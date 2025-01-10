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Electrolux AB Zanussi



10.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж кондиционеров и обогревателей на 88% за 10 месяцев 2024 года 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
18.01.2023 Бывшие топ-менеджеры Electrolux выводят на российский рынок новый бренд бытовой техники 1
03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию 1
04.12.2020 Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
15.10.2020 Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
06.05.2019 10 водонагревателей для квартиры и дома: выбор ZOOM 1
06.08.2018 Как выбрать водонагреватель? Советы ZOOM 1
31.05.2018 Лучшие мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 1
18.09.2015 Выбор ZOOM: кондиционеры 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 1
23.11.2012 Узкие и компактные посудомоечные машины. Выбор ZOOM 1
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
06.07.2012 Операция «Чистые руки»: выбираем посудомоечную машину. Рекомендации ZOOM.CNews 1
22.06.2012 Лучшие вентиляторы и мобильные кондиционеры. Выбор ZOOM 1
14.05.2012 Кондиционеры Zanussi в России: обзор решений 1
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
29.03.2012 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM CNews 1
09.09.2011 Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011 1
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
22.07.2011 Встраивайся! Выбор ZOOM: встраиваемая кухонная техника 1
29.04.2011 Дача: 12 лучших устройств для комфортного быта 1
07.10.2010 Выбор ZOOM: лучшие многофункциональные духовые шкафы 1
03.09.2010 Стиральные машины: хиты продаж августа 2010 года 1
29.04.2010 Выбор ZOOM: индукционные плиты и варочные панели 1
10.03.2010 Стиральные машины: хиты продаж февраля 1
09.09.2008 Новинки посудомоечных машин 1
22.04.2008 Конструируем кухню: встраиваемая бытовая техника 1
11.04.2008 История посудомоечной машины: счастливая неудачница 1
19.02.2008 Cтиральные машины: гид по производителям 1
24.01.2008 Компания Miele: с XIX века до наших дней 1
30.11.2007 Сушильные машины: роскошь или необходимость? 1
16.11.2007 Лучшие полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой 1
15.11.2007 Хиты продаж: электродуховки 1
26.10.2007 Печка в городской квартире: выбираем газовую духовку 1
01.10.2007 Вытяжка Siemens LC 8 M 950: «На теплоходе музыка играет…» 1
01.10.2007 5 лучших газовых варочных панелей в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей 1
24.09.2007 Электрические духовки: воплощение фантазий кулинара 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Electrolux AB и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 26
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 26
Siemens AG - Siemens Group 2589 19
Samsung Electronics 10254 12
LG Electronics 3614 9
Vestel 37 6
Timberk 24 5
ASKO 35 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Philips 2053 3
Titanium 84 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 3
Ballu Industrial Group 43 3
Microsoft Corporation 24625 2
Toshiba Corporation 2927 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Haier Group 165 2
Rolsen Electronics 79 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Huawei 3933 1
Apple Inc 12100 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Intel Corporation 12197 1
HP Inc. 5685 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Oracle Corporation 6688 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
BBK Electronics Corp 313 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Merlion - Мерлион 793 1
Valve Software 207 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 20
Ardo - Ардо 32 14
Miele - Миле 134 13
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 12
Hansa - Ханса 114 12
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 10
Haier - Candy Group - Канди 96 10
Beko 70 10
Gaggenau 34 6
Hyundai Motor Company 383 5
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
Dyson 122 3
Groupe SEB - Tefal 91 3
Marco Polo Hotel 7 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Верный - торговая сеть 291 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Вита - cеть аптек 16 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Веста 51 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
Smeg 18 1
Daikin Industries 46 1
Melitta 6 1
Гродторгмаш - Гродненский завод торгового машиностроения 1 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Braun GmbH 76 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 210 14
Вентилятор - Fan 979 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 14
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 121 13
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 12
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 12
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 91 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 8
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 8
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 8
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 7
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 5
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 5
Нагреватель - ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 65 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 4
Нагреватель - нагревательный элемент 105 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 4
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 4
Microsoft Windows 2000 8661 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 4
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 4
Google Android 13994 3
Apple iPhone 6 4862 3
Groupe SEB - Moulinex ME 53 3
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 3
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 3
Bosch - VarioSpeed 15 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 2
Electrolux EWH Gladius, Centurio IQ - накопительный электрический водонагреватель 6 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AVL 2 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston CIS 4 2
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 2
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 2
Electrolux ECH 5 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 2
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 2
Ballu Camino - Ballu Cube - Ballu Apollo - Ballu ENZO - Ballu Plaza - Ballu Deluxe - Ballu Comfort - Ballu BIH - Ballu BHG - Ballu BOGH - обогреватель электрический конвектор - электрический обогреватель 12 2
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 2
Ballu BWH - накопительный водонагреватель 4 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 2
Apple iOS 7809 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Google Mobile Services - GMS 68 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 1
РЖД Сапсан 24 1
Dyson Air Multiplier 9 1
LG SmartThinQ 21 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Samsung WF - серия стиральных машин 2 1
Groupe SEB - Moulinex INFINI PRESS 2 1
Агуреева Ольга 9 3
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Сипягин Владимир 3 1
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Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 1
Марфин Алексей 13 1
Вараксина Ольга 9 1
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Петрунин Сергей 2 1
Архипова Светлана 3 1
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Christie Agatha - Кристи Агата 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 32
Германия - Федеративная Республика 12682 15
Италия - Итальянская Республика 4352 15
Европа 21767 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Турция - Турецкая республика 2351 7
Южная Корея - Республика 6646 6
Швеция - Королевство 3619 6
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
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Америка - Американский регион 2160 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 35 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Словения - Республика 248 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Франция - Французская Республика 7845 2
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 2
Малайзия 865 2
Германия - Берлин 715 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Польша - Республика 1959 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 27
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 8
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 8
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 8
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 6
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 6
Дача - дачники 815 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 5
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Металлы - Серебро - Silver 756 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Сон - Somnus 428 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 3
Металлы - Медь - Copper 791 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Английский язык 6634 2
Физика - Physics - область естествознания 2642 2
Латинский алфавит 189 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 16
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
University of Dayton - Дейтонский университет 1 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
Red Dot Design Award 55 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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