Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных

Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя щать канал во время передачи данных, это не позволит топ-менеджерам вздохнуть спокойно, ведь информация может быть похищена и из того места, где она хранится. Поэтому так важно постоянно обеспечивать безопасность данных, постепенно развивая ИБ-инструментарий организации. : Екатерина Тимофеева, Accellion: Многие главы ИБ-департаментов ошибаются, когда в первую очередь думают о сетевом окруже

Инсайдер из Countrywide похитил 2 млн. приватных записей льные сведения клиентов Countrywide и продавал их через своего подельника. По данным аналитического центра компании Perimetrix, за два года преступной деятельности инсайдер сумел украсть более 2 млн. приватных записей, принадлежавших как уже состоявшимся заемщикам, так и соискателям кредитов Countrywide. Вместе с Реболло был арестован 25-летний Вахид Сиддиги (Wahid Siddiqi), занимавшийся пе

Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей Государственный университет штата Оклахома (Oklahoma State University) распространил информацию о масштабной утечке приватных сведений. Сообщается, что на некий хакер взломал один из серверов вуза, на котором хранились имена, адреса и номера социального страхования 70 тыс. человек. По данным аналитического ц

Disney подсчитывает убытки: утечка приватных данных шениях между компаниями, хотя, очевидно, предстоят крупные траты на ликвидацию последствий утечки. Тем не менее, теперь киногигант будет предъявлять более жесткие требования к обеспечению сохранности приватных данных своих подписчиков, и Alta Resources придется использовать системы защиты от внутренних инцидентов. «В этом году уже произошло уже несколько крупных утечек, в том числе кража но

Microsoft Office: ваши данные беззащитны «Насколько это опасно?» - сразу же спрашивают заказчики, как только слышат об уязвимости приватных данных в файлах Microsoft Office. Наиболее точный ответ варьируется от «потенциально опасно» до «очень опасно». Действительно, в одних случаях метаданные могут содержать полный путь к

Приватность в интернете: угроза не исчезает ражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья». Закон запрещает разглашать сведения, которые затрагивают приватность, «без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». В законе «Об органах Федеральной службы безопасности РФ» требование об уничтожении данных отс