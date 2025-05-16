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Метнер Максим


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на водонагреватели и теплотехнику до 20% с начала мая из-за прохладной погоды и сезонных отключений горячей воды 1
21.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж климатической техники на рынке России на 46% в 2024 году 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Метнер Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ballu Industrial Group 48 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Electrolux AB - Zanussi 44 1
Haier Group 182 1
Philips 2065 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 236 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2526 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 28 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 575 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2672 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1764 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 211 1
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 45 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 1
Умные платформы 1760 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Россия - РФ - Российская федерация 149481 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1283 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 375 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1057 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3224 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7750 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Европа 24397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1852 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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