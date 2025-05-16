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Метнер Максим
УПОМИНАНИЯ
Метнер Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Ballu Industrial Group 48 2
|Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
|Electrolux AB - Zanussi 44 1
|Haier Group 182 1
|Philips 2065 1
|TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 236 1
|Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 28 1
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