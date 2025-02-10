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ExpressVPN

ExpressVPN


10.02.2025 Европа пошла войной на популярные VPN 1
18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 1
05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 1
11.04.2022 Захватывающие истории VPN-сервисов в России: интернет-трафик клиентов Yota на них вырос в 69 раз с начала года 1
14.03.2022 Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов 1
14.02.2022 Представлены бюджетные смартфоны Nokia G11 и Nokia G21 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
28.06.2021 Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений 1
26.05.2021 Как пользоваться генератором случайных паролей 1
17.02.2021 Загадочные хакеры много лет использовали для кибератак европейское ПО мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
02.10.2019 HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13 HP Spectre x360 13 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
29.03.2019 Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился 1
23.01.2015 Власти Китая начали блокировать VPN 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

ExpressVPN и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 6
Lantern 8 4
HP Inc. 5689 3
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 3
Meta Platforms - Facebook 4443 3
CyberGhost VPN 6 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 3
Intel Corporation 12209 2
Telegram Group 2010 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
Nvidia Corp 3502 2
Apple Inc 12129 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1414 2
HMD Global - Nokia 133 2
Google LLC 11811 1
Tile 16 1
DipHost 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Теле.ру 2 1
ESET - ESET Software 1134 1
Sandworm - Хакерская группировка 4 1
SolarWinds 49 1
X Corp - Twitter 2847 1
QuadraNet 2 1
МегаФон 8897 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
Proton Technologies AG 40 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Nokia MobileShop 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 628 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 128 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
Unsplash 802 2
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
BMW Group 447 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 245 1
Carl Zeiss AG 303 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Aston Martin 29 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Walt Disney Company 622 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 257 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 554 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
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Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3465 2
NordVPN 19 11
IPVAnish - VPN-сервис 9 9
Hola VPN 9 9
VPN Unlimited 6 6
TorGuard 9 6
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 5
VypryVPN 5 5
Hide my Ass - VPN-сервис 5 5
Proton Technologies - ProtonVPN 21 5
Opera Browser - Браузер 1022 5
Opera VPN 9 5
VyprVPN 8 5
OpenVPN 68 4
Surfshark VPN 9 4
KeepSolid VPN Unlimited 3 4
Tachyon VPN 3 4
Speedify VPN 3 4
X-VPN 4 4
Linux OS 9991 3
Google Android 14034 3
Cloudflare WARP 4 3
Microsoft Windows Hello 199 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 2
Hideme.ru - VPN-сервис 12 2
HP Spectre - Серия ноутбуков 63 2
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол - Золотой щит - Golden Shield Project 49 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 2
HP Envy - серия ноутбуков 106 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Apple iOS 7829 2
Apple macOS 2068 2
Zenmate - VPN-сервис 6 2
Microsoft Windows 15699 2
Intel Project Athena 17 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Дуров Павел 292 2
Кулин Филипп 51 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 2
Путин Владимир 3185 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Тумусов Федот 9 1
Панченко Ярослав 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Голованов Сергей 63 1
Ионин Дмитрий 9 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Михайлов Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 2
Беларусь - Белоруссия 5684 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Украина 7621 1
Европа 21790 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1028 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 661 1
Япония 13297 1
Нидерланды 3524 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Мировой океан - World Ocean 509 1
Израиль 2736 1
Дания - Королевство 1298 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1735 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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