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Кибербезопасность SAPAS Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
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СОБЫТИЯ
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|25.05.2022
|Приватность – пустой звук. Суперзащищенный браузер тайно сливает данные пользователей в Microsoft в обмен на деньги
|19.07.2021
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Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя
щать канал во время передачи данных, это не позволит топ-менеджерам вздохнуть спокойно, ведь информация может быть похищена и из того места, где она хранится. Поэтому так важно постоянно обеспечивать безопасность данных, постепенно развивая ИБ-инструментарий организации. : Екатерина Тимофеева, Accellion: Многие главы ИБ-департаментов ошибаются, когда в первую очередь думают о сетевом окруже
|06.08.2008
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Инсайдер из Countrywide похитил 2 млн. приватных записей
льные сведения клиентов Countrywide и продавал их через своего подельника. По данным аналитического центра компании Perimetrix, за два года преступной деятельности инсайдер сумел украсть более 2 млн. приватных записей, принадлежавших как уже состоявшимся заемщикам, так и соискателям кредитов Countrywide. Вместе с Реболло был арестован 25-летний Вахид Сиддиги (Wahid Siddiqi), занимавшийся пе
|19.05.2008
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Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей
Государственный университет штата Оклахома (Oklahoma State University) распространил информацию о масштабной утечке приватных сведений. Сообщается, что на некий хакер взломал один из серверов вуза, на котором хранились имена, адреса и номера социального страхования 70 тыс. человек. По данным аналитического ц
|17.07.2007
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Disney подсчитывает убытки: утечка приватных данных
шениях между компаниями, хотя, очевидно, предстоят крупные траты на ликвидацию последствий утечки. Тем не менее, теперь киногигант будет предъявлять более жесткие требования к обеспечению сохранности приватных данных своих подписчиков, и Alta Resources придется использовать системы защиты от внутренних инцидентов. «В этом году уже произошло уже несколько крупных утечек, в том числе кража но
|14.06.2006
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Microsoft Office: ваши данные беззащитны
«Насколько это опасно?» - сразу же спрашивают заказчики, как только слышат об уязвимости приватных данных в файлах Microsoft Office. Наиболее точный ответ варьируется от «потенциально опасно» до «очень опасно». Действительно, в одних случаях метаданные могут содержать полный путь к
|03.09.2003
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Приватность в интернете: угроза не исчезает
ражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья». Закон запрещает разглашать сведения, которые затрагивают приватность, «без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». В законе «Об органах Федеральной службы безопасности РФ» требование об уничтожении данных отс
|24.05.1999
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Анонсирована конференция "Проблема 2000 года" и безопасность данных в корпоративных сетях"
иональная ассоциация участников фондового рынка и Ассоциация индустрии ценных бумаг США (SIA) при участии ACT Group, Microsoft и Network Assotiaties проведут 27 мая конференцию "Проблема 2000 года" и безопасность данных в корпоративных сетях" На ней, в частности, речь пойдет об инструменте решения проблемы ZAC 2001, юридических аспектах вопроса и проблемах страхования информационных рисков,
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|Дрейгер Павел 40 9
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|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
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|Погосова Карина 9 9
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