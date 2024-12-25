IBS AppLine Циклон Aplana PTF
IBS AppLine Циклон и организации, системы, технологии, персоны:
|Криницкий Игорь 26 5
|Кучма Леонид 29 3
|Брыкин Арсений 54 2
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
|Путин Владимир 3171 2
|Козлов Игорь 47 2
|Зверев Андрей 59 2
|Эйделанд Павел 5 1
|Варивода Владимир 14 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Измайлов Максим 8 1
|Быченко Андрей 4 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Орловский Виктор 379 1
|Алалин Дмитрий 1 1
|Пономарев Сергей 6 1
|Афанасьев Олег 22 1
|Алексеев Юрий 17 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Покровский Иван 118 1
|Агалакова Марина 1 1
|Нижегородцев Тимофей 2 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Шпак Василий 223 1
|Сахненко Сергей 88 1
|Кучеров Кирилл 25 1
|Березкин Григорий 40 1
|Баранов Леонид 4 1
|Майданович Олег 2 1
|Шевченко Валерий 4 1
|Касперская Наталья 291 1
|Ющенко Виктор 39 1
|Маршак Самуил 4 1
|Вагнер Милош 13 1
|Потапов Павел 2 1
|Липов Андрей 62 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Колесников Максим 24 1
|Терляков Олег 13 1
|Логунов Владимир 14 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|Synergy Research Group 42 1
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