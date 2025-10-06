Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sanger Larry Санджер Ларри
УПОМИНАНИЯ
|06.10.2025
|«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года 1
|17.03.2021
|Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 1
|28.03.2007
|Citizendium – более совершенная Wikipedia? 1
|27.03.2007
|Джимми Уэльс обещает сделать Wikipedia надежнее 1
|26.03.2007
|Конкурент отнимет Wikipedia у основателя? 1
|16.01.2007
|Wikipedia исполнилось 6 лет 1
|20.09.2006
|Citizendium превзойдет Wikipedia? 1
Sanger Larry и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12136 3
|Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3098 1
|Yandex - Яндекс 8196 1
|Apple Inc 12498 1
|Meta Platforms - Facebook 4508 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 853 1
|Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 212 1
|Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
|Google Knol 14 1
|Германия - Федеративная Республика 12885 1
|Япония 13476 1
|Польша - Республика 1996 1
|Франция - Французская Республика 7955 1
|Wikipedia - Википедия 563 6
|MSNBC - телеканал 89 1
|Wired - Издание 269 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.