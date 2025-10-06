Разделы

Sanger Larry Санджер Ларри


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 «Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года 1
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 1
28.03.2007 Citizendium – более совершенная Wikipedia? 1
27.03.2007 Джимми Уэльс обещает сделать Wikipedia надежнее 1
26.03.2007 Конкурент отнимет Wikipedia у основателя? 1
16.01.2007 Wikipedia исполнилось 6 лет 1
20.09.2006 Citizendium превзойдет Wikipedia? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Sanger Larry и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12136 3
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 1
Amazon Inc - Amazon.com 3098 1
Yandex - Яндекс 8196 1
Apple Inc 12498 1
Meta Platforms - Facebook 4508 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 853 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1076 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 2
Wiki - Вики - режим Википедии 250 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3032 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4482 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2280 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1619 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1901 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3257 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12028 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 212 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Google Knol 14 1
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 6
Германия - Федеративная Республика 12885 1
Япония 13476 1
Польша - Республика 1996 1
Франция - Французская Республика 7955 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 2
Английский язык 6835 2
Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 482 1
Философия - Philosophy 484 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 25 1
Wikipedia - Википедия 563 6
MSNBC - телеканал 89 1
Wired - Издание 269 1
