Ионин Дмитрий
Ионин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
|УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
|МегаФон 8803 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
|Softline - Софтлайн 2810 1
|Ростелеком 9699 1
|Telegram Group 1983 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Тумусов Федот 9 2
|Антонян Эмин 10 1
|Любар Роман 2 1
|Исхизова Александра 81 1
|Зимницкая Светлана 1 1
|Пичугин Иван 31 1
|Дуров Павел 291 1
|Россия - УФО - Свердловская область 1491 6
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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