Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172976
ИКТ 13457
Организации 10534
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3420
Системы 25376
Персоны 74220
География 2800
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

Opera VPN



14.04.2025 Власти рекомендовали прекратить использовать VPN с иностранным шифрованием 1
18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 1
05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 1
09.12.2021 Популярные VPN бесполезны: Они врут пользователям и не спасают от слежки 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 1
22.07.2021 Google удалила из поисковой выдачи сотни тысяч ссылок из-за российского «закона о VPN» 1
17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 1
16.04.2018 Opera закрыла свой бесплатный VPN 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Opera VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 5
Lantern 8 4
Telegram Group 2128 2
Yandex - Яндекс 7583 2
Google LLC 11903 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 2
Otello Corporation - Opera Software 332 1
X Corp - Twitter 2875 1
МегаФон 9141 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
Proton Technologies AG 41 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
СИНХ - Таттелеком 205 1
СайТЭК НПО 5 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 141 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 1
Snowflake 19 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
Unsplash 933 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 943 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 441 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2935 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1000 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2221 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 781 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 69 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 505 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 270 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
Website URL - Uniform Resource Locator 897 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1646 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1290 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2595 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 390 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 1
Мобильная версия - Mobile version 368 1
Оповещение и уведомление - Notification 4778 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 622 1
Opera Browser - Браузер 1024 11
VyprVPN 8 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 565 5
Hola VPN 9 5
ExpressVPN 23 5
Proton Technologies - ProtonVPN 22 4
NordVPN 20 4
KeepSolid VPN Unlimited 3 4
Tachyon VPN 3 4
Speedify VPN 3 4
X-VPN 4 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 3
Cloudflare WARP 4 3
Microsoft Windows 15829 3
IPVAnish - VPN-сервис 10 3
Google Android 14179 2
Apple iOS 7919 2
Apple - App Store 2921 2
Apple macOS 2093 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 432 2
OpenVPN 70 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Opera SurfEasy 4 1
Opera SurfEasy Total VPN 1 1
Opera Turbo 36 1
Opera Mini - браузер 212 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
StatCounter 406 1
Google Chrome - браузер 1579 1
Linux OS 10146 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 138 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 168 1
Hide my Ass - VPN-сервис 5 1
VPN Unlimited 6 1
VypryVPN 6 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Amazon Kindle 187 1
Кулин Филипп 51 1
Синдзерлорц Юлия 2 1
Дарбинян Саркис 37 1
Голованов Сергей 64 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Сорвина Елена 6 1
Михайлов Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Канада 4909 2
Норвегия - Королевство 1807 2
Швеция - Королевство 3639 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3126 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 923 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
Китай - Пекин - Beijing 1004 1
Китай - Центральный 13 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Blacklist - Чёрный список 632 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 708 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 2
White list - Белый список 103 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 122 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
Известия ИД 643 1
TorrentFreak (TF) 140 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
South China Morning Post 61 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
SCMP - South China Morning Post 20 1
Consumer Reports 38 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153