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Microsoft account Microsoft UAC Microsoft User Account Control Microsoft Passport .NET Passport Windows Live ID

Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID


09.01.2013 Microsoft отключит Windows Live Messenger 15 марта

Microsoft уведомила своих пользователей посредством электронной почты о том, что работа сервиса Windows Live Messenger будет остановлена 15 марта 2013 г. Отключены от мессенджера будут пользователи во всех странах, за исключением Китая. Вместо Windows Live Messenger компания предла
01.12.2010 Microsoft перевела более 500 000 блогов с Windows Live на Wordpress.com

Компания Microsoft объявила о завершении перевода 500 000 пользователей сервиса Windows Live Spaces на платформу WordPress.com от компании Automattic, основанную на свободном движке WordPress. План миграции предполагает не только переведение учетных записей пользователей н
10.11.2010 Windows Live Hotmail разрешил работать с любыми адресами почты

Компания Microsoft объявила о том, что в сервисе Windows Live Hotmail появилась новая функция, полезная для тех, у кого есть почта на других п
30.09.2010 Microsoft выпустила финальную версию Windows Live Essentials 2011

абор приложений. В России Windows Live Essentials 2011 доступны на русском языке по адресу download.live.com. В обновлённый набор Windows Live Essentials 2011 вошли такие популярные приложения,
01.09.2010 Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис

Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Mi
29.06.2010 Microsoft выпустила бета-версию новых Windows Live Essentials

Компания Microsoft сегодня объявила о широкой доступности бета-версии основных компонентов Windows Live, бесплатного набора сервисов, которые позволяют создавать красивые фотографии и видеоролики, делиться ими с друзьями, структурировать почту и оставаться на связи с самыми близкими

21.06.2010 Вышло приложение Windows Live Messenger для iPhone

Компания Microsoft выпустила официальное приложение Windows Live Messenger, самого популярного в мире сервиса обмена мгновенными сообщениями, для устройств iPhone и iPod touch. Как сообщает ресурс Redmond Pie, данное приложение включает в себя в
04.06.2010 Microsoft представила новую версию набора сервисов Windows Live Essentials

Компания Microsoft представила новую версию Windows Live Essentials – бесплатного набора интернет-сервисов и приложений, которые облегчают домашним пользователям создание, обработку и обмен фотографиями и видеозаписями, а также позволяют
20.07.2009 HyperMethod IBS интегрировал eLearning Server с Microsoft Live@edu

м и событиями; доступ к сервисам с различных мобильных устройств; бесплатный доступ к программному обеспечению для дизайна и разработки по программе DreamSpark; множество других сервисов на платформе Windows Live. По словам руководителя отдела разработок HyperMethod IBS Алексея Авраменко, сервисы Live@edu полезны средним и небольшим образовательным учреждениям. «Среда Live@edu позволит вуза
02.06.2009 ЖЖ скрестили с MSN

senger и Fanat Messenger - средств обмена мгновенными сообщениями (IM), разработанными на платформе Windows Live. В течение месяца пользователям LiveJournal.com и Championat.ru (спортивный ресу
26.01.2009 Microsoft собирается объединить Windows Live и Office Live

Компания Microsoft в пятницу, 23 января, сообщила о том, что планирует объединить свои сервисы Office Live и Windows Live в единый интернет-портал. «Microsoft приняла решение объединить Windows Live и Office Live, который включает в себя Office Live Workspace и Office Live Small Business, в еди
19.11.2008 Microsoft заменит Windows Live OneCare бесплатным антивирусом

сное решение под кодовым названием Morro, запуск которого намечается на вторую половину 2009 г. Продукт будет распространяться на бесплатной основе и призван заменить платный сервис онлайновой защиты Windows Live OneCare, пишет techradar.com. Morro предоставит пользователям комплексную защиту от современных угроз, в том числе - вирусов, троянов, шпионских программ, руткитов. Как сообщается,
13.11.2008 Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть

В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Теперь Windows Live будет позицион
13.11.2008 Microsoft превратит Windows Live в социальную сеть

Компания Microsoft вчера, 12 ноября, объявила о том, что планирует радикально обновить свою службу веб-сервисов Windows Live. В новой версии Windows Live сервисы электронной почты, мгновенных сообщений и обмена различным контентом от сторонних компаний будут интегрированы в единую платформу. Как о
27.08.2008 Новый червь «охотится» на пользователей Windows Live Messenger и MySpace

Вирусные аналитики компании Eset обнаружили новую вредоносную программу, распространяющуюся через Windows Live Messenger, социальные сети MySpace, Hi5. Вредоносное программа в настоящее время детектируется антивирусными продуктами и не представляет опасности для пользователей антивирусных р
31.03.2008 Microsoft ворвется в тройку Рунета старыми методами

Три области интернет-бизнеса, в которых Microsoft считает себя «очень сильной», — это портал MSN, коммуникационные сервисы Windows Live и поиск Live Search, рассказал в беседе с корреспондентом CNews Брайан Холл, генеральный менеджер Microsoft Windows Live. Именно с их помощью софтверный гигант и рассчитывае
13.02.2008 Спамеры взломали CAPTCHA в Microsoft Live

Спамеры создали ПО, при помощи которого можно обойти систему защиты CAPTCHA Microsoft Live. По этой причине в последнее время вырос уровень нефильтруемого спама. По сообщениям Websense, компании, занимающейся компьютерной безопасностью, программа инсталируется на ПК, п
07.11.2007 Microsoft запустила финальную версию Windows Live

Компания Microsoft вчера, 6 ноября, объявила о запуске новой версии сервисов Windows Live, которые ранее находились в стадии бета-тестирования. В Windows Live входят сервисы Windows Live Hotmail, Microsot Messenger, Microsoft Spaces, Windows Live Wr
12.10.2007 Microsoft запустила сервис Windows Live Events

Новый сервис под названием Windows Live Events был запущен сегодня, 12 октября, компанией Microsoft в рамках системы бло
10.09.2007 Microsoft запустила онлайн-переводчик

Компания Microsoft запустила новый сервис электронного перевода под названием Windows Live Translator. С помощью нового сервиса пользователи могут переводить тексты размером до 500 слов с английского языка на немецкий, датский, французский, испанский, португальский, итал
07.09.2007 Microsoft: «убийца» Google в бета-версии

Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая теперь содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Li
06.09.2007 Microsoft: «убийца» Google в бета-версии

Компания Microsoft запустила обновленную версию своего набора приложений Windows Live, которая содержит в себе бета-версии таких программ, как Windows Live Mail, Windows Live Messenger 8,5, Windows Live Writer blogging tool, Windows Live

23.08.2007 Windows Live – в телефонах Nokia

a сообщила о том, что начиная с сегодняшнего дня, 23 августа, пользователи смартфонов Nokia на платформе S60 в одиннадцати странах смогут загрузить пакет, предоставляющий доступ к таким сервисам, как Windows Live Hotmail, Windows Live Messenger, Windows Live Contacts и Windows Live Spaces. Начиная с 2008 г. доступ к сервисам Windows Live будет открыт покупателям

10.08.2007 Windows Live Folders переименован в Live Skydrive

Windows Live Folders, сервис для хранения файлов, поменял свое название на Windows Live Skydrive, сообщает Arstechnica. Сайт, который на данный момент находится на стадии бета-тестирования, несколько раз переименовывался, но это название станет окончательным, по слова
13.07.2007 Microsoft запускает бета-версию Windows Live OneCare 2.0

Семь месяцев спустя после выхода финальной версии Windows Live OneCare 1.5 Microsoft предоставила для публичного тестирования бета-версию Windows Live OneCare 2.0, сообщает Computer Weekly. Новая версия, по словам разработчиков, существ
11.07.2007 Windows Live Events: Microsoft создает новый сервис?

В Сети появилась информация о том, что сервис Windows Live готовит запуск нового приложения под названием Events, сообщает Mashable. Представители Microsoft не делали никаких официальных заявлений по этому поводу, а причиной для слухов пос
11.07.2007 MSN и Microsoft Live награждают пользователей за каждый поисковый запрос

Доля поисковых сервисов Microsoft MSN и Microsoft Live от общего интернет-рынка в США выросла с 8,4% в мае до 13,2% в июне текущего года, что составило рост в 67%, сообщает Information Week. Аналитики такое резкое увеличение популярн
27.06.2007 Microsoft встала на рельсы Google

Microsoft представила два новых веб-сервиса - Windows Live Folders и Windows Live Photo Gallery. Как следует из названий продуктов, оба они позиционируются как часть единой онлайновой платформы Windows Live. Windows Live

13.02.2007 Microsoft представила Live Search и Windows Live

ю можно отправлять прямо с мобильного устройства. Загрузить Windows Live можно с сайта http://ideas.live.com/, а Live Search — с http://wls.live.com.
22.12.2006 Google и Yahoo теснят Microsoft Live Search

Количество запросов, сделанных через поисковый портал Microsoft Live Search, бывший MSN Search, в ноябре уменьшилось на 12% по сравнению с прошлым годом. Google и Yahoo, наоборот, стали популярнее на 31% и 27% соответственно, по данным Nielsen/Net
30.08.2006 Verizon приобщит абонентов к Windows Live

Verizon Communications объявил о  расширении соглашения с Microsoft по предложению сервисов и программного обеспечения Windows Live абонентам высокоскоростного доступа в  интернет. По соглашению, пользователи скоростных линий получат доступ к  веб-странице под двумя брендами — Verizon и Windows Live
21.06.2006 Microsoft покинул руководитель Windows Live

Мартин Тейлор (Martin Taylor), ветеран Microsoft, проработавший в компании 13 лет, руководитель отдела Windows Live с марта этого года – подал заявление об уходе. О причинах увольнения не сообщается. «Нам было трудно расставаться с Мартином, но мы не комментируем личные дела», - заявили в Micros
15.06.2006 В Россию пришел новый конкурент"аськи"

По словам представителей «Майкрософт Рус», Windows Live Messenger — это последнее поколение сервиса MSN Messenger и первый продукт

08.06.2006 Microsoft подписала договор о поставке Windows Live OneCare абонентам Qwest

Крупный интернет-провайдер США Qwest Communications по договору с Microsoft предоставит бесплатно софтверный сервис Windows Live OneCare своим абонентам широкополосного доступа. Дата начала предложения пока не оговорена. Microsoft уже продает сервис по $49,95 в год с прошлой недели. Windows Live OneCa
25.05.2006 Windows Live Local покажет автомобильные пробки

Microsoft представила новую версию картографической системы Windows Live Local. На карте появилась информация о пробках на дорогах, а в самой системе улучшились возможности обмена картами и данными. Live Local пополнился функцией создания списков избран
12.05.2006 Microsoft выпустила бета-версию Windows Live Messenger

Microsoft продолжила преобразование MSN (Microsoft Network) в пакет софтверных сервисов Windows Live. Компания выпустила тестовую версию Windows Live Messenger — следующее поколение MSN Messenger. Ранее бета-версия была доступна только для ограниченного круга тестеров.
27.04.2006 Microsoft приглашает бета-тестеров Windows Live OneCare

Microsoft во вторник начала выборочную почтовую рассылку приглашений воспользоваться системой защиты компьютеров OneCare в рамках онлайновых софтверных сервисов Windows Live. Сервис с тарифом $49,95 в год будет предложен этим пользователям бесплатно в обмен на отзывы. В письме сказано, что корпорации необходима помощь в тестировании сервиса. «Эти люди

13.04.2006 Microsoft Live пополнится поиском

Microsoft готовится добавить в портфолио Windows Live два поисковых сервиса: Product Search — аналог поиска товаров Froogle и Academic Search — аналог академического Google Scholar. О подготовке сервисов Microsoft упоминала

21.03.2006 Устоит ли Craigslist перед Microsoft Live Expo?

ist, занимающий первое место в США в своей нише, может не пережить конкурирующий сервис Microsoft - Windows Live Expo. Live Expo, представленный в конце февраля – такой же бесплатный каталог ме
15.03.2006 Windows Live "расскажет" о веб-серфинге детей

Microsoft откроет сервис родительского контроля за  поведением детей в Сети на базе онлайнового предложения Windows Live. Windows Live — набор онлайновых сервисов — почта, интернет-пейджер, защита от  вирусов и спама, блоги и другие — в настоящее время тестируется и будет официа

Публикаций - 328, упоминаний - 347

Microsoft account и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24261 268
Google LLC 11508 89
Yahoo! 3690 50
Meta Platforms - Facebook 4396 40
X Corp - Twitter 2822 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 22
Yandex - Яндекс 6731 22
Apple Inc 11779 20
VK - Mail.ru Group 3306 14
Adobe Systems 1534 14
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 814 13
Oracle - Sun Microsystems 2210 13
Dr.Web - Доктор Веб 1246 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3466 10
AOL Inc 1591 10
Amazon Inc - Amazon.com 2935 10
HTC Corporation 1495 9
Samsung Electronics 10063 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 9
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HP Inc. 5643 8
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Sony 6507 8
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LG Electronics 3585 5
Toshiba Corporation 2920 5
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Lenovo Motorola 3495 5
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Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 14
LinkedIn 619 13
eBay Inc 1610 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Bank of America - Банк Америки 259 6
American Airlines 83 5
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6853 4
Carl Zeiss AG 292 3
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Лента - Сеть розничной торговли 1964 3
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Stearman Aircraft - Boeing Stearman 3 3
Gamber-Johnson 2 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 2
American Express - Amex 317 2
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NetPrint 6 1
Авиа Групп 8 1
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Трансойл 12 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
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Prudential Securities 68 1
Heidelberg 10 1
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Unimast 1 1
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Единая Россия - Политическая партия 287 1
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Microsoft Edge - браузер 1974 34
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Microsoft Outlook 1356 30
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1615 30
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Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1094 23
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 287 23
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 457 22
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1408 22
Google YouTube - Видеохостинг 2613 21
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Microsoft Windows Mobile 6 250 17
Google Gmail 915 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4886 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6930 15
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