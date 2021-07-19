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Кибербезопасность SAPAS Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных

Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных


19.07.2021 Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя
06.08.2008 Инсайдер из Countrywide похитил 2 млн. приватных записей
19.05.2008 Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей
17.07.2007 Disney подсчитывает убытки: утечка приватных данных
14.06.2006 Microsoft Office: ваши данные беззащитны
03.09.2003 Приватность в интернете: угроза не исчезает
24.05.1999 Анонсирована конференция "Проблема 2000 года" и безопасность данных в корпоративных сетях"

Публикаций - 940, упоминаний - 960

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23628 126
Google LLC 11035 89
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4233 50
VMware 2160 42
Meta Platforms - Facebook 4348 41
InfoWatch - Инфовотч 933 41
Intel Corporation 11704 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9649 38
Apple Inc 11289 37
Yandex - Яндекс 5814 35
IBM - International Business Machines Corp 9220 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2769 31
Amazon Inc - Amazon.com 2821 30
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6334 29
Cisco Systems 4899 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10174 28
Dell EMC 4933 28
Oracle Corporation 6354 27
SAP SE 4936 26
GitHub 581 24
1С-ИжТиСи 6417 24
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 723 24
Twitter 2737 23
Dropbox 460 23
Acronis - Акронис 438 21
HP Inc. 5569 20
VK - Mail.ru Group 3222 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7066 19
Perimetrix - Периметрикс 273 19
Aros SEQ - SEC Consult Services 1672 18
Nvidia Corp 3230 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8115 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 17
Softline - Софтлайн 2128 17
Telegram Group 1120 17
Lenovo Group 2182 16
Samsung Electronics 9783 16
Selectel - Селектел 237 16
NetApp - Network Appliance 629 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 27
Альфа-Банк 1611 26
РЖД - Российские железные дороги 1647 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5936 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1212 18
Visa International 1878 18
Май - Майский чай - российская торговая компания 1030 16
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 15
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 15
АльфаСтрахование СГ 272 13
Ингосстрах СПАО 344 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 12
ПГК - Первая грузовая компания 140 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 11
Лента - Сеть розничной торговли 1733 11
McDonald’s - Макдоналдс 193 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 10
ТрансКонтейнер 32 10
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 10
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 123 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 10
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 10
ФГК - Федеральная грузовая компания 15 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 10
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
Фармстандарт АО 37 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 67 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 9
НСПК - Национальная система платежных карт 624 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 188 9
ГПБ - Газпромбанк 950 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания 35 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 133 9
Русагро Группа Компаний 202 9
Совкомбанк ПАО 209 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1872 8
X5 Group 835 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18262 77
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2957 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2739 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9321 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10493 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 15
Президент Российской Федерации 3766 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2378 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3023 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1080 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2445 11
Судебная власть - Judicial power 2119 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 436 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1894 7
Верховный суд Российской Федерации 780 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 285 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 6
Администрация Президента РФ 984 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1335 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2038 5
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 5
4CIO 717 4
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
Российская Ассоциация Телемедицины 18 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
SESTA - SanDisk Enterprise Solutions Technology Alliance 1 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
SDAP - Sociaal-Democratische Arbeiderspartij - СДРПН - Социал-демократическая рабочая партия Нидерландов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Демократическая политическая партия США 118 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 448 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
ЛДПР 100 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 66 1
Linux Foundation 174 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54214 396
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17563 305
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79836 287
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13384 248
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20394 242
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26174 231
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39820 196
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5907 155
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5417 147
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9301 142
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9635 132
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8231 126
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22232 118
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26328 117
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15162 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12430 104
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2507 104
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11752 103
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17474 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21623 99
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4814 98
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3596 95
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13678 93
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11423 87
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11069 86
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8416 82
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9312 82
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13327 81
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2790 78
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4922 78
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9070 77
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19355 75
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8322 73
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 4769 71
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22483 68
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7017 67
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5987 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25596 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11376 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10185 62
Google Android 12707 90
Microsoft Windows 14561 85
Apple iOS 6902 60
Linux OS 8369 55
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 43
Microsoft Azure 1326 33
Apple iPhone 6 6224 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 26
Microsoft Windows 2000 12745 25
Microsoft Office 365 868 24
Google Play - Google Store - Android Market 2975 23
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 298 22
WhatsApp Messenger 879 20
Microsoft Office 3476 20
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 234 19
Microsoft Windows 10 1534 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6670 17
Apple macOS 1745 17
Microsoft Skype 1983 16
Google Chrome - браузер 1411 15
Microsoft Teams - MS Teams 389 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2879 14
Apple iPad 3751 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 14
Microsoft Exchange 1343 14
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 440 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4196 13
Intel Core - Семейство процессоров 1762 13
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 553 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 206 13
NVision Барьер 554 13
Apple - App Store 2635 13
Google Cloud Platform - GCP 276 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4372 12
Google Gmail 841 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 11
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 147 11
Microsoft Outlook 1298 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 721 11
Mozilla Firefox - браузер 1801 11
Зенкин Денис 262 26
Михалев Евгений 61 13
Чаркин Евгений 242 12
Ульянов Владимир 160 11
Клепиков Алексей 93 11
Халматов Максим 49 10
Дьяченко Валерий 80 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 10
Муравьев Владимир 30 10
Натрусов Артем 197 10
Белоусов Сергей 235 10
Урьяс Вадим 83 10
Богданов Кирилл 112 10
Ямщиков Владимир 36 10
Кереже Дмитрий 9 9
Погосова Карина 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 312 9
Поляков Сергей 68 9
Сапунов Михаил 9 9
Абакумов Евгений 139 9
Феоктистов Вадим 34 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Панферов Алексей 22 9
Зырянов Илья 17 9
Дрейгер Павел 22 9
Шеховцов Юрий 34 9
Богомазов Дмитрий 14 9
Цыганов Вячеслав 63 9
Абдрахманов Рустам 13 9
Тихонравов Андрей 14 9
Суровец Дмитрий 44 9
Савкин Владимир 39 8
Огурцов Юрий 13 8
Дергилёв Никита 44 8
Вахнин Павел 53 8
Щеглов Дмитрий 9 7
Путин Владимир 2765 7
Дуров Павел 253 7
Россия - РФ - Российская федерация 124573 443
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50410 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39752 110
Европа 21441 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17200 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13258 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15259 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15287 39
Германия - Федеративная Республика 12129 31
Канада 4718 30
Европа Восточная 3004 26
Франция - Французская Республика 7104 22
Япония 13006 21
Индия - Республика 5107 18
Азия - Азиатский регион 5072 16
Сингапур - Республика 1777 15
Ближний Восток 2669 15
Украина 7318 14
Россия - Сибирь 2148 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6368 14
США - Калифорния 4679 13
Россия - СФО - Новосибирск 3757 13
Америка Северная 3115 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2393 12
Казахстан - Республика 4935 12
Африка - Африканский регион 3292 11
Португалия - Порту 623 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 11
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1748 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 446 10
Бразилия - Федеративная Республика 2245 10
Нидерланды 3326 10
Беларусь - Белоруссия 4373 9
Израиль 2619 9
Финляндия - Финляндская Республика 3484 8
Испания - Королевство 3615 8
Земля - планета Солнечной системы 9823 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2048 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42632 227
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42386 181
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4579 147
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10942 114
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10660 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9393 86
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4738 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20896 83
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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