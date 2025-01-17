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Правительство Свердловской области Губернатор Свердловской области органы государственной власти

Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти


17.01.2025 РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью 1
01.11.2024 С министерства взыскали деньги за электронные подписи, неоплаченные из-за чиновничьей чехарды 1
01.11.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 1
24.10.2024 «СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 2
24.10.2024 «СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО 2
01.10.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года 1
24.09.2024 Ozon и МЧС России будут развивать противопожарную грамотность россиян 1
03.09.2024 УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ 1
22.07.2024 «Ред Софт» и правительство Свердловской области подписали соглашение о реализации программы импортозамещения в области ИТ 3
06.06.2024 «МегаФон» и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 3
04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 1
05.12.2023 Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ 1
20.11.2023 «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари 1
20.10.2023 Обновление электронного архива «Этлас» в Управлении капитального строительства Свердловской области 4
29.08.2023 «Ростелеком» в Свердловской области окажет техническую поддержку наблюдателям на время проведения выборов 2
23.08.2023 Москва построит 60 тыс. беспилотников за пять лет 1
19.07.2023 На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 1
12.07.2023 Гендиректор «СКБ Контур» и губернатор Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
07.02.2023 Минсоцполитики Свердловской области запустило виртуального помощника 1
26.09.2022 Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис» 2
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение с губернатором Свердловской области 1
01.02.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2022 года 1
29.11.2021 Большие данные МТС подскажут, где строить новые дороги и прокладывать автобусные маршруты 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
19.05.2021 Исследование: темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились 1
24.09.2020 На конференции СNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» ИТ-компания «КОРУС Консалтинг» представит платформу для управления документами «Спутник ECM» 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 4
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 6
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник» 1
14.08.2018 «Корус консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на СУБД PostgreSQL 2
25.06.2018 «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе» 1
19.03.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на отечественное решение 3
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 1
22.12.2017 «Эттон» смоделировала обращение с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области 1
06.10.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2017 г. 3
05.06.2017 «Ростелеком» и Свердловская область договорились о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности 2

Публикаций - 74, упоминаний - 109

Правительство Свердловской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 10
Корус Консалтинг ГК 1216 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 7
МегаФон 8803 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 3
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 3
8213 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Intel Corporation 12197 2
Microsoft Corporation 24623 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Naumen - Наумен 625 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Alfresco Software 145 1
Broadcom - VMware 2359 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Эттон Груп - Etton 57 1
Netwell - Нетвелл 49 1
UDV group - ЮДВ групп 14 1
Dell EMC 5027 1
Oracle Corporation 6687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
Корус консалтинг ДМ 5 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
Ростех - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
Парус Корпорация 552 1
1С-Рарус 887 1
Хост ГК - HostVM 46 1
HP Inc. 5685 1
Adobe Systems 1549 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
Лента - Утконос 177 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Социальные гарантии 35 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 1
УГМК Уралэлектромедь 8 1
Цифровой регион АНО 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
Турбонасос 1 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 1
СХЗ - Салаватский химический завод 1 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 10 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Фармация 11 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Свердловскавтодор 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
eBay Inc 1619 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 19
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 7
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 5
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 5
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 5
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 5
Администрация Краснодарского края 60 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 4
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 32 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 4
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 4
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 4
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 3
Администрация Курской области 28 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 10
Оповещение и уведомление - Notification 4605 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 7
Электронный документ - Electronic document 1454 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 4
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 31 3
Архивный фонд РФ 100 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
Apple iPad 3860 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Microsoft Skype 2067 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Обращения граждан 227 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
МОД Народный контроль 44 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Windows 15656 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Аксельрод Александр 41 7
Куйвашев Евгений 21 5
Орловский Виктор 379 4
Гущин Юрий 11 3
Гурарий Евгений 5 3
Рейман Леонид 1049 3
Валяева Елизавета 72 3
Пономарьков Михаил 7 2
Сродных Михаил 63 2
Россель Эдуард 6 2
Исхизова Александра 81 2
Данилов Евгений 20 2
Пичугин Иван 31 2
Мишустин Михаил 676 2
Попов Сергей 135 1
Рукавишников Алексей 2 1
Осеевский Михаил 315 1
Фролов Сергей 34 1
Дмитриев Владимир 37 1
Елизаров Андрей 15 1
Петухов Денис 27 1
Богданов Валентин 14 1
Бейбутов Эльман 12 1
Белкин Семен 1 1
Черкасова Надия 23 1
Казакова Виктория 2 1
Коровкин Владимир 16 1
Кряжев Григорий 5 1
Сорокин Дмитрий 26 1
Фролов Владимир 3 1
Кокшаров Виктор 11 1
Макар Герман 11 1
Величко Валерий 16 1
Чиркунов Олег 11 1
Миронов Денис 3 1
Богданович Ирина 12 1
Рахманов Виктор 6 1
Демидов Михаил 133 1
Сизов Антон 25 1
Филиппов Владимир 30 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 61
Россия - РФ - Российская федерация 144186 54
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 12
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 4
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 3
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ТВ-Новости АНО 7 1
Ведомости 996 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
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