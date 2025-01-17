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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ионин Дмитрий



17.01.2025 РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью 1
24.10.2024 «СКБ Контур» присоединился к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
24.10.2024 «СКБ Контур» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ЭДО 1
03.09.2024 УЦСБ открыл вторую лабораторию кибербезопасности в УрФУ 1
06.06.2024 «МегаФон» и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 1
20.11.2023 «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари 1
14.07.2022 Softline подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Свердловской области при реализации инвестпроектов в сфере ИТ 1
04.12.2020 Россиянам чуть не разрешили выкупать номера телефонов в собственность, но Правительство оказалось против 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ионин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
МегаФон 8803 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ростелеком 9699 1
Telegram Group 1983 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2898 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
ExpressVPN 21 1
IPVAnish - VPN-сервис 9 1
VypryVPN 5 1
Hola VPN 9 1
VPN Unlimited 6 1
Hide my Ass - VPN-сервис 5 1
NordVPN 18 1
TorGuard 8 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
Тумусов Федот 9 2
Антонян Эмин 10 1
Любар Роман 2 1
Исхизова Александра 81 1
Зимницкая Светлана 1 1
Пичугин Иван 31 1
Дуров Павел 291 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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