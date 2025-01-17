Правительство Свердловской области Губернатор Свердловской области органы государственной власти
Правительство Свердловской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксельрод Александр 41 7
|Куйвашев Евгений 21 5
|Орловский Виктор 379 4
|Гущин Юрий 11 3
|Гурарий Евгений 5 3
|Рейман Леонид 1049 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Пономарьков Михаил 7 2
|Сродных Михаил 63 2
|Россель Эдуард 6 2
|Исхизова Александра 81 2
|Данилов Евгений 20 2
|Пичугин Иван 31 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Попов Сергей 135 1
|Рукавишников Алексей 2 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Фролов Сергей 34 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Елизаров Андрей 15 1
|Петухов Денис 27 1
|Богданов Валентин 14 1
|Бейбутов Эльман 12 1
|Белкин Семен 1 1
|Черкасова Надия 23 1
|Казакова Виктория 2 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Кряжев Григорий 5 1
|Сорокин Дмитрий 26 1
|Фролов Владимир 3 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Макар Герман 11 1
|Величко Валерий 16 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Миронов Денис 3 1
|Богданович Ирина 12 1
|Рахманов Виктор 6 1
|Демидов Михаил 133 1
|Сизов Антон 25 1
|Филиппов Владимир 30 1
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