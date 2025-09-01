Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191139
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83171
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

БТиЭ Электрообогреватели Масляный обогреватель Масляный электрический радиатор Конвекторный обогреватель Инфракрасный конвектор


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.09.2025 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи обогревателей выросли до 3,5 раз на последней неделе августа

предыдущей неделе, а в сравнении с прошлым годом — более чем вдвое в штуках и в 2,3 раза в деньгах. Конвекторы, обеспечивающие равномерный обогрев помещений, также продемонстрировали кратный ро
09.01.2025 Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Умный обогреватель Xiaomi Mijia Baseboard Electric Heater Graphene Heating 2  Самый простой способ

27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Умный конвекторный обогреватель Sibling Powerspace-GHW10  Умный обогреватель позволяет контролировать про
18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM

Электрический конвектор Ballu Apollo digital INVERTER BEC/ATI-1502 Конвекторный обогреватель оснащен бесшумным нагревательным элементом и рассчитан на обогрев комнаты площад
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

конвектор заменит сушку для белья: интегрированная жердь выдерживает вес до 1,5 кг. Микатермический обогреватель Polaris PMH 2120 Wi-Fi IQ Home Polaris PMH 2120 Wi-Fi IQ Home сочетает в себе дв
21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

ракту при постоянном использовании и направленности на человека. Да и просто нацеленный на людей ИК-обогреватель способен спровоцировать перегрев, что очень опасно, например, для маленьких дете
02.11.2021 Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

вляет всего 1,5 метра. Так что в случае необходимости придется использовать удлинитель.Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5 Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а окружающие пре
01.02.2021 Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

ва. А для безопасного предусмотрена функция отключения при перегреве и опрокидывании. Кстати, такой обогреватель подойдет для обогрева дачи даже при отсутствиии в доме людей: у него есть режим

04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

тавить масляный радиатор в комнате, где есть маленькие дети. Кстати, есть теория, что можно уронить обогреватель и тогда разольется горячее масло. Но это не более, чем миф — масло находится в п
15.10.2020 Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0  Удобный обогреватель, не занимающий много места в поме
07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 стоит около 3000 рублей При очень демократичном ценнике отечественный обогреватель получил все необходимые функции защиты – отключение при перегреве и опрокидывани
29.04.2019 Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео

лександр Шигин почти год успешно майнил криптовалюту за счет самой гостиницы, выдавая свою ферму за обогреватель и за сервер. Администрация отеля даже не подозревала, что возросшие счета за эле
29.11.2018 Зима близко: как выбрать обогреватель для дома

я: чем больше помещение, которое нуждается в повышении температуры, тем более шумным и мощным будет обогреватель. К промышленным обогревателям относятся тепловые пушки, тепловентиляторы и завес
05.10.2016 Лучшие бытовые обогреватели. Выбор ZOOM

о прибор можно оставлять включенным для обогрева помещения на 45 дней – встроенный датчик отключает обогреватель при перегреве, а еще один датчик сработает при опрокидывании. Система хранения ш
15.10.2015 Не замёрзнем: какие электрические конвекторы стоит купить?

топлением квартир особо актуальным становится вопрос покупки электрического конвектора. Отметим, что выбрать удачную модель конвектора можно почти в любой ценовой категории. Ballu ENZO Так, бюджетный конвектор Ballu ENZO стоимостью около 3 тысяч рублей хорош тем, что выходит на заданную мощность работу уже через 2 минуты после старта. Воздухозаборник Intake и система равномерной конвекции H
22.10.2012 Французский рецепт комфорта

астях. Сегодня мы представляем проверенное временем французское средство против холодов и морозов – конвекторы Noirot. История компании насчитывает не одно десятилетие. Еще в 1936 г. Жак Нуаро

04.10.2012 Тепловой удар по зиме. ZOOM.CNews выбирает лучшие обогреватели и тепловентиляторы

керамических обогревателей нагреваются меньше, чем обычных тепловентиляторов. В общем, керамический обогреватель — техника современная и безопасная. Керамические обогреватели Stadler Form Anna.
19.09.2011 Обзор конвекторов Noirot: тёплые отношения

опления с единым управляющим устройством - Memoprog 2. Роль пилотного конвектора будет играть любой обогреватель из классической серии Noirot Melodie Evolution. Для нашей дачи, где отсутствует

14.09.2011 Очищаем и согреваем: конвекторы Electrolux AIR GATE

ность, что особенно удобно для загородных домов, где подача электроэнергии лимитирована. Во-вторых, конвекторы AIR GATE полностью сохраняют экологию пространства, поскольку не создают круговоро
12.01.2011 Конвекторы завода «Делсот» признаны лучшими по итогам конкурса «100 лучших товаров России»

Впервые продукция миасского завода «Делсот», производителя теплового оборудования, признана лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Электрические конвекторы серии ЭВУБ заслуженно победили в престижном соревновании. Ранее продукция завода неоднократно становилась дипломантом этого конкурса. Отличительные особенности конвекторов, которые б
14.10.2010 Французский обогреватель Noirot – идеальная форма надежности

. Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°С. Электрический обогреватель Noirot серия Spot E-3 Система безопасности конвектора Noirot Spot E-3 предусматр
11.10.2010 Холодно не будет! Обзор новейших электрических обогревателей Ballu

еханическим блоком управлением) и Electronic BEC/E (с электронным блоком управления). Электрический обогреватель серии Ballu Camino   Первое, на что, несомненно, обратят внимание покупатели - н
17.09.2010 Dantex предлагает новые обогреватели конвекционного типа

качества и безопасности. Обогреватели конвекционного типа не сжигают кислород и работают бесшумно. Конвекторы Dantex соответствуют европейскому стандарту пылевлагозащищенности класса IP24, сна
03.06.2010 Daikin представляет новые конвекторы для систем водяного нагрева и охлаждения

ие для охлаждения фанкойлов – применения мощных, а значит, энергоёмких и шумных вентиляторов. Новые конвекторы Daikin – это компактная, практически бесшумная, более экономичная альтернатива рад
08.10.2009 Лучшие обогреватели: Вам тепло или мёрзнуть?

льзуются в квартирах или в офисах, ибо наиболее удобны в быту. Параметры выбора Чтобы решить, какой обогреватель нужен именно вам, – стоит понимать, в каком режиме чаще всего придется работать

05.10.2009 Французы создают самые качественные обогреватели

элемент отличается высокой способностью к тепловому излучению, его КПД составляет более 90%. Такой обогреватель незаменим в помещениях, где есть постоянный приток холодного воздуха и выветрива
18.01.2008 Масляные радиаторы: доброе тепло у вас дома

спользоваться следующей формулой: для обогрева комнаты площадью 10м2 и высотой потолка 3м необходим обогреватель мощностью 1 кВт. Соответственно, для комнаты в 20м2 потребуется обогреватель<
17.10.2007 Электрообогреватели: экскурсия в мир тепла

роблеме обогрева дома серьёзно, а не разово, то вам следует обратить свой взгляд на конвектор. Этот обогреватель представляет собой гладкий плоский корпус, внутрь которого встроен нагревательны

Публикаций - 175, упоминаний - 353

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 25
Ballu Industrial Group 50 20
Samsung Electronics 10742 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 13
Xiaomi 2053 11
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 128 11
АРМО ГК - АРМО-Системы 341 11
Smartec 160 11
LG Electronics 3687 10
Timberk 26 9
Ростех - Автоматика Концерн 1755 9
Yandex - Яндекс 8664 8
Motorola Solutions - Pelco 68 8
Electrolux AB - Zanussi 60 7
STC 98 7
Google LLC 12363 7
Noirot 7 7
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 403 6
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 62 6
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 5
Philips 2078 5
Aqara - Акара.Ру 35 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14724 4
Apple Inc 12787 4
Sony 6645 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 486 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 4
Haier Group 213 4
JVC Kenwood 418 4
АРМО ГК 177 4
Stiebel Eltron 8 3
Cisco Systems 5240 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 3
Huawei 4306 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 3
Hitachi - Хитачи 1482 3
Schneider Electric 594 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 3
Rubetek - Рубетек 28 3
Dyson 135 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2752 7
Hyundai Motor Company 423 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 6
Daikin Industries 46 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Kärcher - Karcher - Керхер 74 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1007 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 146 3
Beurer - Бойрер 19 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3034 2
Газпром ПАО 1429 2
Альфа-Банк 1894 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 2
Volvo Cars 260 2
Лента - Сеть розничной торговли 2302 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 121 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
Groupe SEB - Tefal 100 2
НРЗ - Невинномысский радиаторный завод 1 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 1
Yazaki - Язаки Волга 7 1
Mohlenhoff - Мёленхофф 1 1
Dometic Group - Igloo Products 3 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
РЖД - Российские железные дороги 2022 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1101 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Газпром нефть 680 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1405 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1710 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 5
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 72 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2023 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
Федеральное казначейство России 1880 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
Роскачество - Российская система качества 43 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 1
Судебная власть - Городские суды 19 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 133 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 14 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 621 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 47
Вентилятор - Fan 1034 43
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2867 38
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8240 37
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2083 33
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1670 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 28
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 110 25
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4379 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9425 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 23
Умные платформы 1897 22
Нагреватель - нагревательный элемент 106 22
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6265 20
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1110 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 19
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 760 19
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 162 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7728 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 222 18
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 18
Таймер - Timer 431 17
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 864 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7381 16
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2402 16
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3365 15
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 576 14
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1115 13
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 582 13
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1148 13
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 866 16
Microsoft Windows 2000 8679 14
Xiaomi Mi Home 85 13
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 12
Google Android 14855 11
Electrolux EFH - Electrolux EOH - Electrolux ECH - Electrolux Rapid - Electrolux Aie Gate - серия обогревателей и конвекторов 11 11
Apple iOS 8341 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1430 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 190 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 697 8
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 7
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 7
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 94 6
Motorola Solutions - Pelco D - Pelco P - Pelco TI - Pelco ES - Pelco C - Pelco FT - Pelco IX - Pelco IS - Pelco UD - Pelco IM 34 6
Apple Siri - Голосовой помощник 422 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 437 6
DeLonghi TRRS - DeLonghi GS - DeLonghi Tower - DeLonghi TRD - DeLonghi Dragon - серия обогревателей и радиаторов 6 6
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 6
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 5
Apple iPhone 6 4862 5
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 4
Apple - App Store 3023 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 4
Microsoft Windows BitLocker 940 4
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 4
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 4
Redmond SkyHeat - конвектор-обогреватель 3 3
Mitsubishi Electric MSZ - серия кондиционеров 4 3
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 3
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 3
Tuya Inc - Tuya Smart 15 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5147 3
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 3
Groupe SEB - Moulinex ME 54 3
Polaris IQ Home 31 3
Hyundai HHY - бензиновые генераторы 2 2
Метнер Максим 6 3
Арлазаров Владимир 280 2
Шигин Александр 3 2
Филиппов Денис 69 2
Криницкий Игорь 26 2
Рашид Карим 8 1
Колпак Алекси 1 1
Фриске Жанна 4 1
Виноградов Тимур 1 1
Марыкин Дмитрий 7 1
Carter Jimmy - Картер Джимми 4 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Rick Wagoner - Вагонер Рик 6 1
Вергазов Евгений 7 1
Клопенко Егор 1 1
Большеченко Маргарита 1 1
Айрапетян Вардан 2 1
Miele Carl - Миле Карл 6 1
Muller Thomas - Мюллер Томас 3 1
Müller Thomas - Мюллер Томас 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Рахметов Руслан 63 1
Греф Герман 471 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Федоров Алексей 131 1
Сохань Максим 16 1
McAfee John - МакАфи Джон 32 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 32 1
Пехтерев Сергей 56 1
Дедов Александр 8 1
Лукашенко Александр 102 1
Рыбкин Андрей 2 1
Шатохин Андрей 1 1
Моторко Андрей 73 1
Кайгородов Михаил 5 1
Слудных Анатолий 10 1
Королев Сергей 45 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Моржова Наталья 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 82
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 22
Европа 24708 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 12
Германия - Федеративная Республика 12977 8
Франция - Французская Республика 8015 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 8
Южная Корея - Республика 6891 6
Япония 13582 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 6
Италия - Итальянская Республика 4441 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 5
Солнечная система - Solar system 2549 5
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 358 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 173 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 4
Земля - планета Солнечной системы 10707 4
Азия - Азиатский регион 5780 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 4
Швеция - Королевство 3721 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 4
Россия - СФО - Новосибирск 4726 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 4
Беларусь - Белоруссия 6094 3
Норвегия - Королевство 1834 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8249 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3438 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 387 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Дания - Королевство 1319 2
Россия - УФО - Свердловская область 1806 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 2
Израиль 2792 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1135 2
Китай - Тайвань 4155 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 52
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 40
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5299 27
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 24
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2028 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 19
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9747 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 15
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 474 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 15
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 15
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1449 15
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1659 12
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1837 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 11
Сон - Somnus 458 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 10
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 10
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6443 8
Ботаника - Растения - Plantae 1120 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1251 7
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5449 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10804 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 6
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 6
Зоология - наука о животных 2798 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
Forbes - Форбс 936 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
Tom’s Hardware 541 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
CoinMarKetCap 23 1
Известия ИД 724 1
Neowin 189 1
Cosmopolitan 25 1
Content-Review 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Dell'Oro Group 66 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 3
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 984 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Red Dot Design Award 57 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
iF Design Awards 26 1
YAC - Yet Another Conference 10 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422564, в очереди разбора - 726550.
Создано именных указателей - 191139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще