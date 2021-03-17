Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов

Wikipedia для бизнеса

Фонд Wikimedia планирует взимать плату за предоставление контента интернет-энциклопедии Wikipedia и смежных проектов напрямую ИТ-гигантам, таким как Google, Apple, Facebook и Amazon. Об этом сообщило издание Wired.

Напомним, Wikipedia – это общедоступная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Проект был запущен в 2001 г. Джимми Уэйлсом (Jimmy Wales) и Ларри Сэнером (Larry Sanger). К настоящему времени сайт энциклопедии содержит свыше 20 млн статей на 300 языках. Из них более 6,2 млн на английском и 1,7 млн на русском.



В рамках новой инициативы Wikimedia Enterprise, анонсированной фондом, коммерческим структурам и прочим организациям будут предоставляться платные инструменты и услуги, за счет которых они смогут получить доступ к материалам Wikipedia в более подходящем для их целей формате.

Переговоры между недавно созданной дочерней компанией фонда, Wikimedia LLC и крупными технологическими компаниями уже ведутся, отмечает Wired. Однако фонду предстоит изучить реакцию сообщества пользователей энциклопедии, которое занимается подготовкой и актуализацией контента на добровольной основе. В Wikimedia рассчитывают достигнуть договоренностей с заинтересованными ИТ-компаниями к июню 2021 г.

Wikimedia будет брать плату с бизнеса за доступ к контенту своих проектов

«Фонд впервые увидел в коммерческих организациях пользователей нашего сервиса, – говорит Лейн Беккер (Lane Becker), старший директор Wikimedia, который в составе небольшой группы занимается разработкой проекта Wikimedia Enterprise. – Мы знали, что они существуют, но не никогда не относились к ним как к пользовательской базе».

Как ИТ-гиганты используют Wikipedia

Сервисы интернет-гигантов нередко опираются на Wikipedia как на бесплатный и сравнительно надежный источник информации. К примеру, поисковая система Google может обращаться к энциклопедии в поисках ответов на вопросы пользователей. Интерактивные расширенные ответы, базирующиеся на сведениях из Wikipedia, может показывать и отечественный «Яндекс».

Также в качестве базы знаний интернет-энциклопедию могут использовать голосовые помощники вроде Apple Siri и Amazon Alexa.

Google, к слову, ранее пыталась запустить собственный аналог Wikipedia под названием Knol, который предусматривал выплату вознаграждения авторам статей. Однако несмотря на достаточно громкий запуск в конце 2007 г., Knol изначально не смог завоевать сильные позиции в конкуренции с другими аналогичными проектами, а компания Google вкладывала в его развитие довольно мало ресурсов. В результате, в последние годы перед закрытием в 2011 г. о нем почти забыли.

Как отмечает Wired, в течение многих лет Wikipedia раз в две недели публикует дамп данных, который отражает все изменения в материалах энциклопедии за данный период. Помимо этого, проект дает свободный доступ к логу, который отражает правки по мере их осуществления. При помощи этих двух механизмов, как правило, крупные технологические компании и переносят контент из проектов Wikimedia на собственные платформы, без какого-либо взаимодействия с фондом. После запуска Wikimedia Enterprise подобная «слегка неуклюжая» схема по-прежнему будет доступна всем пользователям, в том числе и коммерческим, уверяет Лиза Зейтц-Грувелл (Lisa Seitz-Gruwell), директор фонда Wikimedia по доходам.

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По словам Беккера, у ИТ-гигантов есть отдельные многочисленные команды специалистов, которые занимаются разработкой систем для «сопряжения» контента, полученного из разных источников. Поддержка таких систем требует колоссальных усилий и обходится бизнесу очень дорого, отмечает директор фонда.

Как будет работать Wikimedia Enterprise

В рамках пакета Enterprise Wikimedia планирует (по всей видимости, посредством специального API) предоставлять изменения в реальном времени и исчерпывающие дампы данных в подходящем для бизнес-клиентов формате. Причем высокая скорость доступа к ним будет гарантирована.

Кроме того, коммерческим клиентам будет предложена поддержка по телефону. Специально для решения возникающих технических проблем будет сформирована отдельная команда специалистов.

Платный сервис Wikimedia не планирует использовать собственную серверную инфраструктуру. Вместо этого фонд рассчитывает прибегнуть к услугами провайдера инфраструктуры Amazon Web Services (AWS). Условия сотрудничества с Amazon в данной сфере фонд не раскрывает, однако подчеркивает, что «он не связан договорными, техническими или финансовыми обязательствами по использованию инфраструктуры AWS».



Wikimedia продолжит жить на пожертвования

Как отмечает Wired, Wikimedia не считает, что проект Enterprise когда-либо станет для фонда основным источником финансирования.

По словам Зейтц-Грувелл, фонд продолжит формировать свой примерно 100-миллионный бюджет в основном за счет пожертвований пользователей и грантов. Однако, средства, вырученные в рамках контрактов с интернет-компаниями, станут надежной финансовой подушкой, которая обеспечит стабильность функционирования организации на ближайшие годы.