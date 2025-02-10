ExpressVPN
ExpressVPN и организации, системы, технологии, персоны:
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|Дуров Павел 292 2
|Кулин Филипп 51 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 2
|Путин Владимир 3185 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Хэдберг Анна-Софи 4 1
|Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
|Тумусов Федот 9 1
|Панченко Ярослав 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Голованов Сергей 63 1
|Ионин Дмитрий 9 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Михайлов Игорь 12 1
|РАН - Российская академия наук 1879 2
|РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 20 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339667, в очереди разбора - 769571.
Создано именных указателей - 168246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.