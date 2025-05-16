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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на водонагреватели и теплотехнику до 20% с начала мая из-за прохладной погоды и сезонных отключений горячей воды

«М.Видео-Эльдорадо» отмечает рост продаж водонагревателей и теплотехники в магазинах и онлайн-каналах ритейлера с начала мая 2025 г. по сравнению с двумя последними неделями апреля 2025 г. Повышенный интерес связан с началом сезонных отключений горячей воды и прохладной погодой, которая была зафиксирована во многих регионах России в первой половине мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Старший менеджер категории «Климат» «М.Видео-Эльдорадо» Максим Метнер: «Мы фиксируем повышенный спрос на водонагреватели, в первую очередь из-за начинающихся отключений горячей воды и повышенный спрос на теплотехнику, что связано с прохладной погодой, которая держалась в Центральной полосе России в первой половине мая. Среди клиентов особенно востребованы компактные и универсальные решения, которые позволяют быстро обеспечить комфорт в доме: это проточные водонагреватели, тепловентиляторы и конвекторы».

Спрос на водонагреватели в «М.Видео-Эльдорадо» с начала мая 2025 г. по сравнению с двумя последними неделями апреля 2025 г. увеличился на 20% в количественном и на 16% в денежном выражении. Наибольший вклад в рост обеспечили проточные модели, которые пользователи выбирают как удобное и компактное решение на период временного отсутствия горячего водоснабжения. Одной из самых востребованных моделей стала Electrolux NP MINIFIX 3.5 TS. При этом традиционно высоким остается интерес и к накопительным водонагревателям, рассчитанным на семью: стабильно хорошие продажи показали устройства Haier ES50V-A2 и ES80V-A2, а также модели Ariston и Philips.

Категория теплотехники также демонстрирует положительную динамику: продажи в «М.Видео-Эльдорадо» с начала мая 2025 г. по сравнению с двумя последними неделями апреля 2025 г. выросли на 10% в количественном выражении и на 14% — в денежном. Основной рост обеспечили тепловентиляторы и конвекторы — доступные и эффективные устройства для локального обогрева. Среди популярных решений — модели Primera и Rapid. Конвекторы Ballu и Zanussi тоже показали устойчивый спрос. Пользователи также приобретают устройства, способные быстро прогреть помещение в межсезонье или компенсировать температурные колебания в непогоду.

Согласно данным синоптиков, май 2025 г. в Центральной России, включая Москву, оказался прохладнее обычного. В начале месяца температура воздуха была на 4–5 °C ниже климатической нормы, а в отдельных районах Московской области фиксировались ночные заморозки до –1 °C. По данным Гидрометцентра России, в период с 13 по 15 мая 2025 г. температура воздуха на европейской территории России оставалась на 2–5 °C ниже средних климатических значений.

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В середине мая 2025 г. температура начала приближаться к климатической норме, однако синоптики предупреждали о возможных кратковременных похолоданиях и осадках. Так, по прогнозам центра «Фобос», в период с 17 по 18 мая 2025 г. в Европейскую часть России должен прийти новый атлантический циклон, характеризующийся облачностью и ливнями, что может привести к очередному снижению температуры.

Таким образом, прохладная и неустойчивая погода в мае 2025 г. в Центральной России, включая Москву, стала дополнительным фактором, способствующим росту спроса на теплотехнику и водонагреватели в этот период года.

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