива

Масляные радиаторы: доброе тепло у вас дома спользоваться следующей формулой: для обогрева комнаты площадью 10м2 и высотой потолка 3м необходим обогреватель мощностью 1 кВт. Соответственно, для комнаты в 20м2 потребуется обогреватель<