Microsoft account Microsoft UAC Microsoft User Account Control Microsoft Passport .NET Passport Windows Live ID
|09.01.2013
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Microsoft отключит Windows Live Messenger 15 марта
Microsoft уведомила своих пользователей посредством электронной почты о том, что работа сервиса Windows Live Messenger будет остановлена 15 марта 2013 г. Отключены от мессенджера будут пользователи во всех странах, за исключением Китая. Вместо Windows Live Messenger компания предла
|01.12.2010
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Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com
Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей н
|10.11.2010
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Windows Live Hotmail разрешил работать с любыми адресами почты
Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе Windows Live Hotmail появилась новая функция, полезная для тех, у кого есть почта на других п
|30.09.2010
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Microsoft выпустила финальную версию Windows Live Essentials 2011
абор приложений. В России Windows Live Essentials 2011 доступны на русском языке по адресу download.live.com. В обновлённый набор Windows Live Essentials 2011 вошли такие популярные приложения,
|01.09.2010
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Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис
Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Mi
|29.06.2010
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Microsoft выпустила бета-версию новых Windows Live Essentials
Компания Microsoft сегодня объявила о широкой доступности бета-версии основных компонентов Windows Live, бесплатного набора сервисов, которые позволяют создавать красивые фотографии и видеоролики, делиться ими с друзьями, структурировать почту и оставаться на связи с самыми близкими
|21.06.2010
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Вышло приложение Windows Live Messenger для iPhone
Компания Microsoft выпустила официальное приложение Windows Live Messenger, самого популярного в мире сервиса обмена мгновенными сообщениями, для устройств iPhone и iPod touch. Как сообщает ресурс Redmond Pie, данное приложение включает в себя в
|04.06.2010
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Microsoft представила новую версию набора сервисов Windows Live Essentials
Компания Microsoft представила новую версию Windows Live Essentials – бесплатного набора интернет-сервисов и приложений, которые облегчают домашним пользователям создание, обработку и обмен фотографиями и видеозаписями, а также позволяют
|20.07.2009
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HyperMethod IBS интегрировал eLearning Server с Microsoft Live@edu
м и событиями; доступ к сервисам с различных мобильных устройств; бесплатный доступ к программному обеспечению для дизайна и разработки по программе DreamSpark; множество других сервисов на платформе Windows Live. По словам руководителя отдела разработок HyperMethod IBS Алексея Авраменко, сервисы Live@edu полезны средним и небольшим образовательным учреждениям. «Среда Live@edu позволит вуза
|02.06.2009
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ЖЖ скрестили с MSN
senger и Fanat Messenger - средств обмена мгновенными сообщениями (IM), разработанными на платформе Windows Live. В течение месяца пользователям LiveJournal.com и Championat.ru (спортивный ресу
|26.01.2009
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Microsoft собирается объединить Windows Live и Office Live
Компания Microsoft в пятницу, 23 января, сообщила о том, что планирует объединить свои сервисы Office Live и Windows Live в единый интернет-портал. «Microsoft приняла решение объединить Windows Live и Office Live, который включает в себя Office Live Workspace и Office Live Small Business, в еди
|19.11.2008
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Microsoft заменит Windows Live OneCare бесплатным антивирусом
сное решение под кодовым названием Morro, запуск которого намечается на вторую половину 2009 г. Продукт будет распространяться на бесплатной основе и призван заменить платный сервис онлайновой защиты Windows Live OneCare, пишет techradar.com. Morro предоставит пользователям комплексную защиту от современных угроз, в том числе - вирусов, троянов, шпионских программ, руткитов. Как сообщается,
|13.11.2008
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Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть
В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Теперь Windows Live будет позицион
|13.11.2008
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Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть
Компания Microsoft вчера, 12 ноября, объявила о том, что планирует радикально обновить свою службу веб-сервисов Windows Live. В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Как о
|27.08.2008
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Новый червь «охотится» на пользователей Windows Live Messenger и MySpace
Вирусные аналитики компании Eset обнаружили новую вредоносную программу, распространяющуюся через Windows Live Messenger, социальные сети MySpace, Hi5. Вредоносное программа в настоящее время детектируется антивирусными продуктами и не представляет опасности для пользователей антивирусных р
|31.03.2008
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Microsoft ворвется в тройку Рунета старыми методами
Три области интернет-бизнеса, в которых Microsoft считает себя «очень сильной», — это портал MSN, коммуникационные сервисы Windows Live и поиск Live Search, рассказал в беседе с корреспондентом CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live. Именно с их помощью софтверный гигант и рассчитывае
|13.02.2008
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Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live
Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется на ПК, п
|07.11.2007
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Microsoft запустила финальную версию Windows Live
Компания Microsoft вчера, 6 ноября, объявила о запуске новой версии сервисов Windows Live, которые ранее находились в стадии бета-тестирования. В Windows Live входят сервисы Windows Live Hotmail, Microsot Messenger, Microsoft Spaces, Windows Live Wr
|12.10.2007
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Microsoft запустила сервис Windows Live Events
Новый сервис под названием Windows Live Events был запущен сегодня, 12 октября, компанией Microsoft в рамках системы бло
|10.09.2007
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Microsoft запустила онлайн-переводчик
Компания Microsoft запустила новый сервис электронного перевода под названием Windows Live Translator. С помощью нового сервиса пользователи могут переводить тексты размером до 500 слов с английского языка на немецкий, датский, французский, испанский, португальский, итал
|07.09.2007
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Microsoft: «убийца» Google в бета-версии
Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая теперь содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Li
|06.09.2007
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Microsoft: «убийца» Google в бета-версии
Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Live
|23.08.2007
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Windows Live – в телефонах Nokia
a сообщила о том, что начиная с сегодняшнего дня, 23 августа, пользователи смартфонов Nokia на платформе S60 в одиннадцати странах смогут загрузить пакет, предоставляющий доступ к таким сервисам, как Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger, Windows Live Contacts и Windows Live Spaces. Начиная с 2008 г. доступ к сервисам Windows Live будет открыт покупателям
|10.08.2007
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Windows Live Folders переименован в Live Skydrive
Windows Live Folders, сервис для хранения файлов, поменял свое название на Windows Live Skydrive, сообщает Arstechnica. Сайт, который на данный момент находится на стадии бета-тестирования, несколько раз переименовывался, но это название станет окончательным, по слова
|13.07.2007
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Microsoft запускает бета-версию Windows Live OneCare 2.0
Семь месяцев спустя после выхода финальной версии Windows Live OneCare 1.5 Microsoft предоставила для публичного тестирования бета-версию Windows Live OneCare 2.0, сообщает Computer Weekly. Новая версия, по словам разработчиков, существ
|11.07.2007
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Windows Live Events: Microsoft создает новый сервис?
В Сети появилась информация о том, что сервис Windows Live готовит запуск нового приложения под названием Events, сообщает Mashable. Представители Microsoft не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, а причиной для слухов пос
|11.07.2007
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MSN и Microsoft Live награждают пользователей за каждый поисковый запрос
Доля поисковых сервисов Microsoft MSN и Microsoft Live от общего интернет-рынка в США выросла с 8,4% в мае до 13,2% в июне текущего года, что составило рост в 67%, сообщает Information Week. Аналитики такое резкое увеличение популярн
|27.06.2007
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Microsoft встала на рельсы Google
Microsoft представила два новых веб-сервиса - Windows Live Folders и Windows Live Photo Gallery. Как следует из названий продуктов, оба они позиционируются как часть единой онлайновой платформы Windows Live. Windows Live
|13.02.2007
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Microsoft представила Live Search и Windows Live
ю можно отправлять прямо с мобильного устройства. Загрузить Windows Live можно с сайта http://ideas.live.com/, а Live Search — с http://wls.live.com.
|22.12.2006
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Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search
Количество запросов, сделанных через поисковый портал Microsoft Live Search, бывший MSN Search, в ноябре уменьшилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/Net
|30.08.2006
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Verizon приобщит абонентов к Windows Live
Verizon Communications объявил о расширении соглашения с Microsoft по предложению сервисов и программного обеспечения Windows Live абонентам высокоскоростного доступа в интернет. По соглашению, пользователи скоростных линий получат доступ к веб-странице под двумя брендами — Verizon и Windows Live
|21.06.2006
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Microsoft покинул руководитель Windows Live
Мартин Тейлор (Martin Taylor), ветеран Microsoft, проработавший в компании 13 лет, руководитель отдела Windows Live с марта этого года – подал заявление об уходе. О причинах увольнения не сообщается. «Нам было трудно расставаться с Мартином, но мы не комментируем личные дела», - заявили в Micros
|15.06.2006
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В Россию пришел новый конкурент"аськи"
По словам представителей «Майкрософт Рус», Windows Live Messenger — это последнее поколение сервиса MSN Messenger и первый продукт
|08.06.2006
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Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest
Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows Live OneCare своим абонентам широкополосного доступа. Дата начала предложения пока не оговорена. Microsoft уже продает сервис по $49,95 в год с прошлой недели. Windows Live OneCa
|25.05.2006
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Windows Live Local покажет автомобильные пробки
Microsoft представила новую версию картографической системы Windows Live Local. На карте появилась информация о пробках на дорогах, а в самой системе улучшились возможности обмена картами и данными. Live Local пополнился функцией создания списков избран
|12.05.2006
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Microsoft выпустила бета-версию Windows Live Messenger
Microsoft продолжила преобразование MSN (Microsoft Network) в пакет софтверных сервисов Windows Live. Компания выпустила тестовую версию Windows Live Messenger — следующее поколение MSN Messenger. Ранее бета-версия была доступна только для ограниченного круга тестеров.
|27.04.2006
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Microsoft приглашает бета-тестеров Windows Live OneCare
Microsoft во вторник начала выборочную почтовую рассылку приглашений воспользоваться системой защиты компьютеров OneCare в рамках онлайновых софтверных сервисов Windows Live. Сервис с тарифом $49,95 в год будет предложен этим пользователям бесплатно в обмен на отзывы. В письме сказано, что корпорации необходима помощь в тестировании сервиса. «Эти люди
|13.04.2006
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Microsoft Live пополнится поиском
Microsoft готовится добавить в портфолио Windows Live два поисковых сервиса: Product Search — аналог поиска товаров Froogle и Academic Search — аналог академического Google Scholar. О подготовке сервисов Microsoft упоминала
|21.03.2006
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Устоит ли Craigslist перед Microsoft Live Expo?
ist, занимающий первое место в США в своей нише, может не пережить конкурирующий сервис Microsoft - Windows Live Expo. Live Expo, представленный в конце февраля – такой же бесплатный каталог ме
|15.03.2006
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Windows Live "расскажет" о веб-серфинге детей
Microsoft откроет сервис родительского контроля за поведением детей в Сети на базе онлайнового предложения Windows Live. Windows Live — набор онлайновых сервисов — почта, интернет-пейджер, защита от вирусов и спама, блоги и другие — в настоящее время тестируется и будет официа
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