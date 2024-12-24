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Xiaomi Jimmy KingClean Electronic

Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic


24.12.2024 Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 2
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51 4
15.06.2021 Обзор беспроводного пылесоса Jimmy H8 Pro: достойная альтернатива премиум-классу? 7
20.04.2021 diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy 5
24.12.2020 diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy 3
31.08.2010 Mafia II: Jimmy's Vendetta через неделю 1
13.04.2010 Блежински представил Gears of War 3 1
10.09.2008 Основатель Wikipedia запустил сайт для защитников окружающей среды 1
07.08.2007 Wikipedia не "прогнется" под Китай 1
27.03.2007 Джимми Уэльс обещает сделать Wikipedia надежнее 1
16.03.2007 Wikia: «открытый журнал» - новый игровой ресурс 1
25.05.2004 Компьютерная анимация появится в книгах 1
25.05.2004 Компьютерная анимация появится в книгах 1
15.09.2003 “Плавучий мобильник” позволит отрешиться от мира 1
15.09.2003 “Плавучий мобильник” позволит отрешиться от мира 1
19.06.2002 Мобильник можно спрятать в зубе 1

Публикаций - 18, упоминаний - 34

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 5
Samsung Electronics 10255 3
Philips 2053 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Google LLC 11775 1
Yahoo! 3697 1
2K Games 212 1
Ecovacs Robotics 6 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Ford 411 1
Honda Motor Company 234 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Dyson 122 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 6
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 3
Аксессуары 3881 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Док-станция - Docking station 527 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 585 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 61 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 953 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 52 1
Электротехника - инвертор 148 1
Apple iPhone 6 4862 4
Honor MagicBook - серия ноутбуков 67 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Sony Playstation Network - PSN 198 1
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Microsoft Xbox Live Arcade 27 1
Xiaomi MiJia 18 1
Xiaomi MiJia Sweeping Vacuum Cleaner 3 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
Philips FC SpeedPro - серия пылесосов 10 1
Groupe SEB - Tefal VP - Tefal RG - Tefal TW - Tefal TY - Tefal Clean & Steam Revolution - Tefal Air Force All in One - Tefal Compact Power Cyclonic - серия пылесосов 8 1
Ecovacs Deebot 9 1
Microsoft Points 74 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 42 4
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 3
Fallon Jimmy - Фаллон Джимми 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 3
Япония 13282 2
Новая Зеландия 719 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Зоология - наука о животных 2604 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Газы 175 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Цензура - Свобода слово 492 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Wikipedia - Википедия 502 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
Mashable 370 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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