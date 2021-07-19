Индексная книга CNews*
Кибербезопасность SAPAS Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
Публикаций - 940, упоминаний - 960
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зенкин Денис 262 26
|Михалев Евгений 61 13
|Чаркин Евгений 242 12
|Ульянов Владимир 160 11
|Клепиков Алексей 93 11
|Халматов Максим 49 10
|Дьяченко Валерий 80 10
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 10
|Муравьев Владимир 30 10
|Натрусов Артем 197 10
|Белоусов Сергей 235 10
|Урьяс Вадим 83 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Ямщиков Владимир 36 10
|Кереже Дмитрий 9 9
|Погосова Карина 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 312 9
|Поляков Сергей 68 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Абакумов Евгений 139 9
|Феоктистов Вадим 34 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Панферов Алексей 22 9
|Зырянов Илья 17 9
|Дрейгер Павел 22 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Богомазов Дмитрий 14 9
|Цыганов Вячеслав 63 9
|Абдрахманов Рустам 13 9
|Тихонравов Андрей 14 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Савкин Владимир 39 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Дергилёв Никита 44 8
|Вахнин Павел 53 8
|Щеглов Дмитрий 9 7
|Путин Владимир 2765 7
|Дуров Павел 253 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227693, в очереди разбора - 870009.
Создано именных указателей - 114910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.