Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

IBS AppLine Циклон Aplana PTF



25.12.2024 10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник 1
02.09.2024 Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный 1
19.06.2024 «Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта 1
27.02.2023 Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону» 1
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет 1
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
15.06.2021 Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу? 1
24.03.2021 Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж 1
31.07.2020 Платформа «Циклон» для нагрузочного тестирования включена в Единый реестр российского ПО 1
13.07.2020 Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО 1
26.06.2020 Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой 1
04.03.2020 Разработка «Росэлектроники» позволит летательным аппаратам достигать целей по звездам 1
12.07.2019 Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос 1
11.06.2019 Разработка «Росэлектроники» обеспечит высокоточное видеонаблюдение в любых условиях 1
16.10.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит автомобилям «видеть» дорогу в темноте без света фар 1
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
26.06.2017 Росэлектроника представит оборудование для нефтегазовых объектов 1
25.10.2016 «Росэлектроника» планирует инвестировать в инновации за 5 лет более 190 млрд 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Ростех» выпустит российского «убийцу iPhone» за $130 1
22.10.2014 «Росэлектроника» представила мобильный пункт управления в чрезвычайных ситуациях 1
06.08.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано более 210 млрд руб. 1
17.01.2014 Лучшие циклонические пылесосы. Выбор ZOOM.CNews 1
07.11.2013 Ученые научились предсказывать высоту волн в океане 1
25.10.2013 Тест-драйв нового пылесоса Samsung Motion Sync: подмигивает за 25 000 рублей 1
17.05.2013 Лучшие безмешковые пылесосы. Выбор ZOOM.CNews 1
29.01.2013 В платформу безопасности «Интеллект» интегрированы средства охраны периметра Forteza 1
03.09.2012 Летом 2050 года Арктика останется без льда 1
24.08.2012 ZOOM рекомендует: обзор циклонического пылесоса Dyson DC36 Carbon Fibre 1
10.04.2012 Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM 1
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 1
18.11.2011 Первый тест в России новейшего циклонника Dyson DC37 1
04.10.2011 Арктический озоновый слой резко сократился 1
15.09.2011 Вышел 56-й номер журнала CNews. Скачать pdf-версию 1
21.01.2011 Выбираем пылесос. Рекомендации ZOOM.CNews 1
23.11.2010 Фонд социального страхования РФ незаконно ограничил круг поставщиков тифлофлешплееров 1
28.06.2010 К Мексике приближается тропический шторм "Алекс" 1
15.06.2010 Пылесосы с мощностью болидов Формулы-1 1
16.04.2010 Как выбрать пылесос: советы ZOOM.CNews 1
15.04.2010 Мощный ураган обрушился на Индию 1

Публикаций - 88, упоминаний - 88

IBS AppLine Циклон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 11
Samsung Electronics 10255 10
LG Electronics 3614 9
Philips 2053 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 4
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 3
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 16 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 2
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 9 2
Cisco Systems 5114 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 23 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 2
Xiaomi 1732 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Microsoft Corporation 24625 2
МегаФон 8805 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
Цифра ГК 2426 2
Парус Корпорация 552 2
АФК Система ПАО 1797 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 2
Крок - Croc 1777 1
Citrix Systems 812 1
ZyXEL Communications 291 1
Dyson 122 12
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 11
Kärcher - Karcher - Керхер 72 7
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 5
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 4
Miele - Миле 134 4
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Торий НПП 46 3
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Daewoo 102 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Groupe SEB - Tefal 91 2
Groupe SEB - Rowenta 44 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
Веста 51 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 2 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Visa International 1949 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Honda Motor Company 234 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 8
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 4
Президент Украины 123 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 27
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Аксессуары 3881 6
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 26 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 5
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 5
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 4
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 12
Apple iPhone 6 4862 10
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 4
LG Kompressor Follow Me 20 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Oracle APEX - Oracle Application Express 59 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 3
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 13 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 3
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 2
Google Android 13994 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 92 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Linux OS 9937 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
Microsoft Windows 15657 2
Dyson Cinetic 6 2
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 2
Philips FC SpeedPro - серия пылесосов 10 2
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Apple iOS 7809 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
Космодром Байконур 1066 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
Ока - стиральная машина 1 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
Криницкий Игорь 26 5
Кучма Леонид 29 3
Брыкин Арсений 54 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Путин Владимир 3171 2
Козлов Игорь 47 2
Зверев Андрей 59 2
Эйделанд Павел 5 1
Варивода Владимир 14 1
Лебедев Артемий 99 1
Измайлов Максим 8 1
Быченко Андрей 4 1
Чайковский Пётр 11 1
Орловский Виктор 379 1
Алалин Дмитрий 1 1
Пономарев Сергей 6 1
Афанасьев Олег 22 1
Алексеев Юрий 17 1
Евтушенко Олег 143 1
Покровский Иван 118 1
Агалакова Марина 1 1
Нижегородцев Тимофей 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Шпак Василий 223 1
Сахненко Сергей 88 1
Кучеров Кирилл 25 1
Березкин Григорий 40 1
Баранов Леонид 4 1
Майданович Олег 2 1
Шевченко Валерий 4 1
Касперская Наталья 291 1
Ющенко Виктор 39 1
Маршак Самуил 4 1
Вагнер Милош 13 1
Потапов Павел 2 1
Липов Андрей 62 1
Ашманов Игорь 41 1
Колесников Максим 24 1
Терляков Олег 13 1
Логунов Владимир 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 11
Земля - планета Солнечной системы 10375 11
Украина 7608 11
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 9
Европа 21767 9
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 7
Германия - Федеративная Республика 12682 7
Южная Корея - Республика 6646 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 6
Япония 13282 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Бразилия - Федеративная Республика 2362 5
Индия - Bharat 5446 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 3
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 3
Франция - Французская Республика 7846 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 2
Сингапур - Республика 1849 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 2
Солнечная система - Solar system 2522 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 17
Зоология - наука о животных 2604 17
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 6
Английский язык 6634 6
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 6
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 5
Металлы - Серебро - Silver 756 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Экватор - Equator 202 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 17
CNews - ZOOM.CNews 1847 10
AP - Associated Press 2004 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 3
Казахстан Сегодня 308 1
Чудо техники 60 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
FT - Financial Times 1220 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
CNews Журнал 166 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Gartner - Гартнер 3556 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Synergy Research Group 42 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 10
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 4
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 3
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 11 1
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 12 1
Субмикрон НИИ 8 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще