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Кибербезопасность SAPAS Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных

Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных

СОБЫТИЯ

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25.05.2022 Приватность – пустой звук. Суперзащищенный браузер тайно сливает данные пользователей в Microsoft в обмен на деньги
19.07.2021 Стратегии ИБ всегда игнорировали безопасность данных. Больше этого делать нельзя

щать канал во время передачи данных, это не позволит топ-менеджерам вздохнуть спокойно, ведь информация может быть похищена и из того места, где она хранится. Поэтому так важно постоянно обеспечивать безопасность данных, постепенно развивая ИБ-инструментарий организации. : Екатерина Тимофеева, Accellion: Многие главы ИБ-департаментов ошибаются, когда в первую очередь думают о сетевом окруже
06.08.2008 Инсайдер из Countrywide похитил 2 млн. приватных записей

льные сведения клиентов Countrywide и продавал их через своего подельника. По данным аналитического центра компании Perimetrix, за два года преступной деятельности инсайдер сумел украсть более 2 млн. приватных записей, принадлежавших как уже состоявшимся заемщикам, так и соискателям кредитов Countrywide. Вместе с Реболло был арестован 25-летний Вахид Сиддиги (Wahid Siddiqi), занимавшийся пе
19.05.2008 Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей

Государственный университет штата Оклахома (Oklahoma State University) распространил информацию о масштабной утечке приватных сведений. Сообщается, что на некий хакер взломал один из серверов вуза, на котором хранились имена, адреса и номера социального страхования 70 тыс. человек. По данным аналитического ц
17.07.2007 Disney подсчитывает убытки: утечка приватных данных

шениях между компаниями, хотя, очевидно, предстоят крупные траты на ликвидацию последствий утечки. Тем не менее, теперь киногигант будет предъявлять более жесткие требования к обеспечению сохранности приватных данных своих подписчиков, и Alta Resources придется использовать системы защиты от внутренних инцидентов. «В этом году уже произошло уже несколько крупных утечек, в том числе кража но
14.06.2006 Microsoft Office: ваши данные беззащитны

«Насколько это опасно?» - сразу же спрашивают заказчики, как только слышат об уязвимости приватных данных в файлах Microsoft Office. Наиболее точный ответ варьируется от «потенциально опасно» до «очень опасно». Действительно, в одних случаях метаданные могут содержать полный путь к
03.09.2003 Приватность в интернете: угроза не исчезает

ражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья». Закон запрещает разглашать сведения, которые затрагивают приватность, «без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами». В законе «Об органах Федеральной службы безопасности РФ» требование об уничтожении данных отс
24.05.1999 Анонсирована конференция "Проблема 2000 года" и безопасность данных в корпоративных сетях"

иональная ассоциация участников фондового рынка и Ассоциация индустрии ценных бумаг США (SIA) при участии ACT Group, Microsoft и Network Assotiaties проведут 27 мая конференцию "Проблема 2000 года" и безопасность данных в корпоративных сетях" На ней, в частности, речь пойдет об инструменте решения проблемы ZAC 2001, юридических аспектах вопроса и проблемах страхования информационных рисков,

Публикаций - 1561, упоминаний - 1593

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 161
Google LLC 12688 109
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 74
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 62
Yandex - Яндекс 9215 59
9594 58
Intel Corporation 12811 55
Broadcom - VMware 2610 54
Telegram Group 2940 51
InfoWatch - Инфовотч 1185 49
Apple Inc 13154 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 48
Ростелеком 10948 47
Meta Platforms - Facebook 4621 44
Oracle Corporation 7074 42
Softline - Софтлайн 3743 40
Microsoft Corporation - GitHub 1075 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
SAP SE 5601 35
Cisco Systems 5372 35
Amazon Inc - Amazon.com 3277 34
Dell EMC 5180 31
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 27
X Corp - Twitter 2938 27
Nvidia Corp 4002 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
Samsung Electronics 11064 24
Dropbox 527 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 23
Код Безопасности 812 22
Acronis - Акронис 489 21
Selectel - Селектел 544 21
HP Inc. 5883 20
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 19
МегаФон 10742 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
Perimetrix - Периметрикс 274 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
Альфа-Банк 1979 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 21
Visa International 1993 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 16
Ингосстрах СПАО 478 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
Почта России ПАО 2370 13
АльфаСтрахование СГ 394 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
Русагро Группа Компаний 379 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 11
Газпром нефть 725 11
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 10
Совкомбанк ПАО 316 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 10
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 10
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 10
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 10
Газпром ПАО 1493 9
Microsoft - LinkedIn 699 9
Фармстандарт АО 48 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 100
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 71
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 13
Судебная власть - Judicial power 2500 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 5
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 542
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 512
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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