Wales Jimmy Уэйлс Джимми Уолесс Джимми


УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 «Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года 2
24.12.2024 Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию» 2
23.01.2022 Топ-5 убийц Google, которые не смогли его убить 1
03.12.2021 5 фактов о Википедии, которых вы не знали 1
17.03.2021 Wikipedia становится платной. Пока для ИТ-гигантов 2
14.11.2019 Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook 3
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой 2
12.05.2015 Пожертвования Wikipedia уходят «на путешествия, развлечения и высокие зарплаты руководства» 2
14.01.2015 Mobile World Congress начнет работу 2 марта в Барселоне 2
19.09.2012 Редакторов Wikipedia обвиняют в коррупции 1
25.01.2012 Павел Дуров пожертвует Wikipedia $1 млн 2
17.01.2012 Конец интернета откладывается: самый жесткий в истории антипиратский закон не будет принят 2
13.12.2011 Wikipedia протестует и грозит обнулением статей 2
05.08.2011 Wikipedia теряет авторов и намерена упростить интерфейс 2
04.01.2011 «Википедия» привлекла рекордную сумму пожертвований 3
01.11.2010 Wikipedia откроет офис в Индии 2
03.02.2009 Джимми Уэльс запустил сервис вопросов и ответов Wikianswers 3
27.01.2009 Wikipedia готова нарушить свой главный принцип 2
10.09.2008 Основатель Wikipedia запустил сайт для защитников окружающей среды 2
18.08.2008 Основатель Wikia Search расширит рынок интернет-поиска 2
13.03.2008 Основатель Wikipedia обвинен во взяточничестве 2
09.01.2008 Wikia Search: запущена альфа-версия «убийцы» Google 3
24.12.2007 Wikiа: началось тестирование «убийцы» Google 3
08.08.2007 «Юбилей» Wikipedia: 2 млн статей 2
07.08.2007 Wikipedia не "прогнется" под Китай 1
30.07.2007 Wikipedia стала конкурентом Google 2
30.07.2007 Wikiа приобрела поисковую платформу Grub 2
15.06.2007 Виртуальное общение вместе с Cisco TelePresence: эффект присутствия 3
14.06.2007 Алкснис и Поносов: лица российской OpenSource- революции 1
21.05.2007 США: президентские дебаты «откроют» для общественности? 2
09.04.2007 Блоггеров заставят выучить кодекс этики? 2
28.03.2007 Citizendium – более совершенная Wikipedia? 2
27.03.2007 Джимми Уэльс обещает сделать Wikipedia надежнее 2
26.03.2007 Конкурент отнимет Wikipedia у основателя? 2
16.03.2007 Wikia: «открытый журнал» - новый игровой ресурс 2
09.03.2007 Wikipedia создает конкурента Google и Yahoo 2
13.02.2007 Wikipedia скоро закроется? 2
16.01.2007 Wikipedia исполнилось 6 лет 2
25.12.2006 Основатель Wikipedia и Amazon создадут поисковый движок 2
13.12.2006 Основатель Wikipedia предлагает бесплатный хостинг 2

Google LLC 12136 16
Yahoo! 3706 8
Microsoft Corporation 25134 7
Meta Platforms - Facebook 4508 6
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 4
LookSmart 27 4
X Corp - Twitter 2900 3
Amazon Inc - Amazon.com 3098 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5195 2
PayPal 661 1
Yandex - Яндекс 8196 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 853 1
Apple Inc 12498 1
Cisco Systems 5201 1
Huawei 4161 1
VK - Mail.ru Group 3515 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3032 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4397 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 225 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 1
Zynga Game Network 132 1
Mozilla Foundation 205 1
AOL Inc - America Online 1873 1
Cuil 9 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1189 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 73 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
eBay Inc 1629 1
Microsoft - LinkedIn 675 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Лента - Сеть розничной торговли 2233 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Верный - торговая сеть 305 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Tesla Motors 420 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 634 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1337 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1602 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 278 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3314 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1400 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3484 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3092 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4730 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2233 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2055 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 818 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3032 9
Wiki - Вики - режим Википедии 250 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8027 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11140 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1076 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3070 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3058 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31489 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25323 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16858 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14497 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7326 2
Web 2.0 - Веб 2.0 398 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4131 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5244 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8714 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 24 1
Data monetization - Монетизация данных 1780 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9188 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3257 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4616 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12156 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4482 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14242 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5599 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6266 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14866 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12028 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1619 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9565 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2280 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 893 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17684 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 166 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4215 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1138 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3070 1
Google YouTube - Видеохостинг 2857 3
Wikia Search 3 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Microsoft Windows 16174 2
Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 67 1
WT Social - WikiTribune Social 1 1
Mozilla Firefox - браузер 1909 1
Apple Siri - Голосовой помощник 412 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Google Knol 14 1
WolframAlpha - База знаний и набор вычислительных алгоритмов 11 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 501 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 212 1
Yahoo! Answers 14 1
Linux OS 10700 1
Microsoft Office 3903 1
Microsoft Windows XP 2414 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Adobe Photoshop 787 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
Apache OpenOffice 484 1
Stafory - робот Вера 349 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Linux - Debian GNU 519 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 203 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Microsoft - LinkedIn Answers 1 1
Sanger Larry - Санджер Ларри 7 6
O'Reilly Tim - О’Райли Тим - Орейли Тим 6 2
Reda Julia - Реда Джулия 6 1
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 1
Ansip Andrus - Ансип Андрус 7 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 28 1
Дуров Павел 305 1
Касперский Евгений 327 1
Артамонова Анна 183 1
Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
Багрецов Александр 2 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 30 1
Львова Анастасия 1 1
Merkey Jeff - Мерки Джефф 1 1
Reda Julia - Реда Юлия 2 1
Путин Владимир 3310 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Греф Герман 458 1
Кудрин Алексей 124 1
Новодворский Алексей 109 1
Медведев Дмитрий 1661 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 1
Алкснис Виктор 70 1
Поносов Александр 69 1
Церенов Церен 47 1
Рамендик Михаил 19 1
Карпушин Николай 6 1
Villanueva Edgar - Виллануэва Эдгар 2 1
Toledo Alejandro - Толедо Алехандро 3 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 393 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 581 1
Gardner Sue - Гарднер Сью 4 1
Seigenthaler John - Сайгенталер Джон 1 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Penchina Gil - Пенчина Джил 1 1
Byrd Robert - Берд Роберт 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53161 12
Великобритания - Уэльс 117 11
Германия - Федеративная Республика 12885 4
Россия - РФ - Российская федерация 154166 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 2
Европа 24551 2
Индия - Bharat 5630 2
Канада 4965 2
Италия - Итальянская Республика 4416 2
Бразилия - Федеративная Республика 2429 2
Сингапур - Республика 1896 2
Израиль 2778 2
Япония 13476 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3024 2
Франция - Французская Республика 7955 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17925 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 1
Польша - Республика 1996 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
Израиль - Хайфа 56 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18336 1
США - Нью-Йорк 3143 1
Африка - Африканский регион 3550 1
Португалия - Португальская Республика 935 1
Финляндия - Финляндская Республика 3652 1
Швеция - Королевство 3665 1
Испания - Королевство 3754 1
США - Флорида 771 1
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 1
Китай - Пекин - Beijing 1033 1
Германия - Бавария - Мюнхен 474 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 1
Южная Корея - Республика 6807 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7976 1
Бельгия - Королевство 1165 1
Китай - Тайвань 4105 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1615 1
Нидерланды 3607 1
Английский язык 6835 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 5
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 482 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 5
Цензура - Свобода слово 506 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4887 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54232 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8436 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17162 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50517 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 801 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2137 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5412 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8852 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31310 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9446 2
Философия - Philosophy 484 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1795 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 281 2
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8236 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5179 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1905 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 972 1
Кодекс этики использования данных 44 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2895 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 25 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6761 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2978 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1883 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14780 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7405 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2561 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5883 1
Wikipedia - Википедия 563 42
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5991 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 2
NYT - The New York Times 1082 2
VentureBeat 90 2
Mashable 371 2
AP - Associated Press 2006 2
FT - Financial Times 1244 1
NBC News 184 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
The Guardian - Британская газета 380 1
Wired - Издание 269 1
Nature 820 1
MSNBC - телеканал 89 1
InformationWeek 241 1
Telegraph 196 1
The Times of London 8 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Bloomberg 1373 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1093 1
comScore 379 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3693 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
Digital Life Design 1 1
